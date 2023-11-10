Прошлый год проверял на прочность общество в целом и самых видных его представителей. Экономические и политические потрясения ослабили позиции одних и вознесли других. TagilCity.ru представляет рейтинг самых влиятельных персон Екатеринбурга. Спецпроект позволяет оценить, кто адаптировался к общей турбулентности лучше других.
«ТОП-100 самых влиятельных людей Свердловской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, блогеры и политтехнологи, силовики и производственники. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и ранжировали чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
По результатам оценок экспертов, Евгений Куйвашев является лидером среди всех влиятельных деятелей в Екатеринбурге. Губернатор регулярно добивается поступлений из федерального бюджета на нужды региона, в том числе для реализации крупных проектов в столице. Финансирование нацпроектов в Екатеринбурге исчисляется миллиардами рублей, что было бы невозможно без подключения главы региона к процессу согласования бюджетов с федеральными властями.
Главной заслугой Евгения Куйвашева на политическом поле в столице региона эксперты называют окончательное решение противостояния областных властей с администрацией Екатеринбурга. Этот конфликт начался еще в девяностые годы. И первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, и первый свердловский губернатор Эдуард Россель были сильными, яркими политиками, так что конкуренция между «городом» и «областью» была неизбежной.
Поставить точку удалось только губернатору Евгению Куйвашеву. Показательная деталь: именно при нем городской чиновник Владимир Тунгусов, которого СМИ называли «серым кардиналом» Екатеринбурга (якобы, он контролировал финансовый трафик в городе) вначале перешел на работу в резиденцию губернатора, а потом и вовсе – удалился на пенсию.
Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с 2012 года, а в Екатеринбург переехал из Тюмени в 2011 году - год проработал заместителем полпреда президента РФ в УрФО, а затем и самим полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Главу одного из сильнейших регионов страны исторически связывают с известными политиками из Тюмени - текущим полпредом УрФО Владимиром Якушевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Несомненно, эксперты при оценке влиятельности учитывали и этот аспект в карьере губернатора.
В июне 2023 года Игорь Алтушкин вышел из числа совладельцев компании «Рашн Коппер Компани Лимитед», которой принадлежит в том числе и РМК. Однако сложно назвать это фактической потерей влияния в данной компании - ни он первый, ни он последний российский олигарх в рамках санкций расставался с активами на бумаге.
В Екатеринбурге Алтушкин известен не только предпринимательством, но и благотворительностью и общественной деятельностью. К концу 2020 года он потратил 718 млн рублей на борьбу с пандемией COVID-19. Помогает деньгами больным детям, возводит спортивные комплексы и православные храмы в уральской столице. Входит в попечительский Совет УГГУ. Полностью финансирует батальон «Урал», в настоящее время принимающий участие в СВО в Украине.
Однако вряд ли ему удалось “отмолить” в глазах общественности свое участие в скандале вокруг попытки построить храм возле театра Драмы.
Напомним, инициатором проекта был фонд святой Екатерины, в число учредителей которого входит Алтушкин (а также Андрей Козицын и Андрей Симановский, которые также входят в топ влиятельных). Администрация города выделила под строительство храма часть сквера у театра, что возмутило горожан. Начались акции протеста и столкновения протестующих с охраной стройплощадки - бойцами академии боевых искусств, построенной на средства Игоря Алтушкина. Конфликт удалось решить только президенту РФ.
Впрочем, даже это негативное обстоятельство можно трактовать как показатель влияния данной персоны. Иметь даже лишь теоретическую возможность мобилизовать такое количество специалистов в области силового решения конфликтов способен далеко не каждый. Так или иначе, это фигура федерального масштаба, для которой Екатеринбург имеет большое значение и которая имеет безусловно высокое влияние на город.
Официально УГМК Андрей Козицын покинул еще в 2022 году на фоне антироссийских санкций, однако влияния в Екатеринбурге, по мнению экспертов, этот миллиардер не потерял. Он получил 3 место в числе влиятельных деятелей столицы региона, причем с минимальным отрывом от Игоря Алтушкина.
В результате выборов в городскую Думу Екатеринбурга в так называемую “группу Козицына” вошли четыре депутата. Политологи и другие собеседники редакции при составлении рейтинга неоднократно отмечали, что инвестиции бизнеса в город и регион дают возможность бенефициарам не просто влиять на те или иные решения, но и диктовать свои условия.
А благотворительная деятельность Андрея Козицына известна широко: за годы работы в регионе он поддержал ряд проектов соцсферы, в том числе восстанавливает монастыри, уделяет внимание развитию спорта, создал самый большой в России музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. Во многом благодаря Козицыну была запущена трамвайная линия от Верхней Пышмы до Екатеринбурга, что с одной стороны частично решило вопрос перенаселения столицы и сделало город-спутник еще более привлекательным для переезда, а с другой дало возможность кадрам работать в Екатеринбурге без смены места жительства.
В списке многочисленных регалий у Андрея Козицына также посты президента благотворительного фонда «Дети России», вице-президента Всероссийской федерации самбо, президента хоккейного клуба «Автомобилист».
Фигура Владимира Якушева для Екатеринбурга весома, уверены эксперты: они оценили влияние полпреда на столицу Среднего Урала на четвертое место в рейтинге. В широком смысле значение этой персоны существенно выше и не ограничивается одним городом, но все-таки в целом в Екатеринбурге полпред - не самый влиятельный деятель.
Владимир Якушев со времен губернаторства в Тюменской области сохранил связь с Сергеем Собяниным, а теперь активно взаимодействует с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Со стороны может показаться, что его функция полпреда чисто представительская и заключается в посещении официальных мероприятий в регионах УрФО. Однако есть и другая важная функция - наблюдателя, ведь если поручения президента в Екатеринбурге в частности и в Свердловской области в целом будут выполняться недостаточно рьяно, то глава государства узнает об этом именно от Якушева. Что, кстати, еще раз подтверждает и твердость позиций губернатора Свердловской области в этом рейтинге. Работа таких крупных госдеятелей в тандеме обеспечивает прочность позиций федеральной власти в регионе.
Глава столицы региона является самым влиятельным муниципальным чиновником. Однако в целом его позиции не слишком сильны: эксперты редакции отвели Орлову лишь пятое место в рейтинге, причем его “поджимает” еще один известный уральский олигарх.
Памятуя о погашенных в регионе конфликтах между городской и региональной властью, источники TagilCity.ru отмечают, что Алексей Орлов в целом двигается в рамках стратегии свердловского губернатора. И в данном случае уместнее говорить о достижениях Евгения Куйвашева в нивелировании противостояния властных элит, нежели о самостоятельном весе Орлова.
Конечно, реальное влияние у Орлова существует - все-таки он глава Екатеринбурга. На выборах в Гордуму осенью 2023 года он смог провести группу депутатов, которая будет занимать центристскую позицию, уверены собеседники редакции. И хотя фактически Алексея Орлова следует рассматривать как муниципальный инструмент влияния в руках областных властей, но кто скажет, что это плохо, если эксперты при всех своих противоречиях в оценках все-таки поместили мэра в первую десятку рейтинга влиятельных екатеринбуржцев?
Относительно низкое место Пумпянского в первой десятке рейтинга можно объяснить некоторым снижением активности «Синары» в Екатеринбурге, полагают эксперты. Возможно, это связано с наращиванием влияния в ЮФО. Компания реализовала в Таганроге первую в России трамвайную концессию и сейчас занимается аналогичным проектом в Ростове-на-Дону. Кстати, интерес компании к аналогичной концессии в Екатеринбурге не раз обсуждался в СМИ, однако проект (где у «Синары» было несколько сильных конкурентов), похоже, канул в лету.
В 2022 году Пумпянский, как и некоторые его коллеги по данному рейтингу, отошел от бизнеса из-за санкций, наложенных на него лично (чтобы не мешать предприятию работать за рубежом). Имидж «патриота» был несколько подмочен сыном Дмитрия Пумпянского — Александром. Ему пришлось вернуться из Швейцарии на родину, поскольку в санкционный список российских олигархов включили и его тоже. Позже Александр подал заявку в федеральный департамент экономики Швейцарии с просьбой исключить его из этой компании.
Здесь уместнее говорить о влиянии ФСБ, как федеральной организации, а не о личном влиянии ее конкретных сотрудников, тем более что смена руководства в ведомстве - явление регулярное. С началом СВО Федеральная служба безопасности становится героем новостей соответствующей тематики.
Самым громким обнародованным достижением контрразведки в регионе в этом году стало задержание американского журналиста в центре Екатеринбурга по обвинению в шпионаже. Весной в Нижнем Тагиле задержана семья работников Уралвагонзавода, которые продали Украине секретные чертежи с оборонного предприятия за 100 тысяч рублей. Представители федеральной структуры в регионе также занимаются расследованием нескольких попыток нападений на военкоматы. Так, уроженец Мариуполя в Нижнем Тагиле планировал взорвать военкомат, а через некоторое время пенсионерка, подстрекаемая телефонными мошенниками из Украины хотела поджечь это же здание.
