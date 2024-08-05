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Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Фото: 1MI.
Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан с поличным в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Последние новости читайте на TagilCity.ru.
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2024
Опубликованы кадры задержания американского шпиона Гершковича в Екатеринбурге
Американский журналист-шпион был задержан в марте 2023 года, в Екатеринбурге. Видео появилось в RT.
5 августа, 09:30
Американского журналиста-шпиона Эвана Гершковича вернули домой
1 августа, 13:53
Американский шпион Гершкович собирал информацию об Уралвагонзаводе по указанию ЦРУ
Осужденный в Екатеринбурге американец Эван Гершкович, собирая сведения о тагильском предприятии УВЗ, выполнял задание ЦРУ.
19 июля, 15:25
Эвана Гершковича в Екатеринбурге осудили на 16 лет за шпионаж
19 июля, 13:11
В Екатеринбурге американского шпиона Гершковича начнут судить на месяц раньше
В Екатеринбурге Эван Гершкович предстанет перед судом на месяц раньше. Адвокаты американца настаивали на более ранних сроках рассмотрения дела.
16 июля, 16:23
Адвокат Эвана Гершковича в Екатеринбурге обжаловал арест
3 июля, 06:56
Суд в Екатеринбурге закрыл процесс по делу Эвана Гершковича
Судебный процесс в Екатеринбурге над журналистом издания WSJ Эваном Гершковичем пройдет в закрытом режиме. Первое заседание состоится 26 июня 2024 года.
17 июня, 10:58
2023
Задержан общавшийся с Эваном Гершковичем пиарщик в Екатеринбурге
PR-менеджер Ярослав Ширшиков, общавшийся с журналистом Эваном Гершковичем из Америки, был задержан в Екатеринбурге после проведенного обыска.
18 апреля 2023, 16:37
Задержанному в Екатеринбурге за шпионаж журналисту из США предъявлено обвинение
Журналисту Эвану Гершковичу, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, предъявили обвинение.
8 апреля 2023, 05:31
Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?
6 апреля 2023, 08:10
Байден попросил отпустить задержанного в Екатеринбурге американского журналиста
31 марта 2023, 14:24
Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
30 марта 2023, 17:39
Московский суд арестовал журналиста Гершковича по делу о шпионаже
Журналист московского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован московским судом по подозрению в шпионаже.
30 марта 2023, 17:32
Песков прокомментировал задержание американского журналиста в Екатеринбурге
В Кремле дали комментарии о задержании американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что его поймали с поличным.
30 марта 2023, 13:15
The Wall Street Journal требует отпустить задержанного в Екатеринбурге журналиста
Редакция американской газеты The Wall Street Journal потребовала отпустить своего задержанного представителями ФСБ журналиста Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже.
30 марта 2023, 12:20

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