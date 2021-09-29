20 сентября Квиз Хаус открыл регистрацию на Zомбоящик.



Само мероприятие пройдёт 29 сентября в 19.00 в Баре NEBAR.



Проект Zомбоящик: вопросы на логику и эрудицию, текстовые и мультимедийные, авторские и проверенные временем! Много юмора и легкости, позитивная танцевальная музыка, отличная организация - что еще нужно, чтобы отдохнуть после рабочего дня!