Но стоит отметить, что операцию в столице региона провели сотрудники из Москвы, причем из военной контрразведки. Поэтому говорить о чьих-то конкретных заслугах в этой закрытой структуре не приходится. Тем не менее, Игорь Николаев входит в десятку самых влиятельных горожан, эксперты считают его самым влиятельным силовиком Екатеринбурга.
Глав региональных управлений МВД в России также регулярно ратируют. И также здесь уместнее говорить о влиянии свердловской полиции как структуры в целом, нежели о личных крупных достижениях. Александр Мешков приехал в Екатеринбург в 2019 году, по ротации.
Кадровые проблемы в возглавляемом ведомстве Мешков не отрицал и не отрицает: по его словам, в Екатеринбурге некомплект сотрудников ППС на уровне 30%, по участковым - выше 18%. Не лучше ситуация обстоит и в других городах региона. По данным источников TagilCity в правоохранительных органах, на решение менять место работы влияют как зарплаты ниже средней по региону, так и другие условия труда - высокие нагрузки из-за недоштата, кипы бумаг к заполнению и регулярные поставки рецидивистов уральскими колониями.
За последний год в регионе все также остро стоит проблема телефонного мошенничества, а Екатеринбург отличается громкими ЧП типа недавнего убийства африканского студента, регулярными стычками мигрантов и раздел бизнеса и территорий группировками молодых спортивных людей.
В эту должность он вступил в 2021 году и практически сразу же СМИ стали утверждать, будто бы Чемезов отвечает за «политические вопросы» в резиденции свердловского губернатора, а также очень давно состоит с Евгением Куйвашев в хороших рабочих и дружеских отношениях.
С этой точки зрения, человек, курирующий предвыборные кампании губернатора и интересующих резиденцию акторов политической арены, достоин войти в топ-10 самых влиятельных персон в Екатеринбурге.
В сентябре в Екатеринбурге прошли выборы депутатов Гордумы. Задачей Чемезова, по мнению участников городской политтусовки, было формирование думского большинства за счет “группы Орлова” (депутаты-”центристы”, лояльные мэру уральской столицы (= губернатору). С этой задачей он справился блестяще.
По итогам выборов, “группа Орлова” получила 12 мандатов из 35 возможных. Учитывая, что еще семь мандатов досталось лояльной мэру и губернатору “группе Вихарева”, а еще 10 мандатов распределились между различными бизнес-структурами (тоже, в общем и целом, лояльными властям города и области), то ближайшие 5 лет “центристы” будут, так сказать, “задавать тон” всей Гордуме Екатеринбурга.
Выпускник свердловского юридического института, Павел Крашенинников являлся представителем так называемой “уральской юридической школы” (неформальное сообщество выпускников СЮИ, занявших высокие посты в федеральных структурах, имеющих отношение к юриспруденции). Ныне юристы говорят, что вышеупомянутое “землячество” фактически прекратило свое существование, но в былую заслугу Павлу Владимировичу это записать все же стоит.
Вообще, заслуг у Крашенинникова немало (к примеру, он принимал участие в разработке реформы Конституции в 2020 году). В политике это настоящий “тяжеловес” федерального масштаба.
Будучи депутатом Госдумы от Свердловской области, он часто появляется в Екатеринбурге, выступает в Ельцин-центре, общается с местными чиновниками. Однако реального влияния на кого бы то ни было он не имеет, полагают наблюдатели. Голоса экспертов при оценки Павла Крашенинникова иногда были диаметрально противоположны, что дает возможность предположить, что в данном случае медийность деятеля и его политический бэкграунд подменяют способность реально влиять на положение дел в Екатеринбурге. Он набрал одинаковый средний балл с Александром Мешковым и Олегом Чемезовым, но именно из-за противоречий у экспертов мы позволили себе поместить его в рейтинге после них, а не по алфавиту первых букв фамилий, как обычно делаем в подобных ситуациях.
Бизнесмен является, пожалуй, самым ярким патриотом в регионе. Его компания активно поддерживает бойцов СВО, помогала региону в период пандемии. Сам руководитель награжден государственным знаком «За заслуги перед Свердловской областью».
Многомиллиардная выручка компаний Андрея Симановского делает его одним из богатейших бизнесменов Екатеринбурга. Деньги зачастую идут рядом с влиятельностью. Но еще влияние можно оценить и по способности оперативно мобилизовать людей. В его компании работает около 11 тысяч человек, судя по всему, согласных на разные чудачества своего босса, которых ой как немало.
Каждое утро сотрудники начинают с зарядки и пения государственного гимна. Просмотры шоу Никиты Михалкова и Владимира Соловьева там являются обыденностью. А по выходным дням сотрудники периодически выходят на субботники и благотворительные мероприятия. Мотивировать людей жертвовать своим личным временем, согласитесь, не так уж просто. Как минимум, недешево.
Можно ли сказать, что экстравагантность Симановского вредит ему? Несомненно, Андрей Симановский один из самых влиятельных деятелей Екатеринбурга. Однако по результатам оценки экспертов редакции он не смог попасть в десятку рейтинга влиятельных.
Пост гендиректора «Группы Синара» Ходоровский занял еще в 2008 году, а летом 2023 года он стал президентом и председателем совета директоров холдинга. Он объединяет активы миллиардера Пумпянского, не связанные с трубной промышленностью (например, Банк «Синара», холдинг «Синара-Транспортные Машины», холдинг «Синара-Девелопмент», компания «ТМК ЧЕРМЕТ», «Архыз-Синара», «Уральские локомотивы» и др).
Безусловно, Михаил Ходоровский — профессионал высочайшего класса. Достаточно сказать, что в УрФУ он заведует созданной по его же инициативе кафедрой «Банковский и инвестиционный менеджмент», имеет награду «Заслуженный экономист РФ» и так далее.
Профессиональные достижения и доверие одного из лидеров рейтинга Пумпянского принесло Ходоровскому высокие баллы и 12 место в сотне влиятельных деятелей Екатеринбурга.
Среди активов бизнесмена — сотовый оператор «Мотив», банк «Уралфинанс» и другие организации. Одной из вероятных целей бизнесмена в будущем собеседники редакции называют контроль над ЕМУП «Водоканал» , которым, впрочем, интересуются и другие крупные игроки.
Виталий Кочетков известен не только коммерческими интересами в Екатеринбурге, но и влиянием на политическую жизнь. В результате выборов в Гордуму в 2023 году в «группу Кочеткова» вошли четыре человека, однако — по данным источников редакции — планы у бизнесмена были более амбициозные. В целом у Кочеткова достаточно высокие позиции в общем рейтинге влиятельных людей Екатеринбурга, но среди представителей бизнеса эксперты редакции отвели ему только 6 место.
Пожалуй, самым масштабным достижением Forum group в плане влияния на жизнь Екатеринбурга, является застройка жилого района «Солнечный». Жители микрорайона наверняка благодарны застройщику за продуманную инфраструктуру (к примеру, благодаря видеонаблюдению там практически искоренен даже подростковый вандализм).
Гораздо важнее вероятное "теневое влияние" Черепанова. В 90-х он, якобы, он был тесно связан с «Уралмашем». Позже СМИ писали о том, что "политической крышей" Черепанова, якобы, являлся некогда влиятельный в городе Владимир Тунгусов.
Не нужно думать, что и «Уралмаш», и «коллективный Тунгусов» канули в Лету окончательно и бесповоротно. Многие участники тех событий ведут легальный бизнес и в наши дни. И связи друг с другом они, думается, не теряют. Так что свое 14 место этот участник в глазах экспертов редакции заслужил.
Парламентская карьера Андрея Альшевских впечатляет своей последовательностью. Гордума Екатеринбурга - свердловская Облдума - Госдума РФ. Казалось бы, идеальный депутат - не теряет связи с регионом, вхож во многие кабинеты, активно рассказывает о своей деятельности в соцсетях и СМИ.
Однако в политической карьере идеального депутата есть один штрих. Начав как бескомпромиссный оппозиционный политик, в определенный момент он перешел в провластную команду. Это не хорошо и не плохо, просто факт.
На выборах в сентябре 2023 года его сын Александр победил оппонентов и стал депутатом Гордумы Екатеринбурга. Можно предположить, что, найдя свой путь к успеху, Андрей Альшевских резонно решил умножить его с помощью наследника. И сложно отрицать уровень влияния депутата ГД на Екатеринбург, ведь эксперты определили его на 15 место.
Вот здесь уместно говорить о степени влияния конкретного участника рейтинга. Дело в том, что РПЦ - крайне консервативная организация и митрополит = митрополия: 679 храмов, 577 священников, 83 диакона. Для того, чтобы наглядно оценить количество жителей Екатеринбурга, полностью лояльных Кульбергу, достаточно посмотреть на масштабы Крестного хода.
