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Карта интервенций Нижнего Тагила

Европа
Америка и Австралия
Азия
Африка и Ближний Восток
Беларусь
Люксембург
Лихтенштейн
Швейцария
Франция
Португалия
Испания
Австрия
Хорватия
Польша
Чехия
Греция
Италия
Мальта
Кипр
Словения
Литва
Эстония
Финляндия
Латвия
Украина
Нидерланды
Бельгия
Германия
Дания
Швеция
Норвегия
Венгрия
Болгария
Румыния
Северная Македония
Словакия
Босния и
Герцоговина
Великобритания
Сербия
Молдова
Дружественные
Нейтральные
Недружественные
Дружественные
Нейтральные
Недружественные
Белиз
Эквадор
Республика Куба
Доминиканская Республика
Сент-Китс и Невис
Маршалловы
острова
Панама
Виргинские острова
Каймановы острова
Бермудские острова
Австралия
США
Канада
Багамские острова
Бразилия
Ангилья
Аргентина
Индия
Пакистан
Кыргызстан
Таджикистан
Бангладеш
Нижний Тагил
Армения
Туркменистан
Грузия
Казахстан
Азербайджан
Абхазия
Узбекистан
Китай
КНДР
Гонконг
Вьетнам
Южная
Корея
Япония
Афганистан
Сингапур
Дружественные
Нейтральные
Недружественные
Турция
ОАЭ
Камерун
Руанда
ЮАР
Уганда
Нигерия
Йемен
Мали
Кот-д'Ивуар
Сейшелы
Египет
Саудовская Аравия
Алжир
Израиль
Сирия
Ливан
Ирак
Иран
Кувейт
Дружественные
Нейтральные
Недружественные

Какие компании зарабатывают в Нижнем Тагиле, а все деньги уводят в другие страны? В спецпроекте «Инопредприниматели» TagilCity.ru раскрывает названия организаций, зарегистрированных в Нижнем Тагиле, но принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

Чем занимаются эти предприятия и насколько они успешны? Кто их собственники? Какие из тагильских фирм перевели свой бизнес в офшорную зону? Редакция проанализировала данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, посчитала финансовые показатели каждого юридического лица, изучила их судебные дела и госконтракты и в этом спецпроекте даем исчерпывающий ответ. Из итогового списка исключены филиалы транснациональных корпораций (например, это ИКЕА, «Зара», «Бершка», «Кока-кола» и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, банки.

Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Нижнем Тагиле, и далее прочитать подробный обзор на сайте.

Отметим, что некоторые компании с бенефициарами вне РФ могли не попасть в этот обзор, так как порой их корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Финансовые данные по многим компаниям недоступны — юридические лица могут находиться на упрощенной системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам не раскрывать актуальную отчетность.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Про компании из стран-офшоров в Нижнем Тагиле Про резидентов государств Европы в Нижнем Тагиле Подробнее про резидентов из стран бывшего СССР в Нижнем Тагиле Подробнее про резидентов из дружественных стран в Нижнем Тагиле
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Австрия

Недружественное государство Европейского союза, ввела санкции в отношении России.
Компаний — 6
Основная сфера деятельности — промышленность

Подробнее о резидентах стран Европы в Нижнем Тагиле

Азербайджан

Азербайджан входит в состав СНГ и во многом является союзником и партнером России. В Челябинской области есть шесть компаний с совладельцами из Азербайджана. Занимаются компании в сферах промышленности, торговли и транспорта.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области в материале

Армения

Бывшая республика СССР
Компаний — 2
 Основная сфера деятельности — строительство зданий и дорог, производство мебели

Подробнее о резидентах из бывшего СССР в Нижнем Тагиле

Афганистан

Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Белиз

Одна из наиболее популярных классических офшорных зон. Офшоры в Белизе не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность, регистр акционеров и директоров раскрывается только по решению суда
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — строительные и отделочные работы.

Подробнее о тагильских компаниях из стран-офшоров

Беларусь

Бывшая республика СССР, тесно сотрудничает с Россией. В Челябинской области компаний, связанных с Белоруссией, всего 20 . Занимаются они строительством, торговлей, промышленностью.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в материале «Курса дела»

Великобритания

Недружественное государство Европы, ввела санкции в отношении России.
Компаний — 2
 Основная сфера деятельности — подбор персонала, лизинг спецтехники

Подробнее о резидентах государств Европы в Нижнем Тагиле

Нидерланды

Страна находится в недружественных отношениях с Россией. В Челябинской области всего две фирмы, связанные с Нидерландами. Они работают в сфере промышленности.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном материале «Курса дела»

Германия

Недружественное государство Европейского союза и одна из крупнейших экономик Европы.
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда

Подробнее о резидентах Германии в Нижнем Тагиле

Гонконг

Входящая в состав Китая территория с особым статусом. Не считается классическим офшором, однако является «мидшором» — промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Компаний в Оренбуржье — 1 . Основная сфера деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

Подробнее о резидентах стран Азии в Оренбургской области

Греция

Недружественное государство ЕС. Выступает за жесткие санкции против России. Компаний – 1 .
Основная сфера деятельности – салоны красоты.

