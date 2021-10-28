Приближающиеся антиковидные меры вносят свои изменения в работу культурных учреждений. Ознакомьтесь с мероприятиями, которые вы можете посетить в эти выходные: некоторые из них будут проходить онлайн. Будьте здоровы!
Финансовые пирамиды
Почему не бывает чудес?
Поэтический вечер
В креативном кластере SAMORO.doc
«Урок музыкальной магии»
оркестр «Демидов-камерата»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1.
Стоимость: от 30 до 80 рублей
Таинственное исчезновение и случайная находка… Картина «Детский праздник» Павла Сурикова была приговорена «к уничтожению», но трагедии не случилось. Приглашаем узнать подробности истории создания картины, а также познакомиться с творчеством неординарного художника-авангардиста.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Стоимость: 30 - 110 р.
Подробный и интересный рассказ о знаменитых тагильских заводовладельцах, сыгравших огромную роль в развитии промышленности, науки и культуры России.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.
Стоимость: 60 - 130 р.
Узнайте больше о работе метеорологов и изготовьте своими руками предсказатель дождя.
Нижний Тагил – родина уральской лаковой росписи по металлу. Одним из элементов, который используют художники в росписи, является орнамент. Его наносят на поднос при помощи трафарета. Приглашаем познакомиться с «техникой трафарета» и самим поработать в ней.
«Кабинет доктора Калигари»
Мастер-классы
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО
Хороший, плохой, коп
с 21 октября
ТЦ DEPO
«Неисправимый Рон»
с 21 октября
ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Кошачьи миры Луиса Уэйна»
с 21 октября
ТЦ DEPO