Другое дело, что “элитарного влияния” у Кульберга или нет, или это тщательно скрывается. Скажем больше, Митрополит давал свидетельские показания против скандально известного экс-схиигумена Сергия (его обвиняли в склонении к самоубийству через уговоры (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч.3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). А вот у Сергия влияние на местных элитариев было высоким. Однако митрополит после этого скандала в регионе свои позиции сохранил, что может свидетельствовать о наличии у него достаточных связей с влиятельными персонами.
В администрации главы региона Павел Креков курирует социальные вопросы (сферы здравоохранения, культуры, образования, молодежной политики, соцобеспечения, физкультуры и спорта). В 2023 году замгубернатора выезжал в Сосьву и Таежный после массовых пожаров, чтобы проверить исполнение поручений губернатора.
В столице Среднего Урала реализуются различные нацпроекты, а Павел Креков регулярно попадает в повестку во время инспекций этих объектов. С одной стороны, работа по нацпроектам - это постоянный контакт с подрядчиками, с другой - фигурирование в информационном поле. И это однозначно сказывается на уровне влиятельности.
Несомненно, показатели развития социальной сферы региона - это работы целой команды, а не одного руководителя. Однако при оценке влиятельности всех заместителей губернатора эксперты TagilCity.ru самую высокую позицию присудили именно Павлу Крекову. Возможно, это связано с тем, что в Свердловскую область он приехал из Тюменской - следом за Евгением Куйвашевым, в период его назначения губернатором региона.
Крылов возглавил свердловскую прокуратуру 31 мая 2021 года, по ротации (как это обычно и происходит в силовых ведомствах РФ). Эксперты утверждают, что никто из уральских олигархов его не лоббировал, соответственно, о “теневом влиянии” здесь говорить не приходится.
Журналисты характеризуют его как жесткого руководителя, но напомним общую ситуацию по силовикам. Руководители подобных ведомств обязаны действовать только в жестких рамках закона и никак иначе.
Эксперты явно недооценили влияние этого участника рейтинга. Официальный статус у депутата Гордумы скромный, однако в новом составе екатеринбургского парламента в «группу Вихарева» вошли сразу семь человек (выборы депутатов ЕГД прошли в сентябре). Таким образом, «группа Вихарева» по количеству депутатов — на втором месте после «группы Орлова» (депутаты, лояльные мэру Екатеринбурга).
Кроме того, Алексей Вихарев возглавил в новом созыве Гордумы Екатеринбурга фракцию «Единой России». Кроме того, его группа установила контроль над важнейшими комиссиям парламента: по бюджету и по городскому хозяйству.
Говорят, что «группа Вихарева» представляет интересы бизнес-сообщества, известного под названием «Отель». Это коммунальная сфера, управляющие компании и многое другое. В целом «группу» этого депутата СМИ считают лояльной к городским властям, что также свидетельствует о достаточном влиянии на события в Екатеринбурге.
Отец Алексея — Андрей Вихарев, как пишут СМИ, в 90-е был близок к криминальным авторитетам Екатеринбурга . А его тестя Сергея Терентьева СМИ называют одним из лидеров ОПС «Уралмаш» .
Работает в вышеупомянутых компаниях с 2001 года. Является советником президента Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», ранее занимал там пост вице-президента.
Михаил Черепанов — судя по всему, высококлассный специалист, но как и многие другие участники рейтинга, он является человеком команды «Синары», поэтому его попадание в 20-ку влиятельных связано и с влиянием Дмитрий Пумпянского.
«Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева имеет многомиллиардные контракты с Управлениями капстроительства области и ее столицы, свердловским Роспотребнадзором и другими областными ведомствами, а также с администрацией Екатеринбурга.
Очевидно, что этот участник рейтинга вхож во многие кабинеты. Но в последнее время Валерия Ананьева подводит собственный сын, Виктор. В 2019 году, во время скандала вокруг будущего строительства храма у театра Драмы, предполагалось, что якобы Виктор спонсировал организаторов этого “бунта горожан”.
Осенью 2023 года Скуратову лично пришлось отвечать перед общественностью и СМИ после очередного ЧП авиакомпании, когда самолет в полуторами сотнями человек экстренно приземлился в поле в Новосибирской области из-за технических неполадок.
Нельзя сказать, что и до этого ЧП у авиакомпании Скуратова все было гладко. Во время пандемии «УА», как и другие перевозчики, столкнулись со сложностями: многие рейсы приходилось отменять и возвращать пассажирам деньги, а наложенные на Россию санкции усложнили ремонт самолетов и снизили объемы перелетов.
Тем не менее, компания Сергея Скуратова является важным для региона предприятием, и эксперты высоко оценили его влияние.
На должности прокурора столицы Среднего Урала Светлана Кузнецова работает с 2015 года. Ранее она руководила прокуратурой Дзержинского района Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле Кузнецова известна участием в громком деле против общественника Егора Бычкова (соратника признанного иноагентом Ройзмана).
Несомненно, высокий статус в ведомстве является весомым фактором попадания прокурора в рейтинг. Однако есть у персоны и личностные характеристики, которые помогли укрепится в городе. Вспомните историю, когда сотрудники городской прокуратуры разослали по СМИ анонимные письма с аудиозаписью, где городской прокурор очень жестко отчитывает сотрудников на совещании. Попытка пошатнуть положение Кузнецовой провалилась: юридическое сообщество встало на ее сторону, поскольку беседу с персоналом она проводила за должностное нарушение. Тогда работники прокуратуры потеряли жалобу от гражданина. Анонимный демарш подчинённых Кузнецовой был нивелирован, а прокурор и по сей день занимает уверенные позиции.
По оценке экспертов, в рейтинге влиятельных деятелей Екатеринбурга Кузнецова является самой влиятельной женщиной города. Однако стоит обратить внимание на патриархальность взглядов екатеринбургских элит - первой женщине в рейтинге эксперты отвели только 23 место.
Надбитов возглавил управление совсем недавно, в апреле 2023 года, но уже столкнулся с серьезным вызовом. Расследование смерти Далера Бобиева (по одной из версии, ребенок был убит приемной матерью) контролировал лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Судя по отсутствию негативных реакций от Бастрыкина, работой Надбиева руководство пока довольно.
Влияние Евгения Ройзмана на процессы в городе эксперты оценили так, что экс-глава Екатеринбурга оказался в первой тридцатке лидеров рейтинга. И это после того, как в мае суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской федерации. Тогда на выплату штрафа фанаты иноагента собрали деньги в течение одних суток.
Летом он возобновил свои традиционные пробежки по субботам, так что на его сторонников можно посмотреть вживую. Учитывая статью, по которой был осужден Евгений Ройзман, формально в политику он не вернется. Но 25 место в рейтинге влиятельных у этого оппозиционера может говорить, что даже якобы выпав из числа политиков, Евгений Ройзман имеет достаточно связей для того, чтобы оставаться в игре.
В последние месяцы Вегнер продемонстрировал уникальную способность влипать в федеральные скандалы, которые его, вроде бы, и не касались.
Многие помнят нашумевшее задержание американского журналиста сотрудниками ФСБ РФ (а точнее — военной контрразведки, по слухам). Так вот, оказалось, что незадолго до этого американец зашел в гости в Вегнеру.
После «марша Пригожина», в политтусовке вспомнили, что Вячеслав Вегнер вел переписку с Пригожиным и многое сделал для ЧВК «Вагнер».
Не уверены, можно ли тут говорить о каком-то влиянии, но то, что Вячеслав Вегнер всегда находится в центре событий — это точно.
Жизнеописание этого участника нашего рейтинга достойно отдельной книги. Несмотря на относительно молодой возраст (ему еще нет и 40 лет), Дмитрий Ионин построил стремительную карьеру: депутат Облдумы, депутат Госдумы, заместитель свердловского губернатора.
СМИ приписывали ему и участие в различных бизнес-проектах без подтверждений, но гораздо интереснее одна из последних версий: якобы, представители “старой политической гвардии” Екатеринбурга могут консолидироваться с бизнесменом Кочетковым и другими влиятельными акторами и выдвинуть кандидатуру Ионина на пост главы региона на ближайших выборах.
Даже если это всего лишь досужие разговоры, сам факт их появления многое говорит о степени явного и неявного влияния Ионина в Екатеринбурге.
В последние годы по имиджу «Общества Малышева, 73» сильно бьют неудачи, связанные с проектом автовокзала — ТРЦ «Золотой».
В 2021 году убытки компании, по оценкам ЕАН , составили более 8 млн рублей. Тем не менее, в том же году «Общество» начало глобальный проект: строительство нового автовокзала недалеко от ТРЦ «Дирижабль». Стоимость проекта тогда оценивали в 25 млрд рублей. Помимо автовокзала, который бизнесмены планировали передать мэрии, там должен был появиться полноценный торговый центр, автопарковки и другая инфраструктура. Возможно, после появления «Золотого», освободилась бы площадка, которую сейчас занимает автовокзал «Южный». Но пока что воз и ныне там. Строительство «Золотого» планировали закончить в 2023 году, но пока что стройка заморожена.
