18 апреля 2018
Премия
«Человек Года 2018»

Нижний Тагил
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О ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Премия «Человек года» проводится порталом TagilCity.ru c 2013 года. Мероприятие собирает самых знаменитых людей города.
Информационный охват более 80% населения Нижнего Тагила.
Публикации, фото и видеоотчеты во всех видах СМИ.
19
номинаций
Охват всех значимых сфер бизнеса, культуры и жизни общества.
>50
участников
Номинанты премии успешны и знамениты в своих областях
820
гостей
Звезды на сцене, в жюри и в зале. Рекордное число VIP-персон
Целевая аудитория
Наши гости — это элита Нижнего Тагила.

Представители того самого «золотого» 1% населения, который сохраняет платежеспособность даже в периоды экономических потрясений.

Политики, бизнесмены, чиновники, общественные деятели, представители культуры, спорта, промышленности и других значимых сфер жизни города.
Итак, предлагаем Вам принять участие в главном светском событии года в качестве спонсора и нашего почетного гостя!

Спонсорские пакеты
Шикарные PR-кампании

3 варианта спонсорства по объему рекламы и уровню эксклюзивности.
Свободные места еще есть, резерв на неделю можно поставить бесплатно.
Информация о бронировании в отделе продаж обновляется ежедневно.
Генеральный спонсор
Лучший способ громко заявить о себе на Премии, а также до и после нее.
Доступен только 1 спонсорский пакет.
1
Самое широкое освещение
Упоминание абсолютно во всех рекламных материалах Премии (СМИ, билеты, афиши ... социальные сети). Внимание городской, региональной и федеральной прессы до и после мероприятия. Участие в качестве
эксперта и/или спикера во всех активностях СМИ по Премии
2
Реклама на tagilcity.ru
Дополнительный
1 000 000 показов баннера. Реклама на странице самого популярного народного голосования года на сайте tagilcity.ru.
Участие в фото- и видеоотчетах навсегда!
3
Собственная номинация
Учреждение спонсором собственной тематической номинации. Мы сами пригласим наиболее выдающихся людей города принять участие в голосовании.
Спонсор выходит на сцену и торжественно награждает победителя
4
Бесценная возможность
Возможность произнести собственную вступительную или финальную речь на церемонии.
Упоминание спонсора перед каждым тематическим блоком награждения.
Эксклюзивное представление на VIP-фуршете
5
Особые условия
Раздаточный материал на мероприятии в любом объеме + возможность проведения одной промо-акции
6
Бесплатный вход для ТОП-менеджмента и сотрудников
100 пригласительных билетов, из них 30 в VIP-зону
7
Фирменное оформление
За основу при брендировании всех материалов церемонии берется фирменная символика генерального спонсора (вплоть до цвета логотипа премии и цвета ковровой дорожки и т.п. полное согласование всех нюансов)

8
Эксклюзивное предложение
Проведение персонального медиаланча в формате видео-интервью с руководителем или круглого стола с экспертами на значимую тему, релевантную номинации
за 1-2 месяца до Премии.
Платиновый спонсор
Оптимальный пакет для присутствия на протяжении всей премии, а также до и после нее. Доступно только 2 спонсорских пакета.
1
Широкое освещение
Участие в информационной программе по номинации. Программа по каждой номинации
в течение 1-2 месяцев до Премии будет включать один или несколько вариантов (видео-конференции, медиаланчи, интервью, экспертное мнение, новости, опросы, выездные мероприятия и т.п.)
2
Реклама на tagilcity.ru
Дополнительные
500 000 показов баннера. Реклама на странице самого популярного народного голосования года на сайте tagilcity.ru.
Участие в фото- и видеоотчетах навсегда!
3
Благодарность на протяжении всей церемонии
Упоминание спонсора перед каждым тематическим блоком награждения.
Логотип на заднике сцены / в видеороликах о номинантах. Брендирование номинации.
4
Награждение победителя
Выбор любой номинации или двух для торжественного награждения победителя . Выход на сцену, торжественная речь.
5
Особые условия
Упоминание на большинстве рекламных материалов Премии (билеты, афиши и другая печатная продукция, социальные сети). Раздаточный материал на мероприятии в любом объеме + возможность проведения одной промо-акции
6
Бесплатный вход для ТОП-менеджмента и сотрудников
30 пригласительных билетов, из них 10 в VIP-зону
Золотой спонсор
Спонсорский пакет для любой номинации на выбор из доступных
1
Широкое освещение
Упоминание на большинстве рекламных материалов посвященных выбранной номинации.
Брендирование выбранной номинации в видеопрезентации на мероприятии
2
Реклама на tagilcity.ru
Дополнительные 50 000 показов баннера о мероприятии на эффективных местах на сайте tagilcity.ru
3
Благодарность на церемонии
Упоминание спонсора перед блоком награждения номинации.
Логотип на заднике сцены / в видеороликах о номинантах в выбранной номинации
4
Награждение победителя
Выбор любой номинации из доступных.
Выход на сцену, торжественная речь, вскрытие конверта и награждение победителя

