Два «коронавирусных» года внесли свои правила ведения бизнеса в различных его секторах, некоторые из которых вынуждены были буквально выживать. И это не могло не отразиться на доходах тагильских бизнесменов. Чтобы понять, кто из них смог остаться на плаву, а чьи финансовые показатели рухнули за время пандемии, TagilCity.ru составил собственный рейтинг из 100 богатых людей Нижнего Тагила.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.
Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.
Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.
Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.
ООО «БИЗНЕСИНВЕСТ»
ООО «ИРБИТСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД „МЕТАЛЛИНВЕСТ“»
ООО «КОМПАНИЯ „МЕТАЛЛИНВЕСТ-ЕКАТЕРИНБУРГ“»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ — КРАСНОДАР»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ ПЕРМЬ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-КАЗАНЬ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-КРАСНОЯРСК»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-НОВОСИБИРСК»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-САМАРА»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-УФА»
ООО «МИЗМК»
ООО «НСМЗ»
ООО «НТТЗ МЕТАЛЛИНВЕСТ»
ООО «ПМХ „ТАГИЛЬСКАЯ СТАЛЬ“»
ООО «ТАГИЛИНВЕСТ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НСМЗ»
ООО «ЦЕНТР МЕТАЛЛА УРАЛ»
ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЗМКМ»
ООО «ТД ПМХ „ТАГИЛЬСКАЯ СТАЛЬ“»
ООО КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛИНВЕСТ — ОРЕНБУРГ»
ООО КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛИНВЕСТ ЮЖНЫЙ УРАЛ»
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕТАЛЛИНВЕСТ»
ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ-СУРГУТ»
Компании бизнесмена из Нижнего Тагила Устюжанинова Евгения Юрьевича по оптовой торговле металлами разбросаны по всей России - Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Москва, Тюменская область, ХМАО, Красноярский край, Пермский край. Однако бизнесмен не является публичной персоной, и его имя не мелькает в новостной повестке.
ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»
ООО «РУСЬЛЕС»
ООО «УРАЛ-А»
Основной доход имеет от ресурсоснабжающей компании ООО «Водоканал-НТ», которое является поставщиком холодной воды в дома жителей Нижнего Тагила. Доля владения в ней у Силяева Сергея Владимировича - 58%. Также он входит в политсовет «Единой России» в Нижнем Тагиле.
ООО «АРСЕНАЛ-НТ»
Во владении бизнесмена из Нижнего Тагила находится только одна компания «Арсенал-НТ», занимающиеся металлообработкой. В 2015 году национальная полиция Испании обвинила Атапина Игоря Геннадьевича в контрабанде санкционных станков для обслуживания российских оборонных предприятий. Один день бизнесмен провел в тюрьме, после чего испанский суд снял с него часть обвинений и позволил вернуться в Россию.
ООО «ВЕК-НТ»
ООО «ГРАД-НТ»
ООО «СТАТУС»
ООО «СТЕЛЛАЖ»
ООО «СТРОЙ — ЦЕНТР»
ООО «СФЕРА»
ООО ТД «СТРОЙАЛЬЯНС»
Владеет семью компаниями по торговле строительными материалами в Нижнем Тагиле. По сравнению с 2019 годом Мясоедов Евгений Николаевич увеличил свои активы в три раза, а выручку почти в два раза. Тем самым поднялся с 19-го на 4 место в топе богатых.
ООО «БИОКОН»
ООО «НЕВЬЯНСК-ХЛЕБОПРОДУКТ»
ООО «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Владеет «Нижнетагильской птицефабрикой». Активы Запорожан Татьяны Валентиновны с 2019 года поднялись только на 100 тысяч. Однако выручка стала выше в два раза, что продвинуло ее на одно место выше в топе богатых. В 2021 году природоохранная прокуратура подала иск на 1,4 млн рублей к «Нижнетагильской птицефабрике» за нанесение ущерба окружающей среде. Предприятие сбрасывало останки птиц и помет на поле, загрязняя почву вредными веществами.
ООО «ВАГОНСНАБ»
ООО «ПП „АЛЬФА“»
ООО «СЛИВКИ»
ООО «СМ ТРАНС»
ООО «СМ-СТ»
ООО «СТРОЙИНВЕСТФИНАНС»
Основную прибыль Польский Алексей Анатольевич из Нижнего Тагила имеет от компании «Специальные машины-СТ». В 2021 году ее выручка составила 1,5 млрд рублей и подняла Польского Алексея Анатольевича на шестую строчку рейтинга с 31-ой в 2019 году.
ООО «УГПК»
ООО «УРАЛСТРОЙМОНТАЖ»
Голященко Алексей Сергеевич владеет строительной компанией «Уралстроймонтаж», занимающейся строительством и ремонтом дорог в Нижнем Тагиле. В 2022 году компания попала в список недобросовестных поставщиков из-за дороги в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле, которая с 2017 года до сих пор не введена в эксплуатацию. Однако УСМ через суд удалось обжаловать решение Федеральной антимонопольной комиссии, и теперь компания исключена из негативного списка.
ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»
Маньшина Татьяна Брониславовна является одной совладельцев компании «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле (22%), выручка которой в 2021 году составила более 2 млрд рублей, чистые активы - 870 млн рублей, а чистая прибыль - 548 млн рублей. Других компаний тагильчанка в собственности не имеет.
ООО «БОЛЬШОЙ ДОМ»
ООО «ВОСТОК»
ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ ГРУПП»
ООО «ТАГИЛПЛИТА»
ООО «ТАГИЛПРОЕКТ»
ООО «ТД „ВОСТОК“»
ООО ЧОП «КОНДОР»
ООО «ЮПИТЕР-НТ»
Перезолов Сергей Владимирович владеет строительной компанией «Юпитер-НТ». В 2022 году компания приняла решение завершить текущие проекты в Нижнем Тагиле и приостановить постройку новых из-за отсутствия спроса на жилье.
ООО «НПК»
ООО «РАМАКС-НТ»
Основной доход Рассомагин Анатолий Сергеевич получает от ООО «НасосыПечиКотлы», торгующей в Нижнем Тагиле соответствующими товарами. В 2021 году выручка компании составила 542 млн рублей, чистые активы - 60 млн рублей, а чистая прибыль - 37 млн рублей. Бизнесмен впервые попадает в рейтинг богатых.
ООО «ДОРОЖНИК»
ООО «ЛИДЕР»
Уткин Михаил Александрович - один из колоссов тагильского бизнеса. Его семье принадлежат площади в нескольких центрах Нижнего Тагила. В прошлогоднем топе влиятельных занял 86-е место, а в рейтинге богатых в 2019 году – 74-е.
ООО «ВОЛЬМЕТ»
ООО «РЛМ ГРУПП»
ООО «РУСЛИТМАШ»
Козлов Артем Евгеньевич является владельцем ООО «РусЛитМаш», которое занимается поставкой оборудования и материалов для литейного производства. Компания входит в «РЛМ групп», объединяющее производства в Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.
ООО «АЗС ПЛЮС»
ООО «АЗС-КОМПЛЕКТ»
ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО «КОМПЛЕКС АЗС»
ООО «НЕФТЕТРЕЙДИНГ»
ООО «НТ-СИТИ»
ООО «ОТИС»
ООО «ОФИС ЦЕНТР»
ООО «ТАГИЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ООО ЧОП «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ- НТ»
Один из владельцев торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат», а также сети автозаправок «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле. Всего Попов Евгений Николаевич владеет долями в десяти компаниях.
ООО «АС»
ООО «БАШКИРСКИЕ КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «БОНГО»
ООО «ИРИДИУМ»
ООО «ПРОКАТСЕРВИС»
ПК «МАКАЛУ»
Грачев Сергей Анатольевич владеет ООО «Альпсервис» в Нижнем Тагиле, которая предоставляет услуги промышленных альпинистов. В 2021 году выручка компании составила 797 млн рублей, чистые активы - 169 млн рублей, а чистая прибыль - 12,5 млн рублей.
ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»
Прибыль Хафизовой Татьяне Дмитриевне приносит ООО «Промстройсервис», которое регулярно получает контракты на проведение капитальных ремонтов домов в Нижнем Тагиле и других городах региона. Компания проигрывала несколько исков от владельцев квартир ремонтируемых домов из-за потопов и обрушения потолка.
ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»
Усольцев Евгений Сергеевич и Усольцев Александр Сергеевич являются совладельцами ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. Каждый из них имеет по 10 % долей в компании. Других компаний во владении бизнесменов нет.
ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»
Усольцев Евгений Сергеевич и Усольцев Александр Сергеевич являются совладельцами ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. Каждый из них имеет по 10 % долей в компании. Других компаний во владении бизнесменов нет.
ООО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД»
ООО «НТЗМК»
Мелюхов Олег Федорович является одним из двух владельцев Нижнетагильского завода металлических конструкций (51%). В 2021 году его выручка составила 3,2 млрд рублей, чистые активы - 229 млн рублей, а чистая прибыль - 25 млн рублей.
ООО «ОБЩЕПИТ НТ»
ООО «КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ № 1»
Две компании Розенбах Евгении Олеговны занимаются организацией питания в учебных и медицинских учреждения Нижнего Тагила. Одна из них, «Комбинат общественного питания №1», заключила в 2021 году 20 контрактов со школами города на общую сумму 20 млн рублей. При этом Роспотребнадзор в ходе проверок регулярно выявляет нарушения на местах работы организации.
ООО «КОМАВТОТРАНС»
ООО «КОМТРАНС»
Телешенко Алексей Владимирович владеет ООО «Комавтотранс», которое занимается обслуживанием парков и скверов в Нижнем Тагиле. Зимой компания прославилась недобросовестной работой. Сначала сотрудники чистили снег тяжелой техникой, в результате чего снесли деревья и помяли забор в Тагильской лагуне, затем неделю не убирали наледь после прорыва трубы в сквере за ДК «Юбилейный».
