Друзья, в выходные вся страна празднует День Победы. В Нижнем Тагиле пройдут спектакли, лекции, концерты. Жителей города приглашают на концерт-караоке, где можно исполнить песни военных лет.

Если хотите погрузиться в ощущение единения с природой, сходите на новую выставку фотографа из Израиля.

Куда еще отправиться в выходные, читайте в культобзоре TagilCity.ru.