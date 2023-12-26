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Австрия Недружественное государство Европейского союза, ввела санкции в отношении России.

Компаний — 6

Основная сфера деятельности — промышленность Подробнее о резидентах стран Европы в Нижнем Тагиле

Азербайджан Азербайджан входит в состав СНГ и во многом является союзником и партнером России. В Челябинской области есть шесть компаний с совладельцами из Азербайджана. Занимаются компании в сферах промышленности, торговли и транспорта. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области в материале

Армения Бывшая республика СССР

Компаний — 2

‍ Основная сфера деятельности — строительство зданий и дорог, производство мебели Подробнее о резидентах из бывшего СССР в Нижнем Тагиле

Афганистан Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Белиз Одна из наиболее популярных классических офшорных зон. Офшоры в Белизе не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность, регистр акционеров и директоров раскрывается только по решению суда

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — строительные и отделочные работы. Подробнее о тагильских компаниях из стран-офшоров

Беларусь Бывшая республика СССР, тесно сотрудничает с Россией. В Челябинской области компаний, связанных с Белоруссией, всего 20 . Занимаются они строительством, торговлей, промышленностью. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в материале «Курса дела»

Великобритания Недружественное государство Европы, ввела санкции в отношении России.

Компаний — 2

‍ Основная сфера деятельности — подбор персонала, лизинг спецтехники Подробнее о резидентах государств Европы в Нижнем Тагиле

Нидерланды Страна находится в недружественных отношениях с Россией. В Челябинской области всего две фирмы, связанные с Нидерландами. Они работают в сфере промышленности. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном материале «Курса дела»

Германия Недружественное государство Европейского союза и одна из крупнейших экономик Европы.

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда Подробнее о резидентах Германии в Нижнем Тагиле

Гонконг Входящая в состав Китая территория с особым статусом. Не считается классическим офшором, однако является «мидшором» — промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Компаний в Оренбуржье — 1 . Основная сфера деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Подробнее о резидентах стран Азии в Оренбургской области

Греция Недружественное государство ЕС. Выступает за жесткие санкции против России. Компаний – 1 .

Основная сфера деятельности – салоны красоты. Подробнее про резидентов стран Европы в ХМАО

Индия Индия является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области есть несколько компаний с корнями из Израиля. В основном они занимаются торговлей – текстиль, чай, кофе и пр. Узнать подробнее про этого «легионера» можно по ссылке

Иран Дружественная страна с Россией, экономическое сотрудничество с ней было значительно увеличено после начала СВО. В Челябинской области есть одна компания, связанная с Ираном. Она занимается оптовой торговлей машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Подробнее о странах Востока и Африки в материале «Курса дела»

Италия Италия много лет входит в состав Евросоюза и не может похвастаться хорошими отношениями с Россией. Тем не менее, в Челябинской области есть 12 компаний с итальянской «пропиской». Они занимаются в сферах промышленности, торговли, а также ресторанным бизнесом. Подробнее про резидентов Евросоюза на территории региона можно прочесть в материале

Канада Государство находится в Северной Америке, недружественное России. В октябре 2023 года правительство Канады всё же позволило своим компаниям вести бизнес с Россией. В Челябинской области есть как минимум три компании, ведущие бизнес. Сферы их деятельности – оптовая торговля автомобилями, обработка металлов, производство теплообменных устройств. Подробнее о резидентах стран Северной Америки в Челябинской области – в материале

Казахстан Бывшая республика СССР. После ввода санкций стал мощным поставщиком «параллельного импорта».

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — производство хлеба. Подробнее о резидентах Казахстана в Нижнем Тагиле

Кипр Недружественное государство Евросоюза. Много лет этот остров в Средиземном море был главным офшором для российских компаний, но нынешняя ситуация и риск заморозки активов стимулируют бизнес возвращаться в отечественную юрисдикцию.

