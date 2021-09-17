Многие из вас даже не догадываются, насколько интересно можно провести выходные в Нижнем Тагиле. Мы подготовили подборку мероприятий, из которой каждый выберет что-то на свой вкус. Приятных осенних выходных!
«Кросс нации»
«Крути педали. Закрытие сезона»
Грандиозные лошадиные бега
→ 18 сентября. 15:00. «Сказка для мамы» – мастер-класс 6+.
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом», улица Тагильская, 26. Стоимость: 60-110 руб.
Любите ли вы сказки? А сами умеете их рассказывать? При помощи простого листка бумаги мы научим создавать необычную сказку, которой можно удивить не только маму, но и всех своих родных и друзей!
→ 19 сентября. 14:00. «Архитектурный облик Нижнего Тагила конца XIX века»– тематическая экскурсия 6+.
Экспозиция «Лисьегорская башня». Стоимость: 30-100 руб.
Благодаря сохранившимся панорамным фотографиям Нижнетагильского заводского посёлка рубежа XIX -XX вв. мы видим, каким был дореволюционный Тагил. По этим снимкам мы расскажем о сохранившихся и утраченных зданиях
XVIII-XIX вв., а также об особенностях ландшафта заводского поселения.
Экспозиция БИЕННАЛЕ
Пр. Мира, 49 каждый будний день с 14:00 до 20:00
«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,
работает до 10 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живые традиции», работает до 30 сентября
«Злое»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Соври мне правду»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Дом на другой стороне»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Вокруг света за 80 дней»
с 9 сентября
ТЦ DEPO
«Дюна»
с 16 сентября
«Красногвардеец», DEPO
«Фиксикино. Большая перемена»
с 16 сентября
«Красногвардеец»
Гриль-бар «Маринад».
За пультом Dj AaaLex
Начало 22:00
Вход до 21:00 БЕСПЛАТНЫЙ, после 21:00 - 100 ₽.
Бронь столов по телефону: 43-43-42
Cover band HONEY KEYS, 21+
18 Сентября
Вход: 350 руб
Место встречи: Карла Маркса, 27
+7(3435) 25-52-92, бронь по депозиту
Сбор гостей: 20:00
Начало: 23:00
Юбилейный концерт Павла Мереленко
18 сентября / 17:00 — 19:00
300—600 ₽
Дирижёр, педагог, артист оркестра, трубач, воспитавший несколько поколений замечательных музыкантов — Павел Федорович Мереленко в сентябре 2021 года отметит 80‑летие.