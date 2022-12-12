Татьяна Бачурина, владелица торговой точки с бытовой химией и косметикой, работает на рынке более 20 лет:

- Импортный товар очень сильно подорожал, он искусственно поднимается в цене, сейчас товарных остатков просто нет. Поставщики искусственно поднимают цены на товары, которые не приходят. Наш отечественный товар пошел вниз по цене, но при этом, например, мешки для мусора “Крепак” в том году поднимали цену в пять раз - весной, зимой это было. И сейчас это не снижение, это цирк.



Кассовая лента - это вообще просто анекдот, когда нам ее по 100 рублей весной предлагали. В данный момент они снизили цены по кассовой ленте на тот уровень, который был до СВО, нажились на нас, на этой панике.



По отечественных хозяйственным товарам - кто-то ушел, кто-то пришел. Подорожало все однозначно. Московский производитель Fratti (“Ласковая мама”, средства для укладки) - недорогие товары были и у нас они хорошо продавались. Я до сих пор не могу добиться, чтобы привезли этот товар, он сильно подорожал и его даже поставщики покупать боятся.



В данный момент Henkel уходит, они не могут никак уйти, потому что задрали цены на свои активы. Если в McDonald’s просто бросил и потерял миллиарды, эти миллиарды терять не хотят и продают по бешеной цене. Наши видимо их парят, чтобы они ушли и кинули тут все. Была информация, что вроде как купили, а оказывается они не продали. В результате товара нет, а это большой сектор: начиная от Persil и заканчивая “Пемосом”, Bref и так далее. Что-то попадает на рынок, кусками.



Появилось много новых товаров. Мне очень нравится волгоградский Grass, у них классный Azelit - любой Cillit bang отдыхает!



Хозтовары у нас в России всегда были хорошие, но у нас не было отдушек. И сейчас нет, и какой кондиционер отечественный не возьми - лучше бы он вообще не пах ничем. По отдушкам мы будем очень сильно страдать, потому что это вообще мы не производим и никогда не будем производить.



Наш ЕЖК из Екатеринбурга - они мыло производят в ограниченном количестве, по нему постоянно идет дефицит. Вроде наши, а цены бешеные. Мы берем в округе - Калуга дешевле, Ростов-на-Дону тоже цены давал хорошие, но сейчас подняли.



Китайский товар начал приходить потихоньку, у них есть и дорогое, и дешевое. Они предложили корейский товар - цены такие, что у нас это не пойдет без рекламы. Китай был сильно дешевле, а сейчас чтобы Китаю зайти на рынок, надо рекламу давать. Как Европа долбила 20 лет рекламой. Сложно. Пошла Турция, они молодцы, есть недорого, дешево. Например, в 2 раза дешевле Rexona - роликовый дезодорант у меня получился на полке 140-150 рублей. Товар у них качественный. Хотелось бы, чтобы новые бренды давали больше рекламы.

