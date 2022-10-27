ТОП БОГАТЫХ нижнего тагила
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ТОП БОГАТЫХ
нижнего тагила

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Два «коронавирусных» года внесли свои правила ведения бизнеса в различных его секторах, некоторые из которых вынуждены были буквально выживать. И это не могло не отразиться на доходах тагильских бизнесменов. Чтобы понять, кто из них смог остаться на плаву, а чьи финансовые показатели рухнули за время пандемии, TagilCity.ru составил собственный рейтинг из 100 богатых людей Нижнего Тагила. 

Как считали

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.

В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Подробнее
1
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка.
2
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты.
3
Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
4
Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
5
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
6
Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Рейтинг богатых

Добро пожаловать, Оксимирон
#62
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
Компании
Активы
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ

ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,

Добро пожаловать, Оксимирон

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Био
Добро пожаловать, Рустам
#62
В РЕИТИНГЕ БОГАТЫХ ТАТАРСТАНА
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Добро пожаловать, Евгений
#01

евгений Устюжанинов

Компании
Активы
+1,89 млрд ₽
выручка за 2021 г.
02▲
+483 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
01▲
2 804 511 417
сумма активов
01▲

евгений Устюжанинов

ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ»
ООО «ИРБИТСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД „МЕТАЛЛИНВЕСТ“»
ООО «КОМПАНИЯ „МЕТАЛЛИНВЕСТ-ЕКАТЕРИНБУРГ“»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ — КРАСНОДАР»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ ПЕРМЬ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-КАЗАНЬ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-КРАСНОЯРСК»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-НОВОСИБИРСК»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-САМАРА»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-УФА»
ООО «МИЗМК»
ООО «НСМЗ»
ООО «НТТЗ МЕТАЛЛИНВЕСТ»
ООО «ПМХ „ТАГИЛЬСКАЯ СТАЛЬ“»
ООО «ТАГИЛИНВЕСТ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НСМЗ»
ООО «ЦЕНТР МЕТАЛЛА УРАЛ»
ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЗМКМ»
ООО «ТД ПМХ „ТАГИЛЬСКАЯ СТАЛЬ“»
ООО КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛИНВЕСТ — ОРЕНБУРГ»
ООО КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛИНВЕСТ ЮЖНЫЙ УРАЛ»
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕТАЛЛИНВЕСТ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-СУРГУТ»

Добро пожаловать, Евгений

Компании бизнесмена из Нижнего Тагила Устюжанинова Евгения Юрьевича по оптовой торговле металлами разбросаны по всей России - Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Москва, Тюменская область, ХМАО, Красноярский край, Пермский край. Однако бизнесмен не является публичной персоной, и его имя не мелькает в новостной повестке.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#02

Сергей силяев

Компании
Активы
+1,22 млрд ₽
выручка за 2021 г.
09▲
+317 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
02▲
505 292 860
сумма активов
04▲

Сергей силяев

ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»
ООО «РУСЬЛЕС»
ООО «УРАЛ-А»

Добро пожаловать, Сергей

Основной доход имеет от ресурсоснабжающей компании ООО «Водоканал-НТ», которое является поставщиком холодной воды в дома жителей Нижнего Тагила. Доля владения в ней у Силяева Сергея Владимировича - 58%. Также он входит в политсовет «Единой России» в Нижнем Тагиле.

Био
Добро пожаловать, Игорь
#03

Игорь атапин

Компании
Активы
+767 млн ₽
выручка за 2021 г.
15▲
+107 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
06▲
947 321 000
сумма активов
02▲

Игорь атапин

ООО «АРСЕНАЛ-НТ»

Добро пожаловать, Игорь

Во владении бизнесмена из Нижнего Тагила находится только одна компания «Арсенал-НТ», занимающиеся металлообработкой. В 2015 году национальная полиция Испании обвинила Атапина Игоря Геннадьевича в контрабанде санкционных станков для обслуживания российских оборонных предприятий. Один день бизнесмен провел в тюрьме, после чего испанский суд снял с него часть обвинений и позволил вернуться в Россию.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#04

евгений мясоедов

Компании
Активы
+1,15 млрд ₽
выручка за 2021 г.
10▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
11▲
287 611 000
сумма активов
08▲

евгений мясоедов

ООО «ВЕК-НТ»
ООО «ГРАД-НТ»
ООО «СТАТУС»
ООО «СТЕЛЛАЖ»
ООО «СТРОЙ — ЦЕНТР»
ООО «СФЕРА»
ООО ТД «СТРОЙАЛЬЯНС»

Добро пожаловать, Евгений

Владеет семью компаниями по торговле строительными материалами в Нижнем Тагиле. По сравнению с 2019 годом Мясоедов Евгений Николаевич увеличил свои активы в три раза, а выручку почти в два раза. Тем самым поднялся с 19-го на 4 место в топе богатых.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#05

татьяна запорожан

Компании
Активы
+1,74 млрд ₽
выручка за 2021 г.
04▲
+36 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
24▲
519 875 056
сумма активов
03▲

татьяна запорожан

ООО «БИОКОН»
ООО «НЕВЬЯНСК-ХЛЕБОПРОДУКТ»
ООО «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Добро пожаловать, Татьяна

Владеет «Нижнетагильской птицефабрикой». Активы Запорожан Татьяны Валентиновны с 2019 года поднялись только на 100 тысяч. Однако выручка стала выше в два раза, что продвинуло ее на одно место выше в топе богатых. В 2021 году природоохранная прокуратура подала иск на 1,4 млн рублей к «Нижнетагильской птицефабрике» за нанесение ущерба окружающей среде. Предприятие сбрасывало останки птиц и помет на поле, загрязняя почву вредными веществами.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#06

алексей польский

Компании
Активы
+1,87 млрд ₽
выручка за 2021 г.
03▲
+41 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
17▲
211 585 000
сумма активов
15▲

алексей польский

ООО «ВАГОНСНАБ»
ООО «ПП „АЛЬФА“»
ООО «СЛИВКИ»
ООО «СМ ТРАНС»
ООО «СМ-СТ»
ООО «СТРОЙИНВЕСТФИНАНС»

Добро пожаловать, Алексей

Основную прибыль Польский Алексей Анатольевич из Нижнего Тагила имеет от компании «Специальные машины-СТ». В 2021 году ее выручка составила 1,5 млрд рублей и подняла Польского Алексея Анатольевича на шестую строчку рейтинга с 31-ой в 2019 году.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#07

алексей голященко

Компании
Активы
+834 млн ₽
выручка за 2021 г.
12▲
+37 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
22▲
402 522 500
сумма активов
06▲

алексей голященко

ООО «УГПК»
ООО «УРАЛСТРОЙМОНТАЖ»

Добро пожаловать, Алексей

Голященко Алексей Сергеевич владеет строительной компанией «Уралстроймонтаж», занимающейся строительством и ремонтом дорог в Нижнем Тагиле. В 2022 году компания попала в список недобросовестных поставщиков из-за дороги в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле, которая с 2017 года до сих пор не введена в эксплуатацию. Однако УСМ через суд удалось обжаловать решение Федеральной антимонопольной комиссии, и теперь компания исключена из негативного списка.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#08

татьяна Маньшина

Компании
Активы
+465 млн ₽
выручка за 2021 г.
25▲
+120 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
05▲
191 565 440
сумма активов
18▲

татьяна Маньшина

ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»

Добро пожаловать, Татьяна

Маньшина Татьяна Брониславовна является одной совладельцев компании «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле (22%), выручка которой в 2021 году составила более 2 млрд рублей, чистые активы - 870 млн рублей, а чистая прибыль - 548 млн рублей. Других компаний тагильчанка в собственности не имеет.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#09

Сергей перезолов

Компании
Активы
+272 млн ₽
выручка за 2021 г.
38▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
12▲
409 761 289
сумма активов
05▲

Сергей перезолов

ООО «БОЛЬШОЙ ДОМ»
ООО «ВОСТОК»
ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ ГРУПП»
ООО «ТАГИЛПЛИТА»
ООО «ТАГИЛПРОЕКТ»
ООО «ТД „ВОСТОК“»
ООО ЧОП «КОНДОР»
ООО «ЮПИТЕР-НТ»

Добро пожаловать, Сергей

Перезолов Сергей Владимирович владеет строительной компанией «Юпитер-НТ». В 2022 году компания приняла решение завершить текущие проекты в Нижнем Тагиле и приостановить постройку новых из-за отсутствия спроса на жилье.

