Наступает осень – время золотых пейзажей, вдохновения, горячего чая с ароматными пирогами и уютных семейных посиделок. Кажется, тепло ещё не до конца покинуло нас: синоптики прогнозируют небольшое потепление.
TagilCity.ru составил список событий, которые стоит посетить на неделе в Нижнем Тагиле.
Осенины
Красота в глазах смотрящего
Угостите историей
Мне имя – Марина
«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,
работает до 10 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живые традиции», работает до 30 сентября
«Блокадный дневник»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
«Петровы в гриппе»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
«Небесная команда»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
«В западне»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Злое»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Соври мне правду»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Дом на другой стороне»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Вокруг света за 80 дней»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
Cover band HONEY KEYS, 21+
Юбилейный концерт Павла Мереленко
Эйнштейн Party «КЛАССИКА»