Творческий выходной Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Уральская, 7
1 июля (суббота) в 15.00
– мастер-класс «Летний пряничный домик»
Попробуйте создать съедобное произведение искусства – Летний пряничный домик, украшенный яркими цветами, солнечными колосьями.
Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено. 2 июля (воскресенье) в 15.00
– мастер-класс «Фрукты пастелью» и экскурсия по выставке памяти Виктора Могилевича
Необходимые материалы: пастель (не менее 12 цветов), карандаш ТМ, ластик