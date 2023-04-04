Год 300-летнего юбилея Нижнего Тагила прошел в условиях непростой политической и экономической ситуации. Начало специальной военной операции в Украине повлияло на Нижний Тагил напрямую: «Уралвагонзавод» стал остро нуждаться в кадрах. Это сказалось и на бизнесе — люди стали уходить от предпринимателей на завод. Наличие брони от частичной мобилизации стало для крупнейших городских предприятий отличным преимуществом на рынке труда.
Очередные выборы в городскую думу Нижнего Тагила перекрыли доступ депутатам от всех партий, кроме «Единой России». Новые депутаты оказались в числе влиятельных тагильчан не всем составом, что продемонстрировало настоящее положение дел: многие получили мандаты благодаря принадлежности к кланам ЕВРАЗа, УВЗ и муниципалитета, а не реальной популярности у избирателей.
Санкции на фоне начала СВО оказали влияние и на городской бизнес: кто-то прекратил работу в городе, а для кого-то эти события стали точкой роста. Бизнесменов в рейтинге становится больше, а вот промышленники не из числа основных элит показали падение. Деньги в условиях новой экономической реальности, когда центр будет планомерно снижать дотации регионам, становятся не менее важным аспектом влияния, нежели власть и звания. Все подробности — в большом спецпроекте TagilCity.
«Топ-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе - на втором выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
В год 300-летия Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев вновь возглавил рейтинг влиятельности. Эксперты высоко оценили позиции градоначальника — он является лидером рейтинга уже второй год подряд. Пристальное внимание к юбилею второго по размеру города Свердловской области было приковано как со стороны жителей, так и со стороны региональных и федеральных властей. Знаковые объекты и празднование 300-летия посетил в том числе губернатор Евгений Куйвашев. Владислав Пинаев презентовал гостям юбилея мост через Нижнетагильский пруд, вторую очередь набережной, а также Площадь и стелу трудовой доблести — это звание Нижний Тагил получил также накануне юбилея. В 2022 году на счету главы города не только реализация исторических проектов, но и 100%-ное вхождение в гордуму депутатов от «Единой России» на очередных выборах.
Главный тагильский полицейский полковник Абдулкадыров, как и в 2021 году, занимает вторую строчку рейтинга влиятельных с небольшим отставанием от лидера. В целом количество силовиков в рейтинге снижается, однако Ибрагим Абдулкадыров неизменно остается самым влиятельным представителем правоохранительных органов в Нижнем Тагиле. Стоит отметить, что в 2022 году в полиции не было серьезных скандалов, а громкие происшествия чаще всего были связаны с крупными дорожными авариями, а не криминалом.
Денис Новоженов укрепил позиции в числе влиятельных горожан. Успешная избирательная кампания осенью 2022 года обеспечила команде ЕВРАЗ НТМК весомое количество депутатских кресел в гордуме. Впрочем, расстановка сил осталась традиционной: депутаты по-прежнему относятся к трем группировкам. Помимо представителей предприятия Романа Абрамовича в тагильской думе заседают и депутаты от мэрии и УВЗ.
Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин нарастил влияние в 2022 году. Стал чаще появляться в прессе на фоне увеличившегося гособоронзаказа. Оборонное предприятие с началом специальной военной операции на Украине перешло на усиленный режим работы. Рощупкин как топ-менеджер непосредственно из Нижнего Тагила обошел по влиятельности гендиректора предприятия Александра Потапова, поднявшись на две позиции с 6 места в 2021 году.
Александр Потапов продолжает влиять на события в Нижнем Тагиле с пятой строчки рейтинга. Дочернее предприятие Ростеха, которым руководит Потапов, является одним из важнейших в стране на фоне проведения СВО. Сам гендиректор в повестке города появляется нечасто, однако позиции влиятельности сохраняет. Для продвижения в рейтинге ему необходимо кроме федеральных задач решать больше проблем в самом Нижнем Тагиле, поскольку предприятие входит в число градообразующих и является самым крупным работодателем.
Старожил тагильской политики Вячеслав Погудин в 2022 году по оценкам экспертов остался в топ-10, хотя и потерял сразу три позиции. Данный момент скорее связан с милитаристской повесткой в стране, нежели с реальным снижением влиятельности депутата Законодательного собрания Свердловской области. Все социальные вопросы не обходятся без участия Погудина, который лоббирует интересы Нижнего Тагила в области уже второе десятилетие.
Вячеслав Горячкин второй год занимает седьмое место по оценкам экспертов. Должность вице-мэра, а также два срока депутатства, вероятно, накладывают свой отпечаток на то, как оценивают чиновника эксперты. В 2022 году Вячеслав Горячкин разделил 7-8 места со спикером Гордумы Вадимом Раудштейном. На правах первого заместителя главы города Горячкин, среди прочих функций, присутствует на городских мероприятиях вместо Владислава Пинаева, когда глава находится в отъезде или отпуске. При этом называть его правой рукой мэра собеседники редакции не считают корректным.
Прирост на одну позицию показал Вадим Раудштейн, который в 2022 году не только успешно переизбран в качестве депутата городской думы Нижнего Тагила, но и - вопреки недоброжелателям - сохранил за собой кресло председателя, причем на освобожденной основе. В противостоянии двух градообразующих предприятий и блока мэрии на выборах осенью 2022 года Раудштейн смог стать гарантом мира между депутатами. Эксперты отдали должное спикеру в качестве консолидирующей фигуры. А он получил гарантированную зарплату и перспективу получения пенсии по тарифам для госслужащих.
Олег Сохраннов — самый влиятельный предприниматель Нижнего Тагила по оценкам экспертов редакции. За 2022 год он вдвое улучшил позиции, поднявшись с 18 на 9 место. Принято считать, что Олег Сохраннов также является одним из богатейших людей Нижнего Тагила, однако документального подтверждения этому в открытых источниках нет: «Стройкомплекс», который получает реконструкцию всех крупных городских объектов, является ЗАО и не публикует данные о доходах с 2003 года. Так, в 2022 году компания получила контракт на капитальный ремонт Нового молодежного театра на Вагонке, а также отремонтировала объект культурного наследия — так называемый «директорский дом» на улице Ильича. От капремонтов обычных домов компания Сохраннова успешно перешла к работе за бюджетные деньги на знаковых объектах.
Вице-мэр Нижнего Тагила по соцполитике в 2022 году вошел в десятку влиятельных горожан, поднявшись на одну строчку вверх. Причин для высоких оценок экспертами у чиновника хватает: в год 300-летия Нижнего Тагила прошло большое число праздничных мероприятий, которые организовали учреждения, непосредственно подчиняющиеся Валерию Сурову.
Рост с 23 места до 11 в рейтинге влиятельности Нижнего Тагила, похоже, дает Гаджи Абдулову шанс на избавление от постоянного напоминания о родстве с главным тагильским правоохранителем Ибрагимом Абдулкадыровым. Директор дорожной фирмы работает над городскими объектами (вспомните грандиозный проект по реконструкции Ленинградского проспекта), а также продлил свой мандат в городской думе Нижнего Тагила. Совсем недавно Гаджи Абдулов возглавил компанию, которая объединяет сразу несколько фирм, в том числе «УБТ-сервис», где он начинал работу в сфере дорожных ремонтов. Объемы строительства и ремонтов дорог, которые ежегодно получает компания, говорят как об отсутствии серьезных претензий к подрядчику, так и низком уровне конкуренции в этой сфере в Нижнем Тагиле.
Самой влиятельной женщиной Нижнего Тагила по мнению экспертов стала медиаменеджер Ирина Пудовкина, которая в 2022 году избралась депутатом гордумы. Рост влиятельности за год составил сразу 8 пунктов: с 20 места она поднялась на 12, лишив статуса самой влиятельной дамы города Марию Дронову, GR-директора ЕВРАЗа. По мнению собеседников редакции, Ирина Пудовкина стала выполнять функции Дроновой, которая стала терять позиции из-за территориальной и моральной удаленности от проблем Нижнего Тагила.
Депутат ЗакСО Владимир Радаев в 2022 году спустился на один пункт рейтинга. Его влияние в целом остается стабильным, считают эксперты. При этом ярких событий или заявлений в минувшем году у политика практически не было, что вызывает вопрос: не выезжает ли политик на старых достижениях?
Совладелец ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев в 2022 году показал существенный прирост влиятельности в городе. С 24 места он поднялся на 14. При этом эксперты оценивают рост медийной открытости компании Силяева в минувшем году. «Водоканал-НТ» является важной для города ресурсоснабжающей компанией, поэтому сразу три представителя «Водоканал-НТ» вошли в рейтинг влиятельных тагильчан по итогам 2022 года. Лидером в списке стал Сергей Силяев.
Наталья Саввина остается одной из самых влиятельных женщин Нижнего Тагила. Несмотря на общий тренд на снижение уровня влиятельности правоохранителей в Нижнем Тагиле и падение на пять строчек в рейтинге, эксперты отдали заместительнице Абдулкадырова второе место среди женщин в данном рейтинге.
Еще одно падение у женщин в рейтинге на счету у Марии Дроновой: директор по коммуникациям с госорганами выбыла из топ-10 и оказалась лишь на 16 строчке, уступив сразу две позиции другим женщинам в числе влиятельных тагильчан. Мария Дронова по сути является фигурой для тагильской повестки незаметной. Влиятельность ее подтверждается ежегодным присутствием в данном рейтинге, однако снижается из-за усиления позиций других более медийных представителей ЕВРАЗа.
Одним из самых неожиданных для редакции приростов в рейтинге показала экспертная оценка Людмилы Абдулкадыровой. Чиновница по итогам 2022 года вошла в топ-20 влиятельных тагильчан, став при этом ещё и четвертой среди женщин. Вспомнить глобальные достижения ведомства, связанные не с господдержкой промышленности, удается с трудом, особенно на фоне оттока молодежи из города. Молодых специалистов не манит ни работа на городских заводах (о нехватке кадров уже заявил Рощупкин), ни ведение бизнеса в Нижнем Тагиле. Также в 2022 году из Нижнего Тагила ушел последний застройщик жилой недвижимости, отказавшийся возводить многоэтажки в городе. Очень не хотелось бы вспоминать о родственных связях, но в данном случае оценки экспертов все-таки могли оказаться завышены именно поэтому.