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС „СИНТУР-НТ“»
ООО ЗАВОД «ЭНЕРГОМАШ СИНТУР-НТ»
В собственности Ручкина Петра Михайловича находятся два завода, которые входят в объединение «Синтур-НТ» в Нижнем Тагиле. Компания занимается производством газовых электростанций.
ООО «НТЗМК»
Один из двух владельцев Нижнетагильского завода металлических конструкций (49%). В 2020 году Парфенов Виталий Викторович высказал претензии генподрядчику строительства моста через пруд «АльмакорГруп» из-за сорванного заказа. Руководство НТЗМК надеялось заключить с «АльмакорГруп» контакт на поставку металлоконструкций для моста. Однако заказ был отдан тюменской компании.
ООО «ВАГОНРЕМСБЫТ»
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»
ООО «ЦАПР»
ООО ТК «КОНТИНЕНТ»
Компания ООО «Капиталстрой» Куренева Павла Сергеевича заключала несколько многомиллионных контрактов с МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле, как субподрядчик на ремонт дорог. А также организация осуществляет содержание дорожно-уличной сети микрорайонов Тагилстрой и Рудник им. III Интернационала.
ООО «ГОСТИНИЦА „ТАГИЛ“»
ООО «ИТ»
ООО «КОМБИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ»
ООО «ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
Бачевский Дмитрий Николаевич является зятем экс-мэра Нижнего Тагила Николая Диденко. Владеет гостиницей «Тагил» и похоронным бюро ООО «Комбинат специализированных услуг». Зимой этого года на крематории комбината, который находится на Рогожинском кладбище, были найдены нарушения в виде отсутствия санитарно-защитной зоны.
ООО «АВИМ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ»
ООО «АВИММЕД»
ООО «КРИОГАЗПК»
ООО «КРИОФАРМ»
ООО «МОСПРОФ»
ООО «ТД „АВИМ“»
ООО «ТСТ»
Гейко Максим Владимирович владеет ООО «ТД «АВИМ» в Нижнем Тагиле, которое специализируется на поставках жидкой криогенной продукции, технических газов в баллонах, оказывает сервисное обслуживание криогенного и сварочного оборудования.
ООО «ВАВИЛОН»
ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЕВИДЕО» («EVIDEO»)
ООО «ЕВРОПА»
ООО «КРЕАТИВ-МАСТЕР»
ООО «ПРОЕКТ АУТДОР»
ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОПРОМ»
ООО «СТИЛЬ-ПРОФИ»
В собственности Люфта Алексея Александровича восемь компаний в Нижнем Тагиле. Самое прибыльное из них - это рекламное агентство «Ником Реклама», которое числится, как ООО «Европа». Выручка компании в 2021 году составила 205 млн рублей, чистые активы - 68 млн рублей, а чистая прибыль - 59 млн рублей.
ООО «КАНЦЛЕР»
ООО «Б-СТАЙЛ»
ООО «ГРОСС ХАУС»
ООО «ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ»
ООО «ДС»
ООО «ОФИС ПАРТНЕР»
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО „ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ“»
ООО «ТЗГ»
ООО УК «ФТ»
Владеет компанией ООО «Деловой стиль» в Нижнем Тагиле, которая занимается оптовой поставкой канцелярских товаров. В 2019 году Геймбух Андрей Викторович находился на 17-ой строчке рейтинга богатых.
ООО «МТС»
ООО «СПЕЦАВТОБАЗА»
В собственности Энгельгардта Михаила Андреевича находятся две компании в Нижнем Тагиле - ООО «МонолитТрансСтрой», занимающееся поставкой бетона, и компания по утилизации твердых бытовых отходов «Спецавтотранс».
ООО «ТАГИЛКНИГА»
ООО «ФАРМЦЕНТР»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»
Учредитель сети аптек «03» в Нижнем Тагиле. Также Кохману Игорю Васильевичу принадлежат 50% «Тагилкниги», которую он выкупил у муниципалитета за 70 млн рублей. Аптечная сеть в 2021 году принесла бизнесмену 134 млн рублей выручки, 38 млн рублей - чистых активов и 12 млн рублей - чистой прибыли.
ООО «РУСДОР»
Оганнисян Аркади Суренович владеет строительной компанией «Русдор» в Нижнем Тагиле. В феврале этого года в администрации Невьянского городского округа и ООО «Русдор» прошли оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 1,8 млн рублей при ремонте дорог.
ООО «ГЕФЕСТ-НТ»
ООО «ТРЕЙД»
Григурко Вячеслав Владимирович владеет по 50% в ООО «Трейд» и ООО «Гефест-НТ» в Нижнем Тагиле. Обе компании занимаются оптовой продажей металла. В сумме их выручка в 2021 году составила 509,5 млн рублей, чистые активы - 140 млн рублей, а чистая прибыль - 41 млн рублей.
