Культобзор на tagilcity.ru
Крым, архитектура и Рафаэль
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья! Выходные пролетели, и вновь наступают рабочие дни. Будни тоже могут быть яркими и насыщенными. Куда отправиться, чтобы не было скучно - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.


На этой неделе нас приглашают узнать о том, как Крым повлиял на творчество русских писателей, а также историю строительства здания Нижнетагильского драматического театра. Конечно, нас ждут новинки кино. На большом экране можно будет увидеть фильм о живописце Рафаэле Санти и балет с Рудольфом Нуреевым.

TagilCity.ru рекомендует

Спектакль «Ну и фрукт ты!»

9 апреля в 19:00


«Ну и фрукт ты!»- это совершенно невероятная и неожиданная история, с множеством комичных ситуаций и доброго юмора. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров-все это не может оставить зрителя равнодушным. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.


Стоимость: 1800 - 2400 рублей

Билеты в кассе гастролей в Александровском пассаже, в ДК Окунева, и на сайте gastrolint.ru.


ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Концерты

«Каникулы с филармонией»


23 и 25 марта в 10:00 и 11:00

﻿

Брасс-квинтет оркестра «Тагил-бэнд».


Стоимость: 200 рублей


Камерный зал филармонии, пр. Ленина, 31

Музеи

Мастер-класс «Колокольчик»


﻿25 марта в 18:00


Мастер-класс проведёт Елена Прошко – художник-керамист, Член Союза Художников, педагог высшей категории Политехнической гимназии, преподаватель Черноисточинской школы искусства. На мастер-классе вы создадите керамический колокольчик, который станет интерьерным дополнением в вашем доме.


Стоимость: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей. Стоимость последующего обжига – 100 рублей.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4





Лекция «Архитектура Нижнетагильского драматического театра: история создания и бытования»


25 марта в 18:00


В канун Всемирного дня театра старший научный сотрудник музея Александра Шемякина прочтёт лекцию об истории строительства и особенностях архитектуры одной из достопримечательных построек сталинского ампира.


Стоимость: 50 -150 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул.

Уральская, 7

Библиотеки

Лекция «Мой Крым»

25 марта в 14.00


На карте каждой страны есть место, в котором по-настоящему раскрылись таланты её творцов. В Великобритании – это Озёрный край, во Франции – Париж и его окрестности, в Германии – Гессен и Саксония, а вот в России на ум приходит Крым. Незабываемые виды и дух полуострова вдохновили многих русских поэтов, писателей и художников на создание бессмертных шедевров. На кого из них Крым произвёл особенное впечатление? Об этом пойдет речь на лекции.


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Неделя детской книги
Спектакли

«Говорит! Тагил!»

26 марта в 18:00

Спектакль о любви и ненависти, о жизни и смерти, о лисьей горе и постоянном дыме, но, в первую очередь, он о людях. О людях, про которых знают все, про которых не знает никто, про нас, про каждого из вас. И мы хотим подарить улыбки, может, чуть-чуть погрустить. Конечно же спеть. И пусть Тагил заговорит вашими голосами.

Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Говорит! Тагил» — это не классический театр, не пьеса, тут нет сквозной истории», - рассказывает о спектакле театральный критик Котская Морда.
Котская Морда
Театральный оборзеватель
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«Молоко»

23 и 24 марта в 19:00

Где бы нам взять такое молоко, чтобы мы все стали любить друг друга, чтобы все стали адекватными, чтобы относились друг к другу по-человечески, чтобы стали слышать и понимать. Спектакль поставлен по пьесе Екатерины Мавроматис «Молоко». Несколько лет назад она стала событием сразу нескольких конкурсов драматургов.


Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума»
26 марта в 18:00
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Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато.

Стоимость: 270-320 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Демидовы. Версия»

25 марта в 18:00


Грандиозная постановка о династии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем они пришли на Урал из Тулы. Как здесь поднимали заводы. Как жили, любили, страдали и строили.


Стоимость: 230-270 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Поющий кит: подводные истории»
23, 24 и 25 марта в 16:00
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Бэби-спектакль с интерактивными элементами и мастер-классом

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Федорино горе»
26 марта в 18:00

Песочная анимация, теневые и другие виды кукол встретятся в сказке «Федорино горе».

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Выставки
«Художники анимационного кино: роль эскиза в мультипликации», работает до 31 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Урал-графо», работает до 31 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живописные миры художника», работает до 30 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Жизнь в две смены», работает до 30 марта
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Лоскуток к лоскутку», работает до апреля
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Лики мира небесного», работает до 28 марта
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Досуг тагильчан конца XIX – начала XX ВВ», работает до конца мая
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Живописное чудо. Лаковая роспись», работает до 30 марта
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
Выставка «Осколки»

20 марта открылась новая выставка Федерико Арканджели (Италия).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Выставка «Золото заканчивается, можно остановится»

С 19 марта работает выставка Николаса Поллака (США) .


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Кино
«Годзилла против Конга»

с 25 марта

ТЦ DEPO, «Родина», «Красногвардеец»

«Никто»


22-26 марта


ТЦ DEPO, «Родина», «Красногвардеец»

«Пальма»

22-26 марта


ТЦ DEPO, «Родина», «Красногвардеец»

«Золушка»
24 марта в 19:00

Сказка о Золушке у каждого времени своя. Найти свою любовь - это счастье, но счастье и найти свое дело, реализоваться в том, что ощущаешь своим призванием. Рудольф Нуреев, чья история жизни тоже в чем-то похожа на историю Золушки, верил, что нет ничего важнее служения искусству, которое способно лечить душевные раны, и круто, всерьез менять жизни. И свою «Золушку», сказку о сбывшейся мечте, Нуреев поместил в эпоху Золотой эры Голливуда.

Стоимость: 450 рублей﻿

ТЦ DEPO
«Рафаэль. Добрый гений»
22 марта в 09:30
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Документальный фильм, снятый в сверхчетком разрешении 4К, переносит зрителя на пятьсот лет назад — во времена одного из величайших художников итальянского Возрождения: Рафаэля Санти.

Стоимость: от 100 рублей

«Красногвардеец»

﻿Праздники и памятные даты
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Текст и оформление: Нателла Николова