ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ДРИФТОВЫХ ВОЙНАХ?

1. Потрясающее зрелище для всех фанатов дрифта и автоспорта! Пилоты заставят вас по настоящему кричать от удовольствия! От такого зрелища всегда захватывает дух. Огромное количество клубов дыма и уничтоженной резины гарантированно!



2. Участники-пилоты на мощнейших авто-монстрах Урала. Самые разнообразных заднеприводные автомобили «оттюненные» по самые помидоры. Надутые турбины, огромные колеса, рычащие выхлопы, свисающие кульки охлаждения, очень много тюнинга и кастома!

И их все можно будет посмотреть и даже потрогать!

