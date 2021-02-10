Не только плиты

Далеко не все частные дома имеют горячее водоснабжение и подключены к системе центрального отопления. Многим владельцам приходится решать этот вопрос самостоятельно. Оптимальный вариант – хороший газовый котел, который обеспечит теплом и горячей водой.

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В магазине

все газовые котлы имеют защиту от замерзаний, теплообменник из нержавеющей стали, а также систему, позволяющую не снижать температуру воды, даже при ее низком давлении. Кроме того, на все газовые котлы в магазине действует система лояльности для покупателей.