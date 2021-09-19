В 18.00 Анастасия Бусыгина проведёт лекцию на тему «Как понимать кино?»Одно из самых прекрасных чувств - когда после просмотра фильма нам есть что сказать и тем более обсудить. Но до сути того или иного фильма бывает сложно докопаться, и порой хочется, чтобы кто-то объяснил смысл просмотренной картины, однако гораздо интереснее начать видеть неявные детали произведения самому.«На лекции мы с помощью доходчивого и простого плана разберём, с чего лучше начать самостоятельный анализ фильмов, чтобы обсуждение лент не сводилось к банальной дискуссии о том, понравилось увиденное или нет. И вместе соберём объёмную картину на конкретных примерах, чтобы открыть дорогу к пониманию кино».Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4Стоимость посещения мероприятия: 50 р. для взрослых, 30 р. для студентов, пенсионеров, школьников