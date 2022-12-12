В исследовании мы опирались на открытые данные региональной службы статистики.
За основу взяты средние зарплаты за этот и прошлый годы, а так же цены по региону за сентябрь 2021 и сентябрь 2022 года. Мы посчитали, сколько единиц товара можно сегодня купить на среднюю зарплату, а сколько можно было купить год назад, таким образом и получили ИНДЕКС УТРАТЫ.
Эти данные помогают понять, действительно ли товар стал доступнее или ради его покупки придется на чем-то сэкономить.
За год в Нижнем Тагиле жить стало дороже, но не по всем направлениям расходов - это подтверждает официальная статистика. Например, овощи, яйца и говядина стали за год доступнее. Однако существенно подорожали крупы и сахар.
Сложнее позволить себе стало бытовую технику, электронику и новый автомобиль. Да и обслуживание уже имеющегося автомобиля не попадает в категорию повышения доступности. Запасные части для техники становятся не только предметом роскоши, но и дефицитом, а расходники типа автомасел вовсе стали заменяться аналогами из восточных стран. При этом бензин в 2022 году стал доступнее.
Уходят мировые бренды не только в сегменте одежды или общественного питания: новые игроки появляются и на рынке бытовой химии. При этом ассортимент не похудеет, поскольку линейку товаров заполняют отечественные производители, а также импортеры из Японии, Китая и Кореи.
Тяжелее стало строиться и покупать недвижимость - цены на некоторые стройматериалы если и снизились, то перед этим был сильный рост, поэтому текущее удешевление по факту в плюсе потребителя не оставляет.
В целом в 2022 году рост средней зарплаты по Нижнему Тагилу на 13% не смог нивелировать темпы повышения цен на большинство групп товаров. Выбор для потребителя становится меньше, а качество товаров и услуг падает, не соответствуя стандарту оригинала. В большинстве случаев за те же деньги, можно купить меньше товара более низкого уровня, из-за этого качество жизни в Нижнем Тагиле за последний год снизилось.
За 2022 год цены на продукты менялись по-разному - в зависимости от категории товаров. Говядина стала доступнее почти на 10 % - в сентябре этого года ее можно было купить на 10 кг больше, чем в минувшем.
Осенью традиционно дешевеет так называемый “борщевой набор” - сезонные овощи падают в цене. Речь в первую очередь о картофеле, луке, моркови. В сентябре 2022 года подорожание этих овощей было ниже роста средней зарплаты, поэтому на одну зарплату жители Нижнего Тагила могут купить больше овощей для борща. Так, почти в два раза больше (рост на 96 %) можно приобрести моркови, на 64 % больше - картофеля, на почти 55 % - репчатого лука.
Не так быстро растут цены и на свежие огурцы и помидоры: первого товара можно купить на почти 17 % больше, второго - на 34 %.
Килограмм яблок вырос на 11 %, при пересчете на среднюю зарплату это меньше 2 % прироста - всего на 7,5 кг больше яблок могут купить тагильчане в текущем году. Не придется особо шиковать, если измерять рост зарплаты в яйцах. Их подорожание дает тагильчанам меньше четырех десятков приросту в год.
Есть ряд продовольственных товаров, по которым ситуация и вовсе ухудшилась. Так, на 20 % меньше сахара могут позволить себе жители Нижнего Тагила в 2022 году, это минус 180 кг сахара с одной зарплаты. На 21 % меньше - хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (тоже минус 180 кг). Причем в пересчете средней зарплаты на пшеничную муку тагильчане потеряли только 5 кг за год. Убыток получается и при измерении в крупах: минус 17,5 кг шлифованного риса и минус 37 кг гречи.
Отрицательная динамика и в сегменте молочной продукции: практически не изменилась ситуация со сливочным маслом (плюс 0,9 кг в год). Хуже обстоят дела с молоком и сметаной: в результате изменения цен теперь можно купить меньше на 26 литров молока и 9,5 кг сметаны.
