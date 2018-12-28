Почему недвижимость пора покупать? Все просто - скоро начнут расти как цены за квадратный метр, так и ставки по ипотеке. При этом высокая конкуренция не даст продавцам возможности слишком манипулировать ценами.
Почему недвижимость пора покупать?
Все просто - скоро начнут расти как цены за квадратный метр, так и ставки по ипотеке.
Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение ставок от банков уже в 2019 году, а специалисты из сферы недвижимости говорят о тенденциях по формированию цен на жилье. По всем показателям, спрос на жилье постоянно растет и насыщенный предложениями рынок вскоре начнет повышать цены.
Эксперты говорят
Процентные ставки по ипотеке начнут расти
Ключевая ставка ЦБ РФ с сентября 2018 года начала расти впервые с декабря 2014 года.
Падение показателя продолжалось с декабря 2014 года. Однако в сентябре и декабре 2018 года Центробанк впервые за несколько лет поднял ставку в сумме на 0,5%.
Средневзвешенная ставка по ипотечному жилищному кредитования в России на данный момент находится на уровне 9,41%. И этот показатель постепенно снижался начиная с осени 2016 года. Беря во внимание повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2018 года, специалисты ожидают последующий рост средневзвешенной ставки на ипотечное кредитование.
Объем предоставленных в РФ ипотечных кредитов, по данным Центробанка, поставил новый рекорд. На ноябрь 2018-го года объем ипотечных кредитов, предоставленных за месяц, подобрался к показателю 300 млрд рублей.
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Евгений Постников
директор Федеральной компании «Этажи» (г. Нижний Тагил)
что покупать
Какие квадратные метры дешевеют?
С 2016 года стоимость жилья на вторичном рынке в Нижнем Тагиле несколько снизилась. Так, однокомнатные квартиры стали стоить 35 660 руб./кв.м. Двухкомнатные - 33 161 руб./кв.м. Трёхкомнатные -33 894 руб./кв.м.
Чаще всего за этот период подрастали в цене трёхкомнатные квартиры: за период с 2016 года несколько раз стоимость за квадратный метр трешек» превышала цену за квадрат у традиционно дорогих однокомнатных квартир.
Динамика цен на вторичное жилье в Нижнем Тагиле.
На вторичном рынке самые высокие цены за квадратный метр показывают в центр города, ГГМ и Малая Кушва. Там стоимость за один кв.м выше 40 000 руб. Дешевле всего квартиры в Нижнем Тагиле на Песчаном карьере и Новой Кушве. До 30 000 руб. обойдётся квадратный метр на Руднике, Тагилстрое, Зональном.
Дзержинский район показывает стоимость более 36 000 руб. Чуть ниже цены на Красном Камне, Лебяжке, Вые, Старателе.
Новостройки в Нижнем Тагиле представлены на ГГМ и на Вагонке. При этом средняя цена за квадратный метр в Дзержинском районе 34,2 тыс. руб., а на ГГМ - 45,1 тыс. руб.
Цены на новостройки в Нижнем Тагиле начали падать в конце 2016 г. Четырёхкомнатные квартиры подешевели 49 000 до 39 000 за квадрат. Однокомнатные - с 41 000 до 36 000. Двухкомнатные - с 43 000 до 39 000. Трёхкомнатные с 46 000 до 41 000.
Динамика цен на новостройки в Нижнем Тагиле.
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Зима и весна - самый пик сезона по продаже и покупке недвижимости
Количество предложений на рынке растёт с каждым годом. В частности, сейчас в Нижнем Тагиле доступны к покупке на вторичном рынке более 540 однокомнатных квартир, более 760 двухкомнатных и 520 трехкомнатных квартир, а также 200 четырехкомнатных.
По статистике, более 500 покупателей ежедневно на сайте компании «Этажи» находятся в поисках объектов недвижимости.
Сезонный спрос на продажу и покупку недвижимости - традиционно зима и весна. В конце года люди торопятся переехать в новое жильё, в начале года люди строит большие планы на будущее. Поэтому зимне-весенний период - самый активный на рынке недвижимости, а конец весны, лето и начало осени - это время отпусков, жизни за городом и работы в огородах. Поэтому сейчас самое время задаться вопросом улучшения жилищных условий.
Евгений Постников
директор Федеральной компании «Этажи» (г. Нижний Тагил)
Мы перед клиентами несем финансовую ответственность в миллион рублей. Если клиент купил квартиру, работая с нами, а после оказалось, что она чем-то обременена - компания готова отвечать. Если клиент окажется без жилья - мы выплачиваем до 1 миллиона рублей, все условия получения гарантийного сертификата и выплат по нему обозначены у нас на сайте в положении о гарантийных обязательствах. И в дальнейшем компания планирует увеличить этот бюджет. Это - гарантия безопасности сделки от агентства «Этажи».
Евгений Постников
директор Федеральной компании «Этажи» (г. Нижний Тагил)
Нижний Тагил, пр. Ленина, 19Б
Телефон для соискателей: +7 343 549-92-56 Сайт:«Этажи»