Подробнее про резидентов стран Европы в ХМАО

Индия

Индия является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области есть несколько компаний с корнями из Израиля. В основном они занимаются торговлей – текстиль, чай, кофе и пр.

Узнать подробнее про этого «легионера» можно по ссылке

Иран

Дружественная страна с Россией, экономическое сотрудничество с ней было значительно увеличено после начала СВО. В Челябинской области есть одна компания, связанная с Ираном. Она занимается оптовой торговлей машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

Подробнее о странах Востока и Африки в материале «Курса дела»

Италия

Италия много лет входит в состав Евросоюза и не может похвастаться хорошими отношениями с Россией. Тем не менее, в Челябинской области есть 12 компаний с итальянской «пропиской». Они занимаются в сферах промышленности, торговли, а также ресторанным бизнесом.

Подробнее про резидентов Евросоюза на территории региона можно прочесть в материале

Канада

Государство находится в Северной Америке, недружественное России. В октябре 2023 года правительство Канады всё же позволило своим компаниям вести бизнес с Россией. В Челябинской области есть как минимум три компании, ведущие бизнес. Сферы их деятельности – оптовая торговля автомобилями, обработка металлов, производство теплообменных устройств.

Подробнее о резидентах стран Северной Америки в Челябинской области – в материале

Казахстан

Бывшая республика СССР. После ввода санкций стал мощным поставщиком «параллельного импорта».
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — производство хлеба.

Подробнее о резидентах Казахстана в Нижнем Тагиле

Кипр

Недружественное государство Евросоюза. Много лет этот остров в Средиземном море был главным офшором для российских компаний, но нынешняя ситуация и риск заморозки активов стимулируют бизнес возвращаться в отечественную юрисдикцию.
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — управление недвижимостью.

Подробнее об тагильских компаниях из стран-офшоров

Кыргызстан

Бывшая республика СССР.
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — торговля компьютерной техникой.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Нижнем Тагиле

Китай

Один из основных экономических партнеров России. После ввода санкций стал одним из главных поставщиков «параллельного импорта».
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — производство обуви.

Подробнее о резидентах стран Азии в Нижнем Тагиле

Южная Корея

Корея не состоит с Россией в дружеских отношениях. Несмотря на это, корейцы держат бизнес в Нижегородской области. Это дв е компании, занимающиеся торговлей.

Подробнее о данной деятельности можно узнать по ссылке

Латвия

Бывшая республика СССР, входит в состав Евросоюза и не дружит с Россией. В Челябинской области всего две компании с совладельцами из Латвии. Обе работают в сфере розничной торговли бытовых электротоваров.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области — в материале «Курса дела»

Литва

Бывшая республика СССР, входит в состав Евросоюза и не дружит с Россией. В Челябинской области 4 компании, связанные с этой страной. Занимаются они торговлей чая и кофе, ресторанным бизнесом, строительством.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области — в материале «Курса дела»

Люксембург

Карликовое государство, входящее в Европейский союз, недружественное государство. Один из самых популярных европейских офшоров. Юридически он не является безналоговой территорией, однако открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено.
Компаний — 2
 Основная сфера деятельности — производство.

Подробнее об тагильских компаниях из стран-офшоров

ОАЭ

ОАЭ состоит с Россией в партнерских отношениях. В Нижегородской области зарегистрированы три компании, совладельцами которых являются уроженцы этого арабского государства. Они занимаются нефтью, продажей автокомпонентов, производством паровых котлов.

Подробности можно узнать по ссылке

Сейшельские острова

Тропическое государство и популярная оффшорная зона, находится в дружественных отношениях с Россией. В Челябинской области три компании, связанные с этой страной. Работаю они в сферах промышленности, консалтинга и финансов.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Словения

Недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина

Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США

Недружественное государство, один из главных инициаторов антироссийских санкций. В Челябинской области всего одна компания, связанная с США. Она занимается научными исследованиями и разработками в области естественных наук.

