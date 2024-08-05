Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан с поличным в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Последние новости читайте на TagilCity.ru.