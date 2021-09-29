Культобзор на tagilcity.ru
Цифровой след, этнофест и вечерние посиделки
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Новая неделя и новые мероприятия в Нижнем Тагиле в подборке от TagilCity.ru.

Приближается октябрь, а это значит, что особое внимание будет уделено старшему поколению. А мы по традиции подготовили обзор предстоящих события для людей всех возрастов.

Хорошей недели, тагильчане!

Tagilcity.ru
Центральная библиотека

Цифровой след

Как обезопасить свои данные в интернете

28 сентября в 14.00 в Zoom

На встрече будут затронуты следующие темы:
  • что такое цифровой след, чем он опасен
  • как защитить личные .данные в интернете
  • можно ли удалить информацию о себе в интернете и др.

Спикер: Андрей Сергеевич Кутенёв, системный администратор Центральной городской библиотеки.

Идентификатор конференции: 520 299 3064
Код доступа: 7BiSGL

Мирей Матье. Французская легенда

Вечер музыкального настроения

29 сентября в 15.00 в Библиотеке № 8.

29.09.2021

В 16.00 Библиотека № 8.

Участники встречи узнают интересные факты из биографии легендарной французской певицы Мирей Матье, послушают бессмертные хиты этой знаменитой эстрадной исполнительницы.

Лечение творчеством

Как обезопасить свои данные в интернете

30 сентября в 12.00 в библиотеке № 11.

Каждый человек ищет упоение в любимом занятии. Д

ля того чтобы найти свое хобби, библиотека приглашает на обзор изделий ручной работы, созданных в различных техниках.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Аленький цветочек» 5+

28 сентября, 18:00. Билет 300 рублей


«Сказка о рыбаке и рыбке» 5+

29 сентября, 18:00. Билет 300 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
сентябрь 2021
Квиз: успевайте зарегистрироваться
20 сентября Квиз Хаус открыл регистрацию на Zомбоящик.

Само мероприятие пройдёт 29 сентября в 19.00 в Баре NEBAR.

Проект Zомбоящик: вопросы на логику и эрудицию, текстовые и мультимедийные, авторские и проверенные временем! Много юмора и легкости, позитивная танцевальная музыка, отличная организация - что еще нужно, чтобы отдохнуть после рабочего дня!
сентябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября

Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Живые традиции», работает до 30 сентября

НТМИИ, ул. Уральская 7
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Теплая погода сменится заморозками до - 4 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле в ближайшие сутки похолодает до минус 4 градусов ночью. Местами по области возможно понижение температуры до — 5 градусов.
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Свердловчанка рассказала о двух месяцах армейской жизни и последствиях службы
Девушка пожаловалась, что осталась без любимого человека и получила проблемы со здоровьем.
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Введут ли в школах дистант? Уральский медик о ситуации с коронавирусом
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о том, что нас ждет, если не ввести более строгие меры в школах.
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сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Дело»

с 23 сентября

«Красногвардеец»

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Этнофест

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Из Уфы с любовью»

Показ фильма, Дворец национальных культур (Кольцова, 23)

27 сентября 2021 года в 18.00 часов

Показ фильма «Из Уфы с любовью» пройдёт в рамках проекта "Дни башкирской культуры". (12+) Режиссер Айнур Аскаров.

Показ приурочен к международному дню пожилого человека и предстоящей премьере фильма «Семья года». Приключенческая комедия. Фильм об отношениях разных поколений. Фильм-открытка о башкирской столице Уфа – многочисленные виды с высоты птичьего полета и великолепные панорамы природы Башкортостана, река Белая.
сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
День воспитателя и всех дошкольных работников

26 сентября
День генерального директора 

28 сентября
Всемирный день сердца

29 сентября
сентябрь 2021
А еще...

«Вечерние посиделки»

В честь дня пожилого человека
30 сентября в 18.00 часов

«Вы тоже считаете, что "Осень - не повод для уныния"?! Тогда, добро пожаловать! Повеселимся - потанцуем!
А еще... с собой можно принести угощения».

Звоните и уточняйте подробности по тел. 8-922-120-49-05.
Предварительная запись обязательна