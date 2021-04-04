Культобзор на tagilcity.ru
Мортал Комбат, космоквест и Соррентино
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья, предстоящая неделя обещает быть увлекательной.

Нас приглашают поучаствовать в квесте на космическую тематику.

Поклонники боевиков точно не смогут пройти мимо фильма «Мортал Комбат», основанного на одноименной серии игр.

Для тех, кто давно хотел познакомиться поближе с творчеством итальянского режиссёра Паоло Соррентино, представится такая возможность. Несколько фильмом автора «Молодого Папы» покажут на большом экране.


Куда еще отправиться за новыми впечатлениями, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Поэтическая встреча «Что делать нам с бессмертными стихами?»

8 апреля в 14:00

К 135-летию со дня рождения Николая Гумилева.
Отец хотел, чтобы сын стал моряком, но он решил иначе. Его влекли острые ощущения, новые экзотические страны, неизведанное волшебство мира. Он стал для многих учителем поэзии, а для потомков – великим поэтом.

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Концерты

«Потому что мы — бэнд!»


9 апреля в 18:30


Малышка флейта против пятерых трубачей. Шайка «гармонь-баян-балалайка» атакуют джазовую территорию. Кларнет «спелся» со скрипкой на зависть контрабасу. Рояль превратился в поле битвы сверхдержав.


Стоимость: 300 - 600 рублей


Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31


Концерт Виктора Кузьменко

5 апреля в 18:00

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Концерт автора-исполнителя, лауреата международных конкурсов авторской песни Виктора Кузьменко.


«Красногвардеец»

Спектакли

«Утиная охота»



8 апреля в 18:00
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Стоимость: 230 - 270 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Театральный критик Котская Морда о спектакле:

«Утиная охота», или Как собраться в отпуск, потеряв при этом всё».

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«Три красавицы»

7 апреля в 18:00


Стоимость: 230-270 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Молоко»

6 апреля в 19:00


Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Головлёвы. Маменька»

9 апреля в 18:00


Стоимость: 270-320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Говорит! Тагил»

9 апреля в 18:00


Стоимость: 250 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

Детям
«Путешествия варенья. Бэби Чехов»
6 апреля в 10:00

Актеры находятся в непосредственной близости от зрителей.
Это создает домашнюю уютную атмосферу, ощущение комфорта, эффект единения и максимального погружения в происходящее для маленьких детей.

Сюжет прост и понятен малышам. В спектакле постоянно чередуются активности «просмотр спектакля – игра», так малыш не успевает заскучать и чувствует себя непосредственным участником происходящего.

Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Ревизор (версия 1.2)»

8 апреля в 18:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»

8 апреля в 10:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Поющий кит: подводные истории»

6 и 7 апреля в 11:00 и 16:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Театр.book: Федорино горе»

9 апреля в 16:00 и 18:00


Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

Космический квест
9 апреля в 15:00

Квест для школьников, посвященный 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. К участию приглашаются школьники в возрасте 11-13 лет.

Квест станет весёлым космическим путешествием по маршруту с расположенными на нём игровыми точками. На каждой остановке команды будут ждать различные творческие и логические задания. Победу одержит та команда, которая пройдёт маршрут за наименьшее количество времени и справится со всеми заданиями.

Территория от КРЦ «Россия» до площади Славы в Дзержинском районе.
Музеи
Мастер-класс «Пасхальный сувенир-погремушка»
8 апреля в 18:00

Мастер-класс проведёт Елена Прошко – художник-керамист Член Союза Художников, педагог высшей категории в Политехнической гимназии, преподаватель Черноисточинской школы искусства.

Стоимость: от 100 до 200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Выставка «Волшебный мир искусства»
С 6 апреля

В залах Нижнетагильского музея изобразительных искусств работает выставка, приуроченная к 45-летию Детской школы искусств № 1 и 40-летию её художественного отделения.

У вас есть возможность познакомиться с творческим проектом педагогов и учеников школы ДШИ №1, который посвящён мировой истории искусств – от древней наскальной живописи до современных художественных практик.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Лекция «Космос в творчестве художников-космонавтов»

8 апреля в 18:00

На лекции вы познакомитесь с творчеством художников, побывавших в космосе. Вы узнаете о тех фантастических эмоциях, которые переживали художники-космонавты и какие темы космического мира их вдохновляли.

Н Стоимость: от 50 до 150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Кино

Эксклюзивная ретроспектива фильмов Паоло Соррентино: «Великая красота»

9 апреля


Ретроспектива фильмов от создателя нашумевшего сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино пройдет ряде городов России. С 9 по 11 апреля Красногвардеец покажет самые популярные фильмы современного итальянского классика, обладателя премии «Оскар» и статуса одного из самых интересных и талантливых режиссёров ХХI века. В программе: фильмы «Великая красота», «Молодость», «Лоро».


«Красногвардеец»

Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи

7 апреля в 19:00


Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера.


ТЦ DEPO

«Уроки фарси»

С 8 апреля


Ретроспектива фильмов от создателя нашумевшего сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино пройдет ряде городов России. С 9 по 11 апреля Красногвардеец покажет самые популярные фильмы современного итальянского классика, обладателя премии «Оскар» и статуса одного из самых интересных и талантливых режиссёров ХХI века. В программе: фильмы «Великая красота», «Молодость», «Лоро».


«Красногвардеец»

«Мортал Комбат»

С 8 апреля


Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении, и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения.


ТЦ DEPO

«100% волк»

С 8 апреля

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История о Фредди Люпине, наследнике семьи оборотней. Отчаянно желая стать оборотнем, Фредди шокирован, когда в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а… пуделем.


«Красногвардеец»

Праздники и памятные даты
Международный день нравственности

5 апреля
Международный день супа
5 апреля
Международный день спорта на благо развития и мира
6 апреля
День рождения Рунета
5 апреля
День российской анимации
8 апреля
День братьев и сестер
10 апреля
Текст и оформление: Нателла Николова