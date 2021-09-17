Культобзор на tagilcity.ru
«Что по мемам?», лошадиные бега и поэтический вечер
Чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле?

Многие из вас даже не догадываются, насколько интересно можно провести выходные в Нижнем Тагиле. Мы подготовили подборку мероприятий, из которой каждый выберет что-то на свой вкус. Приятных осенних выходных!

сентябрь 2021
Спортивные события

«Кросс нации»

Всероссийский день бега
Это уникальная возможность попробовать себя в беге, найти новых друзей и улучшить физическую форму. И для этого не нужна специальная подготовка, спортивные разряды и достижения.

18 сентября 2021 года на лыжном стадионе СШОР «Аист», начало соревнований в 11.00.

Регистрация участников на спортивный забег на сайте «Тагилатлетикс» (обязательно для всех групп). Всех участников ждут призы и подарки.

Подробнее условия участия смотри в ПОЛОЖЕНИИ

«Крути педали. Закрытие сезона»

Любительская велогонка
19 сентября в 12:00 состоится любительская велогонка «Крути педали. Закрытие сезона» на Муринских прудах.

Организаторами выступают общественная организация «Велоклуб НТ» и Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Участников ждёт обширная программа – заезды на велосипедах в 5 возрастных категориях, церемония награждения победителей и призеров гонки, вкуснейшие пирожки и свежайшие бананы во время и после заездов, посиделки у костра со знакомствами и дружеским общением.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Тагильчане могут участвовать бесплатно, а гостям надо внести стартовый взнос в размере 150 руб.

Грандиозные лошадиные бега

настоящий праздник красоты, силы и грации
18 сентября на ипподроме Висима состоятся состязания лошадей в рамках 2 этапа кубка УрФО «Большой Уральский круг» (БУК).

Запланировано 10 заездов (4 командных зачета и 6 лично-командных), в которых примут участие около двух десятков наездников.

«Большой Уральский круг» – отборочный этап Большого Всероссийского круга, он проходит в 3 этапа на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Цель –развитие племенного коневодства в регионах УрФО и популяризация испытаний лошадей рысистых пород. Участниками состязаний могут стать орловские, русские, американские и французские рысаки, имеющие специальные паспорта.
Tagilcity.ru
Выходные в музее-заповеднике

→ 18 сентября. 15:00. «Сказка для мамы» – мастер-класс 6+.


Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом», улица Тагильская, 26. Стоимость: 60-110 руб.

Любите ли вы сказки? А сами умеете их рассказывать? При помощи простого листка бумаги мы научим создавать необычную сказку, которой можно удивить не только маму, но и всех своих родных и друзей!



→ 19 сентября. 14:00. «Архитектурный облик Нижнего Тагила конца XIX века»– тематическая экскурсия 6+.


Экспозиция «Лисьегорская башня». Стоимость: 30-100 руб.


Благодаря сохранившимся панорамным фотографиям Нижнетагильского заводского посёлка рубежа XIX -XX вв. мы видим, каким был дореволюционный Тагил. По этим снимкам мы расскажем о сохранившихся и утраченных зданиях

XVIII-XIX вв., а также об особенностях ландшафта заводского поселения.

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Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Творческая встреча-концерт Дмитрия Обухова «Золото осени»
19 сентября в 16:00 часов

Яркое, самобытное и проникновенное творчество автора-исполнителя Дмитрия Обухова очаровывает слушателя, отсылает в мир доброты, житейской мудрости, озорного юмора и, конечно светлой «осенней грусти русского поэта».

Стоимость посещения мероприятия: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников

Об участии стоит сообщать заранее: в группу или позвонив по номеру 8-3435-25-26-47.
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Историко-краеведческий музей
Что по мемам?
18 сентября в 14.00

В Историко-краеведческом музее пройдет лекция из цикла «Лекторий «180» на тему «Интернет-мем как способ воспроизводства культуры».

Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, кандидат исторических наук Анна Михайловна Олешкова расскажет о понятиях «мем» и «интернет-мем», способах его распространения и использования в офлайн и онлайн пространстве.

На лекции можно будет подробнее узнать о функциях интернет-мема, его влиянии на массовую культуру, научных подходах, направленных на изучение данного феномена, вы сможете, посетив лекцию «Интернет-мем как способ воспроизводства культуры».

Вход свободный.

сентябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Ужин с дураком», 16+

17 сентября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 270 ₽ до 320 ₽
сентябрь 2021
Спектакли Маленького театра
«С широко закрытыми глазами», 16+

17 сентября
Бронь билетов в группе Маленького театра в Нижнем Тагиле
сентябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

Экспозиция БИЕННАЛЕ

Пр. Мира, 49 каждый будний день с 14:00 до 20:00

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября

Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Живые традиции», работает до 30 сентября

НТМИИ, ул. Уральская 7
Читайте на TagilCity.ru
Дождливая и прохладная погода ожидает тагильчан до конца недели
Да конца текущей недели жителей Нижнего Тагила ожидает ветер до 14 метров в секунду, дожди и похолодание +2 градусов, по данным Gismeteo.
Читать на TagilCity.ru →
Инновационные светофоры появятся в центре Нижнего Тагила и на Тагилстрое
Пока их разместят на 90 дней для апробации.
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Уральский фотограф заснял падение ступени ракеты-носителя после старта с Байконура
Вторая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» пролетела в ночь на 15 сентября 2021 года над Уралом.
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сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Злое»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Соври мне правду»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Дом на другой стороне»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Дюна»

с 16 сентября

«Красногвардеец», DEPO

«Фиксикино. Большая перемена»

с 16 сентября

«Красногвардеец»

сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
День секретаря

17 сентября
Международный День сока в России

18 сентября


День рождения «Смайлика»

19 сентября
сентябрь 2021
А еще...
Поэтический вечер в креативном кластере SAMORO.doc.

19 сентября c 17:00 до 18:30. Вход свободный.

Евгений Дидык – основатель проекта для любителей литературы «Хочу и рифмую».

На мероприятии вы сможете приобрести сборник стихов поэта.

Творческий вечер пройдёт с 17:00 до 18:30. Вход свободный!

Мастер-класс в технике Стринг-Арт

ЦРТ «Овсянка» суббота, 18 сентября, с 15.00

Этот вид хенд-мейд искусства заключается в рисовании нитями — натягиваемые на гвоздики на доске, нити образуют картину. «String» с английского языка переводится как «струна» или «верёвка», ещё этот необычный вид рукоделия называют «изонить»: от «изображение» + «нить».
Стринг Арт – это прекрасная возможность украсить интерьер стильной картиной, выполненной своими руками, и отличный подарок для самых любимых.

→ Продолжительность МК - 2 часа.
→ Предварительная запись, до (17.00) пятницы включительно - участие 399 рублей! АКЦИЯ ⚡
→ Запись в день проведения МК - 550 рублей!

Формат для оформления - 15х15 см.

Количество мест, как всегда - ограничено
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Чаепитие с вкусняшками предусмотрено!

Телефон для записи: 89226112262
Наш адрес: ГГМ, ул. Дружинина, 80
Литературная экскурсия «Нижний Тагил Булата Окуджавы»

Приглашаем вас расширить рамки истории, выйти из стен дома на литературную прогулку «Нижний Тагил Булата Окуджавы». Это увлекательный пешеходный маршрут по историческому центру города.

Путешествуя по центральным улицам, вы окунетесь в атмосферу тридцатых годов прошлого столетия: услышите истории Булата Окуджавы, узнаете о жизни советских граждан в тот период.

Маршрут прогулки: сбор группы – у дома Окуджавы по адресу ул. К. Маркса, 20А; далее прогуляемся по березовой аллее на улице Первомайской; остановимся у монумента «Памяти комсомольцам гражданской войны»; проследуем по проспекту Ленина вдоль Пионерского и Комсомольского скверов; по ходу движения внимательно рассмотрим дома купцов Хлопотова, Копылова, Мозгунова, Мотылева, выясним, чем служили эти здания во время становления советской власти; закончим прогулку в самом центре исторического Тагила – у памятника В.И. Ленину, узнаем, какую роль сыграл он в судьбе семьи Окуджавы.

Время экскурсии: 60 мин.
Количество участников: 5 - 20 человек
Стоимость экскурсии: 500 рублей за группу
Запись на экскурсию по телефону: 8 (3435) 418-000, добавочный 19 или на сайте.
сентябрь 2021
Музыкальные события

Концерт группы «Оставь себе»


18 сентября, суббота, 20:00.

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Гора Бар, Огаркова, 2.

Гриль-бар «Маринад».

За пультом Dj AaaLex


Начало 22:00


Вход до 21:00 БЕСПЛАТНЫЙ, после 21:00 - 100 ₽.

Бронь столов по телефону: 43-43-42

Cover band HONEY KEYS, 21+


18 Сентября

Вход: 350 руб

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Место встречи: Карла Маркса, 27

+7(3435) 25-52-92, бронь по депозиту

Сбор гостей: 20:00

Начало: 23:00

Юбилейный концерт Павла Мереленко


18 сентября / 17:00 — 19:00

300—600 ₽


Дирижёр, педагог, артист оркестра, трубач, воспитавший несколько поколений замечательных музыкантов — Павел Федорович Мереленко в сентябре 2021 года отметит 80‑летие.