«В темных местах»
2 апреля в 18:00
Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Йорга Маркса (Германия).
Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
«Выставка II»
3 апреля в 18:00
Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Евгения Нохрина (Россия).
Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
«Ревизор»
3 апреля в 17:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Демидовы. Версия»
4 апреля в 17:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«После Бунина»
4 апреля в 16:00
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Снегурушка»
3 апреля в 16:00
Стоимость: 200 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Сказка о царе Салтане»
4 апреля в 12:00
Стоимость: 170 - 200 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Коза-Дереза»
3 апреля в 11:00, 13:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
4 апреля в 11:00, 13:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Большое путешествие маленькой тучки»
3 апреля в 15:00 и 17:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Аленький цветочек»
4 апреля в 15:00 и 17:00
Стоимость: 250 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Ученик экзорциста»
3 и 4 апреля
«Россия», «Родина»