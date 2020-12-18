БЕЛГОРОД
ГЕРОЙ
71
58
13
ВЗРОСЛЫХ
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Наука и образование
Профессионалы
Все участники проекта #бв_тагил по номинациям
Номинация «Культура»
Взрослые
Бородина Вера
https://vk.com/wall-3821228_239637

Зырянов Сергей
https://vk.com/wall-3821228_240896

Каюмова Гульнара
https://vk.com/wall-3821228_239766

Леонова Наталья
https://vk.com/wall-3821228_238843
Мясников Евгений
https://vk.com/wall-3821228_241133

Поповиченко Павел
https://vk.com/wall-3821228_239696

Прошина Елена
https://vk.com/wall-3821228_238933

Русинов Сергей
https://vk.com/wall-3821228_240200
Семченкова Вера
https://vk.com/wall-3821228_240492

Ушенина Екатерина
https://vk.com/wall-3821228_240117

Фогель Марк
https://vk.com/wall-3821228_241117

Шубин Степан
https://vk.com/wall-3821228_241188
Дети
Болотов Вячеслав
https://vk.com/wall-3821228_239666

Булатова Анастасия
https://vk.com/wall-3821228_239622

Перминов Арсений
https://vk.com/wall-3821228_238914

Ухов Андрей
https://vk.com/wall-3821228_240105
Заровнятных Ярослав
https://vk.com/wall-3821228_240886
Номинация «Спорт и киберспорт»
Взрослые
Алферов Роман
https://vk.com/wall-3821228_239600


Ахмедзянов Раис
https://vk.com/wall-3821228_238279

Бердников Алексей
https://vk.com/wall-3821228_239001

Виноградский Евгений
https://vk.com/wall-3821228_241095

Копытцев Михаил
https://vk.com/wall-3821228_238140
Кузнецов Василий
https://vk.com/wall-3821228_241087

Мурзин Алексей
https://vk.com/wall-3821228_238991

Остробородко Анна
https://vk.com/wall-3821228_238904

Пожарский Александр
https://vk.com/wall-3821228_238927

Рикунов Сергей
https://vk.com/wall-3821228_241085
Рымашевский Владимир
https://vk.com/wall-3821228_238220

Селезнева Людмила
https://vk.com/wall-3821228_238947

Шестаков Алексей
https://vk.com/wall-3821228_238956
Дети
Быков Евгений
https://vk.com/wall-3821228_239658

Крюков Константин
https://vk.com/wall-3821228_238835
Леонов Данил
https://vk.com/wall-3821228_238811

Цвилев Сергей
https://vk.com/wall-3821228_238238
Крюкова Мария
https://vk.com/wall-3821228_238872

Затонский Тихон
https://vk.com/wall-3821228_241763
Номинация «Наука и образование»
Взрослые
Ермакова Елена
https://vk.com/wall-3821228_239787
Мезенина Татьяна
https://vk.com/wall-3821228_238898
Салтыкова Анна
https://vk.com/wall-3821228_238794
Номинация «Общественная деятельность»
Взрослые
Ведерникова Марина
https://vk.com/wall-3821228_238882

Волкова Тамара
https://vk.com/wall-3821228_238804

Гражданов Иван
https://vk.com/wall-3821228_238105

Грехов Денис
https://vk.com/wall-3821228_239008

Дедусенко Влад
https://vk.com/wall-3821228_239681

Зяблицев Максим
https://vk.com/wall-3821228_238856
Кожемяко Любовь
https://vk.com/wall-3821228_238296

Коченков Александр
https://vk.com/wall-3821228_238620

Ленькова Анастасия
https://vk.com/wall-3821228_238025

Мохова Надежда
https://vk.com/wall-3821228_238754

Мясникова Лидия
https://vk.com/wall-3821228_241103

Наукович Кристина
https://vk.com/wall-3821228_241185
Никитина Александра
https://vk.com/wall-3821228_238611

Попенов Илья
https://vk.com/wall-3821228_239693

Секисова Наталья
https://vk.com/wall-3821228_240181

Филатов Алексей
https://vk.com/wall-3821228_239803

Фрунзе Софья
https://vk.com/wall-3821228_240908

Щетинин Николай
https://vk.com/wall-3821228_239709
Дети
Алексеева Ксения
https://vk.com/wall-3821228_238786
Захарова Варвара
https://vk.com/wall-3821228_238111
Кузьминых Александр
https://vk.com/wall-3821228_238830
Номинация «Профессионалы»
Взрослые
Александров Юрий
https://vk.com/wall-3821228_240127

Богомолкин Александр
https://vk.com/wall-3821228_238042

Вахонин Олег
https://vk.com/wall-3821228_238602

Вахрушев Сергей
https://vk.com/wall-3821228_240849
Вахрушева Елена
https://vk.com/wall-3821228_240866

Жученко Александр
https://vk.com/wall-3821228_238035

Иванова Юлия
https://vk.com/wall-3821228_240153

Матвеев Роман
https://vk.com/wall-3821228_240139
Новокшонова Евгения
https://vk.com/wall-3821228_238605

Рыбникова Надежда
https://vk.com/wall-3821228_239748

Семеновых Наталья
https://vk.com/wall-3821228_238596

Устинов Сергей
https://vk.com/wall-3821228_239724
Депутат Нижнетагильской городской думы, художе-ственный руководитель в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
Игорь Булыгин
Депутат Государственной думы
Алексей Балыбердин
Предприниматель, руководитель салона красоты «Кристина» и центра здоровья и красоты «Кристи Стайл»
Алла Волчкова
Депутат Екатеринбургской городской Думы, сопредседатель в ОНФ в Свердловской области
Анастасия Немец
Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга
Виктория Мкртчян
ЭКСПЕРТЫ
В проекте #безграничные_возможности мы рассказали более 1000 историй о героях из разных городов России. Вы можете узнать о них прямо сейчас!
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