Реконструкция ТРЦ «Пассаж» (еще один актив компании) тоже понравилась далеко не всем горожанам. Многие предполагают, что Погребинский с Заводовским (совладельцы «Общества Малышева, 73») под видом реконструкции «Пассажа» попросту построили новое здание, заодно убрав памятный многим сквер с фонтаном.
Официальная биография у Анатолия Никифорова безупречна: афганец, единоросс, депутат и благотворитель. Здесь, наверное, уместно перефразировать поговорку: «Не человек красит место, а место человека». Рынок «Таганский ряд» журналисты называют чуть ли не главным криминальным центром Екатеринбурга.
Преступлений там — на любой вкус: от уличной преступности (торговцы же по вечерам уходят с наличностью), до вывода денег в Китай по «обнальным схемам» и наркоторговли. Неудивительно, что вокруг такого перспективного предприятия десятилетиями идет самая настоящая «криминальная война». Не украшают ситуацию и загадочные смерти некоторых соучредителей.
В последний год Панова выпала из публичного информационного поля. Однако нахождение в тени не означает реальное выпадение из процессов. В частности, Аксане Пановой приписывали несколько провластных PR-акций, в частности режиссуру ответной кампании от свердловских властей на оскорбительное заявление шоумена Владимира Соловьева по поводу Екатеринбурга, но фактических доказательств этому нет.
Эксперты, судя по их оценкам, уверены, что Панова имеет влияние на политические процессы в столице Урала. Есть в этом и некоторая странность, учитывая, что в 2013 году она возглавляла предвыборный штаб иноагента Ройзмана, а в 2018 году Ройзман в прямом эфире заявил про “любовный треугольник” между ним, Пановой и главой области. Политическая гибкость может давать результаты, показывает практика: Аксана Панова становится второй по влиятельности женщиной в Екатеринбурге.
Выходец из Тюменской области (работал в МВД), в команде губернатора он отвечает за взаимодействие с силовыми структурами.
Недоброжелатели у Салихова, судя по всему, имеются, однако все их редкие претензии достаточно безобидны. К примеру, в 2018 году было высказано предположение, что чиновник как-то неправильно улетел в командировку в Узбекистан на две недели. Ну даже если он и устроил себе отпуск - на фоне происходящих событий звучит не так уж страшно.
Важнее то, что служба в правительстве региона свыше 10 лет говорит о том, что Азат Салихов курирует работу с силовиками достаточно успешно. Это оценивают и эксперты редакции, помещая его в первую половину рейтинга.
Влияние этого участника, вероятно, будет сходить на нет. Опрос экспертов проводился еще до выборов в Гордуму Екатеринбурга и до истории, когда в СМИ слили визит Игоря Володина на неоднозначное мероприятие — празднование юбилея образования Талыш-Муганской республики. За это с послом Азербайджана объяснялся лично глава региона, а Володину пришлось отказаться от мысли о повторном председательствовании в Гордуме. Тем не менее, влияние Володина на Екатеринбург отрицать сложно.
В 2000-е Чайников возглавлял милицию поселка Пойковский, которым в то время руководил Евгений Куйвашев. В 2012 году возглавил свердловский избирком.
«После назначения в беседе с журналистами Чайников подтвердил информацию, что предложение занять должность председателя свердловского избиркома поступило от губернатора», — писал портал 66 .
Иными словами, перед нами еще один из членов “тюменской команды”. К словам Валерия Чайникова глава региона, конечно, прислушается. И высота позиций еще одного чиновника связана с личным и многолетним взаимодействием с Евгением Куйвашевым.
Почти сразу после института Алексей Шмыков начал работать в Каменске-Уральском. В 2006 году из сферы энергетики перешел на работу в горадминистрацию. В 2014-2016 работал замглавы свердловского Минэнерго. С 2016 по 2021 годы работал мэром Каменска-Уральского, а после - был назначен на текущую должность.
На ней Шмыков отвечает за деятельность министерства экономики и территориального развития, министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департамента ветеринарии и департамент животного мира.
В 2016 году, накануне выборов, против него была развернута “черная” пиар-кампания. Шмыкова обвиняли в создании ОПГ, занимавшейся хищением бюджетных средств. Однако правоохранители информацию не подтвердили. Недоброжелатели ничего не добились, а первый замгубернатора входит в первую половину рейтинга влиятельных деятелей Екатеринбурга.
Третья по влиятельности женщина в рейтинге - Людмила Бабушкина. Она по сути является для региона константой в законодательной власти: депутатом она работает с 2000 года, а возглавляет областной парламент с 2007 года.
Собеседники редакции отмечают, что Бабушкина обладает удивительным качеством выходить из всех скандалов, не запятнав репутацию. К примеру, в 2016 году, в рамках расследования “дела МУГИСО” (скандала, связанного со свердловским министерством по управлению госимуществом) выяснилось, что в 2008 году МУГИСО продало Бабушкиной квартиру в центре Екатеринбурга за половину реальной стоимости, да еще и в рассрочку. В итоге, этот инфоповод незаметно стих, как бы намекая на крепость позиций депутата.
Все эти годы Бабушкина демонстрирует стабильность своего положения на политической арене, занимая высокое место и в рейтинге влиятельных людей Екатеринбурга. Опыт и открытая провластная позиция подкрепляются и дружбой со СМИ - негативных инфоповодов 72-летняя Людмила Бабушкина не даёт.
Метелица возглавил управление в январе 2023 года. Почти сразу мнения инсайдеров разделились кардинально. Одни утверждали, что это отличный опер и руководитель, другие же, что он якобы “шел по головам” ради карьеры. До этого он возглавлял полицию Новоуральска, что у его критиков тоже вызывало вопросы. Самый спокойный город региона (окруженный забором, колючкой и автоматчиками) сложно сравнить по криминогенности с Екатеринбургом.
В апреле журналисты уже написали, что начальником ОП-2 он поставил своего давнего знакомого. На очереди были ОП-5 и ОП-12.
В принципе, это можно назвать личным влиянием, но очень точечным. Назначения, как пишет пресса, согласованы в главке, все чисто. Возможно, именно поэтому у Метелицы такой низкий рейтинг в целом? Хотя среди силовиков он, несомненно, в топе.
Этого участника можно назвать “наследием экс-губернатора Мишарина” для Евгения Куйвашева. С 1985 года работал на свердловской железной дороге, с 2002 года возглавлял СвЖД. В декабре 2009 года губернатор Александр Мишарин назначил Сергея Швиндта министром транспорта и дорожного хозяйства.
Судя по всему, Швиндт принимал активное участие в разгроме “городских” “областными” (речь идет о конкуренции екатеринбургских и областных властей, закончившейся победой вторых). В 2011 году был назначен на должность первого заместителя главы администрации Екатеринбурга.
А в 2016 году Швиндт был назначен на должность вице-губернатора Свердловской области.
Про заслуги первого губернатора Свердловской области пишут книги. Эта персона известна каждому взрослому екатеринбуржцу. Небольшая иллюстрация — трасса от города до аэропорта в народе получила ироничное название «Россельбан».
Заслуги Эдуарда Эргартовича колоссальны. Но он давно на почетной пенсии в Совете Федерации. Собственно, весь Совет Федерации заполнен такими же живыми легендами. Так что и о личном влиянии Росселя на Екатеринбург говорить вряд ли приходится.
Без сомнений, реальные акторы городской политики с уважением его выслушают, но поступят все равно по-своему.
Чем ниже место в рейтинге, тем больше “сбитых летчиков”. В 2000 году Крицкий был избран депутатом свердловской Облдумы. С 2004 по 2012 годы работал заместителем мэра Екатеринбурга по вопросам капстроительства.
Как видим, в прошлом Крицкий был достаточно важной частью “коллективного Чернецкого” - в его компетенции было выделение земельных участков под строительство. Когда конфликт “областных” и “городских” закончился разгромом последних, многие даже пророчили, что Крицкий может оказаться за решеткой, вслед за Контеевым (Виктор “Крокодил” Контеев отвечал в команде Чернецкого за товарные рынки, отбывает срок за организацию убийства).
В 2012 году он занял должность генерального директора АО «ЛСР. Недвижимость–Урал». Можно предположить, что после работы чиновником по близкому к новой работе профилю, Владимир Крицкий теперь применяет опыт и наработанные связи в коммерческом секторе. Этот Почетный строитель России известен в Екатеринбурге многочисленными реализованными проектами - от появления новых микрорайонов до строительства двух станций метро.
С 2013 года Крицкий работает также и депутатом Гордумы Екатеринбурга, в том числе заседает в профильной комиссии.
Сергей Пересторонин стал самым влиятельным министром, собеседники редакции поместили чиновника на 40 место. Опыт у Пересторонина достаточно серьезный: с 1986 года он работал в уголовно-исполнительной системе, дослужившись до начальника ГУФСИН РФ по УрФО. В 2008-2010 годах был начальником межрегионального управления Федеральной службы по оборонному заказу по УрФО.
