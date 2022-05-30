#безграничные_возможности2022
Всероссийский социальный проект


#безграничные_
возможности2022
О проекте "Безграничные возможности"
Уральцы славятся стальным характером, и герои федерального проекта #безграничные_возможности2022 из Свердловской области доказали, что им покоряются даже самые трудные испытания.
Прочитайте статьи и посмотрите видео об уральских музыкантах и журналистах, именитых спортсменах и юных волонтерах, о людях с разным недугом, но одинаково мотивирующей жизненной позицией. Всего в 2022 году в федеральном проекте #безграничные_возможности2022 приняли участие 500 россиян из 18 регионов страны.
Среди героев #бв2022_тагил жители сразу нескольких городов Свердловской области. Есть и знаменитые екатеринбуржцы, которые завоевали сердца многих поклонников столицы Среднего Урала. Есть и герои из глубинки, которые известны своими достижениями на всю страну и даже за ее пределами. Читатели проекта познакомились с историями героев из Нижнего Тагила, Невьянска, Березовского, Калиново, Артемовского и Екатеринбурга. Более 30 историй с уникальным жизненным опытом, невероятной мудростью и заразительным оптимизмом!
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В проекте россияне узнали о мечтах уральца Альфиса Макамединова из Калиново: трижды серебряный паралимпиец тренирует детей и хочет, чтобы у его воспитанников были качественные лыжи - для новых рекордов.
Журналистка Ксения Каминская из Березовского передвигается в инвалидном кресле, руководит инклюзивной студией и выигрывает гранты на различные проекты для детей.
Быть взрослым человеком - это пройти свой особенный жизненный путь, вынести из него что-то свое. И принять ограниченные возможности своего здоровья по-взрослому. А вот как справляются с недугом юные свердловчане? Благодаря спорту, творческим талантам, поддержке близких и своему желанию поделиться добротой!
Например, незрячий школьник из Нижнего Тагила Максим Солоненко уже сдает нормы ГТО, а также завоевал чемпионский титул в дзюдо на федеральном уровне. Еще один юный герой - Артем Сахнов из Екатеринбурга. Этот незрячий подросток (ему 17 лет) не просто увлекается музыкой - он планирует обучиться звукорежиссуре и стать продюсером известных артистов.
Это лишь малая часть героических участников из Свердловской области, а про всех:
Читайте и смотрите здесь!​
Лауреаты проекта в Свердловской области
Евгения Новокшонова
профессионалы
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Быков Евгений
профессионалы
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Кристина Хребтова
общественная деятельность
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Андрей Жигулин
подростки
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Дмитрий Саночкин
культура
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Гражданов Иван
профессионалы
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Артём Сахнов
подростки
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Зося Бобровская
общественная деятельность
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Ксения Каминская
наука и образование
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Светлана Владимирова
профессионалы
Читать статью
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Екатерина Тимофеева
профессионалы
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Андрей Поплевичев
спорт
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Алексей Рыболовлев
подростки
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Альфис Макамединов
спорт
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Екатерина Сажина
материнство и отцовство
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Алексей Агейчик
профессионалы
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Светлана Ушакова
профессионалы
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Гурьев Вячеслав
спорт
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И еще более 450 героев в 18 регионах России!
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Организаторы и партнеры
Федеральный медиахолдинг
Организационную и методическую помощь проекту оказывают:


Спортивная адаптивная школа им. Михалины Лысовой, г. Нижний Тагил;
Инклюзивный театр Ора, г. Нижний Тагил;
Областной центр реабилитации инвалидов, г. Нижний Тагил;
Безграничные Возможности

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