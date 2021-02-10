Домашний очаг современной хозяйки – это кухонная плита, с помощью которой она творит свои кулинарные шедевры. Но как понять, какая плита нужна именно вам? Чтобы облегчить выбор, мы вместе с магазином «ГАЗЭКС» составили собственный рейтинг газовых плит.
Рейтинг
Самая популярная плита
17 100
р.
Газовая плита «Гефест» в коричневых тонах пользуется наибольшей популярностью у покупателей. В набор ее функций входит все, что нужно для удобства при готовке:
электророзжиг стола,
подсветка духовки,
газконтроль,
выдвижной ящик.
Самая стильная плита
21 150
р.
Ваша кухня выполнена в скандинавском стиле? Тогда эта плита идеально впишется в бело-коричневый интерьер и дополнит его своим необычным для современной техники видом. В функции этой газовой плиты входят:
электророзжиг стола и духовки,
двойная подсветка,
гриль с электрическим приводом,
выдвижной ящик,
чугунная решетка.
Самая функциональная плита
28 000
р.
Плита для тех, кто любит все и сразу. Ее широкий функционал порадует любую хозяйку, а за счет темного цвета она станет прекрасным дополнением к кухонной мебели в соответствующем стиле. В функции газовой плиты включены:
электророзжиг,
подсветка духовки,
электронный таймер с часами и будильником,
гриль-горелка,
вертел с электроприводом,
газконтроль,
терморегулятор,
выдвижной ящик.
Самая притягивающая взгляд плита
22 900
р.
При входе в магазин эта газовая плита сразу же обращает на себя внимание своим нетипичным мягко-серым цветом и дорогим блеском металлических ручек. Функционал этой плиты также достаточно широк:
электророзжиг стола и духовки,
подсветка,
механический таймер,
гриль-горелка,
вертел с электроприводом,
газконтроль духовки,
терморегулятор,
выдвижной ящик,
чугунная решетка.
Самая компактная плита
14 400
р.
Ломаете голову как заполнить пространство маленькой кухни? Газовая плита «Дарина» легко поместится даже на небольшой площади. Она имеет минимальный, но очень важный для хозяек набор функций:
электророзжиг стола,
подсветка духовки,
выдвижной ящик.
Самая «электрическая» плита
26 400
р.
Многие хозяйки предпочитают выбирать газовые плиты с электродуховками для равномерного запекания блюд. Такая есть в линейке плит фирмы «Гефест». В ее функции входят:
электророзжиг,
газконтроль горелок стола,
электронный таймер,
двойная подсветка духовки,
ТЭН-гриль,
вентилятор,
вертел,
шашлычница,
выдвижной ящик.
Самая широкая плита
19 050
р.
Такая газовая плита с более широким столом отлично выручает, если хозяйке нужно поставить на нее одновременно несколько кастрюль. Например, чтобы приготовить праздничный ужин на большую дружную семью. В функционал плиты вошли:
электророзжиг,
подсветка духовки,
проволочные направляющие,
газконтроль духовки.
Не только плиты
Далеко не все частные дома имеют горячее водоснабжение и подключены к системе центрального отопления. Многим владельцам приходится решать этот вопрос самостоятельно. Оптимальный вариант – хороший газовый котел, который обеспечит теплом и горячей водой. В магазине «ГАЗЭКС» все газовые котлы имеют защиту от замерзаний, теплообменник из нержавеющей стали, а также систему, позволяющую не снижать температуру воды, даже при ее низком давлении. Кроме того, на все газовые котлы в магазине действует система лояльности для покупателей.
А если сломалось?
К вашим услугам – профессионалы «ГАЗЭКС». А все необходимые детали есть в наличии и под заказ.
Термопары
Термодатчики
Электромагнитные клапаны
Датчики контроля тяги
Датчик температуры
Вентиляторы
И другие запчасти для газового оборудования.
Обновление ассортимента
Скоро в магазине «ГАЗЭКС» появится и встраиваемая кухонная техника – варочные поверхности и духовки на газу. Такая
техника значительно экономит пространство, облегчает планировку кухни, а также отличается стилем и эстетикой.
Соблюдайте правила газовой безопасности и вовремя меняйте устаревшие газовые приборы, а с выбором вам с радостью помогут сотрудники магазина газового оборудования АО «ГАЗЭКС», расположенного по ул. Газетная, 44.
В магазине всегда большой выбор плит, водонагревателей, счетчиков, котлов, запчастей для газового оборудования.
Телефон: 8 (3435) 96-06-99. Время работы магазина: вторник-пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.30, без перерыва.