Он работал первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области. Еще два года Сергей Пересторонин трудился в структуре Роснефти на посту замгендиректора ЗАО «Уралсевергаз». Потом вернулся в областные власти, получив назначение руководителем администрации губернатора Свердловской области. Последние шесть лет возглавляет министерство промышленности и науки Свердловской области.
Руководящий опыт, связи в силовых структурах и экспертность в вопросах промышленности, по оценкам экспертов, делают позиции Пересторонина достаточно крепкими.
В этом случае мы столкнулись с ситуацией, когда влияние персоны может быть недооценено экспертами. Ему отвели 41 место в рейтинге влиятельных деятелей Екатеринбурга. Из девяти заместителей главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в итоге стал самым влиятельным. Замом мэра Екатеринбурга он назначен в 2018 году, до этого в городе и регионе на разных должностях курировал вопросы строительства, экономики и финансов.
В администрации города Алексей Бубнов руководит комитетом благоустройства и комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. Второй комитет занимается вопросами городского муниципального транспорта, который является одним из основных интересов крупных бизнесменов — о передаче городского электротранспорта по концессии говорят уже много лет. А среди претендентов назывались как «Синара» Пумпянского, так и дочернее предприятие «Ростеха» — «Уралтрансмаш».
Министерство общественной безопасности было создано в 2016 году и курирует практически весь комплекс мероприятий по гражданской обороне, защите населения, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Первым его главой стал Кудрявцев.
Александр Николаевич изначально строил карьеру военнослужащего, но с 2007 года уже работал в правительстве области.
В 2018 году вышло расследование, посвященное сыновьям Кудрявцева, а точнее - принадлежащей им недвижимости. Но даже сами журналисты скептически отнеслись к их методике оценки этих объектов. И даже предположили, что это была “месть” за то, что министерство общественной безопасности не дает разрешений на уличные политические акции.
Как и в случае многих уральских политиков со стажем, про карьеру Виктора Шептия можно написать повесть.
Служил в ВДВ, работал в ФСБ, воевал в Чечне. С 2004 года — работал депутатом свердловской Облдумы, заняв, в итоге пост первого вице-спикера. С 2008 года — возглавлял свердловское отделение «Единой России». Но бурная карьера закончилась в 2022 году Советом Федерации РФ — последним приютом политических мастодонтов.
Но это все дела давно минувших дней. В настоящее время о влиянии сенатора Шептия в Екатеринбурге говорить не приходится, а эксперты вновь отдают свои оценки опыту.
Александр Старков демонстрирует последовательную профильную карьеру. До 2011 года работал в комитете по экономике мэрии Екатеринбурга (впоследствии возглавил его). Затем его перевели в Минфин области, где он вначале дорос до должности заместителя министра, а в 2020 году - возглавил ведомство.
Кстати, к его предшественнице, Галине Кулаченко, у силовиков накопилось немало вопросов. А вот самого Старкова эксперты рейтинга поставили на 44 место.
Историк по образованию, в начале 2000-х годов Кокшаров стал начальником информационно-аналитического управления министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. А в 2004 году был назначен министром международных и внешнеэкономических связей. Примерно в то же время появились версии о том, что Кокшаров сотрудничал с ФСБ, но, строго говоря, это обязанность каждого гражданина РФ, ничего ужасного в помощи органам безопасности нет.
В 2007-2009 годах поработал премьер-министром области.
В 2009 году Минобр РФ объединил два крупнейших вуза Среднего Урала: УрГУ и УПИ в УрФУ. Для понимания масштабов, в УрФУ обучаются более 40 тысяч студентов. А в 2010 году ректором этой колоссальной агломерации был назначен Кокшаров. Можно предположить, что к его мнению прислушиваются не только учащиеся, но и выпускники, коих немало во всех сферах.
Вероятно, здесь личное влияние участника рейтинга было занижено. Или сказались регулярные жалобы студентов на проблемы с общежитием и истории с угрозой массовых отчислений.
Аркадий Чернецкий возглавлял мэрию Екатеринбурга с 1992 года. Именно при нем началось противостояние городских и областных властей (администрации столицы региона и главы региона). Этот конфликт был закономерен: и Чернецкий, и Россель (губернатор области) были сильными, амбициозными политиками. И, конечно, их интересы в Екатеринбурге пересекались. Противостояние закончилось победой областных властей. Кто-то из членов “коллективного Чернецкого” тихо ушел на пенсию, кого-то посадили, а Аркадия Чернецкого в 2010 году отправили в Совет Федерации.
В 2021 году была учреждена должность первого заместителя председателя свердловского парламента. Занял ее Чернецкий. Как видим, с 2010 года Аркадий Михайлович практически не принимает участия в городской политике. Но сложно отрицать, что у него не остались интересы в Екатеринбурге.
Уроженец Свердловска, с 2002 года продвигался по карьерной лестнице в банковском секторе (с 2012 года — первый вице-президент, член правления ОАО «Газпромбанк»).
В декабре 2013 года Центера пригласили на пост председателя совета директоров ОАО «Уралмашзавод». В 2019 году Ян Центер был назначен генеральным директором УК «УЗТМ-КАРТЭКС», объединившей двух производителей дробильно-размольного, подъемно-транспортного и экскаваторного оборудования — ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова» (Санкт-Петербург), а также ООО «ОМЗ-Литейное производство» (Санкт-Петербург), обеспечивающее машиностроительные предприятия группы стальными отливками.
Личное влияние данного управленца вряд ли ограничивается возглавляемыми компаниями, учитывая, что они связаны с миллиардером Алишером Усмановым, а в Екатеринбурге очень ценят успешных бизнесменов.
По поводу «Общества Малышева, 73» мы уже всё рассказали в статье про Погребинского. Странно лишь то, что наши эксперты отнесли одного совладельца на 27 место, а второго — на 48-е. Ведь единственный рычаг влияния Заводовского и Погребинского — их компания.
Еще один пример недооцененного участника рейтинга. Не вдаваясь в карьеру Брозовского, отметим самое главное: даже после ухода с поста мэра, он продолжает активную работу на территории Березовского.
Помимо ГК BROZEX, семья Брозовских руководит и другими компаниями, локализованными в Березовском. “Вот вам конкретная история. Застройщики Брозовского получают разрешение на строительство с максимальной плотностью”, - цитировал Константин Джултаев (URA.RU ) в 2015 году мэра Березовского, Евгения Писцова. Это же агентство называло Писцова ставленником Брозовского, правда потом они начали конкурировать.
Словом, очень много деталей указывают на то, что влияние Брозовского в спутнике мегаполиса колоссально. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оказаться в верхней части рейтинга влиятельных, эксперты определили его в середину.
Александр Новиков в Екатеринбурге помимо творчества известен скандалом вокруг клубного поселка «Бухта Квинс». Деловым компаньоном Новикова был экс-министр правительства региона Михаил Шилиманов, который в результате получил 5 лет колонии. Сам бард виновным признан не был и даже получил миллион компенсации за участие в деле.
Кстати, Новиков живет по соседству с губернатором области. Сам Александр этого не отрицал, но уточнял, что общаются они только как соседи. Тем не менее, Александр Новиков может донести какую-либо информацию до сведения главы области. В целом это лишь теория. Однако выход из громкого суда еще и с деньгами в качестве компенсации поставили Александра Новикова в середину рейтинга влиятельных деятелей Екатеринбурга.
Региональное Минэнерго Смирнов фактически возглавил в 2008 году, но от приставки “и.о.” избавился только в 2011 году.
В феврале 2015 года министр оказался в центре скандала: было опубликовано видео , на котором Смирнов ведет себя крайне развязно на встрече с жителями Асбеста, на грани использования обсценной лексики. В марте уральское полпредство представило министру результаты проверки его работы. Неутешительные.
Однако Смирнов все еще на своем посту, хотя его работу муниципалитеты критиковали с в 2018 году, а в 2020 году этим же самым занялся свердловский депутат Вегнер.
Как видим, должность министра ЖКХ как будто создана для критики (что и неудивительно, учитывая состояние сферы). Вероятно, низкий рейтинг Николая Смирнова как раз и обусловлен функциями “министра для битья”. Однако, напомним, несмотря ни на что, Смирнов все еще занимает свой пост. И находится в самом центре рейтинга влиятельных персон в Екатеринбурге.
Кузнецова назначили на этот пост в октябре 2022 года. Предшественнику Кузнецова вменяют несколько эпизодов получения взяток и растрат. В сентябре по “делу МУГИСО” был вынесен первый приговор (ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата в составе группы лиц в особо крупном размере").
Очевидно, что министру, управляющему госимуществом, сейчас нужно быть очень осторожным и работать в строгом соответствии с законом. А в случае управления государственным имуществом это ой как непросто. Ранее Алексей Кузнецов возглавлял министерство природных ресурсов.
