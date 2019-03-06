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Рагмурки, разгул и припёк. Что вы знаете о блинах и Масленице?
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Екатеринбург
Пригород
Тест
Рагмурки, разгул и припёк. Что вы знаете о блинах и Масленице?
Сегодня, 16:23
Александра Логинова
Фото: pixabay.com
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Тест от TagilCity.ru посвящен празднику начала весны - Масленице, традициям ее празднования и, конечно, главному лакомству - блинам.
Ответьте на восемь вопросов и проверьте свои знания!
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