Юлия Лошагина

Лошагин, осужденный за убийство жены-модели, может отбывать наказание в ее родном городе

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство собственной супруги-модели Юлии Прокопьевой, может отбывать наказание в родном городе погибшей девушки — Нижнем Тагиле. Кроме того, вполне может случиться и так, что фотограф будет «сидеть» в Екатеринбурге или в невьянской ИК-46, где совсем недавно зеки устроили голодовку, а начальник учреждения попал под «уголовку». В настоящее время Лошагин пока содержится в СИЗО и к месту отбытия срока не этапирован, передает корреспондент Накануне. RU.