Подробнее о резидентах стран Северной Америки в материале

Турция

Страна является одним из ведущих экономических партнеров России. В Челябинской области компаний, связанных с этой страной, семь . Сфера деятельности этих фирм – торговля одеждой, производство хлеба, инженерно-техническое проектирование.

Подробнее о резидентах стран Азии — в материале «Курса дела»

Узбекистан

Бывшая республика СССР.
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — производство деревянной тары.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Нижнем Тагиле

Украина

Бывшая республика СССР, является недружественной страной с Россией. На Южном Урале есть 9 компаний, связанных с Украиной. Они работают в сферах торговли, промышленности, консалтинга и образования.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области в материале

Швейцария

Европейская страна, не входящая в состав ЕС. Недружественное государство с Россией. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из Швейцарии. Она занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Подробнее о резидентах стран Европы в Челябинской области в материале

Виргинские Острова (Великобритания)

Недружественное государство, зависимое от Великобритании. Наиболее престижная офшорная зона – быстрая регистрация, незначительная налоговая нагрузка, включение BVI в «белый список» ЕС и полная конфиденциальность, данные по бенефициарам разглашаются только по решению судебного органа.
Компаний – 1 .
Основная сфера деятельности – добыча нефти.

Подробнее про компании ХМАО из стран-офшоров

Франция

Франция не является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области зарегистрировано около 10 компаний с собственниками оттуда. Они занимаются разработкой программного обеспечения, производством химической продукции и бумаги, разведением крупного рогатого скота и пр.

Подробности о «легионерах» - по ссылке

Эстония

Недружественная России страна в составе Евросоюза, поддержавшая санкции. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из Эстонии. Фирма занимается производством промышленных газов.

Подробнее о резидентах бывшего СССР в Челябинской области в материале

Сербия

Европейская страна, которая не входит в ЕС и не вводила санкции против РФ. Руководство страны было вынуждено осудить действие страны в Украине, однако введение санкций, равно как и вступление в Евросоюз, власти не обсуждают.
Компаний - 1
 Основная сфера деятельности - услуги бухгалтерского учета.

Подробнее о компаниях из Европы, которые работают в Нижнем Тагиле

Молдова

Союзное для России государство, отношения с которым стабильно ухудшаются с 2020 года. К санкциями Молдова не присоединилась, ограничившись «отдельными ограничениями». В Челябинской области бизнес ведет одна компания с молдавским совладельцем, она занимается добычей минерального сырья для химической промышленности.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Лихтенштейн

Лихтенштейн не дружит с Россией. В Нижегородской области есть только одно предприятие с совладельцем из этого государства. Оно занимается арендой и управлением недвижимым имуществом.

Подробнее можно узнать по ссылке

Венгрия

Венгрия является членом Евросоюза, поэтому о дружественных отношениях с Россией речи не идет. При этом в Нижегородской области действуют три предприятия, собственники которых являются гражданами Венгрии. Сферы деятельности разнообразные – торговля, недвижимость, медицина.

Подробнее узнать можно по ссылке

Бельгия

Недружественное государство Евросоюза. Страна поддержала санкции ЕС против России, заморозив российских активов на 58 млрд евро. Для сравнения: Германия заморозила в 10 раз меньше.
Компаний – 1 .
Основная сфера деятельности – нефтяная промышленность.

Подробнее про резидентов стран Европы в ХМАО

Абхазия

Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян.

Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале

Таджикистан

Ранее государство входило в состав СССР, сейчас страна является членом СНГ. В Челябинской области всего две компании с совладельцами из Таджикистана. Обе фирмы работают в сфере строительства.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Мали

Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан

Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Йемен

Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак

Арабская страна, находящаяся на Ближнем Востоке. Ирак поддерживает дружественные отношения с Россией. В Челябинской области есть одна компания с иранским совладельцем, она занимается оптовой торговлей фруктами и овощами.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Израиль

Дружественное государство с Россией находится на Ближнем Востоке. Обстановка сейчас там очень беспокойная. С Израилем связано четыре компании на Южном Урале. Они занимаются деятельностью рекламных агентств, торговлей и транспортом.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале «Курса дела»

Египет

Египет старается поддерживать с Россией дружеские отношения. В Нижегородской области граждане этой страны имеют пять компаний. Они работают в сферах торговли, медицины, ИТ-технологий и пр.

Узнать подробности можно по ссылке

Эквадор

Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. в Челябинской области всего одна компания, связанная с Эквадором. Фирма занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием.

Подробнее о резидентах из Южной Америки в материале

Словакия

Словакия не является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области зарегистрированы две компании с собственниками оттуда. Они занимаются промышленностью и торговлей.

