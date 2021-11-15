В новом культобзоре от TagilCity.ru вы найдёте самые разные мероприятия — от международных спортивных до уютных городских. Желаем вам теплой и плодотворной недели! Зима близко!
Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин
Всероссийский экодиктант
«На заре ты её не буди…»
«Музыка старых кинолент»
Иоганнес Крааль
«В лабиринте фабричных дворов…». Абсолютный поэт Борис Рыжий
Знай свои права – от А до Я
Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
Проекты «Счастливый человек» и «Мадамы», работает до 30 ноября
Кинотеатр «Красногвардеец»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Друг на продажу»
с 11 ноября
ТЦ DEPO
«Ряд 19»
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО