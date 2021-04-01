4 апреля в 16:00



Автор — Стивен Петегорский (США).



В Нортгемптоне есть участок под названием Луга. Это обширный участок земли недалеко от центра города, который с востока и юга граничит с рекой Коннектикут. Хотя земля в нем в основном используется для сельского хозяйства, в его границах также есть ряд грунтовых дорог, небольшой аэропорт, пристань для яхт и ярмарочные площади, а также несколько домов.



Дом Художника, ул. Уральская, 4/1