Узнать подробнее об этом можно в нашем отдельном материале

Болгария

Страна мягкой брынзы, вина и сладкого перца не является дружественной с Россией. В Челябинской области есть три компании резидентами из Болгарии, все три занимаются торговлей.

Подробнее о резидентах Евросоюза в регионе можно прочесть в материале «Курса дела»

Польша

Входит в Евросоюз, является недружественным государством. Ввело санкции против России.
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — торговля техникой.

Подробнее о резидентах государств Европы в Нижнем Тагиле

Португалия

Португалия также не является дружественной по отношению к России. Но несколько фирм с корнями оттуда зарегистрированы в Нижегородской области. Они работают в сферах торговли, транспорта, недвижимости.

Узнать подробности можно по ссылке

Чехия

Недружественное государство, входящее в Евросоюз. Из-за зависимости от российской стали имеет исключения на импорт, несмотря на введенные в отношении РФ санкции.
Компаний — 1
 Основная сфера деятельности — оптовая торговля бытовыми товарами.

Подробнее о бизнесе резидентов государств Европы в Нижнем Тагиле

Швеция

Швеция – недружественная страна по отношению к России. Но в Нижегородской области зарегистрированы три фирмы, совладельцы которых имеют гражданство Швеции. Компании производят крахмал, управляют недвижимостью и пр.

Ознакомиться с подробностями можно в нашем отдельном материале

Бангладеш

Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями.

Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале

Грузия

Бывшая республика СССР, перевалочный пункт для многих релокантов.
Компаний – 3 .
Основная сфера деятельности – медицина, ЧОП, торговля автомобилями и запчастями.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в ХМАО

КНДР

КНДР – еще один стратегический партнер России. В Нижегородской области зарегистрирована только одна компания с собственниками из этой страны. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Ознакомиться с подробностями можно в отдельном материале

Сирия

Сирия является партнером и союзником России. В Нижегородской области есть три компании, собственники которых являются гражданами Сирии. Эти фирмы ведут бизнес в области архитектуры, фотокопирования и продажи транспорта.

Подробнее узнать про «легионеров» можно в отдельном материале

Маршалловы острова

Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина поддерживает с Россией относительно дружественные отношения. В Нижегородской области работает одна фирма из этого государства – в сфере HORECA.

Подробнее узнать о компаниях из стран-офшоров можно в отдельном материале

Испания

Испания – член Евросоюза, поэтому дружественных отношений между этим государством и Россией как таковых нет. Однако несколько компаний из этой страны все же зарегистрированы в Нижегородской области и ведут здесь бизнес. Они заняты в торговле, промышленности, недвижимости и ИТ-сфере.

Ознакомиться с подробностями можно в отдельном материале

Мальта

Мальта находится в списке недружественных России стран. Но в Нижегородской области работает несколько компаний, корни которых ведут в Мальту. Они занимаются торговлей, промышленностью и ИТ.

Подробнее узнать об этом можно в отдельном материале

Норвегия

Норвегия – еще одна недружественная по отношению к России страна. При этом бизнес в Нижегородской области она ведет. В основном компании занимаются разведением свиней и выращиванием зерновых и масличных культур.

Ознакомиться подробнее с этим можно в отдельном материале

Румыния

Румыния – недружественная страна по отношению к России. В Нижегородской области значится одна фирма, связанная с гражданами этого государства. Она занимается арендой и управлением недвижимостью.

Подробности можно узнать в отдельном материале

Северная Македония

В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Финляндия

Финляндия не состоит с Россией в дружественных отношениях. В Нижегородской области функционирует только одна фирма с корнями оттуда. Она занимается производством земляных работ.

Все подробности – в отдельном материале

Вьетнам

Государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай поддерживает дружественные отношения с Россией. В Челябинской области три компании, связанные с этой страной. Они работают в сфере услуг, медицины, промышленности.

Подробнее о резидентах Африки и Востока можно прочесть в материале «Курса дела»

Япония

У Японии тоже нет дружественных отношений с Россией. Но граждане этой страны владеют бизнесом, в том числе, в Нижегородской области. Компании занимаются производством корпусов подшипников и комплектующих для транспорта, а также научными исследованиями.

Узнать подробности можно в нашем отдельном материале

Камерун

Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в дружеских отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Нигерия

Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Руанда

Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Уганда

Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто.

Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

ЮАР

Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Аргентина

Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бразилия

Федеративная Республика сотрудничает с регионом несколько десятилетий.
Компаний — 3
 Основная сфера деятельности — производство пива, ресторанный бизнес.

Подробнее о резидентах Бразилии в Нижнем Тагиле

Панама

Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Саудовская Аравия

Это государство с Аравийского полуострова считается дружественным. Хотя с ним в Тюменской области работает лишь одна компания, занятая в области ресторанного бизнеса.

Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале

Австралия

Австралия ввела новые санкции в отношении России, под них попали 45 российских юридических и физических лиц. Недружественное государство по отношению к РФ. Австралия в рамках поддержки Украины направила значительное количество военной техники, включая бронетранспортеры. Австралия является одной из самых развитых стран, будучи четырнадцатой по размеру экономикой в мире. Компаний - 1 (физлицо).  Основная сфера деятельно - торговля оптовая неспециализированная.

Подробнее о резидентах Австралии в Оренбуржье - в нашем материале

Дания

Это скандинавская страна в Северной Европе, недружественная по отношению к России. Компания в Оренбуржье - 1 . Основная сфера деятельности - производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

Подробнее про резидентов из Европы на территории региона можно прочесть в материале

Каймановы острова

Каймановы острова — классическая оффшорная зона. Зарегистрированные тут предприятия освобождены от налогов и, соответственно, от ведения бухгалтерии, предоставления любых видов отчетности и прохождения аудита. Кайманские острова — успешный мировой оффшорный финансовый центр. Тут на данный момент зарегистрировались десятки тысяч предприятий. Очень развита финансово-банковская сфера, в которой насчитывается около полутысячи банковских учреждений. Есть в Оренбуржье и компания, доли учредителей в которой связана с Каймановыми островами. Основная сфера деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Каймановы острова считаются не дружественными России.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Бермудские острова

Бермудские острова (или просто Бермуды) являются, как и большинство оффшорных стран, бывшей колонией Великобритании, образовавшейся в ходе Вест-Индской Кампании. В Оренбургской области функционирует 1 компания с совладельцами, которые «указываются» на Бермудах, и занимается фирма предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа.

Подробнее про резидентов - можно прочесть в отдельном нашем материале

Алжир

Алжир - самая большая и одна из наиболее развитых стран Африки, является дружественной страной с Россией. В Челябинской области есть одна компания с совладельцем оттуда.

Подробнее о странах Африки и Востока — в материале «Курса дела»

Ангилья

Ангилья – это владение Великобритании в Вест-Индии, которое имеет статус британской заморской территории. Поэтому данное государство можно считать недружественным по отношению к России. В Нижегородской области функционирует одна фирма с собственниками из Ангильи. Она занимается консалтингом.

Узнать подробности можно по ссылке

Пакистан

Пакистан – дружественная по отношению к России страна. В Нижегородской области работает одна компания с корнями оттуда. Она занимается деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Подробности можно узнать в отдельном материале

Туркменистан

Туркменистан также является дружественной страной по отношению к России. В Нижегородской области зарегистрирована одна фирма с собственниками из этого государства. Она ведет бизнес в сфере торговли.

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Хорватия

Страна входит в состав Евросоюза и является недружественным государством с Россией. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из Хорватии. Фирма занимается производством изделий из проволоки.

Подробнее про резидентов Евросоюза в Челябинской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Кот-д'Ивуар

Дружественное государство. Россия оказывает помощь и уделяет особое внимание по освоению африканского рынка, поставляя зерновые культуры и удобрения. В свою очередь, на импорт идут какао, каучук, фрукты и орехи.
Компаний – 1 .
Основная сфера деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Подробнее про резидентов из Африки в ХМАО

Багамские острова

Государство, расположенное на почти 700 островах севернее Карибского моря и Кубы. Это недружественная России страна. В Челябинской области есть одна компания, связанная с Багамскими островами. Компания занимается в сфере финансов и консалтинга.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Доминикана

Доминиканская Республика расположена на острове в составе архипелага Больших Антильских островов. Сейчас Доминикана поддерживает в отношении с Россией нейтралитет. Однако в Челябинской области есть целых две компании, связанные с этой страной. Они занимаются в сферах торговли и транспорта.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Куба

Островное государство в Латинской Америке, поддерживает в отношениях с Россией нейтралитет. В Челябинской области всего одна компания с совладельцем из этой страны. Компания занимается розничной торговлей компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах.

Подробнее про страны-офшоры в материале

Кувейт

Небольшое государство на берегу Персидского залива поддерживает дружественные отношения с Россией. В Челябинской области компания, связанная с этой страной всего одна . Она занимается добычей и первичной обработкой известняка.

Подробнее о странах Востока и Африки в материале «Курса дела»

Сент-Китс и Невис

Государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов — Сент-Китса и Невиса, находится в нейтральных отношениях с Россией. В Челябинской области всего одна компания, связанная с этой страной, занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале