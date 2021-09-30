Культобзор на tagilcity.ru
Дни музыки, ходьбы и фестиваль уральского кино
Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

Осенняя хандра это не про тагильчан, ведь правда? В нашем городе проходит столько интересных событий, что можно посещать их каждый день.

Подробнее о новых мероприятиях читайте в культобзоре от TagilCity.ru. Хороших выходных!

сентябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«День музыки»

Филармонический фейерверк
1 октября 18:30 — 20:30 300 ₽—400 ₽

В Международный День музыки, Нижнетагильская филармония подарит слушателям «Филармонический фейерверк».

В этот день прозвучат оперные хиты, джазовые стандарты, песни советского кино, виртуальное танго, «французский» аккордеон и шедевры симфонической музыки.

Три оркестра. Множество праздничных акцентов. И всего одно отделение, без антракта – концертная программа будет особенно динамичной.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
сентябрь 2021
Спортивные события

«День ходьбы»

В рамках международного движения
«Спорт для всех»
Центр тестирования ВФСК ГТО приглашает всех желающих в возрасте от 55 лет и старше принять участие в акции «Всемирный День Ходьбы» и выполнить норматив ГТО «Скандинавская ходьба».

2 октября в 11:00 в парке «Народный».

В рамках акции участники пройдут дистанцию в 3 километра по набережной.

Участников наградят сувенирной продукцией, состоится розыгрыш призов от известных спортивных магазинов Нижнего Тагила.
Tagilcity.ru
Музей изобразительных искусств

«ОЙКА»

Первый фестиваль уральского кино. 18+
С 1 по 3 октября Нижнетагильский музей изобразительных искусств примет в своих залах первый фестиваль уральского кино «ОЙКА».

Кинофестиваль уральского кино – попытка пристально рассмотреть родную уральскую ойкумену и попытаться сформулировать не очередной «туристический штамп» региона, но глубинную сущность уральской земли в настоящем.

Программа фестиваля размещена в социальных сетях — ВК и Instagram.

Уральская 4 (Нижнетагильский музей изобразительных искусств). Касса музея находится по адресу Уральская 7. Стоимость входного билета в музей: 50 р. для взрослых, 30 р. для студентов и пенсионеров

Сообщать о вашем посещении Фестиваля нужно заранее, позвонив по номеру 8-3435-25-26-47 или написав личное сообщение в группу НТМИИ.

Презентация книги Татьяны Мезениной и Ольги Мищенко

«Нижнетагильские храмы в 18-21 вв.: историко-краеведческие очерки»
2 октября (суббота) в 14.00.
Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7.
Стоимость посещения мероприятия: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов, пенсионеров, 50 р. для школьников

Мезенина Татьяна - кандидат исторических наук, доцент ВАК, методист ОРОиК Нижнетагильской епархии, консультант клуба родоведов и клуба краеведов при Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Мищенко Ольга - библиограф центральной городской библиотеки г. Нижний Тагил, имеет опыт научной работы и преподавания в системе среднего, среднего специального, высшего образования.

В книге представлена история нижнетагильских православных храмов с 18 в. по настоящее время. На основе документальных источников авторы излагают историю утраченных или разрушенных церквей и часовен, историю восстановленных и новых храмов.

Сообщать о вашем посещении презентации нужно заранее, позвонив по номеру 8-3435-25-26-47 или написав личное сообщение в группу НТМИИ.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Отрочество» 12+

1, 2, 3 октября, 17:00. Билет 230 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
сентябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

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Что посмотреть в кино

«Дело»

с 23 сентября

«Красногвардеец»

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Этнофест

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
Международный день пожилых людей

1 октября
Международный день социального педагога   

2 октября
Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта

3 октября
сентябрь 2021
А еще...
Адреса: Уральская 7 и 4. Задать вопросы можно по номеру 8-3435-25-26-47 или написать в группу музея.
Стоимость: 50 рублей, день открытых дверей для детей проводится бесплатно. Сопровождающие взрослые (при посещении выставок музея) оплачивают входной билет

АКВАРЕЛЬКА (воскресенье в 13. 00)
3 октября Гравюра. Осенняя композиция. Материалы: 2 листа ф А4, простой карандаш, широкая кисть, гуашь, разные опавшие листья 7 шт.


ИСКОРКА (среда в 17. 00, суббота в 12.00)
2 октября Тагильский поднос. Материалы: темный матовый картон А4, гуашь.


РИСУЮТ ВСЕ (воскресенье в 13.00)
3 октября Цветовой круг. Смешение цветов. Материалы: Альбом для рисования А4, карандаш ТМ, гуашь не менее 10 цветов, кисти круглые синтетика №3, палитра.


В КРАСКАХ (четверг в 17.00, воскресенье 15.30)
3 октября Скульптура «Розетка» В масштабе 2:1. Подготовка плинта, построение формы.

«Осенний драйв»

В клубе живой музыки «Труба».
2 октября в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» по адресу Красноармейская 42А

В программе танцевальные и авторские песни, blues & rock'n'roll, мелодии флейты и игра на гитаре.

Стоимость посещения мероприятия: 400 рублей.

Бронирование по номеру +79122305201