Год 300-летнего юбилея Нижнего Тагила прошел в условиях непростой политической и экономической ситуации. Начало специальной военной операции в Украине повлияло на Нижний Тагил напрямую: «Уралвагонзавод» стал остро нуждаться в кадрах. Это сказалось и на бизнесе — люди стали уходить от предпринимателей на завод. Наличие брони от частичной мобилизации стало для крупнейших городских предприятий отличным преимуществом на рынке труда.



Очередные выборы в городскую думу Нижнего Тагила перекрыли доступ депутатам от всех партий, кроме «Единой России». Новые депутаты оказались в числе влиятельных тагильчан не всем составом, что продемонстрировало настоящее положение дел: многие получили мандаты благодаря принадлежности к кланам ЕВРАЗа, УВЗ и муниципалитета, а не реальной популярности у избирателей.



Санкции на фоне начала СВО оказали влияние и на городской бизнес: кто-то прекратил работу в городе, а для кого-то эти события стали точкой роста. Бизнесменов в рейтинге становится больше, а вот промышленники не из числа основных элит показали падение. Деньги в условиях новой экономической реальности, когда центр будет планомерно снижать дотации регионам, становятся не менее важным аспектом влияния, нежели власть и звания. Все подробности — в большом спецпроекте TagilCity.

О проекте «Топ-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки. Как считали Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе - на втором выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.