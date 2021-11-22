Культобзор на tagilcity.ru
Женские прыжки, ТОКката и ангел гитары
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Изучайте предстоящие события, планируйте свой досуг и не скучайте! Городской портал TagilCity.ru желает вам отличной недели!

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок по двоеборью

Международные спортивные события
26-28 ноября на базе горнолыжного комплекса «Аист» под Нижним Тагилом стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Подробнее в группе #hilltagil.

А ещё тагильские трамплины примут лыжных двоеборцев, поэтому трамплины в предстоящие выходные будут работать практически целый день.

Открытие горнолыжного сезона

Новый XVII горнолыжный сезон
27 ноября в 15.30.

Организаторами традиционно выступают Горнолыжный курорт «Гора Белая» и Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Праздничная программа обещает быть разнообразной и зрелищной. В афише заявлена анимация с ростовыми куклами, а праздничную атмосферу и отличное настроение создаст Антон Заика. Гостей ждут фитнес-зарядка для разогрева, батлы среди сноубордистов и горнолыжников.

Вход в здания ГК «Гора Белая» будет осуществляется при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Юбилейный день

60лет
26 ноября в 18:00

Коллектив дома культуры Железнодорожников им. Ю.А.Гагарина отметит юбилей — 60 лет.

Всех желающих приглашают посетить праздничную программу.
ноябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Ангел гитары»

Роман Зорькин, гитара (Москва)
23 ноября / 18:30 — 400-700 ₽

Роман Зорькин — гитарист, аранжировщик, композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Белгороде, Волгограде, Израиле, Германии, обладатель серебряной медали Девятых молодежных Дельфийских игр, победитель I Всероссийского музыкального конкурса (2013), победитель конкурса им. Орехова и Гран-при конкурса «Золотой век гитары» (2015), победитель Международного конкурса гитаристов в Испании (Кадис).

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.

«ТОКката: орган под напряжением»

Наталья Воронина, орган
27 ноября / 17:00
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Концерт пройдёт в преддверии Всероссийского дня органа 28 ноября. Впервые в этой акции, которая проводится по инициативе одного из самых уважаемых органистов и популяризаторов органа Александра Фисейского, принимает участие Нижнетагильская филармония.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
ноябрь 2021
Центральная городская библиотека

«Поклонись до земли своей матери»

Концерт
25 ноября в 14:00

Центральная городская библиотека приглашает тагильчан на концерт, посвященный дню матери.

В программе — сольные, ансамблевые и вокальные номера от творческой студии «MediaFox», руководителем которой является Яков Саитгалеев.

Гостей просят при себе иметь QR-код и паспорт. Вход бесплатный.

Встреча с Ларисой Романовской

И с Ксенией Молдавской, критиком, профессиональным читателем детских книг, журналистом, педагогом
22 ноября в 15:30

Лариса Андреевна – писатель, журналист, автор романов и повестей для подростков «Сиблинги», «Самая младшая». Ее недавняя книга «Удалить эту запись?», написанная в форме интернет-блога 14-летней девочки, стала лауреатом седьмого сезона «Книгуру», заняв третье место.

Лариса Романовская постоянно общается с подростками. Ведёт книжный клуб, спецкурс по современной детской и подростковой литературе и литературную студию.

Детям до 18 лет вход свободный, взрослым – сопровождающим при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Встреча, посвящённая творчеству Александры Пахмутовой

В ноябре композитору исполнилось 92 года
24 ноября в 14:00

В рамках музыкальной среды отдел специализированной литературы Центральной городской библиотеки приглашает на беседу, посвящённую творчеству Александры Пахмутовой.

Гостям расскажут о жизни и творчестве популярного композитора, предложат вместе спеть любимые песни и послушать малоизвестные произведения одного из самых ярких авторов, чей внутренний свет согревает нас не одно десятилетие. Приходите, будет тепло.
Tagilcity.ru
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»


«В гостях у домового» 6+

27 ноября в 15.00
Нижний Тагил, Музей быта и ремесел горнозаводского населения « Господский Дом», ул. Тагильская, 26

Интерактивное мероприятие в рамках Семейного клуба
Обязательна предварительная заявка!

Мероприятие в веселой и увлекательной форме знакомит с мифологическими существами русского дома: Домовым, Дворовым, Банником, Овинником и Кикиморой.
от 50
р.


«Храмы Нижнего Тагила» 6+

27 ноября в 14.00
Нижний Тагил, «Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Лекция в экспозиции с дополнительными экспонатами (45 мин.)
Обязательна предварительная заявка!

Сто лет назад Нижний Тагил украшали великолепные храмы, поражающие архитектурным обликом и богатством убранства. Сейчас большинство из них мы можем увидеть только на фотографиях. На лекции вы узнаете историю создания и разрушения величественных храмов Тагила.
от 50
р.


«Часы для мамы» 6+

27 ноября в 14.00
Нижний Тагил, Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

Мастер-класс в рамках программы «Музейная педагогика для детей и взрослых» (45 мин.)
Обязательна предварительная заявка!

На мероприятии вы не только увидите знаменитые Астрономические часы, созданные крепостным мастером Е.Г. Кузнецовым , кабинетные часы немецких и английских мастеров нач. XX в., но и создадите из бумаги и картона «авторские» часы для любимой мамы.
от 50
р.
октябрь 2021
Спектакли Театра кукол
Ревизор (версия 1.2), 15+
23, 24, 25 ноября, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
ноябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Читая Достоевского», до 12 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

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Вакцинация от коронавируса в Свердловской области

Последние новости о вакцинации против коронавируса в Свердловской области.
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Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле
19 ноября на горе Долгая в Нижнем Тагиле начался этап Кубка мира среди летающих лыжников-мужчин. Они будут соревноваться три дня.
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Качели, тренажеры и арт-объект: в Тагиле планируется благоустроить двор на Лебяжке
28,9 миллиона рублей выделено на благоустройство двора между домами на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке в Нижнем Тагиле. Работы необходимо окончить до 1 октября 2022 года.
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Друг на продажу»

с 11 ноября

ТЦ DEPO

«Ряд 19»

с 11 ноября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

октябрь 2021
Праздники и памятные даты

День психолога

22 ноября

День моржа

24 ноября
Всемирный день информации

26 ноября