Перед нами классический “человек системы”. Службу в органах он начал еще в 1990 году, с должности старшего оперуполномоченного в отделе по борьбе с бандитизмом.
В 2006 году был назначен заместителем начальника отдела по борьбе с этнической преступностью. В 2015-2016 годах — заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Свердловской области.
1 октября 2016 года приказом главы Росгвардии Виктора Золотова назначен начальником управления по Свердловской области.
В принципе, в каких-то моментах Шуршин наверняка может продемонстрировать личное влияние, но… ограничений в силовых структурах очень много и лучше такого не делать, так что широкому кругу общественности об этой персоне неизвестно ничего. Ни хорошего, ни плохого. Возможно этим и обусловлено относительно низкое место в рейтинге.
Алексея Боброва и Артема Бикова (61 место) следует рассматривать в тандеме как совладельцев уральской энергетической компании «СТС».
Оба — уроженцы Свердловска. Оба долго работали в Тюменской области. Оба имеют австрийское гражданство.
Боброва называют «младшим партнером» Бикова (экс-советника Чубайса), однако упоминаются они всегда вместе. СМИ пишут, что эти двое держат под контролем энергоснабжение почти всего УрФО (кроме Тюменской области). И активно интересуются рынком ТКО в УрФО.
В 2020 году журналисты выяснили, кто купил особняк в Лондоне за 15,45 миллионов фунтов стерлингов. В шаговой доступности от Биг Бена.
Собеседники редакции считают Волкова выходцем из “команды Тунгусова” (иными словами “коллективного Чернецкого”). До 2013 года он работал замглавы Главархитектуры, с благословения патрона в 2013 году перешел в топ-менеджмент УГМК, а в 2016 году - занял текущую должность.
С уходом “серого кардинала” Михаилу Волкову пророчили скорую отставку: скандалы в СМИ появлялись один за другим до 2019 года. Однако он до сих пор занимает пост министра, так что позиции Волкова явно недооценены.
С 2000 года работал в должности зампреда комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга. В 2003 году стал председателем комитета по организации бытового обслуживания населения там же.
В 2006 году был назначен заместителем министра торговли, питания и услуг Свердловской области. В 2012 года стал министром экономики и территориального развития Свердловской области.
СМИ тогда полагали, что Ноженко - часть проекта “серого кардинала” Тунгусова по сращиванию управленцев от городских и областных властей. Но… Как мы помним, в 2018 году сращивание “городских” и “областных” произошло по инициативе последних. А Ноженко остался в “городской” вертикали власти. В последние лет 10 этот участник рейтинга ни в каких скандалах замечен не был.
После смерти гендиректора НТКРЗ (Нижнетагильский котельно-радиаторный завод) Германа Свалова в 2003 году его семья унаследовала пакет акций завода (около 8%).
В 2006 году Алексей закончил УрГЭУ. В 2010 году занялся политикой: вступил в ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (Чкаловское отделение Екатеринбурга), сотрудничал с ОНФ, работал помощником депутата Госдумы Павла Зырянова, в 2011 году баллотировался в свердловское Заксобрание как самовыдвиженец.
После неудачного дебюта на выборах ушел в общественную деятельность. В 2012-2015 годы работал советником начальника Свердловского главка полиции, за это время обрел известность в журналистской среде, познакомившись с большинством СМИ уральской столицы.
В 2015-2017 годы работал консультантом управляющего уральского филиала ПАО «Газпромбанк». С 2017 по 2022 год возглавлял пресс-службу УГМК. В 2022 году баллотировался в свердловский парламент.
Начал карьеру чиновника Рустам Галямов в Тюмени. В 2010 году он работал в администрации Ленинского административного округа Тюмени, а позже руководил управлением капитального строительства в ХМАО-Югре. СМИ пишут, что там он и познакомился с будущим мэром Екатеринбурга Орловым.
В 2015 году он стал замминистра строительства Свердловской области, но проработал там только до 2016 года. До 2021 года он трудился на посту замглавы Фонда капремонта многоквартирных домов в Москве.
Еще один член команды “коллективного Чернецкого”. С 1995 по 2010 годы работал в администрации Екатеринбурга. С тех пор - в министерстве соцполитики области.
Минсоцполитики - тоже очень неудобное место работы. Журналисты и силовики постоянно выискивают, в чем бы обвинить главу ведомства. А Злоказову претензии шли, мягко говоря, даже не два раза. Но и он - до сих пор на своем месте.
Сын известного уралмашевского предпринимателя Виктора Смирнова Владимир родился и вырос на Уралмаше, с отличием закончил институт, с 2003 по 2008 годы служил в ФСБ. Уволен в запас капитаном, позже получил звание майора.
Владимир Смирнов стал трудиться в семейном бизнесе, а в 2017 году окунулся в законотворческую работу, вначале в Гордуме Екатеринбурга, а в 2019 году - получил мандат свердловского ЗССО.
По этому участнику рейтинга влиятельных можно вновь предположить, что эксперты зачастую оценивают не только саму персону, но и ее семейные связи.
Артема Бикова и Алексея Боброва следует рассматривать в тандеме. Как совладельцев уральской энергетической компании «СТС». Единственный вопрос, который возникает, почему Бикова оценили ниже Боброва?
Оба — уроженцы Свердловска. Оба долго работали в Тюменской области. Оба имеют австрийское гражданство.
Боброва называют «младшим партнером» Бикова (экс-советника Чубайса), однако упоминаются они всегда вместе. СМИ пишут, что эти двое держат под контролем энергоснабжение почти всего УрФО (кроме Тюменской области). И активно интересуются рынком ТКО в УрФО.
Сергей Плахотин заслужил место в первой сотне нашего рейтинга. Но, в основном, за счет былых достижений. Он всегда был «мозговым центром», разрабатывая концепции решений, но реализовывали проекты уже другие люди.
К примеру, в 90-е он консультировал самого известного уральского политтехнолога Антона Бакова. По одной из версий, под очередные выборы разработал концепцию фонда «Город без наркотиков». Работал в УГМК, курировал подконтрольные СМИ, сопровождал предвыборные кампании интересующих фирму кандидатов и т. д.
С 2012 года работал гендиректором «Коммерсантъ-Урал», а в 2021 году стал вице-мэром Екатеринбурга по связям с общественностью. В настоящее время в администрации Екатеринбурга курирует департамент информационной политики, департамент общественных связей и подразделение по развитию внешнеэкономических связей.
Уроженка Тюмени, в 2018 году стала помощницей свердловского губернатора. В 2020 году возглавила ДИП. Взаимодействие с прессой команда губернатора осуществляет через подчиненных Юлии Хусаиновой, а при необходимости директор подключается к решению вопросов и лично.
У администрации Екатеринбурга есть и свои специалисты по работе со СМИ, однако к исправлению ситуаций с негативом в инфополе часто приходится подключаться именно ДИПу губернатора. Так было и с недавним скандалом из-за увольнения учителей в одной из школ Екатеринбурга: городские чиновники не смогли погасить волну недовольства, и к решению этой задачи подключились власти другого уровня.
Данный пост Дмитриев занимает с 2019 года. А в целом в судах на Урале работает с 2000 года.
На первый взгляд биография у Игоря Ковпака идеальная. По крайней мере, была таковой до 2021 года.
В восьмидесятых работал в сфере торговли. В 1987 году возглавил первый в Екатеринбурге магазин «Кировский» на ЖБИ, в начале 90-х — приватизировал его. Злые люди тогда распускали сплетни, что деньги ему на это дали, скажем так, не те люди, у которых стоит просить в долг, но оставим эти слухи на их совести.
Ковпаку предлагали пост министра торговли в первом правительстве Ельцина, но он отказался. С 1998 по 2013 год регулярно избирался в свердловский парламент, но оставил законотворчество по состоянию здоровья.
А в 2021 году грянул гром. Семью Ковпаков заподозрили в выводе из ООО «Продовольственная компания» на счета подконтрольных фирм 660 млн рублей с помощью фиктивных сделок, говорили и об офшорах. Тогда сын Игоря Ковпака Лев заявлял, что суды связаны с предвыборной конкуренцией. В 2023 году предприниматель передал доли в торговой сети сыновьям.
Влияние этого участника рейтинга экспертами очень сильно недооценено. Сейчас объясним почему. О деятельности ОПС «Уралмаш» можно писать книги, и Сергей Терентьев стоял у самых истоков организации.
С тех пор утекло много воды. В настоящее время Терентьев является учредителем более, чем четырех десятков компаний в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске. Основной род деятельности — производство электромонтажных работ.
Между тем, в екатеринбургской политтусовке обсуждают, что коллеги Терентьева не теряют связи и сейчас, так что «теневое влияние» и бизнес-империи под кодовым названием «Отель» в Екатеринбурге просто колоссальное.
Родился Геннадий Черных в Североуральске, некоторое время учился в школе при посольстве СССР в Республике Куба. После возвращения в Россию окончил индустриальный техникум в Краснотурьинске. В 15 лет занялся бизнесом, переехал в Екатеринбург.
Основал строительную компанию PRINZIP он в 2005 году. До 2020 года об этом девелопере особо ничего не было слышно, пока застройщик не занялся крупнейшим в Екатеринбурге проектом комплексного развития территории — Исток.
Компания Геннадия Черных является одной из самых влиятельных в Екатеринбурге среди застройщиков, в 2023 году компания взяла курс на строительство коммерческой и промышленной недвижимости.
Этого участника можно назвать представителем бизнеса. Уроженец Первоуральска, учился и работал на Урале. Работал помощником уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области. Был вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Входил в общественную организацию «Опора России». Был советником первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова (ныне - мэр Екатеринбурга). На текущий пост заступил в январе 2022 года.
СМИ упорно связывают Козлова с ФСБ (публикация Антона Ольшанникова, Ура.ру). По одной из версий, он даже там работал. Сам вице-губернатор какую-либо связь с контрразведкой отрицает.
«Читал в СМИ, что я „спящий агент“, действующий резерв спецслужбы — я, если честно, только примерно представляю, чем они занимаются. Я, наверное, значусь только в личной гвардии губернатора», — ответил Василий Козлов журналистам.
Тем не менее, для ФСБ в свое время это был бы идеальный кандидат. Судите сами. Родился в семье военного контрразведчика. Закончил УПИ, отслужил в армии.
Нынешний пост занял в 2022 году. До этого работал в свердловском правительстве министром международных связей, до этого — проректором УрФУ.
Сергей Майзель неоднократно становился членом Общественной палаты Свердловской области. Председатель совета директоров компании «Молочный кит» в 2021 году даже был советником губернатора и избирался в свердловскую Облдуму, однако третье место в списке «Единой России» оказалось непроходным.
Сказалось ли отсутствие мандата на позициях бизнесмена? Его продукция в Свердловской области, например, поставляется на молочные кухни — для питания детей до 3 лет, а оплачивается это государством.
Сплетники могли бы назвать Екатерину Александровну “лоббистом” самой знаменитой гимназии в Екатеринбурге, “девятки”. Сибирцева ее закончила, после учебы вернулась туда преподавать в 1994 году. В 2008 году она уже - директор гимназии.
В должности замглавы администрации Екатеринбурга работает с 2014 года. Текущую должность занимает с 2020 года. Попадание в рейтинг влиятельных при таком посте логично, однако среди прочих замглавы Екатеринбурга у Екатерины Сибирцевой почти самая низкая позиция, остальные выше в списке на 10-20-30 строчек. Хотя есть среди ее коллег и те, кто вовсе не дотянул до сотни.
Строго говоря, до 2010 года Круковский никакого отношения к Екатеринбургу не имел. Родился Круковский в Челябинской области. Бизнес-империю развивал в Тюменской области.
В 2010 году штаб-квартира компании переехала в Екатеринбург. Да, в столице Среднего Урала у нее больше десятка проектов, но рынки-то «Брусника» осваивает еще и в Омске, Новосибирске, Сургуте и Московской области. То есть, Екатеринбург для нее это — всего лишь один из городов, где она активно работает.
Были и судебные иски от покупателей за нарушение сроков сдачи домов, но — немного. В целом, обычный федеральный девелопер. И все-таки влияние Алексея Круковского на процессы в Екатеринбурге вряд ли ограничивается его внутрикорпоративными вопросами, поскольку эксперты все-таки поместили его в рейтинг.
Cтанислав Владиславович — выходец из Ревды. Трудовой путь он начал там в 1996 году.
С июня 2006 по ноябрь 2018 — заместитель председателя, председатель квалификационной коллегии судей Свердловской области. С декабря 2018 по декабрь 2021 — заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
С февраля по декабрь 2021 — исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области. А в январе 2022 года был назначен на текущую должность.
Позиция у Сергея Сидоркина в списке влиятельных деятелей в Екатеринбурге, вероятно, обозначена именно должностью. Последовательная карьера в родном регионе прибавляет очков, а работа по решению споров в экономической сфере однозначно знакомит судью с многочисленными предпринимателями. Их доля в рейтинге влиятельных высока, что говорит о важности наличия связей с бизнесом.
“Афганец”, выходец из Нижнего Тагила, депутат, представитель губернатора в свердловской Думе… Былые заслуги Бабенко действительно впечатляют: по его жизни можно писать остросюжетный роман. Там были бы и криминальные “разборки” “афганцев”, и политические распри, и конфликт с НТМК…
Летом 2023 года за несогласованное шествие в честь Дня ВДВ Бабенко едва не получил протокол, однако позже никакого штрафа не было. В регионе Виктор Бабенко является активным участником и инициатором патриортических акций, а, с учетом повестки в стране, попадание депутата в число влиятельных персон Екатеринбурга - не сюрприз.
Василия Старкова можно назвать выходцем из «Свердловскавтодора». Там он проработал с 1996 по 2012 годы. Затем - перешел в свердловский Минтранс. В 2016 году возглавил ведомство.
Попадание в рейтинг влиятельных для чиновника ожидаемо. Однако, учитывая, какие масштабные суммы выделяются каждый год просто на поддержание транспортной инфраструктуры Свердловской области, его позиции могли быть и выше. Часть министров и вовсе не вошла в рейтинг, поэтому по итогам оценок экспертов позиции у Василия Старкова средние, но уверенные.
Место в первой сотни влиятельных деятелей Екатеринбурга Сергей Мазуркевич несомненно связано с его холдингом, который имеет миллиардную выручку и поставляет строительные материалы в том числе по госконтрактам. Компания работает в десятках городов России, основная добыча материалов расположена на территории УрФО. Для перевозки и хранения грузов у холдинга есть в структуре свои компании, что делает бизнес независимым от некоторых внешних обстоятельств.
Компании холдинга регулярно допускают различные нарушения в сфере экологии, труда и транспорта: ежегодно надзорные органы после проверок выдают предписания по их устранению.
Сергей Мазуркевич известен общественной деятельностью в сфере бизнеса и промышленности. Среди его регалий - вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, вице-президент Национального Союза железнодорожников, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по промышленности по законодательному обеспечению модернизации промышленности и развитию элементной базы, производству стратегических материалов и содействию ВТС.
Этот пост Смирнягин получил в 2022 году, предварительно проработав депутатом в Гордуме Екатеринбурга с 2013. С территорией возглавляемого района бывший депутат был знаком и до получения поста главы.
С 2009 года Смирнягин возглавлял ЗАО «Управляющая компания «Академический» (создана в т. ч. и застройщиком «Академического»). Неудивительно, что впоследствии именно он и возглавил администрацию района, который строил. В рейтинге влиятельных деятелей Екатеринбурга Николай Смирнягин занял невысокую позицию, однако он стал единственным главой района, которому вообще удалось попасть в сотню.
Эксперты оценили влияние Смирнягина выше глав других районов Екатеринбурга. Вероятно, такое решение они принимали в том числе из-за темпов развития района: в Академическом строится много недвижимости, как жилой, так и коммерческой.
В апреле этого года Виктор Тестов объявил, что уходит из политики. Баллотироваться на новый срок в городской парламент он не стал. Видимо, этим и обусловлено текущее место в рейтинге — в счет былых заслуг.
А биография у Виктора Николаевича действительно богатая, как и у многих наших героев. Служба в КГБ СССР, в 1995 — возглавил «Таганский ряд».
В Гордуме Тестова связывали с «городской командой», а после ухода призанного иноагентом Евгения Ройзмана с поста мэра — даже некоторое время руководил Екатеринбургом в статусе и. о.
Возможно, влияние этого участника недооценено, но судить об этом можно только по косвенным сведениям. В 2021 году Павлов выкупил долги «Пневмостроймашины» за 2,5 млрд рублей.
В 2022 году выяснилось, что мощностей «Пневмостроймашины» не хватает, чтобы насытить российский рынок гидравлики. И вот глава Минпромторга РФ Денис Мантуров просит свердловское руководство поддержать проект Павлова по строительству нового завода той же направленности. И даже инвестировать в этот проект.
Всю свою жизнь Михаил Богинский посвятил органам правопорядка. В марте 2023 года он вышел на пенсию по выслуге лет с должности главы свердловского СУ СКР, а уже через месяц - получил нынешнюю должность.
Если говорить о связях, безусловно, это очень уважаемая персона. В каком-то смысле, это можно трактовать, как личное влияние.
Дело в том, что должность ГФИ со стороны выглядит, как синекура. Так что, если Богинский ее получил на пенсию - это красиво.
В марте 2023 года в офис «Форэса», расположенный в БЦ «Онегин Плаза», пришли сотрудники федерального управления МВД, что само по себе свидетельствовало о масштабах событий.
В 2020 году компания оказалась замешана в коррупционном скандале, в результате которого начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов получил 9,5 лет колонии (дело в кассационном суде). Шмотьев наказания избежал. Как видим, влияние этот участник демонстрирует серьезное.