Санкции сказались на том, что упаковка для многих товаров (соки, молочная продукция и т.д.) стала дефицитным товаром. Отечественный картон не проходит по нормативам для пищевой продукции, поясняют собеседники TagilCity.ru, его приходится закупать в Финляндии. За рубежом закупали и краску для упаковки, например, в Германии. В результате дефицита производителями пришлось печатать изображения в уменьшенном формате и только на лицевой части товара.
Пить стало дороже, однако за год тагильчане все равно в небольшом плюсе. В сентябре текущего года можно было купить на 4,33 л водки 40 % об. спирта и выше. Другая вредная привычка - курение - стало менее доступным. В результате изменения цен на сигареты с фильтром в Нижнем Тагиле можно купить на среднюю зарплату на 27 пачек меньше, чем годом ранее (падение на 7 %).
Пострадали от скачка цен и питомцы тагильчан. Сухие корма для домашних животных выросли в цене так, что в месяц теперь жители Нижнего Тагила могут позволить себе на 21 процент меньше этих товаров.
Эксперты TagilCity.ru прогнозируют, что кроме санкций на подорожании продуктов скажется и рост тарифов на ЖКХ с 1 декабря 2022 года. Дополнительные расходы на коммунальные платежи в ангарах, где хранится продукция у дилеров, неизбежно лягут на плечи покупателей.
- Производство сырого молока в России продолжает расти. По данным Росстата за первое полугодие 2022 года в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах было произведено 10,8 млн тонн сырого молока, на 2,5 % больше, чем в соответствующий период 2021 года. Также продолжило расти производство молочной продукции. Производство сухого молока и сливок в России по данным Росстата в первой половине 2022 года выросло на 28 % до 164,7 тыс тонн, производство сыров и творога выросло на 3,3 % до 777,4 тыс тонн. Объем производства сливочного масла в январе-августе 2022 года продемонстрировал рост 14 % до 210 тыс тонн. По итогам 2021 года производство сливочного масла снизилось на 2,5 %.
При этом на фоне роста спроса на сырое молоко и роста себестоимости производства растут цены на сырое молоко в России. Dairy Index DIA, индикатор цены на сырое молоко в России, разработанный Центром изучения молочного рынка, на 17 октября 2022 составил 35,27 руб/кг (без НДС, жир-3,6 %, белок-3,0 %), на 0,09 % выше прошлой недели и на 16,4 % выше октября 2021 года.
Розничные цены на ключевые молочные продукты продемонстрировали рост в пределах 20-26 %. По данным Росстата за август 2022 года цена сливочного масла выросла на 25,7 % по сравнению с августом 2021 года до 834,5 руб/кг, средняя цена сыра выросла на 23,66 % до 756,07 руб/кг, цена питьевого молока (жирность 2,5%-3,2 %) выросла на 20,56% до 72,94 руб/кг.
Российские молочные предприятия испытывают проблемы с поставками оборудования, упаковочных материалов и других комплектующих, что существенно усложняет их работу. При этом потребитель не чувствует изменений с точки зрения доступности тех или иных молочных продуктов. Весной 2022 года с российского рынка ушла финская молочная компания Valio, однако производство и продукты компании на российском рынке под брендом Viola, который выпускает новый собственник предприятий, ГК «Велком». В октябре о своем уходе с рынка заявила французская молочная компания Danone, кому достанутся активы этой компании, одного из крупнейших переработчиков российского молочного рынка, пока неясно.
- В текущем году несмотря на определенные проблемы, обусловленные внешними факторами, ассортимент розничных сетей сократился незначительно, в пределах 2-2,5 %. Но эту разницу торговые сети довольно быстро компенсируют, поскольку работа по расширению ассортимента активно продолжается.
Мы видим рост спроса на отечественные товары, особенно в категориях кондитерских изделий, бытовой химии и косметики. Также наблюдаем двукратный рост продаж товаров под собственными торговыми марками розничных сетей: доля СТМ в общем объеме продаж всех видов товаров превысила 10 %, при этом в непродовольственной категории она достигает 30 %. Это объясняется высоким качеством и привлекательной ценой таких товаров, а также лояльностью и доверием потребителей к федеральным сетям, которые внимательно следят за качеством товаров под собственными марками.
