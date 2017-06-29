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Чемпионат по дрифту, шахматы и вечер кино
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Дорогие друзья! Чтобы совместить приятное с полезным, надо посетить как можно больше мероприятий в Нижнем Тагиле. Интеллектуальные игры, слеты туристов и велосипедистов, вечер кино и мастер-классы: нет ничего интереснее, чем тагильские выходные. Приятного отдыха!
Праздники следующей недели
3 июля - День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ);
6 июля - Всемирный день поцелуя;
7 июля - День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);
7 июля - Иван Купала;
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности;
9 июля - День российской почты
Чемпионат по дрифту «Drift Wars 2017»
ул. Долгая, 1
2 июля, 13:00
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САМОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2017 ГОДА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ПО ДРИФТУ «DRIFTWARS 2017»!
Для вас выступят самые мясные пилоты Урала!
Вас ждут незабываемые эмоции и ощущения, ведь дрифт - это один из самых зрелищных и массовых видов спорта, на который всегда собираются огромные толпы зрителей и фанатов!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ДРИФТОВЫХ ВОЙНАХ?
1. Потрясающее зрелище для всех фанатов дрифта и автоспорта! Пилоты заставят вас по настоящему кричать от удовольствия! От такого зрелища всегда захватывает дух. Огромное количество клубов дыма и уничтоженной резины гарантированно!

2. Участники-пилоты на мощнейших авто-монстрах Урала. Самые разнообразных заднеприводные автомобили «оттюненные» по самые помидоры. Надутые турбины, огромные колеса, рычащие выхлопы, свисающие кульки охлаждения, очень много тюнинга и кастома!
И их все можно будет посмотреть и даже потрогать!
3. ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - на сайте TagilCity.ru проходит фотоконкурс уникальных автомобилей - 5 финалистов встанут у нас на площадке, победителя определят зрители!

4. ДРИФТ ТАКСИ - возможность прокатится пассажиром с одним из пилотов. Ощутить на себе весь всплеск адреналина и страха. Обделаться в штаны и потом хвастаться всем друзьям незабываемой поездкой!

5. Шоу программа для развлечения в режиме нон стоп.
Крутой ведущий с самого RDS - Стас «Цыга», который не даст вам заскучать даже в перерывах! А так же диджей, танцевальные и вокальные коллективы города. Ну и конечно супермодельки Небара.
6. Розыгрыш большого количества отличных призов от партнеров! Никто не уйдет без подарка! :)

7. Несколько точек питания с шашлыками, хот-догами, выпечкой и прочим! Никаких очередей!

8. Фото и видео от профессиональных фотографов и видео операторов, с различных телеканалов и интернет изданий! У нас всегда хорошая медиа поддержка.

Сеанс одновременной игры в шахматы
Музей-усадьба «Демидовская дача», Красногвардейская , 5а
1 июля, 14:00

Проверить свое тактическое мышление сможет любой желающий. Тагильчанам придется постараться – их противником станет кандидат в мастера спорта по шахматам Владимир Путилов.
Как известно, шахматы – игра мудрецов, она стимулирует развитие интеллекта и способствует концентрации внимания.
Сеанс одновременный игры организован музеем-заповедником, шахматно-шашечном центром и Управлением администрации города Нижнего Тагила по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике.

Городской слет туристов «Искра костра»
Верхневыйский пруд
1 июля, 11:00

Соревнование проводится с целью выявления сильнейших спортсменов, пропаганды активного, здорового образа жизни и спорта, объединения любителей спортивного туризма.

Соревнование проводится на левом (по течению) берегу Выйского пруда, в не населенном районе города, в конце улицы Заречная, в районе старого Выйского Полевского рудника и горы Швецова (3,5 км от автобусной остановки). Начало регистрации в 11:00, старт 12.00. Просмотра дистанции не будет.
Выставка тагильского художника Николая Сергеевича Левченко
«Качели воспоминаний»
«Качели воспоминаний»: к 80-летию тагильского мастера оригинальной графики Левченко Николая Сергеевича.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Уральская, 7
30 июня - 30 июля, 09:00

Николай Сергеевич ЛЕВЧЕНКО родился 19 июля 1937 года в Нижнем Тагиле. Художник в 1950-е годы учился у известного тагильского графика Михаила Васильевича Дистергефта в Народной студии при Дворце культуры НТМК, затем в Уральском училище прикладного искусства

Рассматривая отточенные, образные работы на выставке «Качели воспоминаний», мы понимаем: Николая Левченко отличает неравнодушное и чуткое отношение к действительности. Преобразуя увиденный и прочувствованный мир, художник старается делать его эмоционально богаче, сохранять культурную память Нижнего Тагила.

Творческий выходной
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Уральская, 7

1 июля (суббота) в 15.00 – мастер-класс «Летний пряничный домик»
Попробуйте создать съедобное произведение искусства – Летний пряничный домик, украшенный яркими цветами, солнечными колосьями.
Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено.
2 июля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «Фрукты пастелью» и экскурсия по выставке памяти Виктора Могилевича
Необходимые материалы: пастель (не менее 12 цветов), карандаш ТМ, ластик
Чемпионат города по велотуризму 2017
Верхневыйский пруд
2 июля, 9:30
Для участия в чемпионате требуется заполнить анкету
В программе:
- фигурная езда;
- кросс-кантри;
- семейные старты (родитель+ребенок до 14 лет)

КИНО
Научная секция пилотов
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
30 июня, 17:00
В московском метро происходит серия кровавых убийств. Население охвачено паникой, руководство метрополитена парализовано, спецназ в полной растерянности, следствие сбито с толку. Никто не понимает, где прячутся убийцы, никто не может их вычислить. А люди продолжают погибать…
Вечер кино
ул. Кирова, 25
30 июня, с 17:30 до 20:00
Тайна Заборского омута
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
30 июня, 1, 2 июля,11:00, 13:00, 15:00
Действие этого увлекательного детского триллера происходит в провинциальном городке Заборск. Главный герой, Костя, поспорив с друзьями, ныряет в местную речку. За несколько секунд, которые он провел под водой, мальчик испытал невообразимый ужас, столкнувшись лицом к лицу с подводным чудовищем. Обычная летняя забава обернулась для него бедой — от пережитого шока он начинает заикаться. Поделившись жуткими впечатлениями с друзьями, он становится объектом насмешек.

Только его новая подруга — Генриетта, девочка из цирковой семьи, способна протянуть ему руку помощи. Окажется ли двум юным друзьям по плечу разгадать тайну загадочного речного монстра?
Друзья! Миновала треть лета и лишь в ваших силах еще 2 летних месяца провести ярко и интересно! Ищите анонсы всех самых незабываемых событий лета на TagilCity.ru!
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Текст, оформление: Камила Мориак
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