Владимир Мартынов в минувшем году активно не фигурировал в повестке. Тем не менее, по итогам работы экспертов редакции, Мартынов хоть и потерял три позиции, но все равно остался самым влиятельным прокурором Нижнего Тагила.
Константин Щапов остался в двадцатке самых влиятельных тагильчан, пусть и потеряв три пункта в рейтинге. В 2022 году у ведомства было громкое задержание готовившего теракт в тагильском военкомате бывшего жителя Украины, которое произошло всего через несколько дней после объявления частичной мобилизации.
Никита Беркутов в 2022 году покинул пост начальника коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, а также потерял три пункта в рейтинге влиятельности. Многочисленные жалобы тагильчан на выбросы с предприятия, а также данные о постоянных превышениях ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле не могли не оставить свой след на карьере управленца. Совсем лишать дохода Беркутова не стали, поэтому он назначен советником Новоженова. Кстати, депутат при баллотировании в гордуму на новый срок выдвигался от одного из наиболее чистых округов — поселка Старатель, который находится в сосновом бору и до которого не доходят выбросы с ЕВРАЗа.
Юрий Бармин в 2022 году нарастил свое влияние. По оценкам экспертов, он прибавил пять позиций и близок к вхождению в двадцатку лидеров рейтинга редакции. На фоне регулярного попадания Нижнего Тагила в число городов с высокой заболеваемостью - то свиным гриппом, то пневмонией - положение Бармина может укреплять, пожалуй, только выпадение коронавируса из повестки.
Самый яркий взлет рейтинга влиятельных тагильчан достается вице-спикеру Гордумы Алексею Балыбердину. Он усилил свои позиции в числе влиятельных персон Нижнего Тагила сразу на 61 пункт. Эксперты единогласно высоко оценили новый статус Балыбердина в городе: потеря поста депутата Госдумы в 2021 году и возвращение на родной «Уралвагонзавод» в статусе директора по персоналу сменились получением работы в городской Думе Нижнего Тагила. Избрание депутатом муниципалитета и назначение на пост вице-спикера, очевидно, сделало Алексея Балыбердина более весомой для города персоной.
Самый успешный новичок рейтинга влиятельных по итогам 2022 года — Игорь Васильев. Чиновник, возглавляющий МУП «Тагилдорстрой», стал участником всех крупных городских событий. В минувшем году строительство и введение в эксплуатацию ряда знаковых объектов — стелы и площади «Город трудовой доблести», второй очереди набережной пруда, ГДДЮТ — сделало Игоря Васильева причастным к подготовке широкого празднования 300-летия города.
Сергей Гармаш получает серебро рейтинга влиятельных среди прокуроров города. За год его позиции снизились в общем рейтинге на 5 пунктов.
Рост с 38 до 25 места за 2022 год показал Егор Копысов, замглавы по городскому хозяйству и строительству. Количество ремонтируемых инфраструктурных объектов и масштабы дорожных ремонтов в год юбилея города стали ключевыми темами повестки. Чиновник появлялся регулярно на объектах, давал комментарии в СМИ - это сказалось на его медийной активности. Но уровень влиятельности Копысова зависит и от того, что он влияет на городские процессы в сфере ЖКХ.
Падение на 13 пунктов для депутата Госдумы Константина Захарова - выходца с оборонного УВЗ - в год начала СВО говорит о многом. Член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, по логике, должен был активно появляться в повестке с заявлениями в поддержку тружеников оборонных предприятий, заниматься вопросами привлечения кадров на них и в целом говорить о векторах развития отечественной промышленности и торговых предприятий в рамках импортозамещения. Однако, пожалуй, самым громким заявлением тагильского депутата Госдумы было предложение ввести уголовную ответственность за посты в соцсетях и публикации в СМИ о проблемах на оборонных предприятиях.
Татьяна Удинцева дебютировала в рейтинге влиятельных сразу в тридцатке лидеров. В прошлые годы начальник управления образования была в лонг-листе проекта, но не попадала в сотню. По итогам года 300-летия Нижнего Тагила чиновница оказалась сразу на 27 месте. Но наступивший год может оказаться для Татьяны Удинцевой куда менее успешным, ведь в регионе заговорили о том, что за образование в городах должно отвечать областное министерство. Это угрожает управлению образования Нижнего Тагила и напрямую Удинцевой.
Еще один советник Дениса Новоженова — Михаил Аршанский — тоже вошел в число влиятельных тагильчан. Его появление в рейтинге произошло сразу с 28 позицией. Известен в городе как один из руководителей модернизации доменного цеха НТМК, а также автор нескольких десятков изобретений. Занимается меценатством, отдавая часть средств, заработанных на ЕВРАЗе, на нужды соцобъектов Нижнего Тагила. В начале 2023 года получил звание почетного гражданина Свердловской области.
