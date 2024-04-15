В 2017 году сын этого бизнесмена с уголовным прошлым — Денис Кокорин — прославился на всю России после массовых задержек зарплаты на НТЗТИ. Рабочие пожаловались Владимиру Путину, а президент назвал «борзотой» тех, кто так относится к персоналу.



Следствие выявило, что Кокорин-младший на посту директора НТЗТИ вывел с предприятия почти 23 млн рублей на счета подконтрольной фирмы, а также завод не выплачивал зарплату персоналу. За это суд назначил наказание в виде 2 лет исправительной колонии и штрафа в 500 тысяч.



Также в Дзержинском районе работала группа «карасей». Эти бандиты конкурировали с «кокоринскими» за влияние внутри района, могли случаться и стычки. Имели поддержку от «Синих», которых возглавлял вор в законе Каро. Одной из громких историй стало убийство предпринимателя Владимира Машинского, который погиб в 2002 году во время покушения в парикмахерской на улице Зари.

В целом на Вагонке члены группировок занимались как крышеванием бизнеса, так и другой преступной деятельностью, однако впоследствии искали способы легализовать свои доходы. В итоге в районе появлялись новые объекты коммерческой недвижимости, некоторые из них работают и по сей день.