Средний чек покупок в торговых сетях-членах АКОРТ вырос в первом полугодии в среднем на 10 % по сравнению с прошлым годом. В целом по стране также динамика положительная: по данным «Ромир» на начало октября, средний чек увеличился на 4,2 %. Покупатель стал более бережливым, внимательнее относится к скидкам и программам лояльности торговых сетей. Доля продаж товаров со скидками к концу лета выросла до 52 % - это чуть выше докризисных показателей.
Торговым сетям удалось восполнить практически все ассортиментные позиции за счет поставок из альтернативных стран и расширения присутствия на полках отечественных товаров. Общая доля импортных товаров в ассортименте крупных торговых сетей не превышает 9 %. Наиболее заметное сокращение ассортимента произошло в категории импортного алкоголя – ассортимент виски и коньяка сократился на 50 %, импортных игристых вин – на 95 %, импортного пива, ликеров и джина – на 35-40 %. В других категориях импортных товаров потребитель не заметил снижения – у нас активно идут поставки с азиатских рынков, стран ЕАЭС, Турции и Латинской Америки.
Бытовая техника и электроника, похоже, стремятся вновь стать предметами роскоши. Количество незнакомых брендов на полках в магазинах техники вот-вот заставит тагильчан достать целлофан для пульта от телевизора, салфетку для него же и строго ограничить часы пользования компьютером.
За год подорожало все, причем некоторые товары стали недоступнее на 20-30 %. Так, индекс утраты по смартфонам в Нижнем Тагиле превысил 21 %. Еще на 25 % хуже стала ситуация с электронными пылесосами. Подорожание телевизоров произошло почти вровень с ростом средней зарплаты тагильчан.
Уход брендов с российского рынка заметнее всего, пожалуй, именно в этом сегменте. Составляющие для компьютерной техники переходят в разряд дефицитных, некоторые айтишники в беседе с редакцией даже опасаются рекомендовать какие-либо ноутбуки популярных ранее производителей - из-за смутных перспектив с ремонтопригодностью аппаратов.
Санкции снизили спрос на iPhone - из-за и растущей стоимости и падающему функционалу. И этот рынок вновь захватывает Китай: например, бренд Redmi для полок в салонах сотовой связи Нижнего Тагила - уже не редкость. Широко зашел в Россию и Infinix, который в целом не является новичком, компания работает с 2013 года. Появился в магазинах бытовой техники Нижнего Тагила российский производитель BQ с производством техники все в том же Китае.
- Покупатели “М.Видео” и “Эльдорадо” продолжают получать привычную выгоду благодаря регулярным акционным предложениям, программам лояльности, trade-in и обновленным программам рассрочки без переплат. На фоне стабилизации цен и расширения ассортимента в третьем квартале 2022 года мы отметили восстановление потребительского спроса после пика инвестиционной привлекательности наших товаров в феврале-марте. В последние месяцы покупатели стали чаще обращать внимание на бренды, которые только набирают массовую популярность, или появились на российском рынке относительно недавно.
Мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя качественной бытовой техники в Центральной Азии бренд Artel. Сейчас в наших магазинах доступны стиральные машины, ТВ, холодильники, пылесосы и другая техника Artel, а до конца года ассортимент расширится до порядка 60 моделей.
Растет популярность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например, Haier, Beko и Candy. Спрос на технику из России, Узбекистана и Беларуси вырос вдвое за 9 месяцев 2022 года в годовом сопоставлении. Самыми популярными брендами стали «Атлант», Darina, Gefest, Flama и Elikor.