ООО «ВММ»
Пузырев Александр Геннадьевич владеет большей частью (80%) монтажной компании ООО «Востокметаллургмонтаж» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 666 млн рублей, чистые активы - 43 млн рублей, а чистая прибыль - 31 млн рублей.
ООО «РАСВЕТ»
Балтагу Сергею Федоровичу принадлежат 85% компании ООО «Расвет» в Нижнем Тагиле, которое занимается комплексными поставками металлопроката. В 2021 году выручка компании составила 881 млн рублей, чистые активы - 40 млн рублей, а чистая прибыль - 26 млн рублей.
ООО «ТЕРМИНАЛ»
Коваленко Павел Владимирович владеет компанией ООО «Терминал» в Нижнем Тагиле, занимающейся торговлей строительными материалами. Это единственная компания во владении бизнесмена.
ООО «АКТИВ»
ООО «ДИПЛОМАТ»
ООО «ЖЭУ № 7»
ООО «СЕВЕРНЫЙ»
ООО «УК „ТАГИЛ-СИТИ“»
Буханцев Дмитрий Николаевич владеет несколькими управляющими компаниями. Одна из них, «Тагил-Сити», ранее была оштрафована на 125 тысяч рублей за выставление двойных квитанций жителям домов на Вагонке в Нижнем Тагиле.
ООО «АЛЮМАРТ»
ООО «КОМПЛЕКТ ПЛЮС»
Компанией, которая приносит больший доход Костину Алексею Николаевичу является интернет-магазин «Комплект-Плюс» в Нижнем Тагиле, где продаются алюминиевые профили для окон и дверей.
ООО «НТКС»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ГГМ»
ООО «ЭДИФИС»
ООО «ТИПОГРАФИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ»
Одна из владельцев долей в «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (16,79%). В 2019 году занимала лишь 81 строчку рейтинга богатых. Другая компания ООО «Эдифис», доля владения Новожиловой Людмиле Михайловне составляет 70%, в 2019 году выкупила у администрации города бывшее здание Центра организации отдыха и оздоровления детей на улице Карла Маркса, 28а.
ООО «ГИДРОТРЕЙД»
ООО «САТЕЛЛИТ»
ООО «СГТ»
ООО «УММ»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»
Владеет Антипин Александр Сергеевич несколькими компаниями в Нижнем Тагиле, которые оказывают услуги по перевозкам грузовым транспортом и ремонту автотранспорта. Одна из них, ООО «Саттелит», в 2021 году принесла бизнесмену 12 млн рублей выручки, 23 млн рублей чистых активов и 12 млн чистой прибыли.
ООО «АВАНГАРД АКТИВ»
ООО «АВАНГАРД»
ООО «БОНГО»
ООО «ИРИДИУМ МОБАЙЛ»
ООО «ИРИДИУМ»
Бизнесмен из Нижнего Тагила является основателем и гендиректором компании iRidium Mobile, занимающейся разработкой системы «умный дом». Технологии компании используются в небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ, здании Европарламента в Брюсселе, «Ельцин-центре» в Екатеринбурге и т.д
ООО «ОПТОВАЯ БАЗА»
ООО «СТАР»
ООО ТПК «РА»
Хабибрахманов Раис Габдулхакович долями в трех компаниях Нижнего Тагила, специализирующихся на продаже и аренде коммерческой недвижимости. Самая прибыльная из них – ООО «Стар». В 2021 году выручка компании составила 35 млн рублей, чистые активы - 187 млн рублей, а чистая прибыль - 23 млн рублей.
ООО «РЕМСЕРВИС НТ»
Макрушин Олег Николаевич владеет компаний ООО «Ремсервис-НТ» в Нижнем Тагиле, которая занимается ремонтом и обслуживанием металлообрабатывающего оборудования. До этого года в рейтинг богатых бизнесмен не попадал.
ООО «ПКФ ФЛАГМАН»
ООО «СОЮЗ МЕТАЛЛ»
В собственности Лифанова Евгения Юрьевича находится завод по производству соединительных деталей трубопровода ООО «Союз Металл» в Нижнем Тагиле. В 2021 году его выручка компании составила 650 млн рублей, чистые активы - 124 млн рублей, а чистая прибыль - 1,9 млн рублей.
ООО «ГОРСВЕТ-НТ»
ООО «УРАЛСТРОЙ-НТ»
Благинин Константин Андреевич является директором и владелецем ООО «Горсвет» и ООО «Уралстрой-НТ». Обе компании получают многомиллионные контракты на субподряд при строительстве дорог и благоустройстве парков и скверов в Нижнем Тагиле.
ООО «ПРОЕКЦИЯ»
ООО «КАПИТАЛ»
Кузнецов Михаил Сергеевич владеет ООО «Проекция» в Нижнем Тагиле, которая проводит изыскательские работы в сфере архитектуры. В 2021 году выручка компании составила 81 млн рублей, чистые активы - 47 млн рублей, а чистая прибыль - 36 млн рублей.
