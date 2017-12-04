Галина Рохлина Директор ООО «Бизнес-клуб» Премия «Человек года» - очень удачный проект! Если проект хороший, то и его спонсорам хорошо. Отлично, что организаторы учли разные финансовые возможности и масштабы компаний-спонсоров. То есть поддержать такое событие смогли не только крупные фирмы, но и небольшие организации.

Наталья Бабкина Менеджер по маркетингу и рекламе «Первого Медицинского Центра» Поздравлять победителя со сцены - это необычайно приятное занятие!

Нашему центру понравились предложенные условия размещения рекламы, и мы согласились участвовать. Готовый спонсорский пакет из рекламных услуг был необычайно выгодным. Надо отметить, что заложенный на это мероприятие бюджет полностью оправдал себя.