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — управление недвижимостью. Подробнее об тагильских компаниях из стран-офшоров

Кыргызстан Бывшая республика СССР.

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — торговля компьютерной техникой. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Нижнем Тагиле

Китай Один из основных экономических партнеров России. После ввода санкций стал одним из главных поставщиков «параллельного импорта».

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — производство обуви. Подробнее о резидентах стран Азии в Нижнем Тагиле

Южная Корея Корея не состоит с Россией в дружеских отношениях. Несмотря на это, корейцы держат бизнес в Нижегородской области. Это дв е компании, занимающиеся торговлей. Подробнее о данной деятельности можно узнать по ссылке

Латвия Бывшая республика СССР, входит в состав Евросоюза и не дружит с Россией. В Челябинской области всего две компании с совладельцами из Латвии. Обе работают в сфере розничной торговли бытовых электротоваров. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области — в материале «Курса дела»

Литва Бывшая республика СССР, входит в состав Евросоюза и не дружит с Россией. В Челябинской области 4 компании, связанные с этой страной. Занимаются они торговлей чая и кофе, ресторанным бизнесом, строительством. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области — в материале «Курса дела»

Люксембург Карликовое государство, входящее в Европейский союз, недружественное государство. Один из самых популярных европейских офшоров. Юридически он не является безналоговой территорией, однако открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено.

Компаний — 2

‍ Основная сфера деятельности — производство. Подробнее об тагильских компаниях из стран-офшоров

ОАЭ ОАЭ состоит с Россией в партнерских отношениях. В Нижегородской области зарегистрированы три компании, совладельцами которых являются уроженцы этого арабского государства. Они занимаются нефтью, продажей автокомпонентов, производством паровых котлов. Подробности можно узнать по ссылке

Сейшельские острова Тропическое государство и популярная оффшорная зона, находится в дружественных отношениях с Россией. В Челябинской области три компании, связанные с этой страной. Работаю они в сферах промышленности, консалтинга и финансов. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Словения Недружественное государство Евросоюза. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - медицина Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США Недружественное государство, один из главных инициаторов антироссийских санкций. В Челябинской области всего одна компания, связанная с США. Она занимается научными исследованиями и разработками в области естественных наук. Подробнее о резидентах стран Северной Америки в материале

Турция Страна является одним из ведущих экономических партнеров России. В Челябинской области компаний, связанных с этой страной, семь . Сфера деятельности этих фирм – торговля одеждой, производство хлеба, инженерно-техническое проектирование. Подробнее о резидентах стран Азии — в материале «Курса дела»

Узбекистан Бывшая республика СССР.

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — производство деревянной тары. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Нижнем Тагиле

Украина Бывшая республика СССР, является недружественной страной с Россией. На Южном Урале есть 9 компаний, связанных с Украиной. Они работают в сферах торговли, промышленности, консалтинга и образования. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области в материале

Швейцария Европейская страна, не входящая в состав ЕС. Недружественное государство с Россией. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из Швейцарии. Она занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения. Подробнее о резидентах стран Европы в Челябинской области в материале

Виргинские Острова (Великобритания) Недружественное государство, зависимое от Великобритании. Наиболее престижная офшорная зона – быстрая регистрация, незначительная налоговая нагрузка, включение BVI в «белый список» ЕС и полная конфиденциальность, данные по бенефициарам разглашаются только по решению судебного органа.

Компаний – 1 .

Основная сфера деятельности – добыча нефти. Подробнее про компании ХМАО из стран-офшоров

Франция Франция не является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области зарегистрировано около 10 компаний с собственниками оттуда. Они занимаются разработкой программного обеспечения, производством химической продукции и бумаги, разведением крупного рогатого скота и пр. Подробности о «легионерах» - по ссылке

Эстония Недружественная России страна в составе Евросоюза, поддержавшая санкции. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из Эстонии. Фирма занимается производством промышленных газов. Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области в материале

Сербия Европейская страна, которая не входит в ЕС и не вводила санкции против РФ. Руководство страны было вынуждено осудить действие страны в Украине, однако введение санкций, равно как и вступление в Евросоюз, власти не обсуждают.