ООО «ЛДЦ МИБС — НИЖНИЙ ТАГИЛ»
ООО «МЕДИКОМ»
Волков Андрей Владимирович является владельцем медицинского центра «Элинта» и центра МРТ-диагностики в Нижнем Тагиле. Ранее являлся генеральным директором учебно-производственного комбината Нижнего «Элинта», где инвалиды по зрению изготавливали электроприборы.
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «КАПИТАЛ»
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «МАГНИТ»
ООО «РЕСУРС»
ООО СЗ «НЕВЬЯНСКИЙ»
Дроздач Сергей Александрович является владелецем строительной компании ООО «Ресурс». Фирма занималась строительством домов в Кушве, а в этом году выиграла аукцион на ремонт детской поликлиники на улице Окунева в Нижнем Тагиле.
ООО «АКТИВ»
ООО «РЕМСЕРВИС»
Орлова Елена Владимировна владеет в Нижнем Тагиле компанией по ремонту производственного оборудования «Ремсервис». В 2021 году выручка компании составила 305 млн рублей, чистые активы - 43 млн рублей, а чистая прибыль - 6,6 млн рублей.
ООО «МС-ГРУП»
ООО «СЕВЕР-СТРОЙ»
В собственности Равдина Александра Олеговича находится строительная компания ООО «Север-Строй», а также треть ООО «МС-Груп», также занимающейся возведением зданий. ООО «Север-Строй» занималось ремонтом хирургического корпуса Демидовской больницы и помещением общей врачебной практики в поселке Левиха.
ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ООО «НТТЗ МЕТАЛЛИНВЕСТ»
Владеет 25% ООО «НТТЗ Металливест» в Нижнем Тагиле. Также в полной собственности Литашенко Андрея Григорьевича находится ООО «Логистический центр». За 2021 год компания принесла бизнесмену 82 млн рублей выручки, 16 млн рублей чистых активов и 49 млн рублей чистой прибыли.
ООО «АВТОМОБИЛИСТ»
ООО «РЖКХ»
ООО «СВС»
ООО «УК „ДРУЖБА“»
ООО «УК „РАЙКОМХОЗ НТ“»
Ушаков Алексей Анатольевич владеет несколькими управляющими компаниями на Вагонке в Нижнем Тагиле. В том числе УК «Дружба» и УК «Райкомхоз-НТ». Зимой этого года «Райкомхоз-НТ» выплатила 300 тысяч рублей за травму ребенка на игровой площадке.
ООО «НТСА-1»
ООО «НТСА-2»
ООО «НТСА-3»
ООО «НТСА-БЕТТА»
ООО «НТСА-СПЕЦАВТОТРАНС»
АО «СА»
Уткин Андрей Михайлович является сыном бизнесмена Михаила Уткина (11 строчка рейтинга). Владеет 35% компании отца ООО «Лидер» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 96 млн рублей, чистые активы - 182 млн рублей, а чистая прибыль - 65 млн рублей.
ООО «ИНТ-РИТЕЙЛ»
ООО «ИНТЕР-ФРАНЧ»
Хайруллин Ян Игоревич является владельцем сети магазинов по продаже подержанных сотовых телефонов «Интерфейс» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 200 млн рублей, чистые активы - 21 млн рублей, а чистая прибыль - 20 млн рублей.
ООО «АКТИВГРУПП»
ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО «ВЕТА»
ООО «НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ООО «ОТИС»
ООО «ОФИС ЦЕНТР»
ООО «ТАГИЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ООО «ТД УРАЛКОНТРАКТ»
ООО «ТОПЛИВНАЯ ЭКО КОМПАНИЯ»
ООО ЧОП «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ- НТ»
Владеет сетью заправок «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле. Вместе с Михаилом Диденко и Евгением Поповым он также является учредителем и основателем торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат». Отношения компаньонов испортились в 2015 году, когда Батарев Вадим Николаевич впал в кому после аварии на снегоходе. После выздоровления бизнесмен обвинил партнеров в выводе активов из компаний в размере более миллиарда рублей, а также кредитах, которые были взяты на него. В 2020 году бизнесмен был объявлен банкротом.
ООО «ПСК „ТАГИЛЭНЕРГОКОМПЛЕКТ“»
В собственности Чуватина Александра Валерьевича находится строительная компания ООО «ПСК «Тагилэнергокомплект» в Нижнем Тагиле. Компания выполняет подряды на возведение сетей уличного освещения на различных объектах.
ООО «ТИПОГРАФИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ГГМ»
ООО «НТКС»
Меркулова Ирина Петровна является одной из владельцев «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (46%). В 2021 году выручка ООО «Сети Тагила ГГМ» составила 86 млн рублей, чистые активы - 19 млн рублей, а чистая прибыль - 55 млн рублей.
ООО «РСМ-НТ»
Велижанин Егор Юрьевич владеет ООО «РСМ НТ» в Нижнем Тагиле. Компания специализируется на ремонте механического оборудования и монтаже металлоконструкций зданий и сооружений, а также мостовых кранов общего назначения.