5
Участие в информационной программе
Программа по каждой номинации
в течение 1-2 месяцев до Премии будет включать один или несколько вариантов (видео-конференции, медиаланчи, интервью, экспертное мнение, новости, опросы, выездные мероприятия и т.п.)
6
Бесплатный вход для ТОП-менеджмента и сотрудников
4 пригласительных билета, из них 2 в VIP-зону
Как это было в прошлые годы
В атмосфере успеха и великолепия звёзды награждают звёзд
Вечерние платья наполняют обстановку церемонии роскошью.
Торжественная церемония завершается особым VIP-фуршетом.
Спонсоры говорят о Премии:
Галина Рохлина
Директор ООО «Бизнес-клуб»
Премия «Человек года» - очень удачный проект! Если проект хороший, то и его спонсорам хорошо. Отлично, что организаторы учли разные финансовые возможности и масштабы компаний-спонсоров. То есть поддержать такое событие смогли не только крупные фирмы, но и небольшие организации.
Наталья Бабкина
Менеджер по маркетингу и рекламе «Первого Медицинского Центра»
Поздравлять победителя со сцены - это необычайно приятное занятие!
Нашему центру понравились предложенные условия размещения рекламы, и мы согласились участвовать. Готовый спонсорский пакет из рекламных услуг был необычайно выгодным. Надо отметить, что заложенный на это мероприятие бюджет полностью оправдал себя.
Александр Захаров
Директор «Полиграфист-НТ»
Премия «Человек года» - это нерядовое событие, которое никто раньше до TagilCity.ru не организовывал в Нижнем Тагиле. Еще тогда, в 2013 году, нам понравилась сама идея мероприятия. С тех пор мы спонсируем мероприятие каждый год.
Мы рассчитывали привлечь внимание тагильчан к нашей компании и не прогадали!

Номинации 2018

Мы выбрали 19 наиболее значимых номинаций, охватывающих большинство важных сфер жизни Нижнего Тагила
Общественная деятельность
Вы помогаете своими силами, своим временем тем, кто в этом так нуждается – детям и пожилым людям, бездомным людям и брошенным животным. Вы следите за дорогами, экологией, качеством продуктов в магазинах. Добровольцы, волонтеры, лидеры специализированных общественных организаций – эта номинация именно для вас!
Прославление Нижнего Тагила
Кто делает Нижний Тагил особенным? Конечно, люди. Это те, кто побеждают в конкурсах вплоть до мирового уровня, берут призовые места на соревнованиях, это те, кто задают планку и рождают чувство гордости за родной город. Приглашаем к участию лауреатов творческих конкурсов за пределами города, победителей фестивалей, выдающихся ученых, спортсменов и членов местных спортивных клубов, а также других тагильчан, прославивших родной город.

Культура и искусство
Не хлебом единым… Нижний Тагил – это город, полный ярких событий и талантливых людей. Номинантами станут деятели искусства, в том числе артисты, музыканты, художники, поэты, писатели. Также приглашаются руководители творческих коллективов, общественных организаций и движений различной культурной направленности.
Просвещение
Делиться знаниями, повышать грамотность людей, расширять их кругозор и умения – ответственно и в высшей мере похвально. Люди интеллектуального труда раскрывают для нас многогранность окружающего мира. Те, кто может передать уникальные знания другим, привить интерес к наукам и развить любознательность – наши номинанты. Приглашаются работники музеев, библиотек, сотрудники образовательной системы, а также представители СМИ-пространства.
Инновации и развитие
Двигаться вперед, развиваться, узнавать что-то новое – залог настоящего успеха. Развитие предприятий, внедрение новых технологий, совершенствование процессов, решение нестандартных задач – этим славятся многие деятели Нижнего Тагила. Номинированы авторы уникальных методик, рационализаторы, внедрившие инновационные технологии в своей сфере; предприниматели, чей бизнес развивался и достиг новых высот.
Работодатель года
Ответственность перед большим коллективом – это одна из наибольших ответственностей. И есть компании, которые способны преодолеть всё: финансовые кризисы, скачки курсов валют, санкции и другие внешние и внутренние факторы. Руководители и собственники предприятий, поддерживающие и развивающие корпоративную культуру, уплачивающие в полном объеме налоги и взносы с ФОТ, имеющие большую численность персонала смогут рассказать о своих достижениях и по праву гордиться ими.
Хорека
Нижний Тагил становится всё более туристически привлекательным: популярность у гостей и жителей города все больше обретают горнолыжный отдых и музеи, «Малахитовая линия» и театральные постановки, новые веяния в кулинарии и способах отдыха. Приглашаются в качестве номинантов руководители и собственники отелей, ресторанов, кафе и других предприятий сферы отдыха и развлечений.
Здоровье и красота
Здоровое тело, сильный дух и хорошая внешность – жители Нижнего Тагила обретают эти качества благодаря профессионалам с высокой квалификацией и неподдельным интересом к своей деятельности. Приглашаются работники медицины, спорта и людей, привлекающих заниматься активным и здоровым образом жизни других жителей города. Руководители предприятий индустрии здоровья и красоты.
За силу духа
За силу духа. Дети
Достоинство, с которым преодолевают себя люди с ограниченными возможностями здоровья или же те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, вызывает подлинное уважение. Это успех «вопреки», это всегда жизненный подвиг и эталонный пример для каждого из нас. В этой номинации предусмотрена победа для двоих участников: для взрослого и для юного тагильчанина. Приглашаем стать номинантами членов обществ инвалидов, реабилитационных центров, общественных организаций, воспитанников коррекционных школ. Дети-инвалиды, воспитанники коррекционных школ, имеющие высокие достижения, мужество и успехи, в учебе, культуре, науке и спорте.
Сделано на Урале
Урал богат умельцами: у нас и добывающая промышленность, и сельскохозяйственные угодья, и строительная отрасль, и производство товаров самых разных направлений. Молоко и хлеб, мясо и напитки, сырье и стройматериалы. Кем и чем еще славится Урал? Приглашаются уральские производители из всех сфер производства.
Социальный бизнес
Часто компании работают не только для получения прибыли, но и ради высших целей: помощи определенным социальным слоям населения. Приглашаются руководители и собственники коммерческих предприятий, чья деятельность направлена на социальную сферу, благополучие, заботу о детях, престарелых и братьях наших меньших, помощь людям в трудной ситуации.
Успехи в бизнесе
Сделать бизнес успешным – непростая задача, которую способны решить только самые умные, предприимчивые и опытные специалисты. Личности, способные приумножить достаток, вывести свой продукт на новый уровень, стабильно доказывать свое превосходство в конкретной сфере, создают комфортные условия для жизни тагильчан. Успешные бизнесмены, топ-менеджеры, чей бизнес развивался и достиг новых высот.
Открытие года
Ежегодно в Нижнем Тагиле появляются новые продукты, интересные направления бизнеса и просто загораются новые звезды в той или иной сфере. Приглашаются руководители проектов, стартовавших в 2017 году и успевших набрать популярность среди горожан. Инициаторы стартапов и новых идей. Необычные и яркие личности, реализовавшие себя в разных сферах.
Транспорт
Грамотная городская логистика – то, благодаря чему развивается Нижний Тагил. Удобный общественный транспорт, продуманные транспортные развязки, безопасные улицы, исправные автомобили и оперативные грузоперевозки – все это составляет транспортную схему города. И над ее развитием работают опытные, грамотные специалисты: сотрудники автосалонов и автошкол, логисты и персонал служб такси, автомеханики и продавцы автомагазинов, дорожные строители и работники общественного транспорта.
Благотворительность
Материальная помощь нуждающимся – благородное и в вышей степени достойное отношение к тем, кто оказался в непростой ситуации. Нижний Тагил полон меценатов, зачастую они слишком скромны, но теперь они могут получить общественное признание и, главное благодарность от всех жителей города. Приглашаем руководителей и собственников предприятий, ведущих благотворительную деятельность.
Дети. За будущее
В Нижнем Тагиле живет огромное число талантливых ребят, кто успел проявить себя не только на уровне своего учебного заведения, но даже доказал свои способности за пределами города. Это - будущее нашего города. Приглашаем к участию в номинации воспитанников учебных заведений Нижнего Тагила, не достигших совершеннолетия.
За верность делу
Это - настоящие профессионалы, эталон для каждого из нас. Не только заслуженно уважаемые и имеющие большой трудовой стаж, но и признанные на официальном уровне личности. Персоны, узнаваемые поколениями или известные далеко за пределами города.
Личность года
Личность года - это, безусловно, тот, чьи достижения ценят представители всех сфер жизни, люди разного социального статуса и возраста. В номинации примут участие все номинанты премии «Человек года 2018». В номинации «Личность года» победитель будет определен по результатам голосования пользователей интернета.
18 апреля / Среда
Программа мероприятия
Мероприятие делится на 2 больших части: основная часть и VIP-фуршет по приглашениям
18:00 – 19:00
Встреча гостей, регистрация, фотосессия
19:00– 20:30
Церемония награждения
Открытие торжества.
Награждение победителей.
Концертная программа.
20:30–23:00
VIP-фуршет
Специальная программа
Свободное общение: долгожданное событие для многих людей, кто видит друг друга только раз в год — на Премии.
Изысканные угощения и легкие напитки.
Розыгрыш особых призов среди VIP-гостей.

Звоните: +7 (3435) 499-334

Пишите: mail@tagilcity.ru
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