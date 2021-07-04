Друзья! Снова начинается рабочая неделя. Что же интересного она нам принесет?
Нас ждут новинки кино, среди которых новый фильм киновселенной Marvel о Черной вдове. В четверг стартует фестиваль провокационного кино. На нем нам покажут девять шокирующих короткометражек. Также на этой неделе отметим ромашковый праздник - День семьи, любви и верности.
Как разнообразить будни - читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Интерактивная программа «Всей семьей»
9 июля в 13.00
Веселые конкурсы, интерактивная развлекательная программа.
Площадь ДКЖ, ул. Хохрякова, 17
Вечер памяти тагильского художника Михаила Дистергефта
6 июля в 18:00
Основной частью экспозиции юбилейной выставки стали произведения, представленные семьей художника. Другая часть дополнена работами из коллекции музея. На выставке представлены живопись и графика с видами Нижнего Тагила, уральские и крымские пейзажи, портреты семьи художника, автопортреты.
В рамках вечера о жизни и творчестве мастера, об опыте изучения его произведений, анализе архива расскажет Марина Агеева – искусствовед, директор НТМИИ, Заслуженный работник культуры. На протяжении долгих лет она является крупнейшим исследователем творчества Михаила Дистергефта.
Стоимость: 50-150 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Artist talk с тагильским художником Валерием Хасановым
8 июля в 18:00
Вас ждет творческая встреча-беседа и демонстрационный мастер-класс, во время которого автор расскажет о процессе создания произведений.
Во время творческой встречи обсудим роль артефактов и символов, значение цвета и формы в творчестве Валерия Хасанова. Тонкую грань между «восточными» и «западными» мотивами в его работах, тему их «музыкальности» и эмоциональности. Поговорим о взаимосвязи творческой и педагогической работы, значимых выставочных проектах, в которых принял участие Валерий, и, конечно же, увидим процесс создания художественного произведения.
Стоимость: 50-150 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7