Компаний - 1

‍ Основная сфера деятельности - услуги бухгалтерского учета. Подробнее о компаниях из Европы, которые работают в Нижнем Тагиле

Молдова Союзное для России государство, отношения с которым стабильно ухудшаются с 2020 года. К санкциями Молдова не присоединилась, ограничившись «отдельными ограничениями». В Челябинской области бизнес ведет одна компания с молдавским совладельцем, она занимается добычей минерального сырья для химической промышленности. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Лихтенштейн Лихтенштейн не дружит с Россией. В Нижегородской области есть только одно предприятие с совладельцем из этого государства. Оно занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Подробнее можно узнать по ссылке

Венгрия Венгрия является членом Евросоюза, поэтому о дружественных отношениях с Россией речи не идет. При этом в Нижегородской области действуют три предприятия, собственники которых являются гражданами Венгрии. Сферы деятельности разнообразные – торговля, недвижимость, медицина. Подробнее узнать можно по ссылке

Бельгия Недружественное государство Евросоюза. Страна поддержала санкции ЕС против России, заморозив российских активов на 58 млрд евро. Для сравнения: Германия заморозила в 10 раз меньше.

Компаний – 1 .

Основная сфера деятельности – нефтяная промышленность. Подробнее про резидентов стран Европы в ХМАО

Абхазия Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян. Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале

Таджикистан Ранее государство входило в состав СССР, сейчас страна является членом СНГ. В Челябинской области всего две компании с совладельцами из Таджикистана. Обе фирмы работают в сфере строительства. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Мали Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Йемен Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак Арабская страна, находящаяся на Ближнем Востоке. Ирак поддерживает дружественные отношения с Россией. В Челябинской области есть одна компания с иранским совладельцем, она занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Израиль Дружественное государство с Россией находится на Ближнем Востоке. Обстановка сейчас там очень беспокойная. С Израилем связано четыре компании на Южном Урале. Они занимаются деятельностью рекламных агентств, торговлей и транспортом. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале «Курса дела»

Египет Египет старается поддерживать с Россией дружеские отношения. В Нижегородской области граждане этой страны имеют пять компаний. Они работают в сферах торговли, медицины, ИТ-технологий и пр. Узнать подробности можно по ссылке

Эквадор Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. в Челябинской области всего одна компания, связанная с Эквадором. Фирма занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Подробнее о резидентах из Южной Америки в материале

Словакия Словакия не является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области зарегистрированы две компании с собственниками оттуда. Они занимаются промышленностью и торговлей. Узнать подробнее об этом можно в нашем отдельном материале

Болгария Страна мягкой брынзы, вина и сладкого перца не является дружественной с Россией. В Челябинской области есть три компании резидентами из Болгарии, все три занимаются торговлей. Подробнее о резидентах Евросоюза в регионе можно прочесть в материале «Курса дела»

Польша Входит в Евросоюз, является недружественным государством. Ввело санкции против России.

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — торговля техникой. Подробнее о резидентах государств Европы в Нижнем Тагиле

Португалия Португалия также не является дружественной по отношению к России. Но несколько фирм с корнями оттуда зарегистрированы в Нижегородской области. Они работают в сферах торговли, транспорта, недвижимости. Узнать подробности можно по ссылке

Чехия Недружественное государство, входящее в Евросоюз. Из-за зависимости от российской стали имеет исключения на импорт, несмотря на введенные в отношении РФ санкции.

Компаний — 1

‍ Основная сфера деятельности — оптовая торговля бытовыми товарами. Подробнее о бизнесе резидентов государств Европы в Нижнем Тагиле

Швеция Швеция – недружественная страна по отношению к России. Но в Нижегородской области зарегистрированы три фирмы, совладельцы которых имеют гражданство Швеции. Компании производят крахмал, управляют недвижимостью и пр. Ознакомиться с подробностями можно в нашем отдельном материале

Бангладеш Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями. Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале

Грузия Бывшая республика СССР, перевалочный пункт для многих релокантов.

