Культобзор на tagilcity.ru
ГТО, день комиксов и творческие вечера
Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

Предстоящие выходные в Нижнем Тагиле будут весьма спортивными. Скорее выбирайте событие по душе из нашей подборки. Там же вы найдете мероприятия, если вам по душе спокойный отдых.

TagilCity.ru желает вам бодрых и нескучных выходных!

сентябрь 2021
Спортивные события

«Закрой MTБ-сезон на Долгой»

Последний заезд в этом сезоне
26 сентября закрывается МТБ-сезон на горе Долгой. В воскресенье для любителей маунтинбайка и покатушек по пересечённой местности командой «Bombers» будет организован последний заезд.

С 12:00 до 17:00 для желающих получить бурю эмоций от экстремального спуска будет работать подъемник.

Стоимость – 800 руб/чел (при группе от 10 чел).

«Катаемся организованной группой, поэтому не опаздывайте! Не забывайте о безопасности, наличие шлема обязательно», – отмечают организаторы.

Готов к труду и обороне?

Тестирование населения по выполнению нормативов комплекса ГТО
26 сентября на ГК «Гора Белая» состоится тестирование населения по выполнению нормативов комплекса ГТО.

Если ты готов проверить силу, ловкость, скорость и гибкость, то:
– зарегистрируйся на сайте
– заполни заявку, указанную в Положении;
– отправь заявку на эл. почту ctsm@gorabelaya.ru до 23 сентября;
– получи медицинский допуск (выдается в поликлинике по месту прописки)
– приезжай 26.09.2021 г. к 09.00 на ГК "Гора Белая", взяв с собой паспорт или свидетельство о рождении, мед. допуск, спортивную одежду, плавательные принадлежности.

Участие бесплатное. Дети должны быть в сопровождении взрослых. Подробности по телефону 8(3435) 46-46-08

«Тагильская прогулка»

Два маршрута навстречу друг другу
Участники вместе с клубом туристов «Азимут» смогут пройти 2, 4-5, 11 и 32 километра пешим маршрутов и 32 километра велосипедным.

Оба маршрута проходят по живописному лесу:
Уральская, 16 → ← Орджоникидзе 26.

Подробная информация по телефону: 23-32-10
Tagilcity.ru
Музей изобразительных искусств

«День комиксов»

Лекция с творческим занятием
25 сентября (суббота) в 15.00 состоится лекция с творческим занятием «День комиксов».

Это отличная возможность узнать историю возникновения этого направления в изобразительном искусстве и литературе, открыть для себя разные форматы комиксов, рассмотреть издания разных жанров и лет, поделиться своей личной коллекцией.

После информативной части можно будет попробовать себя в творчестве – создать авторский сюжет в рамках комикса, используя классическую технику исполнения. На мероприятии будут предоставлены все необходимые материалы для работы.

Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Стоимость посещения мероприятия: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов, пенсионеров, 50 р. для школьников

Сообщать об участии нужно заранее: в группу или по номеру 8-3435-25-26-47.

«Квартирник на Уральской...»

Творческая встреча с Сергеем Шамониным
26 сентября (воскресенье) в 16.00 состоится Творческая встреча с Сергеем Шамониным «Квартирник на Уральской...»

Сергей Шамонин - профессиональный музыкант, имеющий многолетний сценический опыт, совмещающий в своей творческой деятельности звукорежиссуру и любовь к рок-музыке.

Сергей Шамонин в формате концерта-квартирника исполнит самые близкие музыкальные композиции, расскажет о саморазвитии, о своём хобби, о творческих планах и тяге к искусству.

Гостям мероприятия предложат изобразить полученные от концерта впечатления в форме иллюстрации. Желающим предоставят гуашь, бумагу и мольберты.

Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Стоимость посещения мероприятия: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов, пенсионеров, 50 р. для школьников

Сообщать об участии нужно заранее: в группу или по номеру 8-3435-25-26-47.
сентябрь 2021
Спектакли Маленького театра
«Вдовий параход», 16+

24 сентября
Бронь билетов в группе Маленького театра в Нижнем Тагиле
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Небесная сказка» 0+

24, 25 сентября, 18:00. Билет 350 рублей

«Федорино горе» 4+

26 сентября, 18:00. Билет 300 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
сентябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Большой театральный Stand Up "Говорит! Тагил"», 16+

24 сентября
Ответы на все вопросы по телефону +7 (3435) 92-83-87
сентябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября

Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Живые традиции», работает до 30 сентября

НТМИИ, ул. Уральская 7
Читайте на TagilCity.ru
Длинные очереди на прием объяснили врачи Детской больницы Нижнего Тагила
Это обусловлено сезонным увеличением больных ОРВИ. Также причиной заболеваемости называется понижение температуры воздуха на улице.
Читать на TagilCity.ru →
Педагог тагильской школы №32 Ольга Семенова получила губернаторскую премию
Премию в 200 тысяч рублей за второе место в региональном этапе конкурса «Учитель года России — 2021» получила Ольга Семенова, учитель ИЗО тагильской школы № 32.
Читать на TagilCity.ru →
За титул лучшего хозяина подворья поборются тагильчане
Любой хозяин частного дома в Нижнем Тагиле может стать участников муниципального конкурса на лучшее подворье. Среди основных требований — порядок и чистота на участке.
Читать на TagilCity.ru →
сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Соври мне правду»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Дом на другой стороне»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
День тикающих часов

25 сентября
День машиностроителя  

26 сентября
Международный день глухих

26 сентября
сентябрь 2021
А еще...
Творческие вечера в Гора Бар

25 сентября в субботу в 20:00: творческий вечер Максима Кипера при поддержке отличного гитариста Максима Фура. Вечер каверов и собственных композиций артиста!

24 сентября в пятницу в 20:00: участники крутых блюзовых фестивалей, команда с 16-летней историей, команда Blues Line - в пятницу снова радуют отменной музыкой в стенах бар.

Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2