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Юлия Лошагина

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2023
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
13 ноября 2023, 07:40
2020
«Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой
6 августа 2020, 04:13
2019
Фотограф Лошагин отсудил деньги за имущество убитой им модели из Нижнего Тагила
Убивший тагильчанку Юлию Прокопьеву фотограф Дмитрий Лошагин отсудил у матери убитой 285 тысяч рублей.
6 марта 2019, 15:03
2017
Верховный суд отклонил кассационную жалобу по делу об убийстве тагильской модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной
Адвокат Дмитрия Лошагина в третий раз подает кассационную жалобу в Верховный суд. Она вновь была отклонена.
8 февраля 2017, 04:00
2016
Фотограф Лошагин, убивший свою жену из Нижнего Тагила, выплатит теще 2 млн рублей в виде компенсации
Сумма выплат составит более 2 миллионов рублей.
11 февраля 2016, 13:25
2015
Лошагин, осужденный за убийство жены-модели, может отбывать наказание в ее родном городе
Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство собственной супруги-модели Юлии Прокопьевой, может отбывать наказание в родном городе погибшей девушки — Нижнем Тагиле. Кроме того, вполне может случиться и так, что фотограф будет «сидеть» в Екатеринбурге или в невьянской ИК-46, где совсем недавно зеки устроили голодовку, а начальник учреждения попал под «уголовку». В настоящее время Лошагин пока содержится в СИЗО и к месту отбытия срока не этапирован, передает корреспондент Накануне. RU.
16 сентября 2015, 10:00

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