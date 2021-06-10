культобзор на tagilcity.ru
День России, ГТО и Ледовое побоище
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?

Друзья! В эти выходные тагильчан приглашают узнать больше об изображении Ледового побоища в искусстве. Для любителей активного отдыха пройдет гонка ГТО, где можно будет сразиться в силе и ловкости. Также в этот уикенд отметим День России.

Какие еще мероприятия посетить в выходные, читайте в культобзоре TagilCity.ru,

Выставки
«Случайные разрывы в реальности»
13 июня в 16:00

Автор — Андреас Нидервизер (Австрия).
Андреас Нидервизер - фотограф-самоучка из Вены. Он работает на грани портретной и художественной фотографии и глубоко заинтересован в изучении и понимании мира внутри и вокруг себя. Его образы, вдохновленные геометрией, минимализмом и определенным спокойствием, рассказывают истории о надежде и меланхолии в антиутопическом мире.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Спорт
Фестиваль «Открытие сплава на Чусовой»
12 июня в 12:00

Торжественное открытие праздника начнётся с прибытием на Пристань велосипедистов клуба туристов «Азимут» и показательным выступлением – настоящим водным шоу на катамаранах с привлечением зрителей.
Идеальным вариантом погрузиться в атмосферу сплавов станет SUP прогулка по водной акватории реки. Всех желающих пригласят поучаствовать в семейном квесте от Компании по организации сплавов «Атмосфера-тур».
Создавать отличное настроение для гостей будет музыкант Наиль Хатыпов.
Обязательным атрибутом праздника станет работа выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Деревня Усть-Утка, Демидовская пристань
Гонка ГТО
12 июня в 18:00

К участию в Гонке ГТО допускаются граждане основной медицинской группы, относящиеся к VI-IХ ступеням комплекса ГТО (от 18 до 59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра.
Состав команды: 8 человек вне зависимости от возрастной ступени. Победители и призеры командного зачета получат памятные призы и свои заслуженные награды.

Лыжная база «Спартак» (район Голый Камень)
Всероссийские соревнования по дзюдо
12 и 13 июня в 11:00

Соревнования пройдут среди мужчин, которые определят сильнейших в семи олимпийских весовых категориях, а также в абсолютной весовой категории.

Ожидается участие более 120 дзюдоистов из 25 субъектов России. Соревнования всероссийского уровня позволяют спортсмену, занявшему первое место, получить право на присвоение звания «Мастер спорта России».


Спортивный комплекс «Президентский», пр.

Уральский, 65

Музеи
12 июня
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает на пешеходные экскурсии по исторической части города. Выбирайте понравившуюся экскурсию, записывайтесь и знакомьтесь с историей Нижнего Тагила.
Все объекты музея-заповедника в этот день работают с 9.30 до 17.30, кроме Литературно-мемориального музея Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Лекция «Ледовое побоище и образ Александра Невского в искусстве»
12 июня в 15:00

Сцены знаменитого Ледового побоища на Чудском озере украшают храмы и соборы, дворцы и государственные резиденции. Целая плеяда русских художников обращалась к этому событию в своем творчестве. Об этих произведениях, появление которых связано с лихими годами в истории Российского государства пойдет речь в беседе научного сотрудника, канд. ист. наук Елены Устиновой.

Стоимость: 50-150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс «Куколка в технике сухое валяние из шерсти»
12 июня в 14:00

Гостям мероприятия предлагают по эскизу изготовить небольшую куколку. Перед мастер-классом участников проведут по выставке «Зарисовки с Леонидом Сойфертисом», где представлены душевные и эстетичные авторские куклы.

Стоимость: 100-200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Салют над Московским кремлем»
13 июня в 15:00

На мастер-классе создадим из бумаги и раскрасим яркий салют над Московским кремлем. Этот маленький сувенир в виде башен и фейерверка порадует вас своей красочностью и украсит город в праздник.

Стоимость: 150-200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

«Сердце Тагила»

Пешеходная экскурсия

13 июня в 13.00


Вы познакомитесь с комплексом зданий, которые входили в административно-усадебный ансамбль главного управления горнозаводского округа Демидовых (1830-е гг.), узнаете, где находились «красные палаты», где стоял господский дом, когда и кем он был построен, и для чего предназначалось каждое здание.


Стоимость: 100-150 рублей


Выставочные залы, пр. Ленина, 1

«Дом Худояровых»

Обзорная экскурсия по музею истории подносного промысла

13 июня в 13.00


Вы узнаете историю зарождения и развития уникального промысла – росписи по металлу с XVIII по XXI век, а также познакомитесь с жизнью и творчеством знаменитых тагильских художников Худояровых.


Стоимость: 30-130 рублей


Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская,24

Кино

«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2»

12, 13 и 14 июня


«Красногвардеец», «Россия», «Родина»

«Заклятие 3: По воле дьявола»

12, 13 и 14 июня


ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

«Красный призрак»

12, 13 и 14 июня


«Красногвардеец», «Россия», «Родина»

«Ограбление по-джентельменски»

12, 13 и 14 июня


«Россия», «Родина»

12 июня в парке Бондина:

12.00 - концертная программа эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд»,

12.00 - ярмарка уникальных изделий тагильских мастеров,

19.00 - TikTok вечеринка, челлендж батлы.

Спектакли

«Трикстер клуб»

12 июня в 17:00 и 14 июня в 18:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Саша, вынеси мусор»

12 июня в 19:30

Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Дурочка»

13 июня в 17:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Променад.Тагил»

14 июня в 18:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Остер-класс. Конфетоедение»

12 июня в 14:00

Стоимость: 170 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова