Друзья! Пока солнце согревает жаркими лучами, в выходные не хочется сидеть дома. Отправиться на лекцию или послушать джаз. Что выберете вы? Любителям активного отдыха предлагают сходить в поход и насладиться красивейшими видами. Но это, конечно, не всё. Куда еще сходить в предстоящий уикэнд, вы узнаете из культобзора от TagilCity.ru.



Приятных выходных!