Одним из позитивных примеров нашего исследования стало, как ни странно, топливо. Цены на бензин за год выросли в пределах 5 %, показав самый минимальный разброс в одной товарной категории из всех изученных нами товаров. Менее 10 % составил рост цены на дизельное топливо. В результате в сентябре 2022 года на автозаправках Нижнего Тагила на одну среднюю зарплату можно было купить на 76-85 литров бензина больше, чем в минувшем году. Индекс по дизелю также положительный, тагильчане в плюсе на почти 32 литра этого топлива.
Положительная динамика и в расценках на проезд в общественном транспорте. За год поездка на трамвае или автобусе в Нижнем Тагиле подорожала только на 1 рубль, при этом рост средней зарплаты позволил потратить средства на 172 поездки больше. Однако уже в декабре стоимость проезда вырастет до 24 рублей.
Отрицательные показатели в транспортной сфере связаны с расходными материалами и запчастями. Автомобильные масла и шины, элементы для ходовой части автомобиля и многочисленные расходники - цены выросли как на товары для отечественных машин, так и для иномарок.
И если появление на рынке автомасел и прочих технических жидкостей из восточных стран относительно успокоило автолюбителей, то подскочившие цены на запчасти перевели автомобили в статус особенно оберегаемого имущества. Попадание в ДТП теперь стало гораздо более затратной вещью, а прекращение работы дилеров иномарок и вовсе привело к возвратам в салоны недавно купленных машин.
Расценки на новые автомобили сделали их на 25-30 % недоступнее для тагильчан. Индекс утраты на отечественные машины оказался на уровне 23 %, иномарки потеряли ещё сильнее 27 %.
Рост цен на автокомплектующие неизбежно повлияют на стоимость конкретных товаров на полках - это уже замечают тагильчане. Логистика есть везде - и в продуктовых магазинах, и в непродовольственном секторе. А значит, расходы на перевозку, ремонт и обслуживание войдут в новые цены товаров.
- Наиболее значимые события произошли после начала СВО. Из-за перебоев с поставками топлива на экспорт на внутреннем рынке образовался профицит, что последние месяцы давило на оптовые цены в РФ. Также отметим работу демпферного механизма, благодаря которому цены не росли даже во время ослабления рубля и роста мировых цен на нефть.
Во многом из-за этих факторов цены в рознице с начала года практически не увеличились (особенно если сравнивать с общим уровнем инфляции). Полагаем, что после введения эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродукты (которое будет введено 5 февраля) профицит на внутреннем рынке может усилиться, что продолжит давить как на оптовые, так и на розничные цены внутри РФ. Отметим, что практически весь рост цен на топливо (и особенно на дизель) с августа 2021 года по август 2022 года пришелся на вторую половину 2021 года, когда наблюдался локальный дефицит дизеля.
Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, спрос на нефть в РФ в 2022 году может снизиться на 2,3 % (г/г).
- Продажи новых автомобилей сократились примерно на 60 %. Вторичный рынок также снижается, если сравнивать с прошлым годом, но раз в пять медленнее, а в сравнении с весной этого года и вовсе растёт. В целом, всё довольно плохо в сравнении с прошлым годом, но «оттепель», если сравнивать с весной.
Средняя цена подержанных автомобилей начинает расти (хотя какое-то время с начала кризиса снижалась). Плюс возник дефицит новых автомобилей, из-за чего снизилась доля покупок в трейд-ин. Плюс покупательская способность также продолжает снижаться. Результат неутешительный — дилеры стали зарабатывать на автомобилях в 2-4 раза меньше в сравнении с началом кризиса.
В целом на рынке преимущественно остались доступными для покупки только отечественные и китайские бренды. Самыми обсуждаемыми стали уход Renault и Nissan. Возникают большие проблемы с оригинальными запчастями. Казалось бы, параллельный импорт должен был помочь, но вторичные санкции и общие логистические сложности не позволяют закупать большие объёмы.
По хозяйственным товарам дилеры отмечают не только заметный рост цен, но и дефицит продукции. Произошла и существенная смена игроков на рынке. Санкции повлияли на эту сферу одним из самых сильных образов.