Депутат Денис Корякин едва не покинул тридцатку самых влиятельных тагильчан. Его падение составило четыре строчки. Однако по итогам года главный энергетик ЕВРАЗ НТМК сохранил мандат в гордуме Нижнего Тагила, а также кресло председателя комиссии по вопросам ЖКХ.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Малых замыкает ТОП-30 рейтинга самых влиятельных тагильчан, показав снижение позиций на три строчки в 2022 году. Также он остается наименее влиятельным депутатом Заксобрания из Нижнего Тагила. Однако в целом его место в рейтинге существенно выше многих депутатов городской думы. Примечательно, что экологическая повестка в Нижнем Тагиле насыщенная, однако Вячеслав Малых, как заместитель председателя комитета по экологии в ЗакСО, высказываниями по реальным проблемам экологии в родном городе неизвестен.
Самый богатый тагильский бизнесмен, чьи активы можно посчитать по данным открытых источников, стартовал в рейтинге на 31 месте. Бизнесмен, работающий в металлургической отрасли, стал третьим по влиятельности среди собственников бизнеса.
Стабильная деятельность без скандалов в повестке (не считая казуса с данными декларации, который по мановению руки пресс-службы гордумы ненадолго сделал Дмитрия Скоропупова обладателем 40-миллионного дохода) обеспечила депутату продление мандата и работу в думе еще на пять лет.
Почетный гражданин города Николай Диденко несомненно входит в число самых влиятельных тагильчан даже после того, как в кресле мэра после него находится уже третий человек. Первый глава Нижнего Тагила в год юбилея, по оценкам экспертов, прибавил 25 позиций в рейтинге. Это связано именно с чувством ностальгии, которое сопровождало празднование 300-летия города.
Алексей Бурдилов по итогам 2022 года оказался на 34 месте рейтинга влиятельных тагильчан. Чиновник, отвечающий за вопросы финансов города, в год рекордного бюджета потерял сразу 20 строчек. Примечательно, что бюджет города ежегодно растет (в 2023 году уже выше 20 млрд), а главный городской финансист в рейтинге влиятельности падает. Однако в целом Алексей Бурдилов входит не только в первую половину самых влиятельных горожан, но и в десятку влиятельных чиновников.
Дмитрий Рублев, возглавивший тагильскую полицию, стал новичком рейтинга сразу на 35 позиции. Учитывая частоту смены начальников полиции в Нижнем Тагиле, эксперты традиционно отдают высокие баллы скорее должности, нежели конкретной персоне.
Чиновник, возглавляющий администрацию Ленинского района, за год показал падение в рейтинге влиятельности на 15 позиций. При этом Геннадий Мальцев остается самым влиятельным главой района в Нижнем Тагиле. В год широкого празднования юбилея города основная масса мероприятий (приезд звезд с концертами, реконструкция и открытие знаковых объектов) проходила именно на территории, подведомственной Мальцеву.
Традиционно промышленники в Нижнем Тагиле занимают позиции в числе влиятельных горожан. «Уралхимпласт» не является крупным городским предприятием, но все-таки его гендиректор входит в число людей с определенным весом в обществе. Позиции Александра Коршакова с прошлого года изменились незначительно, однако все-таки не в его пользу. Крупный экологический скандал с незаконной свалкой отходов в Новоасбесте второй год не исчезает из повестки, заставляя предприятие Коршакова регулярно объясняться в суде по иску от природоохранной прокуратуры.
Александр Зверев за год поднялся в рейтинге влиятельных деятелей Нижнего Тагила на 32 позиции. Теперь он прочно обосновался в первой половине списка людей, которые управляют различными городскими процессами. Текущий начальник ГИБДД Нижнего Тагила, в отличие от своего предшественника Игоря Чернова, в повестке с негативной окраской не фигурирует. Ранее Зверев имел статус врио, а в 2022 году назначен уже на должность начальника, что повлияло и на его позиции в данном рейтинге.
Галина Масликова дебютирует в рейтинге влиятельных сразу на 39 месте. В 2022 году депутат смогла переизбраться на второй срок и вновь заняла место в гордуме Нижнего Тагила. Также школа, которую возглавляет Галина Масликова, в конце 2022 года получила средства на капитальный ремонт.
Анатолий Толстов руководит компанией, которая сделала его сестру участницей списка самых богатых тагильчан (71 место). Сам предприниматель известен в городе как меценат. В 2022 году он с коллективом принял решение отменить новогодний корпоратив и направить эти средства на нужды СВО. В годы пандемии коронавируса компания активно зарабатывала на СИЗах - это одно из основных направлений работы компании.
Алла Жернакова в 2021 году не попала в число влиятельных тагильчан, однако в 2022 году оценки экспертов редакции обеспечили чиновнице сразу 41 место. В конце 2022 года в управлении подразделения Аллы Жернаковой оказалась еще одна структура — муниципальный центр управления, который будет обрабатывать обращения тагильчан в соцсетях. Муниципальный аналог действующего на областном уровне Центра управления регионом, который подчиняется АНО «Диалог», усиливает влияние главы всего подразделения.
