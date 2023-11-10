Прошлый год проверял на прочность общество в целом и самых видных его представителей. Экономические и политические потрясения ослабили позиции одних и вознесли других. TagilCity.ru представляет рейтинг самых влиятельных персон Екатеринбурга. Спецпроект позволяет оценить, кто адаптировался к общей турбулентности лучше других.

О проекте

«ТОП-100 самых влиятельных людей Свердловской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, блогеры и политтехнологи, силовики и производственники. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и ранжировали чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.

Как считали

Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.