Статистика говорит о том, что среди изучаемых редакцией товаров в плюсе только зубная паста - ее можно купить на 10 % больше, чем ранее. Остальные позиции в корзине хозяйственного отдела рискуют перейти в разряд дефицита.
На 31 % меньше теперь удастся купить на одну зарплату хозяйственного мыла, по 9 % потеряли тагильчане и при покупке шампуней и зубных щеток.
Кроме первой проблемы, когда тагильчане теперь не могут себе позволить столько же средств бытовой химии, появилась и вторая. События 2022 года изменили рынок этих товаров, если не убрав всех основных игроков, то прилично почистив их ряды.
Покинуть страну хочет Henkel, который поставлял из Европы в Россию десятки известных брендов - среди них и шампуни, и дезинфицирующие средства, и стиральные порошки, и моющие средства, и гели для душа. Собеседники TagilCity.ru уже отмечают снижение объемов поставок товаров Bref, Fa и Persil.
На смену европейским брендам приходят производители с востока. Китай, Япония и Корея готовы поставлять в Россию товары премиум и эконом-сегмента. Однако сложность для дилеров заключается в низкой узнаваемости товаров в стране: западные товары два десятилетия потратили на продвижение своей продукции, а восточные аналоги россияне покупать еще опасаются.
Отечественный производитель шанс не упустил, рассказывает эксперт редакции. Так, на различных предприятиях страны есть качественные аналоги с меньшей стоимостью товаров. Однако некоторые позиции на рынке заменить будет сложно, в частности, в стране нет отдушек для стиральных порошков и кондиционеров аналогичного качества.
- Импортный товар очень сильно подорожал, он искусственно поднимается в цене, сейчас товарных остатков просто нет. Поставщики искусственно поднимают цены на товары, которые не приходят. Наш отечественный товар пошел вниз по цене, но при этом, например, мешки для мусора “Крепак” в том году поднимали цену в пять раз - весной, зимой это было. И сейчас это не снижение, это цирк.
Кассовая лента - это вообще просто анекдот, когда нам ее по 100 рублей весной предлагали. В данный момент они снизили цены по кассовой ленте на тот уровень, который был до СВО, нажились на нас, на этой панике.
По отечественных хозяйственным товарам - кто-то ушел, кто-то пришел. Подорожало все однозначно. Московский производитель Fratti (“Ласковая мама”, средства для укладки) - недорогие товары были и у нас они хорошо продавались. Я до сих пор не могу добиться, чтобы привезли этот товар, он сильно подорожал и его даже поставщики покупать боятся.
В данный момент Henkel уходит, они не могут никак уйти, потому что задрали цены на свои активы. Если в McDonald’s просто бросил и потерял миллиарды, эти миллиарды терять не хотят и продают по бешеной цене. Наши видимо их парят, чтобы они ушли и кинули тут все. Была информация, что вроде как купили, а оказывается они не продали. В результате товара нет, а это большой сектор: начиная от Persil и заканчивая “Пемосом”, Bref и так далее. Что-то попадает на рынок, кусками.
Появилось много новых товаров. Мне очень нравится волгоградский Grass, у них классный Azelit - любой Cillit bang отдыхает!
Хозтовары у нас в России всегда были хорошие, но у нас не было отдушек. И сейчас нет, и какой кондиционер отечественный не возьми - лучше бы он вообще не пах ничем. По отдушкам мы будем очень сильно страдать, потому что это вообще мы не производим и никогда не будем производить.
Наш ЕЖК из Екатеринбурга - они мыло производят в ограниченном количестве, по нему постоянно идет дефицит. Вроде наши, а цены бешеные. Мы берем в округе - Калуга дешевле, Ростов-на-Дону тоже цены давал хорошие, но сейчас подняли.
Китайский товар начал приходить потихоньку, у них есть и дорогое, и дешевое. Они предложили корейский товар - цены такие, что у нас это не пойдет без рекламы. Китай был сильно дешевле, а сейчас чтобы Китаю зайти на рынок, надо рекламу давать. Как Европа долбила 20 лет рекламой. Сложно. Пошла Турция, они молодцы, есть недорого, дешево. Например, в 2 раза дешевле Rexona - роликовый дезодорант у меня получился на полке 140-150 рублей. Товар у них качественный. Хотелось бы, чтобы новые бренды давали больше рекламы.
