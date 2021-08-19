21 августа в 13.00
Тематическая экскурсия «Такие близкие животные»
21 августа в 13.00
Пешеходная экскурсия «По улице Тагильской»
21 августа в 14.00
«Джаз-променад»
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
21 августа в 12.00
Пешеходная экскурсия «От Александровской до Тагильской»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
21 августа в 15.00
Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
22 августа в 14.00
Интерактивное мероприятие «День Российского флага»
«Босс-Молокосос 2»
21 и 22 августа
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Не дыши 2»
21 и 22 августа
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO