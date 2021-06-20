Культобзор на tagilcity.ru
Пугающее искусство, хороводы и звук металла
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! На дворе лето, до следующих выходных еще далеко, а мы подготовили для вас подборку будничных мероприятий.
На этой неделе нас ждет беседа о необычном искусстве, которое вызывает смешанные эмоции, серьезный фильм о музыканте, потерявшем слух, а также флэшмоб, участники которого будут водить хороводы.
Чтобы узнать, куда еще сходить на неделе, читайте культобзор от TagilCity.ru.

Чудесной недели и хорошего настроения!
Концерты
Концерт ансамбля «Красная звезда»
24 июня в 17:30

Приглашаем на концерт ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения.

Большой зал Дворца культуры имени И.В. Окунева

Музыкальный вечер

25 июня в 20:00

Живым вокалом гостей порадует певица Мария Мамаева.


Demidov Plaza

День памяти и скорби
Квест «Знаем. Помним. Гордимся»
22 июня в 6:00

В этом году квест будет проходить в дистанционном формате.
К участию приглашаются команды от 2 до 15 человек. Участники в 6.00 утра получают маршрутные листы согласно выбранного района на электронный адрес, указанный в заявке.
Каждая команда должна пройти как минимум 8 пунктов маршрута и ответить на вопросы. Закончив прохождение маршрута, команда сдает маршрутные листы с отметками о выполнении заданий либо в музей, либо присылает скан-копию или читаемую фотографию на электронный адрес artmnt_mass@mail.ru.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Историческая реконструкция военно-полевого госпиталя


22 июня


Студенты Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» с 19 по 22 июня развернут на территории парка историческую реконструкцию, которая покажет работу эвакогоспиталя во Время Великой Отечественной войны. Будущие медики расскажут тагильчанам о работе врачей, спасавших жизни солдат в Нижнем Тагиле.


Парк им. А. П. Бондина

Спектакль-концерт по поэме «Василий Тёркин»

22 июня в 13:00

Образ простого солдата, созданный великим советским поэтом и военным корреспондентом А.Т. Твардовским, до сих пор является олицетворением русского человека и русского менталитета. «Книга… без начала и конца», как назвал её сам автор, выпускалась в годы войны, когда исход еще был неизвестен, поэтому она больше о войне, чем о победе.

Парк им. А. П. Бондина

Разное
Экскурсия по «Малахитовой линии»

24 июня в 18:00

Центр развития туризма Нижнего Тагила продолжает сезон пешеходных экскурсий и приглашает жителей и гостей города в небольшое путешествие по знакомым «незнакомым» местам.
Участникам экскурсии посчастливится побывать в историческом центре города с экскурсионным сопровождением. Экскурсанты поднимутся на Лисью гору и узнают о её секретах. Гора с самым маленьким музеем в России превратилась сегодня в визитную карточку города и требует обязательного посещения туристами.

Место сбора туристов – у пилона «Малахитовая линия» у подножия Лисьей горы.

Беседа-дискуссия «Искусство, которое пугает»

24 июня в 18:00

Часто произведения искусства рождают в нас крайне противоречивые эмоции – отталкивают или пугают, кажутся некрасивыми или жуткими. Они могут вызвать неприязнь и даже страх, но все же обладают непреодолимой притягательной силой. В рамках специальной беседы-дискуссии мы увидим некоторые «пугающие» произведения мировой живописи и графики, а также порассуждаем об «ужасающем» и «антиэстетичном» искусстве.
Темы нашего вечера – захватывающие, спорные, часто леденящие кровь, но предельно интересные и серьезные: «Кровавое искусство», «Красива ли смерть?», «Страшно не искусство, страшна жизнь», «Реальность ли это?», «Мистика и искусство», «Эстетика безобразного».

Стоимость: 30-50 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Большой славянский хоровод


25 июня в 13:00


Ежегодно во всём мире отмечают День дружбы и единения славян. Праздник сравнительно молодой, объединяет он русских, украинцев, белорусов, поляков, сербов, словаков, словенцев, чехов, болгар и представителей других народов, проживающих в разных уголках мира. Гостей ждут:

-Караоке-батл;

- Концертная программа;

- Славянские игры;

- Призы от парка – билеты на аттракционы;

- Флэшмоб «Славянский хоровод».


Парк им. А. П. Бондина


«Променад. Тагил»

22 июня в 18:00

Стоимость: 500 рублей

Старт у памятника паровозу Черепановых

Кино
«Звук металла»
24 июня

Blackgammon – так называется панк-металлический бэнд, сколоченный барабанщиком Рубеном и его боевой подругой Лу. Для рокера Рубен – бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью – слишком повёрнут на здоровом образе жизни. Во время выступления Рубен вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, но глухой гул; это – первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединённую обитель людей с глухотой – чтобы самому «научиться быть глухим».
Фильм демонстрируется с субтитрами для глухих и слабослышащих зрителей.

«Красногвардеец»
«Бендер: Начало»
С 24 июня
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«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Рок-Дог 2»
С 24 июня

«Красногвардеец»
«Проклятый чиновник»
С 24 июня

«Красногвардеец»
Праздники и памятные даты

Международный день йоги


21 июня
Международный день феи
24 июня
День дружбы и единения славян
25 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
26 июня
Всемирный день рыболовства
27 июня
День молодежи России
27 июня
Текст и оформление: Нателла Николова