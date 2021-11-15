





«Мужчина самых честных правил» 6+



201 ноября в 14:00

Нижний Тагил «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а



Тематическая экскурсия в экспозиции (45 мин.)

Обязательна предварительная заявка!



Новая выставка представляет экспонаты из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника, раскрывающие образы мужчин, представителей различных социальных слоев горнозаводского населения во второй половине XIX-начале ХХ вв.



«Историческая монополия» 12+

21 ноября в 14:00

Нижний Тагил Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8



Лекция в экспозиции с дополнительными экспонатами (45 мин.)

Обязательна предварительная заявка!

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Кто является первым представителем рода династии Демидовых? Как звали жену Никиты Демидовича Антюфеева? В каком году Черепановы закончили строительство первого макета русского паровоза? Приходите на игру «Историческая монополия» с семьей или друзьями и проверьте свои знания по истории рода Демидовых, Черепановых и Худояровых и придите к финишу первым!