Био
Добро пожаловать, Анатолий
#10

анатолий рассомагин

Компании
Активы
+661 млн ₽
выручка за 2021 г.
18▲
+51 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
15▲
108 804 000
сумма активов
29▲

анатолий рассомагин

ООО «НПК»
ООО «РАМАКС-НТ»

Добро пожаловать, Анатолий

Основной доход Рассомагин Анатолий Сергеевич получает от ООО «НасосыПечиКотлы», торгующей в Нижнем Тагиле соответствующими товарами. В 2021 году выручка компании составила 542 млн рублей, чистые активы - 60 млн рублей, а чистая прибыль - 37 млн рублей. Бизнесмен впервые попадает в рейтинг богатых.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#11

михаил уткин

Компании
Активы
+188 млн ₽
выручка за 2021 г.
53▲
+139 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
04▲
320 293 150
сумма активов
07▲

михаил уткин

ООО «ДОРОЖНИК»
ООО «ЛИДЕР»

Добро пожаловать, Михаил

Уткин Михаил Александрович - один из колоссов тагильского бизнеса. Его семье принадлежат площади в нескольких центрах Нижнего Тагила. В прошлогоднем топе влиятельных занял 86-е место, а в рейтинге богатых в 2019 году – 74-е.

Био
Добро пожаловать, Артем
#12

Артем козлов

Компании
Активы
+305 млн ₽
выручка за 2021 г.
35▲
+66 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
07▲
101 004 600
сумма активов
30▲

Артем козлов

ООО «ВОЛЬМЕТ»
ООО «РЛМ ГРУПП»
ООО «РУСЛИТМАШ»

Добро пожаловать, Артем

Козлов Артем Евгеньевич является владельцем ООО «РусЛитМаш», которое занимается поставкой оборудования и материалов для литейного производства. Компания входит в «РЛМ групп», объединяющее производства в Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#13

Евгений попов

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
11▲
+16 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
52▲
240 263 636
сумма активов
11▲

Евгений попов

ООО «АЗС ПЛЮС»
ООО «АЗС-КОМПЛЕКТ»
ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО «КОМПЛЕКС АЗС»
ООО «НЕФТЕТРЕЙДИНГ»
ООО «НТ-СИТИ»
ООО «ОТИС»
ООО «ОФИС ЦЕНТР»
ООО «ТАГИЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ООО ЧОП «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ- НТ»

Добро пожаловать, Евгений

Один из владельцев торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат», а также сети автозаправок «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле. Всего Попов Евгений Николаевич владеет долями в десяти компаниях.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#14

сергей грачев

Компании
Активы
+807 млн ₽
выручка за 2021 г.
13▲
+17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
48▲
182 151 425
сумма активов
20▲

сергей грачев

ООО «АС»
ООО «БАШКИРСКИЕ КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «БОНГО»
ООО «ИРИДИУМ»
ООО «ПРОКАТСЕРВИС»
ПК «МАКАЛУ»

Добро пожаловать, Сергей

Грачев Сергей Анатольевич владеет ООО «Альпсервис» в Нижнем Тагиле, которая предоставляет услуги промышленных альпинистов. В 2021 году выручка компании составила 797 млн рублей, чистые активы - 169 млн рублей, а чистая прибыль - 12,5 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#15

ТАтьяна Хафизова

Компании
Активы
+237 млн ₽
выручка за 2021 г.
42▲
+28 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
31▲
215 328 000
сумма активов
13▲

ТАтьяна Хафизова

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»

Добро пожаловать, Татьяна

Прибыль Хафизовой Татьяне Дмитриевне приносит ООО «Промстройсервис», которое регулярно получает контракты на проведение капитальных ремонтов домов в Нижнем Тагиле и других городах региона. Компания проигрывала несколько исков от владельцев квартир ремонтируемых домов из-за потопов и обрушения потолка.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#16

евгений Усольцев

Компании
Активы
+211 млн ₽
выручка за 2021 г.
47▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
09▲
87 075 200
сумма активов
34▲

евгений Усольцев

ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»

Добро пожаловать, Евгений

Усольцев Евгений Сергеевич и Усольцев Александр Сергеевич являются совладельцами ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. Каждый из них имеет по 10 % долей в компании. Других компаний во владении бизнесменов нет.

Био
Добро пожаловать, Александр
#17

Александр Усольцев

Компании
Активы
+211 млн ₽
выручка за 2021 г.
48▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
10▲
87 075 200
сумма активов
35▲

Александр Усольцев

ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»

Добро пожаловать, Александр

Усольцев Евгений Сергеевич и Усольцев Александр Сергеевич являются совладельцами ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. Каждый из них имеет по 10 % долей в компании. Других компаний во владении бизнесменов нет.

Био
Добро пожаловать, Олег
#18

олег Мелюхов

Компании
Активы
+1,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
05▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
62▲
122 021 020
сумма активов
26▲

олег Мелюхов

ООО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД»
ООО «НТЗМК»

Добро пожаловать, Олег

Мелюхов Олег Федорович является одним из двух владельцев Нижнетагильского завода металлических конструкций (51%). В 2021 году его выручка составила 3,2 млрд рублей, чистые активы - 229 млн рублей, а чистая прибыль - 25 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Евгения
#19

евгения Розенбах

Компании
Активы
+175 млн ₽
выручка за 2021 г.
54▲
+38 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
18▲
153 221 000
сумма активов
23▲

евгения Розенбах

ООО «ОБЩЕПИТ НТ»
ООО «КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ № 1»

Добро пожаловать, Евгения

Две компании Розенбах Евгении Олеговны занимаются организацией питания в учебных и медицинских учреждения Нижнего Тагила. Одна из них, «Комбинат общественного питания №1», заключила в 2021 году 20 контрактов со школами города на общую сумму 20 млн рублей. При этом Роспотребнадзор в ходе проверок регулярно выявляет нарушения на местах работы организации.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#20

Алексей телешенко

Компании
Активы
+236 млн ₽
выручка за 2021 г.
43▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
37▲
206 063 000
сумма активов
16▲

Алексей телешенко

ООО «КОМАВТОТРАНС»
ООО «КОМТРАНС»

Добро пожаловать, Алексей

Телешенко Алексей Владимирович владеет ООО «Комавтотранс», которое занимается обслуживанием парков и скверов в Нижнем Тагиле. Зимой компания прославилась недобросовестной работой. Сначала сотрудники чистили снег тяжелой техникой, в результате чего снесли деревья и помяли забор в Тагильской лагуне, затем неделю не убирали наледь после прорыва трубы в сквере за ДК «Юбилейный».

Био
Добро пожаловать, Петр
#21

Петр Ручкин

Компании
Активы
+189 млн ₽
выручка за 2021 г.
52▲
+25 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
33▲
227 600 000
сумма активов
12▲

Петр Ручкин

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС „СИНТУР-НТ“»
ООО ЗАВОД «ЭНЕРГОМАШ СИНТУР-НТ»

Добро пожаловать, Петр

В собственности Ручкина Петра Михайловича находятся два завода, которые входят в объединение «Синтур-НТ» в Нижнем Тагиле. Компания занимается производством газовых электростанций.