Руководитель регцентра корпоративных отношений и ее подчиненные по факту отвечают за формирование имиджа предприятия, однако в 2022 году предприятию не удалось избежать ряда экологических скандалов (в том числе сверхнормативные выбросы в январе). С началом СВО на предприятии также произошла приостановка приема персонала даже при имеющемся дефиците кадров. Компания снимает сериал про молодежь, которая идет работать в ЕВРАЗ из-за вкусной еды в столовых, а в то же время партнерское СМИ Раудштейн при опросе студентов выявило, что их напрягает экологическая обстановка в Нижнем Тагиле. По итогам 2022 года Елена Раудштейн потеряла сразу 20 строчек в рейтинге влиятельных деятелей Нижнего Тагила. Видимо, вектор работы нуждается в корректировке, в противном случае из пике выйти не удастся.
Владимир Антонов в очередной раз подтвердил свой депутатский статус и продолжает работать в городской думе. Его позиции в перечне влиятельных жителей Нижнего Тагила за год выросли на 16 строчек, теперь директор центра профмедицины УХП вошел в первую половину рейтинга. Эксперты оценили крепкую поддержку Антонова избирателями на третьих выборах в гордуму подряд. Пятнадцатый год работы депутатом при разных мэрах - это то, что дало Владимиру Антонову высокие оценки экспертов и рост влиятельности.
Позиции Евгения Каюмова в рейтинге влиятельных жителей Нижнего Тагила стабильны также, как и пост в администрации ГЗУО. Чиновник курирует несколько городских округов, которые вносят существенный вклад в экономику региона.
Николай Князев в 2022 году смог преодолеть несколько позиций рейтинга, войдя в его первую половину. Эксперты редакции в год особого внимания к российской промышленности на фоне санкций определили генерального директора ХЗ «Планта» на 45 место в общем списке.
Дебют в рейтинге влиятельных горожан сразу на 46 месте произошел у Вячеслава Тарана, который руководит одним из крупных городских предприятий. Эксперты редакции при оценке уровня влиятельности директора «Водоканал-НТ» поставили баллы так, что он попал в первую половину рейтинга, став ещё одним представителем компании в числе городских элит.
Новый для публичного поля города представитель ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков на заседаниях гордумы проявляет себя регулярно: вероятно, статус депутата для него - не формальность или повинность, а инструмент выразить свое мнение. Этот тагильчанин относится к молодым управленцам, на которых (по сравнению с другими мастодонтами думы от ЕВРАЗа) общество возлагает надежды. Как и наши эксперты, оценки которых обеспечили Колпакову дебют сразу на 47 месте рейтинга.
Александр Ревенко в 2022 году с 30 места переместился на 48, став вторым по влиятельности главой района из трех. Кстати, новая глава Тагилстроевского района вообще не вошла в рейтинг влиятельных тагильчан — ей немного не хватило баллов, чтобы попасть в сотню. Тем не менее, глава Дзержинского района держится в первой половине рейтинга, а на его территории регулярно реализуются крупные проекты, взять хотя бы масштабнейший за последние годы — реконструкцию Ленинградского проспекта.
Константин Шведов, уже отработавший пять лет депутатом, в 2022 году оценен экспертами и попал в рейтинг влиятельных тагильчан. Представитель ЕВРАЗа находится на 49 строчке рейтинга.
Сергей Бернгардт укрепил положение в числе влиятельных тагильчан и вошел в ТОП-50. Однако если в прошлом году он занимал позиции выше своего начальника, то теперь он отстает от Александра Зверева на 12 строчек.
Директор по персоналу на ЕВРАЗе Сергей Селькин стал 51-ым в числе самых влиятельных деятелей Нижнего Тагила. Руководство вопросами персонала на втором по численности предприятии города ввело Селькина в рейтинг влиятельных. Также стоит отметить, что его подчиненная - Юлия Ефименко - в 2022 году стала депутатом, что также говорит об усилении влияния клана ЕВРАЗа в городе. Однако сам Сергей Селькин широкой публике неизвестен, поэтому можно сказать, что оценки эксперты ему выставляли скорее в связи с должностью в компании, нежели с реальным влиянием.
Управление персоналом на градообразующем предприятии становится драйвером политической карьеры: Ирина Артамонова начала свой путь депутата. Место директора на УВЗ она получила с переходом Алексея Балыбердина на работу в гордуму.
За один 2022 год влиятельность гендиректора Нижнетагильского института испытания металлов снизилась на 17 позиций. Теперь Николай Смирнов занимат 53 строчку, уступая большому числу металлургов, но все равно оставаясь одним из самых влиятельных городских промышленников.
В 2022 году в Нижнем Тагиле (как и в других городах региона) состоялось повышение цены на проезд в маршрутках и автобусах. Проблематика городского транспорта из тагильской повестки также не уходит — то очереди, то нехватка водителей, то и вовсе ДТП и травмирование пассажиров. Однако директор транспортной компании «Союз-НТ» Илья Соловьев по итогам 2022 года не только оказался в рейтинге влиятельных тагильчан в числе новичков, но и занял сразу 54 место.
