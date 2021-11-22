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Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок по двоеборью
Открытие горнолыжного сезона
Юбилейный день
«Ангел гитары»
«ТОКката: орган под напряжением»
«Поклонись до земли своей матери»
Встреча с Ларисой Романовской
Встреча, посвящённая творчеству Александры Пахмутовой
«Читая Достоевского», до 12 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Друг на продажу»
с 11 ноября
ТЦ DEPO
«Ряд 19»
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО