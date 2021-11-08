﻿﻿Федор Достоевский. Жизнь после смерти

Литературная гостиная

11 ноября в 14.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы. 18+



Литературная гостиная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.



Уже одно то, что Достоевский пережил «психологию смертной казни», невероятный ужас ее ожидания, делает его человеком особенным. И нельзя будет его понять, если мы забудем, что в самой жизни испытал он смерть, и что это единственный писатель, который творил после того, как увидел мир с высоты эшафота.