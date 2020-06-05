Нижний Тагил на картинах. Тест: что нарисовал искусственный интеллект

Яндекс научил своего голосового помощника с искусственным интеллектом рисовать картины. Чтобы Алиса сделала это, достаточно попросить: "Алиса, нарисуй...". При этом нарисовать она, по заверениям разработчиков, может все, что угодно. Даже то, что простой человек не сможет себе представить, например, вдохновение.

Мы решили разобраться, каким представляется Алисе Нижний Тагил, а также люди, которые здесь живут. Оказалось, что помощник и правда умеет многое. Попробуйте отгадать, что же по нашей просьбе нарисовала Алиса.