Топ-менеджер еще одного тагильского промышленного предприятия за год потерял шесть пунктов рейтинга влиятельности. Александр Гердт на посту председателя совета директоров «Уралхимпласта» по итогам 2022 года выпал из первой половины рейтинга, заняв по результатам оценок экспертов только 55 место. Снижение влияния представителя «Уралхимпласта» может быть связано с экологическим скандалом из-за свалки в Новоасбесте и последующим судом с природоохранной прокуратурой.
Андрей Лебедев за год показал рост на четверть рейтинга. Чиновник в год подготовки к юбилею Нижнего Тагила находился фактически на передовой: множество городских объектов достраивали именно в 2022 году. Дорожные ремонты на десятки километров и объекты за сотни миллионов рублей - контроль за реализацией по факту относится напрямую к Андрею Лебедеву. Его медийность и влияние выросли, считают эксперты редакции и ставят оценки, дающие Лебедеву 56 строчку рейтинга.
Реализация реформы по обращению с отходами в Свердловской области идёт ровно, поэтому директор регионального оператора тоже входит в число влиятельных тагильчан. Федор Потапов, являясь директором компании «Рифей», впервые вошёл в рейтинг влиятельных горожан, а оценки экспертов обеспечили ему сразу 57 место.
Представители ГИБДД в Нижнем Тагиле в 2022 году укрепляют позиции в числе влиятельных деятелей города. В их числе и Андрей Торощин, который руководит РЭО ГИБДД. За минувший год его влияние на городские процессы эксперты оценили на 58 место, причем это сразу плюс 9 позиций относительно 2021 года.
Примером попадания в рейтинг влиятельных тагильчан даже после ухода с поста депутата стал в 2022 году Игорь Булыгин. Его влиятельность эксперты хоть и снизили на 17 пунктов, однако художественный руководитель театра остался в числе самых влиятельных тагильчан, в отличие от ряда других экс-депутатов гордумы.
Начало частичной мобилизации после объявления СВО вывело тагильского военкома в сотню влиятельных горожан. Александр Вострилов неоднократно появлялся в повестке (всегда со знаком минус), стали чаще публиковаться и отзывы о его работе в соцсетях. В результате из-за многочисленных жалоб Вострилов попал под пристальное внимание губернатора. По результатам оценок экспертов, военный комиссар Нижнего Тагила и ГГО занял 60 место в рейтинге 2022 года.
Председатель счетной палаты Валерий Платунов в 2022 году был переизбран на свой пост. Работа по выявлению недочетов в деятельности чиновников и личное стабильное положение в числе городских деятелей по результатам дали Валерию Платунову 61-ю строчку в рейтинге.
Самым влиятельным главным врачом Нижнего Тагила в 2022 году стал Сергей Овсянников. Главврач «Демидовской больницы» помимо своего поста в структуре здравоохранения теперь получил и мандат депутата местной гордумы. В результате уровень влиятельности Овсянникова эксперты редакции оценили на 62 позицию, что сразу на 15 пунктов выше показателя 2021 года.
Марина Кудрявцева стала одной из влиятельных чиновниц по итогам 2022 года. Она вошла в рейтинг впервые. Начальник финансового управления и его подразделение отвечают за вопросы бюджетирования. Ежегодный рост бюджета Нижнего Тагила, а также его расходование без особых нареканий со стороны надзорных органов позволили Марине Кудрявцевой оказаться сразу на 63 месте.
Ольга Баранова традиционно входит в число влиятельных деятелей города. По оценкам экспертов рейтинга в 2022 году она занимает 64 место, потеряв одну позицию с прошлого года.
Отец Геннадий стал едва ли не единственным представителем религиозной общественности в рейтинге влиятельных тагильчан. Настоятель храма Александра Невского известен в том числе как духовник отряда ОМОН. В публичном поле появляется нечасто, что, впрочем, не помешало ему занять 65 строку рейтинга влиятельных в Нижнем Тагиле. Возможно, эксперты оценили прошлые заслуги настоятеля, ведь в целом 2022 год в Нижнем Тагиле наполнен околорелигиозными событиями.
Впервые в рейтинг попал Дмитрий Летников. Глава Горноуральского городского округа, объединяющего множество небольших населенных пунктов вокруг Нижнего Тагила, занял 66 место. В 2022 году его сын-полицейский попался за рулем в нетрезвом состоянии, молодого человека уволили из правоохранительных органов. Однако на статус Дмитрия Летникова это не повлияло: дума округа, состоящая из существенного числа подчиненных Летникова, вновь избрала его главой ГГО.
Можно с уверенностью сказать, что эксперты редакции обращают внимание не только на посты и реализуемые проекты, но и на активы участников рейтинга. Третий по уровню достатка бизнесмен в Нижнем Тагиле Игорь Атапин вошел и в число самых влиятельных тагильчан по итогам 2022 года. Компания является поставщиком ЕВРАЗ НТМК, ВСМПО-Ависма и еще ряда крупных промышленных предприятий региона.
Владимир Винтовкин известен как руководитель компании-подрядчика, занимающегося ремонтом и обслуживанием городских объектов. Также «Уралстройкомплекс» приобретает различные здания, которые выставляет на приватизацию муниципалитет. Сейчас Владимира Винтовкина и руководство еще одной дорожной компании подозревают в картельном сговоре, однако по итогам 2022 года гендиректор подрядной конторы занял 68 место, прибавив 12 пунктов с прошлого рейтинга влиятельности.