Био
Добро пожаловать, Виталий
#22

Виталий Парфенов

Компании
Активы
+1,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
06▲
+12 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
64▲
112 306 530
сумма активов
27▲

Виталий Парфенов

ООО «НТЗМК»

Добро пожаловать, Виталий

Один из двух владельцев Нижнетагильского завода металлических конструкций (49%). В 2020 году Парфенов Виталий Викторович высказал претензии генподрядчику строительства моста через пруд «АльмакорГруп» из-за сорванного заказа. Руководство НТЗМК надеялось заключить с «АльмакорГруп» контакт на поставку металлоконструкций для моста. Однако заказ был отдан тюменской компании.

Био
Добро пожаловать, Павел
#23

Павел куренев

Компании
Активы
+394 млн ₽
выручка за 2021 г.
29▲
+31 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
30▲
82 525 000
сумма активов
40▲

Павел куренев

ООО «ВАГОНРЕМСБЫТ»
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»
ООО «ЦАПР»
ООО ТК «КОНТИНЕНТ»

Добро пожаловать, Павел

Компания ООО «Капиталстрой» Куренева Павла Сергеевича заключала несколько многомиллионных контрактов с МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле, как субподрядчик на ремонт дорог. А также организация осуществляет содержание дорожно-уличной сети микрорайонов Тагилстрой и Рудник им. III Интернационала.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#24

дмитрий бачевский

Компании
Активы
+153 млн ₽
выручка за 2021 г.
60▲
+36 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
23▲
186 767 250
сумма активов
19▲

дмитрий бачевский

ООО «ГОСТИНИЦА „ТАГИЛ“»
ООО «ИТ»
ООО «КОМБИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ»
ООО «ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

Добро пожаловать, Дмитрий

Бачевский Дмитрий Николаевич является зятем экс-мэра Нижнего Тагила Николая Диденко. Владеет гостиницей «Тагил» и похоронным бюро ООО «Комбинат специализированных услуг». Зимой этого года на крематории комбината, который находится на Рогожинском кладбище, были найдены нарушения в виде отсутствия санитарно-защитной зоны.

Био
Добро пожаловать, Максим
#25

максим гейко

Компании
Активы
+532 млн ₽
выручка за 2021 г.
22▲
+24 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
35▲
67 260 269
сумма активов
45▲

максим гейко

ООО «АВИМ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ»
ООО «АВИММЕД»
ООО «КРИОГАЗПК»
ООО «КРИОФАРМ»
ООО «МОСПРОФ»
ООО «ТД „АВИМ“»
ООО «ТСТ»

Добро пожаловать, Максим

Гейко Максим Владимирович владеет ООО «ТД «АВИМ» в Нижнем Тагиле, которое специализируется на поставках жидкой криогенной продукции, технических газов в баллонах, оказывает сервисное обслуживание криогенного и сварочного оборудования.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#26

Алексей люфт

Компании
Активы
+490 млн ₽
выручка за 2021 г.
24▲
+50 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
16▲
41 240 500
сумма активов
65▲

Алексей люфт

ООО «ВАВИЛОН»
ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЕВИДЕО» («EVIDEO»)
ООО «ЕВРОПА»
ООО «КРЕАТИВ-МАСТЕР»
ООО «ПРОЕКТ АУТДОР»
ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОПРОМ»
ООО «СТИЛЬ-ПРОФИ»

Добро пожаловать, Алексей

В собственности Люфта Алексея Александровича восемь компаний в Нижнем Тагиле. Самое прибыльное из них - это рекламное агентство «Ником Реклама», которое числится, как ООО «Европа». Выручка компании в 2021 году составила 205 млн рублей, чистые активы - 68 млн рублей, а чистая прибыль - 59 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#27

андрей геймбух

Компании
Активы
+414 млн ₽
выручка за 2021 г.
28▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
58▲
177 409 444
сумма активов
21▲

андрей геймбух

ООО «КАНЦЛЕР»
ООО «Б-СТАЙЛ»
ООО «ГРОСС ХАУС»
ООО «ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ»
ООО «ДС»
ООО «ОФИС ПАРТНЕР»
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО „ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ“»
ООО «ТЗГ»
ООО УК «ФТ»

Добро пожаловать, Андрей

Владеет компанией ООО «Деловой стиль» в Нижнем Тагиле, которая занимается оптовой поставкой канцелярских товаров. В 2019 году Геймбух Андрей Викторович находился на 17-ой строчке рейтинга богатых.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#28

михаил Энгельгардт

Компании
Активы
+190 млн ₽
выручка за 2021 г.
51▲
+34 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
26▲
83 371 000
сумма активов
38▲

михаил Энгельгардт

ООО «МТС»
ООО «СПЕЦАВТОБАЗА»

Добро пожаловать, Михаил

В собственности Энгельгардта Михаила Андреевича находятся две компании в Нижнем Тагиле - ООО «МонолитТрансСтрой», занимающееся поставкой бетона, и компания по утилизации твердых бытовых отходов «Спецавтотранс».

Био
Добро пожаловать, Игорь
#29

игорь кохман

Компании
Активы
+212 млн ₽
выручка за 2021 г.
46▲
+21 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
41▲
83 216 500
сумма активов
39▲

игорь кохман

ООО «ТАГИЛКНИГА»
ООО «ФАРМЦЕНТР»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Добро пожаловать, Игорь

Учредитель сети аптек «03» в Нижнем Тагиле. Также Кохману Игорю Васильевичу принадлежат 50% «Тагилкниги», которую он выкупил у муниципалитета за 70 млн рублей. Аптечная сеть в 2021 году принесла бизнесмену 134 млн рублей выручки, 38 млн рублей - чистых активов и 12 млн рублей - чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Аркади
#30

аркади Оганнисян

Компании
Активы
+140 млн ₽
выручка за 2021 г.
67▲
+32 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
29▲
91 857 000
сумма активов
32▲

аркади Оганнисян

ООО «РУСДОР»

Добро пожаловать, Аркади

Оганнисян Аркади Суренович владеет строительной компанией «Русдор» в Нижнем Тагиле. В феврале этого года в администрации Невьянского городского округа и ООО «Русдор» прошли оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 1,8 млн рублей при ремонте дорог.

Био
Добро пожаловать, Вячеслав
#31

вячеслав григурко

Компании
Активы
+254 млн ₽
выручка за 2021 г.
40▲
+20 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
44▲
70 119 000
сумма активов
44▲

вячеслав григурко

ООО «ГЕФЕСТ-НТ»
ООО «ТРЕЙД»

Добро пожаловать, Вячеслав

Григурко Вячеслав Владимирович владеет по 50% в ООО «Трейд» и ООО «Гефест-НТ» в Нижнем Тагиле. Обе компании занимаются оптовой продажей металла. В сумме их выручка в 2021 году составила 509,5 млн рублей, чистые активы - 140 млн рублей, а чистая прибыль - 41 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#32

Александр пузырев

Компании
Активы
+532 млн ₽
выручка за 2021 г.
21▲
+25 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
34▲
34 758 400
сумма активов
75▲

Александр пузырев

ООО «ВММ»

Добро пожаловать, Александр

Пузырев Александр Геннадьевич владеет большей частью (80%) монтажной компании ООО «Востокметаллургмонтаж» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 666 млн рублей, чистые активы - 43 млн рублей, а чистая прибыль - 31 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#33

сергей балтаг

Компании
Активы
+749 млн ₽
выручка за 2021 г.
16▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
38▲
33 909 900
сумма активов
76▲

сергей балтаг

ООО «РАСВЕТ»

Добро пожаловать, Сергей

Балтагу Сергею Федоровичу принадлежат 85% компании ООО «Расвет» в Нижнем Тагиле, которое занимается комплексными поставками металлопроката. В 2021 году выручка компании составила 881 млн рублей, чистые активы - 40 млн рублей, а чистая прибыль - 26 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Павел
#34

Павел коваленко

Компании
Активы
+289 млн ₽
выручка за 2021 г.
36▲
+19 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
45▲
49 309 000
сумма активов
58▲

Павел коваленко

ООО «ТЕРМИНАЛ»

Добро пожаловать, Павел

Коваленко Павел Владимирович владеет компанией ООО «Терминал» в Нижнем Тагиле, занимающейся торговлей строительными материалами. Это единственная компания во владении бизнесмена.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#35

Дмитрий Буханцев

Компании
Активы
+105 млн ₽
выручка за 2021 г.
80▲
+38 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
20▲
75 526 000
сумма активов
42▲

Дмитрий Буханцев

ООО «АКТИВ»
ООО «ДИПЛОМАТ»
ООО «ЖЭУ № 7»
ООО «СЕВЕРНЫЙ»
ООО «УК „ТАГИЛ-СИТИ“»

Добро пожаловать, Дмитрий

Буханцев Дмитрий Николаевич владеет несколькими управляющими компаниями. Одна из них, «Тагил-Сити», ранее была оштрафована на 125 тысяч рублей за выставление двойных квитанций жителям домов на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#36

Алексей костин

Компании
Активы
+436 млн ₽
выручка за 2021 г.
26▲
+17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
49▲
40 485 000
сумма активов
67▲

Алексей костин

ООО «АЛЮМАРТ»
ООО «КОМПЛЕКТ ПЛЮС»

Добро пожаловать, Алексей

Компанией, которая приносит больший доход Костину Алексею Николаевичу является интернет-магазин «Комплект-Плюс» в Нижнем Тагиле, где продаются алюминиевые профили для окон и дверей.

Био
Добро пожаловать, Людмила
#37

людмила Новожилова

Компании
Активы
+72 млн ₽
выручка за 2021 г.
88▲
+38 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
21▲
86 249 105
сумма активов
37▲

людмила Новожилова

ООО «НТКС»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ГГМ»
ООО «ЭДИФИС»
ООО «ТИПОГРАФИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ»

Добро пожаловать, Людмила

Одна из владельцев долей в «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (16,79%). В 2019 году занимала лишь 81 строчку рейтинга богатых. Другая компания ООО «Эдифис», доля владения Новожиловой Людмиле Михайловне составляет 70%, в 2019 году выкупила у администрации города бывшее здание Центра организации отдыха и оздоровления детей на улице Карла Маркса, 28а.

Био
Добро пожаловать, Александр
#38

александр Антипин

Компании
Активы
+365 млн ₽
выручка за 2021 г.
30▲
+15 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
54▲
44 385 776
сумма активов
62▲

александр Антипин

ООО «ГИДРОТРЕЙД»
ООО «САТЕЛЛИТ»
ООО «СГТ»
ООО «УММ»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»

Добро пожаловать, Александр

Владеет Антипин Александр Сергеевич несколькими компаниями в Нижнем Тагиле, которые оказывают услуги по перевозкам грузовым транспортом и ремонту автотранспорта. Одна из них, ООО «Саттелит», в 2021 году принесла бизнесмену 12 млн рублей выручки, 23 млн рублей чистых активов и 12 млн чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#39

Сергей королев

Компании
Активы
+66 млн ₽
выручка за 2021 г.
89▲
+33 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
27▲
92 698 667
сумма активов
31▲

Сергей королев

ООО «АВАНГАРД АКТИВ»
ООО «АВАНГАРД»
ООО «БОНГО»
ООО «ИРИДИУМ МОБАЙЛ»
ООО «ИРИДИУМ»

Добро пожаловать, Сергей

Бизнесмен из Нижнего Тагила является основателем и гендиректором компании iRidium Mobile, занимающейся разработкой системы «умный дом». Технологии компании используются в небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ, здании Европарламента в Брюсселе, «Ельцин-центре» в Екатеринбурге и т.д

Био
Добро пожаловать, Раис
#40

раис Хабибрахманов

Компании
Активы
+48 млн ₽
выручка за 2021 г.
101▲
+27 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
32▲
212 291 760
сумма активов
14▲

раис Хабибрахманов

ООО «ОПТОВАЯ БАЗА»
ООО «СТАР»
ООО ТПК «РА»

Добро пожаловать, Раис

Хабибрахманов Раис Габдулхакович долями в трех компаниях Нижнего Тагила, специализирующихся на продаже и аренде коммерческой недвижимости. Самая прибыльная из них – ООО «Стар». В 2021 году выручка компании составила 35 млн рублей, чистые активы - 187 млн рублей, а чистая прибыль - 23 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Олег
#41

Олег Макрушин

Компании
Активы
+64 млн ₽
выручка за 2021 г.
96▲
+51 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
14▲
64 780 000
сумма активов
47▲

Олег Макрушин

ООО «РЕМСЕРВИС НТ»

Добро пожаловать, Олег

Макрушин Олег Николаевич владеет компаний ООО «Ремсервис-НТ» в Нижнем Тагиле, которая занимается ремонтом и обслуживанием металлообрабатывающего оборудования. До этого года в рейтинг богатых бизнесмен не попадал.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#42

евгений Лифанов

Компании
Активы
+650 млн ₽
выручка за 2021 г.
19▲
+1,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
116▲
124 889 000
сумма активов
24▲

евгений Лифанов

ООО «ПКФ ФЛАГМАН»
ООО «СОЮЗ МЕТАЛЛ»

Добро пожаловать, Евгений

В собственности Лифанова Евгения Юрьевича находится завод по производству соединительных деталей трубопровода ООО «Союз Металл» в Нижнем Тагиле. В 2021 году его выручка компании составила 650 млн рублей, чистые активы - 124 млн рублей, а чистая прибыль - 1,9 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Константин
#43

константин Благинин

Компании
Активы
+431 млн ₽
выручка за 2021 г.
27▲
+11 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
65▲
39 153 000
сумма активов
68▲

константин Благинин

ООО «ГОРСВЕТ-НТ»
ООО «УРАЛСТРОЙ-НТ»

Добро пожаловать, Константин

Благинин Константин Андреевич является директором и владелецем ООО «Горсвет» и ООО «Уралстрой-НТ». Обе компании получают многомиллионные контракты на субподряд при строительстве дорог и благоустройстве парков и скверов в Нижнем Тагиле.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#44

михаил Кузнецов

Компании
Активы
+81 млн ₽
выручка за 2021 г.
87▲
+36 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
25▲
46 918 320
сумма активов
60▲

михаил Кузнецов

ООО «ПРОЕКЦИЯ»
ООО «КАПИТАЛ»

Добро пожаловать, Михаил

Кузнецов Михаил Сергеевич владеет ООО «Проекция» в Нижнем Тагиле, которая проводит изыскательские работы в сфере архитектуры. В 2021 году выручка компании составила 81 млн рублей, чистые активы - 47 млн рублей, а чистая прибыль - 36 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#45

андрей Волков

Компании
Активы
+105 млн ₽
выручка за 2021 г.
81▲
+20 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
42▲
62 092 550
сумма активов
50▲

андрей Волков

ООО «ЛДЦ МИБС — НИЖНИЙ ТАГИЛ»
ООО «МЕДИКОМ»

Добро пожаловать, Андрей

Волков Андрей Владимирович является владельцем медицинского центра «Элинта» и центра МРТ-диагностики в Нижнем Тагиле. Ранее являлся генеральным директором учебно-производственного комбината Нижнего «Элинта», где инвалиды по зрению изготавливали электроприборы.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#46

Сергей Дроздач

Компании
Активы
+266 млн ₽
выручка за 2021 г.
39▲
+9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
75▲
48 045 000
сумма активов
59▲

Сергей Дроздач

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «КАПИТАЛ»
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «МАГНИТ»
ООО «РЕСУРС»
ООО СЗ «НЕВЬЯНСКИЙ»

Добро пожаловать, Сергей

Дроздач Сергей Александрович является владелецем строительной компании ООО «Ресурс». Фирма занималась строительством домов в Кушве, а в этом году выиграла аукцион на ремонт детской поликлиники на улице Окунева в Нижнем Тагиле.

