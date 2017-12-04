За силу духа
За силу духа. Дети
Достоинство, с которым преодолевают себя люди с ограниченными возможностями здоровья или же те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, вызывает подлинное уважение. Это успех «вопреки», это всегда жизненный подвиг и эталонный пример для каждого из нас. В этой номинации предусмотрена победа для двоих участников: для взрослого и для юного тагильчанина. Приглашаем стать номинантами членов обществ инвалидов, реабилитационных центров, общественных организаций, воспитанников коррекционных школ. Дети-инвалиды, воспитанники коррекционных школ, имеющие высокие достижения, мужество и успехи, в учебе, культуре, науке и спорте.