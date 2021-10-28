На дворе 2021 год, а люди всё ещё не оставляют надежды моментально разбогатеть с помощью пирамид. Скорее всего, у них ничего не получится. Почему не работают пирамиды и как побороть свою жадность? Разберёмся вместе с Александром Юрловым.