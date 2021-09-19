Культобзор на tagilcity.ru
Большой театральный Stand Up, квиз и лекция о кино
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Осенняя прохлада — не повод сидеть дома и скучать. Мы сделали подборку интересных событий Нижнего Тагила. Желаем вам плодотворной и уютной недели!

Tagilcity.ru
Центральная библиотека

«Годы — не помеха

﻿для крепкого здоровья»

комплексное мероприятие

21 сентября в 14.00 Библиотека № 15

Приглашаем всех желающих старшего поколения. Пенсионерам будут прочитаны стихи о здоровом образе жизни, пройдет викторина, вспомним поговорки и пословицы о здоровом образе жизни. Особенно пытливые читатели узнают дополнительные сведения о сохранении своего здоровья, в том числе в период пандемий.
Tagilcity.ru
Музей изобразительных искусств

«Как понимать кино?»

лекция Анастасии Бусыгиной
В 18.00 Анастасия Бусыгина проведёт лекцию на тему «Как понимать кино?»

Одно из самых прекрасных чувств - когда после просмотра фильма нам есть что сказать и тем более обсудить. Но до сути того или иного фильма бывает сложно докопаться, и порой хочется, чтобы кто-то объяснил смысл просмотренной картины, однако гораздо интереснее начать видеть неявные детали произведения самому.

«На лекции мы с помощью доходчивого и простого плана разберём, с чего лучше начать самостоятельный анализ фильмов, чтобы обсуждение лент не сводилось к банальной дискуссии о том, понравилось увиденное или нет. И вместе соберём объёмную картину на конкретных примерах, чтобы открыть дорогу к пониманию кино».

Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Стоимость посещения мероприятия: 50 р. для взрослых, 30 р. для студентов, пенсионеров, школьников

Сообщать об участии нужно заранее: в группу или по номеру 8-3435-25-26-47.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Поющий кит: подводные истории» 0+

21 сентября, 18:00. Билет 350 рублей


«Большое путешествие маленькой тучки» 0+

22 сентября, 18:00. Билет 350 рублей


«Небесная сказка» 0+

23, 24, 25 сентября, 18:00. Билет 350 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
сентябрь 2021
Квиз: успевайте зарегистрироваться
20 сентября Квиз Хаус открывает регистрацию на Zомбоящик.

Само мероприятие пройдёт 29 сентября в 19.00 в самом сердечке Нижнего Тагила, в Баре NEBAR, мы соберёмся с вами, чтобы провести отличный вечер вместе!

Проект Zомбоящик: вопросы на логику и эрудицию, текстовые и мультимедийные, авторские и проверенные временем! Много юмора и легкости, позитивная танцевальная музыка, отличная организация - что еще нужно, чтобы отдохнуть после рабочего дня!
сентябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Большой театральный Stand Up "Говорит! Тагил"», 16+

24 сентября
Ответы на все вопросы по телефону +7 (3435) 92-83-87
сентябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября

Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Живые традиции», работает до 30 сентября

НТМИИ, ул. Уральская 7
Читайте на TagilCity.ru
Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при
Фигуристка Майя Хромых выступит на этапах в ноябре 2021 года: сначала в итальянском Турине, а затем в российском Сочи.
Читать на TagilCity.ru →
Картофеля хватит на всех! 80% урожая в Свердловской области уже убрали
Жители Свердловской области будут обеспечены картофелем и другими овощами на всю зиму — 80% урожая уже убрали с полей региона.
Читать на TagilCity.ru →
Первый снег выпал под Нижним Тагилом
Утром, 19 сентября, жители Нижнего Тагила обнаружили на своих участках первый снег, который выпал в окрестностях горы Белой.
Читать на TagilCity.ru →
сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Блокадный дневник»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

«Петровы ﻿в гриппе»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

«Небесная команда»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

«В западне»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Соври мне правду»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Дом на другой стороне»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
Всемирный день без автомобиля

22 сентября
День рождения поисковой системы Яндекс

23 сентября
День незапланированных безумств

24 сентября
сентябрь 2021
А еще...
Клуб авторской песни «Зелёная лампа» приглашает на открытие творческого сезона

23 сентября в 18:30 по адресу Пархоменко, 37 (малый зал)

Ну что, дорогие наши! Давно не виделись! Пришла пора вкусностей! Урожай собран и закатан. А значит появляется все больше свободного времени.Поэтому предлагаем провести это время с пользой! Мы открываем новый концертный сезон!!! И очень ждем в гости!

Литературная экскурсия «Нижний Тагил Булата Окуджавы»

Приглашаем вас расширить рамки истории, выйти из стен дома на литературную прогулку «Нижний Тагил Булата Окуджавы». Это увлекательный пешеходный маршрут по историческому центру города.

Путешествуя по центральным улицам, вы окунетесь в атмосферу тридцатых годов прошлого столетия: услышите истории Булата Окуджавы, узнаете о жизни советских граждан в тот период.

Маршрут прогулки: сбор группы – у дома Окуджавы по адресу ул. К. Маркса, 20А; далее прогуляемся по березовой аллее на улице Первомайской; остановимся у монумента «Памяти комсомольцам гражданской войны»; проследуем по проспекту Ленина вдоль Пионерского и Комсомольского скверов; по ходу движения внимательно рассмотрим дома купцов Хлопотова, Копылова, Мозгунова, Мотылева, выясним, чем служили эти здания во время становления советской власти; закончим прогулку в самом центре исторического Тагила – у памятника В.И. Ленину, узнаем, какую роль сыграл он в судьбе семьи Окуджавы.

Время экскурсии: 60 мин.
Количество участников: 5 - 20 человек
Стоимость экскурсии: 500 рублей за группу
Запись на экскурсию по телефону: 8 (3435) 418-000, добавочный 19 или на сайте.

Эйнштейн Party «КЛАССИКА»

Это игра для веселых и умных, для тех, кто не боится принять участие в командных интеллектуальных боях!
«Это наш классический формат подачи вопросов, но не в этот раз. Мы немного изменили "Классику". Естественно, в лучшую сторону.»

21 сентября / 19:00

Регистрация nt.albertparty.ru