Главное событие для всех фанатов дрифта и автоспорта – ежегодный региональный чемпионат по дрифту «#DRIFTWARS». В этом году этап пройдет в рамках единого Чемпионата Урала по дрифту.

В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил будет представлен своим пилотом – Александром Пузановым.

В программе:

-мощнейший дрифт на прокаченных автомонстрах от крутых пилотов Урала;

-насыщенная шоу-программа;

-выставка уникальных автомобилей;

-дрифт-такси;

-розыгрыши призов и подарков; -

-работа фудкорта;

-фото и видео от профессиональных фотографов и видеооператоров.

Горнолыжный комплекс «Гора Долгая»