ООО «НТКС»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ВАГОНКА»
ООО «СЕТИ ТАГИЛА ГГМ»
ООО «ЭДИФИС»
Супруг Новожиловой Людмилы Михайловны (35 строчка рейтинга). Новожилов Андрей Владимирович также является совладельцем интернет-провайдера «Сети Тагила» (42%) и ООО «Эдифис» (25%).
ООО «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
Тимофеева Людмила Григорьевна владеет офисным центром «Красная площадь» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 32 млн рублей, чистые активы - 125 млн рублей, а чистая прибыль - 12 млн рублей.
ООО «ЕВРОКУБ»
ООО «ЕВРОПЛАСТ»
ООО «КАСАБЛАНКА»
В собственности Ванчугова Павла Николаевича находится ООО «Европласт», которое занимается продажей и монтажом пластиковых окон в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 190 млн рублей, чистые активы - 27 млн рублей, а чистая прибыль - 18 млн рублей.
ООО «АСФАЛЬТ ТРЕЙД»
ООО «СКБ-НТ»
Денисова Светлана Владимировна является одной из владелец компаний по производству асфальтобетонных смесей — ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ» в Нижнем Тагиле. Тагильчанка имеет по 50% доли в каждой из компаний.
ООО «АСФАЛЬТ ТРЕЙД»
ООО «СКБ-НТ»
Бушина Ирина Владимировна является одной из владелец из владелец компаний по производству асфальтобетонных смесей — ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ» в Нижнем Тагиле. В общей сложности в 2021 году выручка обеих компаний составила 254 млн рублей, чистые активы - 52 млн рублей, чистая прибыль - 39 млн рублей.
ООО СК «ВАШ ДОКТОР»
Башкирова Светлана Анатольевна является главным врачом и владельцем стоматологической клиники «Ваш доктор» в Нижнем Тагиле. Также она ведет врачебную практику в своем же медицинском центре.
ООО «КИНОМАКС НИЖНИЙ ТАГИЛ»
ООО «КРЦ»
ООО «ПРОЕКТ+»
Южаков Сергей Михайлович - один из учредителей кинотеатров «Родина» и «Россия». Оба заведения стоят на продаже с 2018 года. В начале этого года оба кинотеатра объявили о своем закрытии из-за отсутствия зрителей. Однако позже передумали закрываться.
ООО «РЕМПРОМСТРОЙУ»
Головин Александр Григорьевич является одним из владельцев (80%) строительной компании «Ремпромстройу». В 2021 году выручка компании составила 31 млн рублей, чистые активы - 84 млн рублей, а чистая прибыль - 18 млн рублей.
ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ООО «ИНВЕСТГРУПП»
ООО «НТ-СИТИ»
ООО «ОТИС»
ООО ЧОП «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ- НТ»
Диденко Михаил Николаевич приходится сыном экс-мэру Нижнего Тагила Николаю Диденко. А также является одним из учредителей и основателей торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат».
ООО «УК СС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»
Дегтянников Роман Александрович владеет двумя управляющими компаниями — «Стройсервис» и «УК Дзержинского района» в Нижнем Тагиле. В этом году УК «Стройсервис» было выдано представление от надзорных органов из-за переполненной выгребной ямы в многоквартирном доме в поселке Черноисточинск.
ООО «РЛМ ГРУПП»
ООО «ВОЛЬМЕТ»
Пешкин Роман Валерьевич является одним из совладельцев компании по поставке оборудования для литейного производства ООО «РусЛитМаш» (20%) и литейно-механического производства ООО «Вольмет» (15%) в Нижнем Тагиле.
ООО «РЛМ ГРУПП»
ООО «ВОЛЬМЕТ»
Трубников Евгений Александрович является одним из совладельцев компании по поставке оборудования для литейного производства ООО «РусЛитМаш» (20%) и литейно-механического производства ООО «Вольмет» (15%) в Нижнем Тагиле.
ООО «ГЕФЕСТ-НТ»
Ермолаев Дмитрий Николаевич владеет половиной компании ООО «Гефест-НТ», торгующей металлами в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 38 млн рублей, чистые активы - 107 млн рублей, а чистая прибыль - 33 млн рублей.
ООО «ИНТЕРА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
Овчинников Евгений Вадимович - совладелец строительной компании ООО «Стройсервис» (50%) в Нижнем Тагиле. Компания за 82 млн рублей занималась реконструкцией баллистической трассы для ФКП «НТИИМ», а также ремонтом роддома на Вагонке стоимостью 111,5 млн рублей. Его планировали открыть осенью 2020 года, но в декабре контракт расторгли, оплатив подрядчику 108,8 млн рублей.
ООО «АНТОЛЛ»
Толстова Елена Игоревна является владелицей ООО «Антолл» в Нижнем Тагиле, которое занимается продажей спецодежды. При этом фактически компанией управляет ее брат Анатолий Толстов.
