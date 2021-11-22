





«Часы для мамы» 6+



27 ноября в 14.00

Нижний Тагил, Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1



Мастер-класс в рамках программы «Музейная педагогика для детей и взрослых» (45 мин.)

Обязательна предварительная заявка!



На мероприятии вы не только увидите знаменитые Астрономические часы, созданные крепостным мастером Е.Г. Кузнецовым , кабинетные часы немецких и английских мастеров нач. XX в., но и создадите из бумаги и картона «авторские» часы для любимой мамы.