- Рынок меняется, цены тоже будут продолжать меняться. Но жители РФ демонстрируют большую, чем у жителей других стран, способность адаптироваться к экономическим и социальным проблемам. GFK называют это привычкой к кризису.
Даже в спокойные годы житель Европы потреблял около 16 килограммов в год товаров бытовой химии. Житель нашей страны – вдвое меньше.
Брендозависимость у данного сегмента не сильная, так что можно прогнозировать расширение сферы использования хозяйственного мыла, и товаров без упаковки.
А проблема должна решаться с помощью государства - импортозамещение, помощь российским производителям.
Procter&Gamble (США) - лидер российского рынка, занимающий почти 30%, уходит с торговыми марками Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet, Mr. Propper. Также Henkel Group (Германия) - почти 17 % рынка - объявила об уходе.
Одной из заметно пострадавших от санкций отраслей эксперты считают фармацевтику. Дефицит препаратов покрывается аналогами, в том числе отечественными, поясняют собеседники редакции. Периодически в аптеки Нижнего Тагила приходит из прошлых запасов и то, что больше в страну не поставляется.
Однако пациенты испытывают куда меньший энтузиазм: применение аналогов привычных препаратов не гарантирует столь же действенный эффект. Остро ощутили на себе проблему люди, которым требуются обезболивающие препараты: именно лекарства из Европы давали наименьшие побочные эффекты, рассказывает паллиативный тагильчанин. И, когда речь идёт не о разовом применении, а о регулярном, разница становится принципиальной. Подтверждает проблема с обезболивающими и официальная статистика. Так, таблетки “Нимесулид” подорожали настолько, что на одну зарплату купить их можно на 20 % меньше, чем год назад.
Корвалол тоже стал менее доступным, разница с минувшим годом более 14 %, не в пользу тагильчан. В районе 6 % снижение и по доступности у “Аллохола”.
Небольшой прирост в пользу потребителя у поливитаминов (0,5 %) и мази “Левомеколь” (7 %).
- Аналитические компании, которые занимаются в том числе и оценкой динамики фармрынка, публикуют данные о том, что в 2022 году фармацевтический рынок растет примерно на 10 % по сравнению с 2021 годом. Кроме того, весной фармрозница отмечала ажиотажный спрос на лекарственные препараты, что было вызвано обеспокоенностью граждан возможным ростом цен, перебоями с поставками лекарств, а также потенциальным уходом зарубежных фармпроизводителей с российского рынка (самые громкие истории – L-тироксин и карбамазепин). К настоящему времени ситуация нормализовалась, однако отдельные случаи, вызванные проблемой с логистикой, сохраняются. Однако очевидно, что на спрос оказывает существенное влияние новостной фон: любые негативные новости о ситуации в стране и в мире способны вызвать новую волну ажиотажного спроса на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
- Особого подъема цен нет, все как обычно. Резких скачков цен нет, средний чек на покупки не поменялся. Цены на Нимесулид, Корвалол, Левомеколь, Валидол, Аллохол зависят от производителя. Мы сейчас не отслеживаем рост цен: сегодня становится дороже, завтра дешевле, потом опять дороже.
Не поставляют лекарства Прибалтика, Польша, Украина, но бывает, что товары приходят по прошлогодней закупке. Санкции на медикаменты не распространялись. Что будет на следующий год - неизвестно. Говорят, что даже в Германии и Америке проблемы с некоторыми медикаментами, потому что логистика нарушена. Сейчас активно развивается импортозамещение, появляется много российских аналогов. Провальных позиций нет.