Компаний – 3 .

Основная сфера деятельности – медицина, ЧОП, торговля автомобилями и запчастями. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в ХМАО

КНДР КНДР – еще один стратегический партнер России. В Нижегородской области зарегистрирована только одна компания с собственниками из этой страны. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ознакомиться с подробностями можно в отдельном материале

Сирия Сирия является партнером и союзником России. В Нижегородской области есть три компании, собственники которых являются гражданами Сирии. Эти фирмы ведут бизнес в области архитектуры, фотокопирования и продажи транспорта. Подробнее узнать про «легионеров» можно в отдельном материале

Маршалловы острова Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина поддерживает с Россией относительно дружественные отношения. В Нижегородской области работает одна фирма из этого государства – в сфере HORECA. Подробнее узнать о компаниях из стран-офшоров можно в отдельном материале

Испания Испания – член Евросоюза, поэтому дружественных отношений между этим государством и Россией как таковых нет. Однако несколько компаний из этой страны все же зарегистрированы в Нижегородской области и ведут здесь бизнес. Они заняты в торговле, промышленности, недвижимости и ИТ-сфере. Ознакомиться с подробностями можно в отдельном материале

Мальта Мальта находится в списке недружественных России стран. Но в Нижегородской области работает несколько компаний, корни которых ведут в Мальту. Они занимаются торговлей, промышленностью и ИТ. Подробнее узнать об этом можно в отдельном материале

Норвегия Норвегия – еще одна недружественная по отношению к России страна. При этом бизнес в Нижегородской области она ведет. В основном компании занимаются разведением свиней и выращиванием зерновых и масличных культур. Ознакомиться подробнее с этим можно в отдельном материале

Румыния Румыния – недружественная страна по отношению к России. В Нижегородской области значится одна фирма, связанная с гражданами этого государства. Она занимается арендой и управлением недвижимостью. Подробности можно узнать в отдельном материале

Северная Македония В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Финляндия Финляндия не состоит с Россией в дружественных отношениях. В Нижегородской области функционирует только одна фирма с корнями оттуда. Она занимается производством земляных работ. Все подробности – в отдельном материале

Вьетнам Государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай поддерживает дружественные отношения с Россией. В Челябинской области три компании, связанные с этой страной. Они работают в сфере услуг, медицины, промышленности. Подробнее о резидентах Африки и Востока можно прочесть в материале «Курса дела»

Сингапур Город-государство, бывшая британская колония, находится в недружественных отношениях с Россией. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из этой страны. Фирма занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Подробнее про резидентов Азии, Африки и Востока в материале

Япония У Японии тоже нет дружественных отношений с Россией. Но граждане этой страны владеют бизнесом, в том числе, в Нижегородской области. Компании занимаются производством корпусов подшипников и комплектующих для транспорта, а также научными исследованиями. Узнать подробности можно в нашем отдельном материале

Камерун Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в дружеских отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Нигерия Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Руанда Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Уганда Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто. Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

ЮАР Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Аргентина Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бразилия Федеративная Республика сотрудничает с регионом несколько десятилетий.

Компаний — 3

‍ Основная сфера деятельности — производство пива, ресторанный бизнес. Подробнее о резидентах Бразилии в Нижнем Тагиле

Панама Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Саудовская Аравия Это государство с Аравийского полуострова считается дружественным. Хотя с ним в Тюменской области работает лишь одна компания, занятая в области ресторанного бизнеса. Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале

Австралия Австралия ввела новые санкции в отношении России, под них попали 45 российских юридических и физических лиц. Недружественное государство по отношению к РФ. Австралия в рамках поддержки Украины направила значительное количество военной техники, включая бронетранспортеры. Австралия является одной из самых развитых стран, будучи четырнадцатой по размеру экономикой в мире. Компаний - 1 (физлицо). Основная сфера деятельно - торговля оптовая неспециализированная. Подробнее о резидентах Австралии в Оренбуржье - в нашем материале