Био
Добро пожаловать, Елена
#47

Елена Орлова

Компании
Активы
+305 млн ₽
выручка за 2021 г.
34▲
+6,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
80▲
44 105 000
сумма активов
63▲

Елена Орлова

ООО «АКТИВ»
ООО «РЕМСЕРВИС»

Добро пожаловать, Елена

Орлова Елена Владимировна владеет в Нижнем Тагиле компанией по ремонту производственного оборудования «Ремсервис». В 2021 году выручка компании составила 305 млн рублей, чистые активы - 43 млн рублей, а чистая прибыль - 6,6 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#48

Александр Равдин

Компании
Активы
+160 млн ₽
выручка за 2021 г.
55▲
+11 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
68▲
53 238 771
сумма активов
55▲

Александр Равдин

ООО «МС-ГРУП»
ООО «СЕВЕР-СТРОЙ»

Добро пожаловать, Александр

В собственности Равдина Александра Олеговича находится строительная компания ООО «Север-Строй», а также треть ООО «МС-Груп», также занимающейся возведением зданий. ООО «Север-Строй» занималось ремонтом хирургического корпуса Демидовской больницы и помещением общей врачебной практики в поселке Левиха.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#49

Андрей Литашенко

Компании
Активы
+142 млн ₽
выручка за 2021 г.
63▲
+53 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
13▲
17 112 500
сумма активов
106▲

Андрей Литашенко

ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ООО «НТТЗ МЕТАЛЛИНВЕСТ»

Добро пожаловать, Андрей

Владеет 25% ООО «НТТЗ Металливест» в Нижнем Тагиле. Также в полной собственности Литашенко Андрея Григорьевича находится ООО «Логистический центр». За 2021 год компания принесла бизнесмену 82 млн рублей выручки, 16 млн рублей чистых активов и 49 млн рублей чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#50

Алексей Ушаков

Компании
Активы
+83 млн ₽
выручка за 2021 г.
86▲
+15 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
53▲
63 556 500
сумма активов
49▲

Алексей Ушаков

ООО «АВТОМОБИЛИСТ»
ООО «РЖКХ»
ООО «СВС»
ООО «УК „ДРУЖБА“»
ООО «УК „РАЙКОМХОЗ НТ“»

Добро пожаловать, Алексей

Ушаков Алексей Анатольевич владеет несколькими управляющими компаниями на Вагонке в Нижнем Тагиле. В том числе УК «Дружба» и УК «Райкомхоз-НТ». Зимой этого года «Райкомхоз-НТ» выплатила 300 тысяч рублей за травму ребенка на игровой площадке.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#51

Андрей Уткин

Компании
Активы
+33 млн ₽
выручка за 2021 г.
106▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
36▲
63 556 850
сумма активов
48▲

Андрей Уткин

ООО «НТСА-1»
ООО «НТСА-2»
ООО «НТСА-3»
ООО «НТСА-БЕТТА»
ООО «НТСА-СПЕЦАВТОТРАНС»
АО «СА»

Добро пожаловать, Андрей

Уткин Андрей Михайлович является сыном бизнесмена Михаила Уткина (11 строчка рейтинга). Владеет 35% компании отца ООО «Лидер» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 96 млн рублей, чистые активы - 182 млн рублей, а чистая прибыль - 65 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Ян
#52

Ян Хайруллин

Компании
Активы
+199 млн ₽
выручка за 2021 г.
49▲
+20 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
43▲
20 725 000
сумма активов
98▲

Ян Хайруллин

ООО «ИНТ-РИТЕЙЛ»
ООО «ИНТЕР-ФРАНЧ»

Добро пожаловать, Ян

Хайруллин Ян Игоревич является владельцем сети магазинов по продаже подержанных сотовых телефонов «Интерфейс» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 200 млн рублей, чистые активы - 21 млн рублей, а чистая прибыль - 20 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Вадим
#53

Вадим Батарев

Компании
Активы
+35 млн ₽
выручка за 2021 г.
105▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
59▲
111 710 252
сумма активов
28▲

Вадим Батарев

ООО «АКТИВГРУПП»
ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО «ВЕТА»
ООО «НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ООО «ОТИС»
ООО «ОФИС ЦЕНТР»
ООО «ТАГИЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ООО «ТД УРАЛКОНТРАКТ»
ООО «ТОПЛИВНАЯ ЭКО КОМПАНИЯ»
ООО ЧОП «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ- НТ»

Добро пожаловать, Вадим

Владеет сетью заправок «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле. Вместе с Михаилом Диденко и Евгением Поповым он также является учредителем и основателем торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат». Отношения компаньонов испортились в 2015 году, когда Батарев Вадим Николаевич впал в кому после аварии на снегоходе. После выздоровления бизнесмен обвинил партнеров в выводе активов из компаний в размере более миллиарда рублей, а также кредитах, которые были взяты на него. В 2020 году бизнесмен был объявлен банкротом.

Био
Добро пожаловать, Александр
#54

Александр Чуватин

Компании
Активы
+93 млн ₽
выручка за 2021 г.
83▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
60▲
59 606 000
сумма активов
51▲

Александр Чуватин

ООО «ПСК „ТАГИЛЭНЕРГОКОМПЛЕКТ“»

Добро пожаловать, Александр

В собственности Чуватина Александра Валерьевича находится строительная компания ООО «ПСК «Тагилэнергокомплект» в Нижнем Тагиле. Компания выполняет подряды на возведение сетей уличного освещения на различных объектах.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#55

Ирина Меркулова

Компании
Активы
+92,9 млн ₽
выручка за 2021 г.
84▲
+38 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
19▲
22 589 930
сумма активов
95▲

Ирина Меркулова

ООО «ТИПОГРАФИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ГГМ»
ООО «НТКС»

Добро пожаловать, Ирина

Меркулова Ирина Петровна является одной из владельцев «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (46%). В 2021 году выручка ООО «Сети Тагила ГГМ» составила 86 млн рублей, чистые активы - 19 млн рублей, а чистая прибыль - 55 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Егор
#56

Егор Велижанин

Компании
Активы
+113 млн ₽
выручка за 2021 г.
79▲
+6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
85▲
89 891 000
сумма активов
33▲

Егор Велижанин

ООО «РСМ-НТ»

Добро пожаловать, Егор

Велижанин Егор Юрьевич владеет ООО «РСМ НТ» в Нижнем Тагиле. Компания специализируется на ремонте механического оборудования и монтаже металлоконструкций зданий и сооружений, а также мостовых кранов общего назначения.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#57

Андрей Новожилов

Компании
Активы
+55 млн ₽
выручка за 2021 г.
100▲
+33 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
28▲
35 534 880
сумма активов
74▲

Андрей Новожилов

ООО «НТКС»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ВАГОНКА»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ГГМ»
ООО «ЭДИФИС»

Добро пожаловать, Андрей

Супруг Новожиловой Людмилы Михайловны (35 строчка рейтинга). Новожилов Андрей Владимирович также является совладельцем интернет-провайдера «Сети Тагила» (42%) и ООО «Эдифис» (25%).

