Март
Рагмурки, разгул и припёк. Что вы знаете о блинах и Масленице?
Тест от TagilCity.ru посвящен празднику начала весны - Масленице, традициям ее празднования и, конечно, главному лакомству - блинам.
6 марта, 16:23
Июль
Насколько хорошо вы помните яркие победы сборной России по футболу?
Не секрет, что чередой побед на чемпионате мира сборная России разрушила стереотип о том, что она постоянно в аутсайдерах.
7 июля 2018, 22:50
Все ли вы знаете о сборной России?
Можем поспорить, что вы многого не знаете о наших футболистах!
7 июля 2018, 18:02