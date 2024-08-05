Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
Фото: 1MI.
Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан с поличным в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Последние новости читайте на TagilCity.ru.
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна