Среди героев #бв2022_тагил жители сразу нескольких городов Свердловской области. Есть и знаменитые екатеринбуржцы, которые завоевали сердца многих поклонников столицы Среднего Урала. Есть и герои из глубинки, которые известны своими достижениями на всю страну и даже за ее пределами. Читатели проекта познакомились с историями героев из Нижнего Тагила, Невьянска, Березовского, Калиново, Артемовского и Екатеринбурга. Более 30 историй с уникальным жизненным опытом, невероятной мудростью и заразительным оптимизмом!

