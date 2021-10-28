Культобзор на tagilcity.ru
Поэтический вечер, онлайн-лекция о финансах и мастер-классы
Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

Приближающиеся антиковидные меры вносят свои изменения в работу культурных учреждений. Ознакомьтесь с мероприятиями, которые вы можете посетить в эти выходные: некоторые из них будут проходить онлайн. Будьте здоровы!

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Центральная библиотека

Финансовые пирамиды

Почему не бывает чудес?

На дворе 2021 год, а люди всё ещё не оставляют надежды моментально разбогатеть с помощью пирамид. Скорее всего, у них ничего не получится. Почему не работают пирамиды и как побороть свою жадность? Разберёмся вместе с Александром Юрловым.

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Конференция в Zoom:

Идентификатор конференции: 751 0036 9689
Код доступа: atcN0b

Поэтический вечер

В креативном кластере SAMORO.doc

29 октября в креативном кластере SAMORO.doc состоится первый поэтический вечер #ПоэтыПоэтессы. В 18:30 всех неравнодушных к поэзии и литературе приглашают послушать стихи в авторском исполнении. Первый поэтический вечер откроет осеннюю серию встреч. В финале серии вечеров будут выбраны победители, которые получат подарки.

Вход на мероприятие в качестве участника или зрителя – 100 рублей.

По вопросам участия в качестве автора пишите Евгению Шевченко или Евгению Дидыку. Контактный телефон:
8 (900) 207-10-30.
октябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Урок музыкальной магии»

оркестр «Демидов-камерата»

29 октября (пятница) в 10:00

Дирижёр — заслуженный работник культуры РФ
Владимир Капкан.

Прозвучит музыка великих композиторов: П. И. Чайковского, В. А. Моцарта, И. Штрауса, Л. Боккерини. Погружение в мир классической музыки будет и увлекательным, и познавательным. Юные слушатели и те, кто постарше, узнают, зачем музыкантам дирижёр, чем заменить «волшебную» дирижёрскую палочку, могут ли первые скрипки задержаться на обеде ради тортика… и насколько сложно руководить целым оркестром.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
октябрь 2021
Выходные в музее-заповеднике
30 октября в 13.00
«Французские каникулы Павла Сурикова» 6+
Тематическая экскурсия(45 мин.).

Выставочные залы, пр. Ленина, 1.

Стоимость: от 30 до 80 рублей


Таинственное исчезновение и случайная находка… Картина «Детский праздник» Павла Сурикова была приговорена «к уничтожению», но трагедии не случилось. Приглашаем узнать подробности истории создания картины, а также познакомиться с творчеством неординарного художника-авангардиста.
30 октября в 13.00
«Династия Демидовых» 6+ Тематическая экскурсия в экспозиции (45 мин.)

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

﻿Стоимость: 30 - 110 р.


Подробный и интересный рассказ о знаменитых тагильских заводовладельцах, сыгравших огромную роль в развитии промышленности, науки и культуры России.
30 октября в 14.00
«Гигрометр из природного материала» 6+ – Мастер-класс в рамках программы «Музейная педагогика для детей и взрослых» (45 мин.)

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.

﻿Стоимость: 60 - 130 р.


Узнайте больше о работе метеорологов и изготовьте своими руками предсказатель дождя.
30 октября в 15.00
«Тагильский трафарет» 6+ – Мастер-класс в рамках программы «Музейная педагогика для детей и взрослых» (45 мин.)

Нижний Тагил – родина уральской лаковой росписи по металлу. Одним из элементов, который используют художники в росписи, является орнамент. Его наносят на поднос при помощи трафарета. Приглашаем познакомиться с «техникой трафарета» и самим поработать в ней.
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Музей изобразительных искусств

«Кабинет доктора Калигари»

Обсуждение картины
30 октября в 15.00 на Уральской, 4 в преддверии Хэлоуина в киноклубе Нижнетагильского музея изобразительных искусств обсудят картину «Кабинет доктора Калигари». Фильм – настоящий шедевр немецкого экспрессионизма 1920-го года. Поворотная картина для мировой истории кинематографа, из первого числа демонстрирующая на экране изменения в сознании человека.

Просмотр этого фильма пробуждает мысли сразу в нескольких направлениях. О сложной политической обстановке, атмосфере подавленности в Германии начала двадцатого века, о новых и совершенно необычных для своего времени формах в искусстве и кино. Куратор мероприятия: Бусыгина А.А.

Стоимость посещения мероприятия: 50 руб. для взрослых, 30 руб. для студентов, пенсионеров, школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
октябрь 2021
Воскресные мастер-классы

Мастер-классы

в студии «Цветные сны»
31 октября 2021
  • в 11.00 - мастер-класс по живописи гуашью "Летний букет"(с 8 лет и взрослые), стоимость 500 руб.
  • в 13.00 - мастер-класс по керамике "Тарелка с Котейкой" (с 6 лет и взрослые), стоимость 650 руб.
  • в 15.00 - мастер-класс по живописи маслом "Лиса в лучах солнца" (с 9 лет и взрослые), стоимость от 950 до 1400 руб. - зависит от формата

пр. Уральский, 83
тел 89222269060
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Авантюристки поневоле», 16+
29 октября, 18:00 - 20:00
Нижний Тгил Ленина, д.33
От 270 до 320
р.
«Шайтан-Озеро», 16+
30 и 31 октября, 17:00 - 19:30
Нижний Тагил Ленина, д.337:
От 270 до 320
р.
«Анфиса-краса и сказочные чудеса», 12+
31 октября, 12:00 - 13:40
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 170 до 200
р.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Небесная сказка» 0+

30 и 31 октября, 17:00. Билет 350 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

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В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений
Вот уже почти год редакция TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха на наличие загрязняющих веществ и рассказывает о их результатах в своих публикациях.
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Гитары, ангелы и триколор. Как прошло открытие «Тагильской лагуны-2» в Нижнем Тагиле
26 октября в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие набережной за ГДДЮТ.
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Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?
С первыми холодами пришла новость о четвертой волне коронавируса. Кривая на графике заражений COVID продолжает расти, а ограничения ужесточаться.
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сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

Хороший, плохой, коп

с 21 октября

ТЦ DEPO

«Неисправимый Рон»

с 21 октября

ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

с 21 октября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты

Всероссийский день гимнастики

30 октября

День автомобилиста

31 октября