Био
Добро пожаловать, Людмила
#58

Людмила Тимофеева

Компании
Активы
+31 млн ₽
выручка за 2021 г.
109▲
+11 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
66▲
123 985 108
сумма активов
25▲

Людмила Тимофеева

ООО «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Добро пожаловать, Людмила

Тимофеева Людмила Григорьевна владеет офисным центром «Красная площадь» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 32 млн рублей, чистые активы - 125 млн рублей, а чистая прибыль - 12 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Павел
#59

Павел Ванчугов

Компании
Активы
+195 млн ₽
выручка за 2021 г.
50▲
+10 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
69▲
31 030 000
сумма активов
81▲

Павел Ванчугов

ООО «ЕВРОКУБ»
ООО «ЕВРОПЛАСТ»
ООО «КАСАБЛАНКА»

Добро пожаловать, Павел

В собственности Ванчугова Павла Николаевича находится ООО «Европласт», которое занимается продажей и монтажом пластиковых окон в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 190 млн рублей, чистые активы - 27 млн рублей, а чистая прибыль - 18 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Светлана
#60

Светлана Денисова

Компании
Активы
+126 млн ₽
выручка за 2021 г.
73▲
+19 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
46▲
26 239 000
сумма активов
88▲

Светлана Денисова

ООО «АСФАЛЬТ ТРЕЙД»
ООО «СКБ-НТ»

Добро пожаловать, Светлана

Денисова Светлана Владимировна является одной из владелец компаний по производству асфальтобетонных смесей — ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ» в Нижнем Тагиле. Тагильчанка имеет по 50% доли в каждой из компаний.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#61

Ирина Бушина

Компании
Активы
+126 млн ₽
выручка за 2021 г.
74▲
+19 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
47▲
26 239 000
сумма активов
89▲

Ирина Бушина

ООО «АСФАЛЬТ ТРЕЙД»
ООО «СКБ-НТ»

Добро пожаловать, Ирина

Бушина Ирина Владимировна является одной из владелец из владелец компаний по производству асфальтобетонных смесей — ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ» в Нижнем Тагиле. В общей сложности в 2021 году выручка обеих компаний составила 254 млн рублей, чистые активы - 52 млн рублей, чистая прибыль - 39 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Светлана
#62

Светлана Башкирова

Компании
Активы
+94 млн ₽
выручка за 2021 г.
82▲
+9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
74▲
50 600 000
сумма активов
57▲

Светлана Башкирова

ООО СК «ВАШ ДОКТОР»

Добро пожаловать, Светлана

Башкирова Светлана Анатольевна является главным врачом и владельцем стоматологической клиники «Ваш доктор» в Нижнем Тагиле. Также она ведет врачебную практику в своем же медицинском центре.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#63

Сергей Южаков

Компании
Активы
+58 млн ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
73▲
70 973 500
сумма активов
43▲

Сергей Южаков

ООО «КИНОМАКС НИЖНИЙ ТАГИЛ»
ООО «КРЦ»
ООО «ПРОЕКТ+»

Добро пожаловать, Сергей

Южаков Сергей Михайлович - один из учредителей кинотеатров «Родина» и «Россия». Оба заведения стоят на продаже с 2018 года. В начале этого года оба кинотеатра объявили о своем закрытии из-за отсутствия зрителей. Однако позже передумали закрываться.

Био
Добро пожаловать, Александр
#64

Александр Головин

Компании
Активы
+25 млн ₽
выручка за 2021 г.
120▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
55▲
66 992 000
сумма активов
46▲

Александр Головин

ООО «РЕМПРОМСТРОЙУ»

Добро пожаловать, Александр

Головин Александр Григорьевич является одним из владельцев (80%) строительной компании «Ремпромстройу».  В 2021 году выручка компании составила 31 млн рублей, чистые активы - 84 млн рублей, а чистая прибыль - 18 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#65

михаил Диденко

Компании
Активы
+29 млн ₽
выручка за 2021 г.
115▲
+10 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
70▲
79 658 840
сумма активов
41▲

михаил Диденко

ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО «ИНВЕСТГРУПП»
ООО «НТ-СИТИ»
ООО «ОТИС»
ООО ЧОП «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ- НТ»

Добро пожаловать, Михаил

Диденко Михаил Николаевич приходится сыном экс-мэру Нижнего Тагила Николаю Диденко. А также является одним из учредителей и основателей торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат».

Био
Добро пожаловать, Роман
#66

роман Дегтянников

Компании
Активы
+127 млн ₽
выручка за 2021 г.
72▲
+3 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
103▲
56 052 480
сумма активов
52▲

роман Дегтянников

ООО «УК СС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»

Добро пожаловать, Роман

Дегтянников Роман Александрович владеет двумя управляющими компаниями — «Стройсервис» и «УК Дзержинского района» в Нижнем Тагиле. В этом году УК «Стройсервис» было выдано представление от надзорных органов из-за переполненной выгребной ямы в многоквартирном доме в поселке Черноисточинск.

Био
Добро пожаловать, Роман
#67

роман Пешкин

Компании
Активы
+64 млн ₽
выручка за 2021 г.
94▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
39▲
20 687 350
сумма активов
99▲

роман Пешкин

ООО «РЛМ ГРУПП»
ООО «ВОЛЬМЕТ»

Добро пожаловать, Роман

Пешкин Роман Валерьевич является одним из совладельцев компании по поставке оборудования для литейного производства ООО «РусЛитМаш» (20%) и литейно-механического производства ООО «Вольмет» (15%) в Нижнем Тагиле.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#68

евгений трубников

Компании
Активы
+64 млн ₽
выручка за 2021 г.
95▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
40▲
20 687 350
сумма активов
100▲

евгений трубников

ООО «РЛМ ГРУПП»
ООО «ВОЛЬМЕТ»

Добро пожаловать, Евгений

Трубников Евгений Александрович является одним из совладельцев компании по поставке оборудования для литейного производства ООО «РусЛитМаш» (20%) и литейно-механического производства ООО «Вольмет» (15%) в Нижнем Тагиле.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#69

Дмитрий Ермолаев

Компании
Активы
+18 млн ₽
выручка за 2021 г.
131▲
+16 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
51▲
53 591 500
сумма активов
54▲

Дмитрий Ермолаев

ООО «ГЕФЕСТ-НТ»

Добро пожаловать, Дмитрий

Ермолаев Дмитрий Николаевич владеет половиной компании ООО «Гефест-НТ», торгующей металлами в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 38 млн рублей, чистые активы - 107 млн рублей, а чистая прибыль - 33 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#70

евгений Овчинников

Компании
Активы
+155 млн ₽
выручка за 2021 г.
57▲
+6,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
81▲
22 321 000
сумма активов
96▲

евгений Овчинников

ООО «ИНТЕРА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

Добро пожаловать, Евгений

Овчинников Евгений Вадимович - совладелец строительной компании ООО «Стройсервис» (50%) в Нижнем Тагиле. Компания за 82 млн рублей занималась реконструкцией баллистической трассы для ФКП «НТИИМ», а также ремонтом роддома на Вагонке стоимостью 111,5 млн рублей. Его планировали открыть осенью 2020 года, но в декабре контракт расторгли, оплатив подрядчику 108,8 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Елена
#71

Елена Толстова

Компании
Активы
+137 млн ₽
выручка за 2021 г.
68▲
+8 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
79▲
24 544 000
сумма активов
90▲

Елена Толстова

ООО «АНТОЛЛ»

Добро пожаловать, Елена

Толстова Елена Игоревна является владелицей ООО «Антолл» в Нижнем Тагиле, которое занимается продажей спецодежды. При этом фактически компанией управляет ее брат Анатолий Толстов.

Био
Добро пожаловать, Константин
#72

константин Урнев

Компании
Активы
+155 млн ₽
выручка за 2021 г.
58▲
+6,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
82▲
22 321 000
сумма активов
97▲

константин Урнев

ООО «ИНТЕРА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

Добро пожаловать, Константин

Урнев Константин Дмитриевич является совладелецем строительной компании ООО «Стройинвест» (50%) в Нижнем Тагиле. Также входит в местный политический совет «Единой России», где занимает пост секретаря ПО Ленинский.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#73

андрей Уткин

Компании
Активы
+141 млн ₽
выручка за 2021 г.
64▲
-12 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
159▼
192 250 612
сумма активов
17▲

андрей Уткин

ООО «НТСА-1»
ООО «НТСА-2»
ООО «НТСА-3»
ООО «НТСА-БЕТТА»
ООО «НТСА-СПЕЦАВТОТРАНС»
АО «СА»

Добро пожаловать, Андрей

Уткин Андрей Николаевич является гендиректором и совладельцем АО «Сервисавтоматика» (22,41%) в Нижнем Тагиле. Компания занимается электромонтажными работами. В 2021 году ее выручка составила 618 млн рублей, чистые активы - 222 млн рублей, а чистая прибыль - минус 64 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#74

Владимир Винтовкин

Компании
Активы
+786 млн ₽
выручка за 2021 г.
14▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
61▲
-39 697 000
сумма активов
165▲

Владимир Винтовкин

ООО «ГК-ТСТ»
ООО «ТСТ»
ООО ГК «УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС»
ООО ПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»
ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»

Добро пожаловать, Владимир
Био

Винтовкин Владимир Анатольевич владеет строительной компанией ООО «Уралстройкомплекс» в Нижнем Тагиле. Компания ежегодно выигрывает аукционы на благоустройство дворов по линии нацпроекта.