ООО «ИНТЕРА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
Урнев Константин Дмитриевич является совладелецем строительной компании ООО «Стройинвест» (50%) в Нижнем Тагиле. Также входит в местный политический совет «Единой России», где занимает пост секретаря ПО Ленинский.
ООО «НТСА-1»
ООО «НТСА-2»
ООО «НТСА-3»
ООО «НТСА-БЕТТА»
ООО «НТСА-СПЕЦАВТОТРАНС»
АО «СА»
Уткин Андрей Николаевич является гендиректором и совладельцем АО «Сервисавтоматика» (22,41%) в Нижнем Тагиле. Компания занимается электромонтажными работами. В 2021 году ее выручка составила 618 млн рублей, чистые активы - 222 млн рублей, а чистая прибыль - минус 64 млн рублей.
ООО «ГК-ТСТ»
ООО «ТСТ»
ООО ГК «УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС»
ООО ПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»
ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»
Винтовкин Владимир Анатольевич владеет строительной компанией ООО «Уралстройкомплекс» в Нижнем Тагиле. Компания ежегодно выигрывает аукционы на благоустройство дворов по линии нацпроекта.
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»
Михайлова Светлана Павловна вместе с двумя родственниками владеет заводом «Тагильское пиво» (38,5 %). В 2021 году его выручка составила 1,5 млрд рублей, чистые активы - 138 млн рублей, а чистая прибыль - минус 93 млн рублей.
ООО «СПК-ТРЕЙД»
Кобзарь Виктор Алексеевич совместно с двумя родственниками владеет ООО «СПК-Трейд» в Нижнем Тагиле (51%), которое занимается поставкой щебня. В 2021 году выручка компании составила 166 млн рублей, чистые активы - 33 млн рублей, а чистая прибыль - 34 млн рублей.
ООО «ОПТТРЕЙД»
Артеменко Татьяна Владимировна владеет ООО «Опттрейд» в Нижнем Тагиле. Компания занимается производством металлической дроби. В 2021 году ее выручка составила 291 млн рублей, чистые активы - 9 млн рублей, а чистая прибыль - 7 млн рублей.
ООО «ОРИОН»
ООО «УДСК»
Давыдов Владимир Борисович - владелец ООО «Уральская дорожно-строительная компания» в Нижнем Тагиле. Компания занимается строительством автодорог. Организация выступала подрядчиком в восьми госконтрактах на ремонт дорог в регионе на сумму 167,5 миллиона рублей.
ООО «ЛОГО»
ООО «ОРИОН»
Давыдова Светлана Геннадьевна владеет дорожно-строительной компанией ООО «Лого» в Нижнем Тагиле. В основном компания заключает договоры на ремонт дорог в Горноуральском округе.
ООО «ХИМПРОМ»
ООО ГК «ХИМПРОМ»
Варшавский Владимир Леонидович является одним из трех владельцев ООО «Химпром» в Нижнем Тагиле. Компания является официальным дистрибьютором от завода «Геникс» по продаже моющих и дезинфицирующих средств.
ООО «АЛЬМАНАХ»
ООО «ДЕМИДОВСКИЕ ПИВОВАРНИ»
ООО «КРЕЙЗИ БРЮ»
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»
Вместе с двумя родственниками владеет ООО «Тагильское пиво». В 2019 году занимал первую строчку рейтинга богатых тагильчан. Это связано с падением выручки компаний, которые приносят основной доход Михайлову Александру Сергеевичу. Например, прибыль «Тапи» с 2018 года упала на 100 млн рублей, а ее активы на 235 млн рублей. Кроме того, до 2020 года во владении бизнесмена была частная охранная компания «Альфа-Росс НТ», приносившая ему до 50 млн прибыли в год.
ООО «ПОЛЮС-ТУР»
Чесноков Андрей Владимирович - один из владельцев ООО «Полюс-тур» (50%), которое производит и реализует продукты питания, а также имеет сеть фирменных магазинов. В 2021 году выручка компании составила 60 млн рублей, чистые активы - 61 млн рублей, а чистая прибыль - 28 млн рублей.
ООО «ТРЕЙД»
Ермолаева Татьяна Владимировна владеет половиной компании ООО «Трейд» в Нижнем Тагиле, занимающейся продажей металлопроката. В 2021 году выручка компании составила 472 млн рублей, чистые активы - 33 млн рублей, а чистая прибыль - 8 млн рублей.
ООО «ХИМПРОМ»
ООО ГК «ХИМПРОМ»
Меркушев Михаил Анатольевич является одним из трех владельцев ООО «Химпром» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 198 млн рублей, чистые активы - 85 млн рублей, а чистая прибыль - 20 млн рублей.
ООО «ПОЛЮС-ТУР»
Туркин Александр Владимирович владеет половиной компании ООО «Полюс-Тур» в Нижнем Тагиле. Ранее компания вошла в список фальсификаторов молочной продукции. Товар компании не соответствовал требуемым показателям.