Дания Это скандинавская страна в Северной Европе, недружественная по отношению к России. Компания в Оренбуржье - 1 . Основная сфера деятельности - производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Подробнее про резидентов из Европы на территории региона можно прочесть в материале

Каймановы острова Каймановы острова — классическая оффшорная зона. Зарегистрированные тут предприятия освобождены от налогов и, соответственно, от ведения бухгалтерии, предоставления любых видов отчетности и прохождения аудита. Кайманские острова — успешный мировой оффшорный финансовый центр. Тут на данный момент зарегистрировались десятки тысяч предприятий. Очень развита финансово-банковская сфера, в которой насчитывается около полутысячи банковских учреждений. Есть в Оренбуржье и компания, доли учредителей в которой связана с Каймановыми островами. Основная сфера деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Каймановы острова считаются не дружественными России. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Бермудские острова Бермудские острова (или просто Бермуды) являются, как и большинство оффшорных стран, бывшей колонией Великобритании, образовавшейся в ходе Вест-Индской Кампании. В Оренбургской области функционирует 1 компания с совладельцами, которые «указываются» на Бермудах, и занимается фирма предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа. Подробнее про резидентов - можно прочесть в отдельном нашем материале

Алжир Алжир - самая большая и одна из наиболее развитых стран Африки, является дружественной страной с Россией. В Челябинской области есть одна компания с совладельцем оттуда. Подробнее о странах Африки и Востока — в материале «Курса дела»

Ангилья Ангилья – это владение Великобритании в Вест-Индии, которое имеет статус британской заморской территории. Поэтому данное государство можно считать недружественным по отношению к России. В Нижегородской области функционирует одна фирма с собственниками из Ангильи. Она занимается консалтингом. Узнать подробности можно по ссылке

Пакистан Пакистан – дружественная по отношению к России страна. В Нижегородской области работает одна компания с корнями оттуда. Она занимается деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Подробности можно узнать в отдельном материале

Туркменистан Туркменистан также является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области зарегистрирована одна фирма с собственниками из этого государства. Она ведет бизнес в сфере торговли. Узнать подробности можно по ссылке

Хорватия Страна входит в состав Евросоюза и является недружественным государством с Россией. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из Хорватии. Фирма занимается производством изделий из проволоки. Подробнее про резидентов Евросоюза в Челябинской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Кот-д'Ивуар Дружественное государство. Россия оказывает помощь и уделяет особое внимание по освоению африканского рынка, поставляя зерновые культуры и удобрения. В свою очередь, на импорт идут какао, каучук, фрукты и орехи.

Компаний – 1 .

Основная сфера деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Подробнее про резидентов из Африки в ХМАО

Багамские острова Государство, расположенное на почти 700 островах севернее Карибского моря и Кубы. Это недружественная России страна. В Челябинской области есть одна компания, связанная с Багамскими островами. Компания занимается в сфере финансов и консалтинга. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Доминикана Доминиканская Республика расположена на острове в составе архипелага Больших Антильских островов. Сейчас Доминикана поддерживает в отношении с Россией нейтралитет. Однако в Челябинской области есть целых две компании, связанные с этой страной. Они занимаются в сферах торговли и транспорта. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Куба Островное государство в Латинской Америке, поддерживает в отношениях с Россией нейтралитет. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из этой страны. Компания занимается розничной торговлей компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах. Подробнее про страны-офшоры в материале

Кувейт Небольшое государство на берегу Персидского залива поддерживает дружественные отношения с Россией. В Челябинской области компания, связанная с этой страной всего одна . Она занимается добычей и первичной обработкой известняка. Подробнее о странах Востока и Африки в материале «Курса дела»