Добро пожаловать, Светлана
#75

Светлана Михайлова

Компании
Активы
+604 млн ₽
выручка за 2021 г.
20▲
-35 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
165▼
52 937 500
сумма активов
56▲

Светлана Михайлова

ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»

Добро пожаловать, Светлана

Михайлова Светлана Павловна вместе с двумя родственниками владеет заводом «Тагильское пиво» (38,5 %). В 2021 году его выручка составила 1,5 млрд рублей, чистые активы - 138 млн рублей, а чистая прибыль - минус 93 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Виктор
#76

виктор Кобзарь

Компании
Активы
+85 млн ₽
выручка за 2021 г.
85▲
+17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
50▲
16 794 810
сумма активов
107▲

виктор Кобзарь

ООО «СПК-ТРЕЙД»

Добро пожаловать, Виктор

Кобзарь Виктор Алексеевич совместно с двумя родственниками владеет ООО «СПК-Трейд» в Нижнем Тагиле (51%), которое занимается поставкой щебня. В 2021 году выручка компании составила 166 млн рублей, чистые активы - 33 млн рублей, а чистая прибыль - 34 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#77

Татьяна Артеменко

Компании
Активы
+285 млн ₽
выручка за 2021 г.
37▲
+6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
84▲
9 006 200
сумма активов
119▲

Татьяна Артеменко

ООО «ОПТТРЕЙД»

Добро пожаловать, Татьяна

Артеменко Татьяна Владимировна владеет ООО «Опттрейд» в Нижнем Тагиле. Компания занимается производством металлической дроби. В 2021 году ее выручка составила 291 млн рублей, чистые активы - 9 млн рублей, а чистая прибыль - 7 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#78

Владимир Давыдов

Компании
Активы
+150 млн ₽
выручка за 2021 г.
61▲
+1 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
129▲
55 561 800
сумма активов
53▲

Владимир Давыдов

ООО «ОРИОН»
ООО «УДСК»

Добро пожаловать, Владимир

Давыдов Владимир Борисович - владелец ООО «Уральская дорожно-строительная компания» в Нижнем Тагиле. Компания занимается строительством автодорог. Организация выступала подрядчиком в восьми госконтрактах на ремонт дорог в регионе на сумму 167,5 миллиона рублей.

Био
Добро пожаловать, Светлана
#79

Светлана Давыдова

Компании
Активы
+113 млн ₽
выручка за 2021 г.
78▲
+4,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
93▲
36 360 200
сумма активов
73▲

Светлана Давыдова

ООО «ЛОГО»
ООО «ОРИОН»

Добро пожаловать, Светлана

Давыдова Светлана Геннадьевна владеет дорожно-строительной компанией ООО «Лого» в Нижнем Тагиле. В основном компания заключает договоры на ремонт дорог в Горноуральском округе.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#80

Владимир Варшавский

Компании
Активы
+66 млн ₽
выручка за 2021 г.
91▲
+6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
86▲
36 710 007
сумма активов
70▲

Владимир Варшавский

ООО «ХИМПРОМ»
ООО ГК «ХИМПРОМ»

Добро пожаловать, Владимир

Варшавский Владимир Леонидович является одним из трех владельцев ООО «Химпром» в Нижнем Тагиле. Компания является официальным дистрибьютором от завода «Геникс» по продаже моющих и дезинфицирующих средств.

Био
Добро пожаловать, Александр
#81

александр Михайлов

Компании
Активы
+729 млн ₽
выручка за 2021 г.
17▲
-33 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
164▼
36 834 300
сумма активов
69▲

александр Михайлов

ООО «АЛЬМАНАХ»
ООО «ДЕМИДОВСКИЕ ПИВОВАРНИ»
ООО «КРЕЙЗИ БРЮ»
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»

Добро пожаловать, Александр

Вместе с двумя родственниками владеет ООО «Тагильское пиво». В 2019 году занимал первую строчку рейтинга богатых тагильчан. Это связано с падением выручки компаний, которые приносят основной доход Михайлову Александру Сергеевичу. Например, прибыль «Тапи» с 2018 года упала на 100 млн рублей, а ее активы на 235 млн рублей. Кроме того, до 2020 года во владении бизнесмена была частная охранная компания «Альфа-Росс НТ», приносившая ему до 50 млн прибыли в год.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#82

андрей Чесноков

Компании
Активы
+30 млн ₽
выручка за 2021 г.
113▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
56▲
30 615 000
сумма активов
82▲

андрей Чесноков

ООО «ПОЛЮС-ТУР»

Добро пожаловать, Андрей

Чесноков Андрей Владимирович - один из владельцев ООО «Полюс-тур» (50%), которое производит и реализует продукты питания, а также имеет сеть фирменных магазинов. В 2021 году выручка компании составила 60 млн рублей, чистые активы - 61 млн рублей, а чистая прибыль - 28 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#83

татьяна Ермолаева

Компании
Активы
+235 млн ₽
выручка за 2021 г.
44▲
+4 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
96▲
16 527 500
сумма активов
109▲

татьяна Ермолаева

ООО «ТРЕЙД»

Добро пожаловать, Татьяна

Ермолаева Татьяна Владимировна владеет половиной компании ООО «Трейд» в Нижнем Тагиле, занимающейся продажей металлопроката. В 2021 году выручка компании составила 472 млн рублей, чистые активы - 33 млн рублей, а чистая прибыль - 8 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#84

михаил Меркушев

Компании
Активы
+66 млн ₽
выручка за 2021 г.
92▲
+6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
87▲
36 701 544
сумма активов
71▲

михаил Меркушев

ООО «ХИМПРОМ»
ООО ГК «ХИМПРОМ»

Добро пожаловать, Михаил

Меркушев Михаил Анатольевич является одним из трех владельцев ООО «Химпром» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 198 млн рублей, чистые активы - 85 млн рублей, а чистая прибыль - 20 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#85

Александр Туркин

Компании
Активы
+30 млн ₽
выручка за 2021 г.
114▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
57▲
30 615 000
сумма активов
83▲

Александр Туркин

ООО «ПОЛЮС-ТУР»

Добро пожаловать, Александр

Туркин Александр Владимирович владеет половиной компании ООО «Полюс-Тур» в Нижнем Тагиле. Ранее компания вошла в список фальсификаторов молочной продукции. Товар компании не соответствовал требуемым показателям.

Био
Добро пожаловать, Сябанд
#86

Сябанд Амои

Компании
Активы
+153 млн ₽
выручка за 2021 г.
59▲
+5 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
92▲
20 666 000
сумма активов
101▲

Сябанд Амои

ООО «КОРПОРАЦИЯ „КРОВЛЯ“»

Добро пожаловать, Сябанд

Амои Сябанд Амоевич является владельцем сети строительных магазинов «МоллСтрой» в Нижнем Тагиле. Юридическое название компании - ООО «Корпорация «Кровля». Выручка компании в 2020 году по сравнению с предыдущим годом упала на 10%, но чистая прибыль и чистые активы подняли на 15% и 8% соответственно.