ООО «КОРПОРАЦИЯ „КРОВЛЯ“»
Амои Сябанд Амоевич является владельцем сети строительных магазинов «МоллСтрой» в Нижнем Тагиле. Юридическое название компании - ООО «Корпорация «Кровля». Выручка компании в 2020 году по сравнению с предыдущим годом упала на 10%, но чистая прибыль и чистые активы подняли на 15% и 8% соответственно.
ООО «ТД „ВАРАН“»
ООО «ХИМПРОМ»
ООО ГК «ХИМПРОМ»
Беспалов Антон Анатольевич является одним из трех владельцев ООО «Химпром» в Нижнем Тагиле. Показатель выручки компании в 2021 году упал на 20%, а чистой прибыли - на 43%, но активы поднялись на 31%.
ООО «ПОКРОВСКИЙ ПРОДУКТ»
Брехунец Александр Анатольевич владеет сельскохозяйственным предприятием ООО «Покровский продукт» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 33%, чистые активы - на 19%, а чистая прибыль - на 30%.
ООО «ДС»
Лобов Сергей Анатольевич владеет большей частью (83,3%) ООО «Деловой стиль», которое занимается продажей канцелярских изделий в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 142 млн рублей, чистые активы - 33 млн рублей, а чистая прибыль - 5 млн рублей.
ООО «ТД „УРАЛ“»
Кузнецова Надежда Михайловна владеет ООО «Торговый дом «Урал», которое занимается продажей строительных материалов в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 63%, чистые активы - на 17%, а чистая прибыль - на 36%.
ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»
Мелентьев Александр Викторович является владельцем ООО «Сталь-Сервис», которое занимается продажей металлопроката в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 41%, чистые активы - на 27%, а чистая прибыль - на 4%.
ООО «ЕЦН»
ООО «РУСАЛЬЯНС»
Дроков Дмитрий Юрьевич вместе с родственником владеет автосалоном «Русальянс» и агентством недвижимости «Юриэлт» в Нижнем Тагиле. Доля владения бизнесмена в каждой компании - 50%.
ООО «ТЕХАВТОДОП»
Томушкина Ольга Маратовна владеет компанией по производству и оптовой продаже запчастей ООО «Техавтодоп» в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании выросла на 44%, но остальные показатели упали: чистые активы - на 8%, а чистая прибыль - на 63%.
ООО «ЕЦН»
ООО «РУСАЛЬЯНС»
Дроков Олег Юрьевич вместе с родственником владеет автосалоном «Русальянс» и агентством недвижимости «Юриэлт» в Нижнем Тагиле. Общая выручка обеих компаний в 2021 году составила 282 млн рублей, а чистые активы и чистая прибыль - 48 млн и 5 млн рублей соответственно.
ООО «ЭДЕМ»
ООО «МАЯК»
Миначова Гюзелия Ильфрузовна владеет ООО «Эдем» в Нижнем Тагиле. Компания является основным поставщиком продуктов в детские дома и школы-интернаты. в 2021 году компания заключила 71 контракт на общую сумму 16 млн рублей.
ООО «РУСЬЛЕС»
ООО «ЮЖЛЕС»
ООО «СТК»
Силяев Илья Сергеевич является сыном владельца «Водоканал-НТ» Сергея Силяева (2-ое место рейтинга богатых). Владеет половиной компании ООО «Спецтранском», которое занимается грузовыми перевозками.
ООО «АКРИД»
ООО «АКРИЛ»
ООО «ХИМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ СОСТАВЫ»
Струин Евгений Олегович - совладелец ООО «Акрид» в Нижнем Тагиле (25,5%), которое занимается производством клея для акрилового камня. В 2021 году выручка компании составила 138 млн рублей, чистые активы - 39 млн рублей, а чистая прибыль - 24 млн рублей.
ООО «ИРИДИУМ МОБАЙЛ»
ООО «ИРИДИУМ»
ООО «БОНГО»
Гилязетдинов Марат Мирзагитович является одним из совладельцев ООО «Иридиум» в Нижнем Тагиле (17,06%). В 2021 году выручка компании составила 85 млн рублей, чистые активы - 118 млн рублей, а чистая прибыль - 28 млн рублей.
ООО «ВММ»
Козлов Алексей Михайлович является одним из владельцев монтажной компании ООО «Востокметаллургмонтаж» (20%) в Нижнем Тагиле. В 2021 году выручка компании составила 666 млн рублей, чистые активы - 43 млн рублей, а чистая прибыль - 31 млн рублей.
ООО «АГЕНТ ПО СБОРУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»
ООО «УК ДР»
ООО «УК СС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»
Татьянина Анастасия Анатольевна владеет долями в двух управляющих компаниях в Нижнем Тагиле — ООО «УК СтройСервис» и ООО «УК Дзержинского района» (в каждой по 34%). Выручка обеих компаний в 2021 году составила 193 млн рублей, чистые активы — 85 млн рублей, а чистая прибыль — 5 млн рублей.