На сегодняшний день, «Форэс» — один из крупнейших производителей пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин) в России. Производства компании расположены в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и Богдановиче. «Форэс» поставляет продукцию крупнейшим игрокам на рынке: «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие.
Еще один пример того, что участника оценили за былые заслуги. Судите сами. Корпорацией давно уже управляет дочь Конькова, Марина Сухановская. Понятно, что опирается на опыт отца, но все же решения по стратегии развития корпорации принимает именно она.
В прошлом Владимир Коньков был известен в Екатеринбурге затяжным конфликтом с администрацией Екатеринбурга. Долгое время, будучи свердловским депутатом (с 2006 по 2016 годы) он утверждал, что мэрия, якобы, дает разрешения на строительство только “своим”. Мол, коррупция там цветет махровым цветом.
Особых успехов в этом конфликте Коньков не достиг, а вскоре и сама команда “городских” исчезла.
Странно, что этот заместитель Орлова занял столь низкое место в рейтинге. Корюков назначен на этот пост в 2021 году, но в сфере стратегического планирования, экономики и финансов он работает чуть ли не всю сознательную жизнь (с 1987 года, после окончания вуза). В администрации уральской столицы Корюков работает с 1997 года (правда, был период работы в свердловском правительстве).
Возможно, дело в том, что Корюков не был интегрирован в команду “коллективного Чернецкого” , да и у Орлова в 2022 году неожиданно возникли вопросы к заму, касательно состояния дорожной сети, хотя это и не компетенция Корюкова. Тогда это связывали с недостаточным обеспечением дорожно-эксплуатационных учреждений города. Судя по всему, это не “командный игрок”, поэтому эксперты так его и оценили.
К своим обязанностям в текущем статусе Третьяков приступил только в марте этого года. В июне журналисты написали, якобы, технопарк электронной промышленности — один из главных инвестиционных проектов Свердловской области - может оказаться сорван из-за аппаратных разборок.
До нынешнего назначения Третьяков был советником губернатора. Еще ранее долгое время работал в Минэкономразвития РФ, застав аж трех министров. А в правительство Вадим Третьяков пришел из мэрии Москвы. Как мы помним, ее возглавляеет тюменец Сергей Собянин.
Как говорят собеседники TagilCity.ru, в настоящее время Андрей Трофимов занимается бизнесом, но якобы сохраняет влияние в криминальном мире уральской столицы. Вероятно, здесь эксперты недооценили степень “теневого влияния” этого участника.
Странно то, что медиаменеджер вообще попала в первую сотню. Элеанора Расулова по поводу своего влияния на этой должности иллюзий не питает.
«Нет никакого конфликта или агрессии. Мы понимаем, что, в данном случае, мы, грубо скажу, заложники обстоятельств и позиций собственника. Это не мой телевизионный канал или Антона Николаевича. Позиция собственника здесь приоритетна», — так она прокомментировала передачу ОТВ под ее контроль. Остальными вышеупомянутыми каналами она к тому времени уже управляла около пяти лет.
На свой пост министр назначен в 2020 году. С 1989 года работал в ДГКБ №9, в 2006 году возглавил больницу. Министры здравоохранения меняются в регионе регулярно, годами не выправляя ситуацию с дефицитом кадров в городах. Больницы Свердловской области регулярно остаются без персонала, пациенты жалуются на закрытие целых учреждений, а Андрей Карлов по итогу оценки экспертами занял самую низкую позицию среди всех министров региона в рейтинге влиятельных персон в Екатеринбурге.
Этот департамент Ширалиев возглавил в 2019 году. В 2022 году был переназначен. До этого он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства региона, а еще ранее — замглавы администрации губернатора. В конце 2000-х чиновник работал в центральном аппарате Минюста России.
Чиновник занимает не топовые позиции в рейтинге влиятельных деятелей Екатеринбурга, и, вероятно, эксперты принципе внесли его сюда просто за должность.
Александр Ивачев оказался в топ-100 единственным лидером свердловского отделения партии (кроме «партии власти»), и это несомненный плюс. Оценки Ивачева экспертами говорят о том, что его роль в городе заметна. Однако выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году показали, что КПРФ проиграла, потеряв второе место среди партий .
Сын основателя торговой империи. О каком личном влиянии в Екатеринбурге здесь можно говорить? Вероятно, эксперты среагировали только на фамилию.
С 18 лет начал работать в компании отца менеджером. К 2002 году стал вице-президентом ГК «Кировский». С 2005 года ушел в законотворческую деятельность: Гордума, Облдума, сейчас — депутат Госдумы.
Место в первой сотне рейтинга Тунгусов, по всей видимости, получил из уважения к былым заслугам. В отставку со всех постов он ушел пять лет назад, в 2018 году. Понятно, что конфигурация политического дискурса Екатеринбурга с тех пор сильно изменилась. Появились новые игроки. Прислушается ли кто-либо из них к мнению бывшего “серого кардинала” Екатеринбурга? Вряд ли.
Тамара Благодаткова начинала карьеру в службе озеленения Екатеринбурга, позже заняла должность начальника отдела зеленого хозяйства управления благоустройства, затем – пост заместителя председателя комитета благоустройства. С 2009 года по настоящее время она председатель комитета благоустройства. Персона это достаточно часто появляющаяся в прессе, причем с яркими высказываниями. Но даже они не пошатнули карьеру чиновницы, которой в еще в 2019 году прочили отставку. Работает она и по сей день.
Россолов долгое время работал в Тюмени: заместителем директора департамента ЖКХ администрации Тюмени, заместителем начальника главного управления строительства и ЖКХ аппарата губернатора Тюменской области. В 2012 году назначен начальником управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области.
В настоящее время занимает пост директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Кузнецова на Средний Урал прислал центральный аппарат партии, когда стало ясно, что с уходом Буркова (предыдущий лидер свердловских эсеров был назначен губернатором Омской области) свердловское отделение СР попросту разваливается.
Уроженец Урала, Кузнецова, как успешного политтехнолога, пригласили в Москву. А затем отправили на родину - спасать ситуацию.
Особенных успехов СРО СР, впрочем, при нем не достигло. Старые кадры, физически не способные осваивать новые политтехнологии. Потеря и так небольшой популярности на выборах в Гордуму в 2023 году. Словом, зрелище не вдохновляющее, так что и место в рейтинге - соответствующее.
В верхушку чиновников в сфере медиа Екатерина Мезинцева попала в 2022 году. Должность главы ДИП администрации Екатеринбурга она получила после нескольких лет руководства пресс-службой «Облкоммунэнерго» (компания входит в структуру Корпорации СТС).
Медийный опыт, приобретенный в «Комсомольской правде» и ОКЭ, по оценкам наблюдателей, поможет чиновнице улучшить положение дел в департаменте. Вероятно, эксперты оценили связь нового витка карьеры Мезинцевой с работой в компании с активами бизнесменов Бикова и Боброва. В итоге она вошла в число влиятельных екатеринбуржцев на 97 месте.
Еще один представитель медиасферы в Екатеринбурге вошел в число влиятельных деятелей города. Николай Яблонский много лет работает в компании, занимается издательством и общественной деятельностью. Несомненно, десятилетия работы в деловом издании помогли Яблонскому завести полезные связи и получить свои баллы в рейтинге влиятельных.
Информационная повестка в рамках СВО регулярно делает героями событий людей в тыле. Юрий Аксенов в течение карьеры возглавлял военные комиссариаты города Березовского, Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга. В течение четырех лет служил заместителем военного комиссара Свердловской области, после чего уехал возглавлять комиссариат Республики Марий Эл. А в 2022 году его назначили на должность главы военкомата Свердловской области.
Это сотрудник системной государственной структуры, и его попадание в рейтинг влиятельных Екатеринбурга — дань должности, а не персоне.
Выходец из силовых структур. С 1985 года работал в силовых структурах. С позиции инспектора ГИБДД дослужился до начальника городской полиции Екатеринбурга. В 2011 году перешел работать в «Сбербанк», а в 2019 году — перешел на текущую должность.
ДУМИ - очень влиятельная организация, ведь в муниципальное имущество входит, к примеру, Горводоканал, за контроль над которым который год элиты ведут ожесточенную борьбу. А уж если появится возможность его приватизировать…
Это и мусорные полигоны, и объекты ЖКХ - словом, то, что очень интересует других влиятельных людей Екатеринбурга.
Так что, вполне вероятно, Строшкова имеет некоторое влияние, которое напрямую связано с ее должностью главы департамента по управления муниципальным имуществом. Кстати, даже в конце рейтинга она стала лидером среди всех руководителей департаментов администрации Екатеринбурга - большинство из них в сотню влиятельных вообще не вошло.
В руководстве гильдии Трапезников работает с 2009 года. В 2019 году возглавил организацию, а до этого был главой администрации Орджоникидзевского района. Гильдия работает с топовыми строительными компаниями региона и конечно, у ее президента есть влияние на события в Екатеринбурге.