Еще один дорожный строитель в рейтинге влиятельных деятелей Нижнего Тагила - Алексей Голященко. Один из богатейших предпринимателей города за 2022 год поднялся в рейтинге на 9 позиций. Ситуация с ремонтом моста по Циолковского оборачивается в пользу бизнесмена: он все еще является подрядчиком даже при текущем уровне выполнения контракта, а проект получил дополнительные средства на реализацию из-за подорожания стройматериалов.
Среди новичков рейтинга влиятельных - депутат нового созыва гордумы Юлия Ефименко. HR-директор ЕВРАЗ НТМК вошла в число влиятельных тагильчанок по результатам оценки экспертов редакции. Уровень влиятельности Юлии Ефименко оценили на 70 место, она стала еще одним представителем клана ЕВРАЗ НТМК в гордуме и в числе городских элит.
Замначальника полиции Вадим Саматов за 2022 год снизил свои позиции в числе влиятельных тагильчан, отчасти ознаменовав тренд на уменьшение влияния представителей полиции в целом. В рейтинге 2021 года положение полицейских было выше, теперь же эксперты в большинстве своем отдают правоохранителям меньший вес. Таким образом у Саматова минус 37 позиций и 71 место в рейтинге.
Григорий Битюков, не так давно ставший природоохранным прокурором города и ГГО, вошел в число влиятельных деятелей сразу на 72 строчке рейтинга. Регулярное фигурирование в экологической повестке города (а заводы Нижнего Тагила и предприятия пригорода дают достаточно поводов для проверок) сделало Григория Битюкова одним из самых влиятельных тагильчан.
Дмитрий Рыбакин вошел в число влиятельных тагильчан, заняв 73 место списка. В целом гендиректор ВГОКа находится в тренде присутствия представителей промышленности в рейтинге влиятельных. При этом предприятие уже несколько лет находится на стадии банкротства и регулярно становится участником судебных тяжб.
Анатолий Зайцев руководит отделом полиции в Ленинском районе Нижнего Тагила. За 2022 год его влиятельность снизилась на 31 позицию, однако он все еще остается самым влиятельным начальником ОП в городе с 74-76 местом в общем рейтинге.
Известный тагильский бизнесмен Сергей Перезолов в 2022 году остался последним застройщиком в городе. Он объявил об уходе с рынка строительства многоквартирных домов в Нижнем Тагиле на фоне кризиса и оттока населения. По оценкам экпертов редакции директор ООО «Юпитер-НТ» в рейтинге 2022 года занял 74-76 место.
Представитель правоохранителей Олег Салабаев впервые вошел в рейтинг, заняв 74-76 позицию. Начальник штаба межмуниципального управления в результате оценки экспертами редакции включен в число влиятельных правоохранителей Нижнего Тагила.
Руслан Асадуллин руководит отделом полиции № 20. Под его управлением борьба с преступностью на территории ГГМ. По результатам 2022 года позиции этого правоохранителя снизились также, как и некоторых других его коллег. С результатом с минус 11 строк он закрепился на 77-78 месте.
Чиновница Светлана Юрчишина дебютировала в рейтинге влиятельных тагильчан в 2022 году на 77-78 месте. Начальник управления культуры в год юбилея Нижнего Тагила не могла не войти в число влиятельных, ведь многочисленные праздничные мероприятия проводились именно ее подчиненными. Уровень празднования отмечали и сами горожане, и гости города, в том числе высокопоставленные гости.
Владимир Березин в рейтинге 2022 года потерял больше половины позиций, у него падение в 42 строки. Теперь прокурор Пригородного района находится на 79-81 месте в числе влиятельных деятелей Нижнего Тагила. Столь сильное падение скорее связано с ростом других участников рейтинга в год муниципальных выборов, а также появление влиятельных дебютантов из числа новоиспеченных депутатов.
Дмитрий Буданов вошел в перечень влиятельных тагильчан на 79-81 месте. В Нижнем Тагиле завершается строительство мусоросортировочного комплекса, проект реализует «Облкоммунэнерго», гендиректором которого является Дмитрий Буданов. Он регулярно появляется в повестке, рассказывая о ходе реализации проекта.
Уровень влиятельности начальника управления ЖКХ в Нижнем Тагиле вырос на несколько пунктов. В 2022 году Павел Ивушкин занял 79-81 место по результатам оценки экспертов.
Начальник отдела полиции № 19 отвечает за правопорядок на Тагилстрое. Николай Лепешкин в 2022 году снизил свои позиции на 18 пунктов, расположившись на 82 строчке рейтинга.
Леонид Мартюшев в 2022 году не стал переизбираться в гордуму Нижнего Тагила. В результате эксперты при составлении рейтинга поставили ему баллы, которых хватило только на 82-86 позицию. Его падение получилось более чем на 40 строк.
Новый директор ЦОДД вошел в рейтинг влиятельных деятелей Нижнего Тагила на 82-86 строке. Вячеслав Масальский сменил на этом посту Вячеслава Сизова. Учреждение отвечает за организацию дорожного движения, от нанесения разметки до установки ограждений и светофоров на улицах Нижнего Тагила.