Био
Добро пожаловать, Антон
#87

антон Беспалов

Компании
Активы
+66 млн ₽
выручка за 2021 г.
93▲
+6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
88▲
36 650 996
сумма активов
72▲

антон Беспалов

ООО «ТД „ВАРАН“»
ООО «ХИМПРОМ»
ООО ГК «ХИМПРОМ»

Добро пожаловать, Антон

Беспалов Антон Анатольевич является одним из трех владельцев ООО «Химпром» в Нижнем Тагиле. Показатель выручки компании в 2021 году упал на 20%, а чистой прибыли - на 43%, но активы поднялись на 31%.

Био
Добро пожаловать, Александр
#88

александр Брехунец

Компании
Активы
+1,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
07▲
+1  млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
124▲
7 916 000
сумма активов
124▲

александр Брехунец

ООО «ПОКРОВСКИЙ ПРОДУКТ»

Добро пожаловать, Александр

Брехунец Александр Анатольевич владеет сельскохозяйственным предприятием ООО «Покровский продукт» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 33%, чистые активы - на 19%, а чистая прибыль - на 30%.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#89

сергей Лобов

Компании
Активы
+118 млн ₽
выручка за 2021 г.
76▲
+4 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
94▲
27 608 952
сумма активов
86▲

сергей лобов

ООО «ДС»

Добро пожаловать, Сергей

Лобов Сергей Анатольевич владеет большей частью (83,3%) ООО «Деловой стиль», которое занимается продажей канцелярских изделий в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 142 млн рублей, чистые активы - 33 млн рублей, а чистая прибыль - 5 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Надежда
#90

Надежда Кузнецова

Компании
Активы
+324 млн ₽
выручка за 2021 г.
33▲
+2 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
113▲
15 963 000
сумма активов
112▲

Надежда Кузнецова

ООО «ТД „УРАЛ“»

Добро пожаловать, Надежда

Кузнецова Надежда Михайловна владеет ООО «Торговый дом «Урал», которое занимается продажей строительных материалов в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 63%, чистые активы - на 17%, а чистая прибыль - на 36%.

Био
Добро пожаловать, Александр
#91

Александр Мелентьев

Компании
Активы
+253 млн ₽
выручка за 2021 г.
41▲
+2 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
107▲
13 678 000
сумма активов
114▲

Александр Мелентьев

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Добро пожаловать, Александр

Мелентьев Александр Викторович является владельцем ООО «Сталь-Сервис», которое занимается продажей металлопроката в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 41%, чистые активы - на 27%, а чистая прибыль - на 4%.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#92

Дмитрий Дроков

Компании
Активы
+141 млн ₽
выручка за 2021 г.
65▲
+2 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
108▲
24 198 000
сумма активов
92▲

Дмитрий Дроков

ООО «ЕЦН»
ООО «РУСАЛЬЯНС»

Добро пожаловать, Дмитрий

Дроков Дмитрий Юрьевич вместе с родственником владеет автосалоном «Русальянс» и агентством недвижимости «Юриэлт» в Нижнем Тагиле. Доля владения бизнесмена в каждой компании - 50%.

Био
Добро пожаловать, Ольга
#93

ольга Томушкина

Компании
Активы
+157 млн ₽
выручка за 2021 г.
56▲
+1 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
127▲
28 298 000
сумма активов
84▲

ольга Томушкина

ООО «ТЕХАВТОДОП»

Добро пожаловать, Ольга

Томушкина Ольга Маратовна владеет компанией по производству и оптовой продаже запчастей ООО «Техавтодоп» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 44%, но остальные показатели упали: чистые активы - на 8%, а чистая прибыль - на 63%.

Био
Добро пожаловать, Олег
#94

олег Дроков

Компании
Активы
+141 млн ₽
выручка за 2021 г.
66▲
+2 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
109▲
24 198 000
сумма активов
93▲

олег Дроков

ООО «ЕЦН»
ООО «РУСАЛЬЯНС»

Добро пожаловать, Олег

Дроков Олег Юрьевич вместе с родственником владеет автосалоном «Русальянс» и агентством недвижимости «Юриэлт» в Нижнем Тагиле. Общая выручка обеих компаний в 2021 году составила 282 млн рублей, а чистые активы и чистая прибыль - 48 млн и 5 млн рублей соответственно.

Био
Добро пожаловать, Гюзелия
#95

Гюзелия Миначова

Компании
Активы
+512 млн ₽
выручка за 2021 г.
23▲
+403 тыс ₽
чистая прибыль за 2021 г.
136▲
11 466 000
сумма активов
117▲

Гюзелия Миначова

ООО «ЭДЕМ»
ООО «МАЯК»

Добро пожаловать, Гюзелия

Миначова Гюзелия Ильфрузовна владеет ООО «Эдем» в Нижнем Тагиле. Компания является основным поставщиком продуктов в детские дома и школы-интернаты. в 2021 году компания заключила 71 контракт на общую сумму 16 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Илья
#96

илья Силяев

Компании
Активы
+22 млн ₽
выручка за 2021 г.
126▲
+9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
71▲
31 260 500
сумма активов
80▲

илья Силяев

ООО «РУСЬЛЕС»
ООО «ЮЖЛЕС»
ООО «СТК»

Добро пожаловать, Илья

Силяев Илья Сергеевич является сыном владельца «Водоканал-НТ» Сергея Силяева (2-ое место рейтинга богатых). Владеет половиной компании ООО «Спецтранском», которое занимается грузовыми перевозками.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#97

Евгений Струин

Компании
Активы
+46 млн ₽
выручка за 2021 г.
102▲
+12 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
62▲
12 873 915
сумма активов
115▲

Евгений Струин

ООО «АКРИД»
ООО «АКРИЛ»
ООО «ХИМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ СОСТАВЫ»

Добро пожаловать, Евгений

Струин Евгений Олегович - совладелец ООО «Акрид» в Нижнем Тагиле (25,5%), которое занимается производством клея для акрилового камня. В 2021 году выручка компании составила 138 млн рублей, чистые активы - 39 млн рублей, а чистая прибыль - 24 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Марат
#98

марат Гилязетдинов

Компании
Активы
+20 млн ₽
выручка за 2021 г.
128▲
+11 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
67▲
27 897 058
сумма активов
85▲

марат Гилязетдинов

ООО «ИРИДИУМ МОБАЙЛ»
ООО «ИРИДИУМ»
ООО «БОНГО»

Добро пожаловать, Марат

Гилязетдинов Марат Мирзагитович является одним из совладельцев ООО «Иридиум» в Нижнем Тагиле (17,06%). В 2021 году выручка компании составила 85 млн рублей, чистые активы - 118 млн рублей, а чистая прибыль - 28 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#99

Алексей козлов

Компании
Активы
+133 млн ₽
выручка за 2021 г.
69▲
+6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
90▲
8 689 600
сумма активов
123▲

Алексей козлов

ООО «ВММ»

Добро пожаловать, Алексей

Козлов Алексей Михайлович является одним из владельцев монтажной компании ООО «Востокметаллургмонтаж» (20%) в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 666 млн рублей, чистые активы - 43 млн рублей, а чистая прибыль - 31 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Анастасия
#100

Анастасия Татьянина

Компании
Активы
+66 млн ₽
выручка за 2021 г.
90▲
+1,8 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
117▲
31 483 520
сумма активов
79▲

Анастасия Татьянина

ООО «АГЕНТ ПО СБОРУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»
ООО «УК ДР»
ООО «УК СС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»

Добро пожаловать, Анастасия

Татьянина Анастасия Анатольевна владеет долями в двух управляющих компаниях в Нижнем Тагиле — ООО «УК СтройСервис» и ООО «УК Дзержинского района» (в каждой по 34%). Выручка обеих компаний в 2021 году составила 193 млн рублей, чистые активы — 85 млн рублей, а чистая прибыль — 5 млн рублей.

Био