В декабре 2022 года цены на услуги ЖКХ выросли в Нижнем Тагиле на 11 %. По сентябрьским расценкам тагильчане были еще в плюсе, а вот с зимы ситуация выровняется примерно в ноль (официальных данных еще нет). Все сравниваемые показатели были в пользу жителей на 8-10 % - за год коммуналка поднялась меньше, чем средняя зарплата. Декабрьское выравнивание стоимости услуг коммунального сектора пройдет в том числе с учетом инвестиционной составляющей: поставщики услуг получат компенсации из региональных или муниципальных бюджетов и часть подорожания не скажется на населении. Полученные средства коммунальщики направят на модернизацию оборудования и ремонт коммуникаций.
Кризис весны 2022 года добил рынок многоэтажного строительства в Нижнем Тагиле - из города ушел последний застройщик, который возводил многоквартирные дома. За последние годы рынок не просто поредел, а превратился в монополию со знаком минус: в городе просто никто больше не готов строиться. Продаваемые сейчас новостройки - это финальный аккорд закройщика “Юпитер-НТ”, который, к его чести, не стал превращать дома в недострои.
Первичный рынок в сентябре предлагал квартиры по цене почти 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дома с квартирами-студиями больше в городе не возводят (этим ранее занимался “Магнитострой”, который не стал у тагильчан популярным подрядчиком из-за качества продаваемого жилья). Двушки в новостройках в Нижнем Тагиле сейчас стоят вдвое дороже трехкомнатных квартир на вторичном рынке. По таким ценам в городе даже продаются небольшие дома с обстановкой и техникой.
Различные выплаты от государства, появившиеся в последние месяцы, повлияли на рынок также, как и введение выплаты материнского капитала за первого ребенка в 2020 году - цены на жилье выросли. Сильнее всего подорожали вторичные трехкомнатные квартиры - за год прирост составил в среднем 400 тысяч рублей.
При этом общая экономическая ситуация снизила спрос на покупку недвижимости в Нижнем Тагиле на 16,4 %. Упало за год и предложение - в городе продается на 11 % квартир меньше.
- По данным “Авито Недвижимости”, объем предложения на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила по итогам сентября 2022 года уменьшился на 11 % относительно того же месяца прошлого года. Первичный рынок жилья в Нижнем Тагиле слабо развит, в продаже находится ограниченное количество объектов.
Активность покупателей на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила сократилась на 16,4 % в годовом выражении. Структура спроса за год практически не изменилась: чаще всего покупатели интересуются 2-комнатными квартирами (42,1 % запросов в прошлом сентябре и 40,2 % в нынешнем сентябре). А менее всего — студиями, которых на вторичном рынке крайне мало (1,2 % и 1,6 % соответственно).
В сентябре 2022 года средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила составляет 1,9 млн рублей, за год она увеличилась на 11,8 %. Средняя цена 1 кв. м — 41,3 тыс. рублей, в годовом выражении она поднялась на 14,2 %. Стоимость квартиры на первичном рынке жилья в нынешнем сентябре в среднем равна 4,8 млн рублей, цена 1 кв. м — 69,6 тыс. рублей.
В годовом выражении на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила рост цен наблюдается во всех категориях комнатности, наиболее заметно подорожали 3-комнатные квартиры — на 400 тыс. рублей. По первичному рынку сложно проводить какие-то сравнения из-за ограниченного предложения, тем более когда некоторых объектов (например, студий) нет в продаже.
- В январе на рынке наблюдалось традиционное затишье, первая декада февраля прошла для рынка практически незаметно, во второй декаде началось оживление. На февральской активности покупателей СВО не сыграла заметной роли, поскольку ее начало пришлось на конец месяца. Март-2022 был четко разделен на две части. В первой – до 20 числа – на фоне девальвации рубля и наложения на РФ беспрецедентных санкций царила паникерская, ажиотажная активность покупателей: число обращений день ото дня на 30–50 % превышало норму. Однако с 21 марта покупательский интерес стал затухать – ежедневно количество звонков уменьшалось, и к концу месяца мы пришли к падению потенциального спроса на 30 % ниже нормы, таких показателей за последние полтора года мы не видели. По нашим данным, провальными по спросу были май и июнь, оживление началось в июле: число обращений клиентов и сделок на 20 % превысило показатель июня; в августе (по предварительным данным) спрос вырос примерно на 30 % по отношению к июлю. Эту активизацию мы объясняем, во-первых, грамотной дисконтной политикой продавцов: скидки стимулируют продажи.