Семейные связи не могут не учитываться в оценке влиятельности. Однако часть экспертов отмечает, что наличие влиятельных родственников далеко не всегда дает шансы на высокие позиции. В результате в рейтинге 2022 года Илья Силяев оказался в числе влиятельных тагильчан на 86 месте.
На момент опроса экспертов Андрей Чанышев как раз покинул пост прокурора Тагилстроевского района. С этим и связано его падение на 54 позиции в рейтинге влиятельных тагильчан.
Денис Парамонов покинул пост главы администрации Тагилстроевского района и перешел на работу в МУП. Теперь он директор «Тагилэнерго», а его положение в рейтинге - 87-89 позиция.
Олег Полевщиков известен как экс-руководитель тагильских пожарных. На посту вице-президента «Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила» он вошел в число влиятельных деятелей города на 87-89 месте.
Сергей Соседков в рейтинге влиятельных остался, однако потерял свыше 40 позиций. Начальник следственного отдела Ленинского района теперь занимает 87-89 место в числе тагильчан, оказывающих влияние на городские события. Такое падение говорит о снижении влияния правоохранителей-руководителей среднего уровня.
Игорь Эркенов возглавляет ОП в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Минувший год не пощадил положение Эркенова в рейтинге и он оказался на 90-й строчке против 56-й годом ранее. Возможно, это связано с уровнем подростковой преступности (все помнят вагонских вандалов, которые исписали весь город) и в целом дурной репутацией данного отдела полиции. Едва общественность забыла историю со смертью Головко, как начало 2023 года вновь стало связано с гибелью задержанного. Пока ведется расследование и о вине подчиненных Эркенова говорить рано, но тень на руководителя отдела полиции в очередной раз упала.
Руслан Юсупов стал одним из немногих бывших депутатов Гордумы, вошедших в число влиятельных тагильчан. И это скорее из-за гособоронпредпрития в трудовой книжке. С осени 2022 года главный энергетик УВЗ в повестке не появляется. В итоге уровень влияния на город эксперты и снизили на 30 пунктов.
Представителей сферы политического PR в рейтинге становится все больше: в 2022 году дебютировала Наталья Масальская, которая является бессменным пресс-секретарем гордумы Нижнего Тагила. Ее многолетняя работа в аппарате думы дали 92-93 строку рейтинга.
Ещё один представитель бизнеса Алексей Польский расположился на 92-93 строке итогового списка влиятельных тагильчан. Собственник «Специальные машины-СТ» с 6 местом в числе богатейших предпринимателей города впервые вошёл и в число влиятельных. Эксперты редакции все большее внимание уделяют частному капиталу.
Владислав Потанин потерял статус депутата городской думы Нижнего Тагила, а также 32 строки рейтинга самых влиятельных людей. Пост директора одного из немногих городских вузов (точнее того, что от них осталось после череды образовательных реформ) обеспечил Потанину только 94 место.
Работа в ресурсоснабжающей компании, которая реализует программу газификации в регионе, обеспечила Сергею Логинову 95 строку в числе влиятельных тагильчан. Инициатива развития подключения домовладений к газу принадлежит лично президенту страны, а Нижний Тагил - единственный муниципалитет региона, где программа получила реализацию. По факту статус влиятельности в этом случае принадлежит всецело должности исполнительного директора, а не личным качествам персоны.
Охрана общественного порядка в год массового празднования юбилея Нижнего Тагила велась под руководством Оксаны Свиноховой. Отсутствие каких-либо ЧП в дни гуляний прямая заслуга полицейских, поскольку тагильчане давали массу поводов для возникновения проблем. Однако беспорядков в городе избежали. У замначальника полиции по охране общественного порядка 96 строка рейтинга.
Борис Соколов в 2022 году снизил свою влиятельность на тагильские события сразу на четверть рейтинга. Минус 24 строки и 97 место в рейтинге - таков результат президента ТПП в Нижнем Тагиле в год многочисленных санкций в отношении бизнеса.
Сергей Федореев дебютирует на 98 месте. Руководитель представительства областного фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле является одним из молодых влиятельных тагильчан. Современный подход к работе с бизнесом, вероятно, в скором будущем даст Федорееву еще больший рост в рейтинге, особенно на фоне падения коллеги из ТПП.
Начальник отдела полиции на Красном Камне занял 99 строку рейтинга влиятельных деятелей Нижнего Тагила. Андрей Кузнецов ранее в рейтинге не участвовал. Его позиции существенно слабее позиций коллег из других районов, однако при общем тренде снижения влиятельности правоохранителей попадание даже в конце списка уже можно считать достижением. Основанном, впрочем, скорее на должности, а не на реальной власти.
Четвертый представитель «Водоканал-НТ» в рейтинге влиятельных тагильчан — Татьяна Маньшина. Совладелица компании замыкает сотню самых влиятельных горожан, демонстрируя крепость позиций представляемой компании. Больше персон от одной организации, пожалуй, только у блока мэрии и двух градообразующих предприятий.