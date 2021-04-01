культобзор на tagilcity.ru
Темные места, путешествия варенья и Евтушенко
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Приближаются выходные, и TagilCity.ru традиционно подготовило для вас подборку самых ярких событий предстоящего уикенда.
В эти выходные нас ждут концерты и новые выставки. Разобраться, что такое путешествующее варенье, предлагают на спектакле в Новом молодежном театре. Любители творчества Евгения Евтушенко смогут окунуться в творчество поэта, посетив литературную гостиную.

Хорошего настроения и чудесных выходных!
Литературная гостиная «Поэт в России больше, чем поэт»
3 апреля в 15:00

Гостям предлагают окунуться в поэтический мир Евгения Евтушенко. В этом поможет главный гость — концертмейстер Эльвира Вернигор. Она поделится собственным отношением к лирике поэта и прочесть избранные произведения нашего соотечественника.

Дом Окуджавы, ул. К.Маркса, 20А
Музеи
Творческие встречи на «Демидовской даче»: актрисы
3 апреля в 15:00

На этот раз представительницы прекрасной половины театрального коллектива – Ирина Цветкова, Таиса Краева и Любовь Тимофеева – поделятся секретами поддержания красоты и отличной формы. А еще расскажут о том, трудно ли играть некрасивых героинь.

Стоимость: от 50 до 100 рублей

Музей-усадьба «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская улица, 5а
Выставки

«В темных местах»

2 апреля в 18:00


Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Йорга Маркса (Германия).


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а

«Выставка II»

3 апреля в 18:00


Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Евгения Нохрина (Россия).


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а

Выставка «Луга»
4 апреля в 16:00

Автор — Стивен Петегорский (США).

В Нортгемптоне есть участок под названием Луга. Это обширный участок земли недалеко от центра города, который с востока и юга граничит с рекой Коннектикут. Хотя земля в нем в основном используется для сельского хозяйства, в его границах также есть ряд грунтовых дорог, небольшой аэропорт, пристань для яхт и ярмарочные площади, а также несколько домов.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Спектакли

«Ревизор»

3 апреля в 17:00


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Демидовы. Версия»

4 апреля в 17:00


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«После Бунина»

4 апреля в 16:00


Стоимость: 250 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

Детям

«Снегурушка»

3 апреля в 16:00


Стоимость: 200 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Сказка о царе Салтане»

4 апреля в 12:00


Стоимость: 170 - 200 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Спектакль «Путешествия варенья. Бэби Чехов»
3 и 4 апреля в 11:00

Актеры находятся в непосредственной близости от зрителей.
Это создает домашнюю уютную атмосферу, ощущение комфорта, эффект единения и максимального погружения в происходящее для маленьких детей.

Сюжет прост и понятен малышам. В спектакле постоянно чередуются активности «просмотр спектакля – игра», так малыш не успевает заскучать и чувствует себя непосредственным участником происходящего.

Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Коза-Дереза»

3 апреля в 11:00, 13:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Волшебно кольцо»

4 апреля в 11:00, 13:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Большое путешествие маленькой тучки»

3 апреля в 15:00 и 17:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Аленький цветочек»

4 апреля в 15:00 и 17:00


Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Самая весёлая программа»
4 апреля в 12:00 и 14:30

Ведущая Екатерина Банникова.

Стоимость: 150 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Концерты
Данил Ветошкин и Друзья
3 апреля в 20:00

В первом блоке прозвучат jazz хиты в стилях: latino, bossa-nova, swing, fank, fusion, от JazZ Quartet-VIPL. Второй частью станет исполнение авторских песен, фолк-рок группы Радомир.

Стоимость: 300 рублей

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
«С любовью, Антре»
3 апреля в 18:00

Сольная концертная программа
народного коллектива шоу-балета "Антре".

Стоимость: 150 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Группа «Траулерз»
3 апреля в 20:00

Настоящий кабацкий рок в самом эстетичном его проявлении. Каждое их выступление - это отличный вечер, запоминающийся романтикой, драйвом, ностальгией и современным подходом к созданию музыки!

Стоимость: 100 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Кавер-группа Bulgakov band
3 апреля в 22:00

Стоимость: 350 рублей
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Гастробар «Ленинград», Карла Маркса, 27

Концерт кавер группы «Формат звука»
4 апреля в 18:00

В программе живой звук, зажигательные танцы, лучшие хиты, классные конкурсы и отличное настроение.

Стоимость: 1200 рублей

Дансинг зал ДК НТМК, ул. Металлургов, 1
Кино
«Навстречу мечте»
3 апреля 12:00 и 18:00

Вход свободный

«Красногвардеец»
«Дар»
4 апреля 12:00 и 18:00

Вход свободный

«Красногвардеец»
«Майор Гром: Чумной Доктор»
3 и 4 апреля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Годзилла против Конга»
3 и 4 апреля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Ученик экзорциста»

3 и 4 апреля


«Россия», «Родина»

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова