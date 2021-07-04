Культобзор на tagilcity.ru
Провокационное кино, ромашки и Черная вдова
Куда сходить среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья! Снова начинается рабочая неделя. Что же интересного она нам принесет?

Нас ждут новинки кино, среди которых новый фильм киновселенной Marvel о Черной вдове. В четверг стартует фестиваль провокационного кино. На нем нам покажут девять шокирующих короткометражек. Также на этой неделе отметим ромашковый праздник - День семьи, любви и верности.


Как разнообразить будни - читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Спектакль «Променад.Тагил»
6 июля в 14.00 и 8 июля в 18.00

Стоимость: 500 рублей

Старт у памятника Паровозу Черепановых
День семьи, любви и верности в музее ❤️
8 июля в 17:30

Мастер-класс «Мастерская древнего человека»

Вы познакомитесь с миром древнего человека и древних животных. Сделаете своими руками сувенир-топорик или ожерелье.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

8 июля в 17:30

Мастер-класс «Ромашки для моей…»

Узнаем Love story тагильского писателя, может быть, услышим и вашу необыкновенную историю любви, а также сделаем сами символ праздника – ромашку.
Мемориально-литературный музей А.Бондина, ул. Красноармейская, 8

9 июля в 14.00

Лекция «Потомки Черепановых»

На лекции вы узнаете о потомках талантливых механиков I половины XIX в. - Ефима и Мирона Черепановых, а также о современных представителях этой семьи.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В.Черепанова, 1

Интерактивная программа «Всей семьей»


9 июля в 13.00


Веселые конкурсы, интерактивная развлекательная программа.


Площадь ДКЖ, ул. Хохрякова, 17

Музеи

Вечер памяти тагильского художника Михаила Дистергефта

6 июля в 18:00


Основной частью экспозиции юбилейной выставки стали произведения, представленные семьей художника. Другая часть дополнена работами из коллекции музея. На выставке представлены живопись и графика с видами Нижнего Тагила, уральские и крымские пейзажи, портреты семьи художника, автопортреты.


В рамках вечера о жизни и творчестве мастера, об опыте изучения его произведений, анализе архива расскажет Марина Агеева – искусствовед, директор НТМИИ, Заслуженный работник культуры. На протяжении долгих лет она является крупнейшим исследователем творчества Михаила Дистергефта.


Стоимость: 50-150 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Artist talk с тагильским художником Валерием Хасановым

8 июля в 18:00


Вас ждет творческая встреча-беседа и демонстрационный мастер-класс, во время которого автор расскажет о процессе создания произведений.


Во время творческой встречи обсудим роль артефактов и символов, значение цвета и формы в творчестве Валерия Хасанова. Тонкую грань между «восточными» и «западными» мотивами в его работах, тему их «музыкальности» и эмоциональности. Поговорим о взаимосвязи творческой и педагогической работы, значимых выставочных проектах, в которых принял участие Валерий, и, конечно же, увидим процесс создания художественного произведения.


Стоимость: 50-150 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Кино
«Последняя "Милая Болгария"»
7 июля в 18:00

Фильм известного уральского режиссёра Алексея Федорченко, получивший приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу и Диплом Федерации киноклубов России на 43-м Московском Международном кинофестивале.

Картина полностью снята в Свердловской области и с уральскими актёрами. В широкий прокат фильм не выйдет, а будет показан в киноклубах, культурных центрах, галереях, библиотеках и научных центрах по всей стране.

Кинотеатр «Красногвардеец»
«Судная ночь навсегда»

с 5 по 8 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Оборотни внутри»

с 5 по 8 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Страсть, любовь и стволы»
с 5 по 8 июля

ТЦ DEPO
«Чёрная Вдова»
с 8 июля

ТЦ DEPO

Фестиваль провокационного кино «Шок Shorts-2»

С 8 июля

Альманах, состоящий из анимационного и художественного кино самых разных жанров: драма, комедия, ужасы, триллер, фантастика, эротика. География фильмов не менее разнообразна – Великобритания, Германия, Испания, Италия, Латвия. Общая продолжительность киноальманаха – 85 мин.

Кинотеатр «Красногвардеец»
Праздники и памятные даты
5 июля
День трудоголиков
6 июля
Всемирный день поцелуя
8 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности
9 июля
День веры в единорогов
11 июля
Всемирный день народонаселения
11 июля
Всемирный день шоколада
Продуктивной недели!
Текст и оформление: Нателла Николова