В первые 4 дня после объявления частичной мобилизации резко уменьшился спрос – сократилось количество звонков и авансов. Но следующая неделя вернула спрос на уровень сентября (до 21 числа). Объем обращений, звонков и внесенных авансов восстановился. По сути, провальными для вторичного рынка в сентябре были дни с 22 по 25 число. Сейчас покупатели на вторичном рынке есть, и их больше, чем можно было бы ожидать в сложившейся обстановке.
В ближайшей перспективе мы прогнозируем снижение объемов сделок на рынке жилья – примерно на 10 %, а может быть, в худшем случае, и на 20 %. Соответственно, будет происходить давление на цены.
Также неизбежно уменьшение числа ипотечных покупок, поскольку люди, попавшие под мобилизацию или уехавшие из страны, являются одними из основных потребителей ипотеки и активными участниками рынка недвижимости.
Продавцы понимают и готовы к дисконтам при любой, даже не срочной, продаже. Покупатели договариваются с продавцами о скидках. Потребность людей в сделках есть, а время сейчас традиционно активное – в октябре, ноябре и в первой половине декабря рынок самый оживленный.
Строительные материалы дорожают не так резко, как в 2021 году, когда цены на дерево и металл подскочили в разы. Текущий год дал снижение по некоторым товарным позициям, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень.
Если пандемия, закрывшая россиян внутри страны, обратила их взор на внутренний рынок и рост строительства был заметен, то обострение политической обстановки в 2022 году заморозило все планы людей на крупные траты.
Риск потерять доходы (и самих кормильцев) снизил спрос на загородное строительство в Нижнем Тагиле в сезоне 2022 года. Падение цены на деревянные плиты, которое официальная статистика отражает на уровне 44 %, фактически лишь вернуло на привычную позицию после двух и даже трехкратного роста стоимости. Другие товары (например, газоблок и брус) в ценах лишь растут, ухудшая для тагильчан доступность не только крупного строительства в рамках загородной недвижимости, но и банального ремонта в обычной квартире.
Отделочные материалы, поставляемые зачастую из Европы (например, итальянская керамическая плитка), стали дороже вплоть до 200 %, а некоторые и вовсе недоступны - магазины уже распродают остатки.
- Когда началась СВО, там цены в моменте люто подскочили на все. Потом все как-то улеглось, цену опустились. Но не на тот же уровень. Газоблок, например, доходил в марте до 9 тысяч и выше, сейчас он в районе 5 тысяч. Но на начало прошлого года - мы брали за 3 тысячи с копейками. Очень сильно выросло.
Отделочные материалы сильно выросли. Весной начал делать отделку дома под сдачу. Мне надо было докупить плитку, а она в два раза дороже стала.
Наученные тем годом, когда был дефицит газоблока и заводы продавали его за наличку за дорого, мы в этом году зимой как оплатили в конце февраля и как можно быстрее вывезли на базу. По деревяшкам есть проблемы: нормальную калиброванную доску очень сложно купить, будет очередь, особенно летом - месяц, полтора.
Вырос в цене утеплитель - минвата, пенополистирол. Сухие смеси подорожали, брали клей для утеплителя за 180 рублей, сейчас он 240 рублей. Ну и как известно, у нас в стране есть официальная инфляция и реальная, так что официальная статистика тоже может быть далека от реальности.
- Цены упали совсем не много, сейчас обрезную доску можно купить по 12-14 тысяч рублей, но нужно смотреть качество. Дефицит возник на клиента, с приходом осени заказов стало буквально три-четыре в месяц на три филиала компании. В этом сезоне было намного меньше работы, чем в прошлом году.