В Нижнем Тагиле в 1990-е годы работало несколько криминальных группировок. Характер деятельности этих группировок определялся как промышленной спецификой Нижнего Тагила, так и наличием в городе колоний. Угон танка, массовые убийства и кражи с заводов: TagilCity.ru рассказывает о делах ОПГ в Тагиле.
Проект «Пацанская России» публикуется в городах присутствия холдинга 1MI уже несколько месяцев. После выхода нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышли публикации об ОПГ Казани , Нижнего Новгорода , Оренбурга , Югры и других регионов России.
В данном проекте редакция публикует официально известные факты, а также приводит воспоминания и субъективные мнения тех людей, которые были в участниками событий. Имена наших собеседников в целях их безопасности мы не раскрываем, ровно как и не публикуем в этом проекте данные, которые не были доказаны следствием.
История канувших в лету бандитских группировок в Нижнем Тагиле говорит лишь об одном: криминальная романтика длится недолго, а заканчивается или судом, или могилой. Те немногие «герои 90-х», кто смог пока избежать такой судьбы, вынуждены все эти годы ждать, когда за ними придут. А правоохранители делают все, чтобы даже через десятилетия каждый был привлечен к ответственности и поплатился сполна.
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и
2000-е годы?
Как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила
Как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила
— Нам нельзя дальше терпеть такое положение, которое сложилось у нас в городе с общественным порядком, надо принимать решительные меры, а то ведь дело дошло до того, что идешь в кино – и оглядываешься, как бы кто не сунул в бок, или не снял костюм, не оскорбил. Есть у нас на Никелькомбинате ремесленное училище №1. Учащиеся этого училища хулиганят. Их государство кормит, обувает, одевает… Однажды мы с женой в сумерках услышали шум, посмотрели – стоит человек, весь окровавленный. Оказывается, он приехал к отцу со второго участка, был выпивши, и на него напали учащиеся, избили.
— Идет какой-нибудь мальчишка, и вы идете с женой или знакомыми. За спиной раздается нецензурщина, и настроение у вас испорчено! А некоторые подобные лица говорят сальности проходящей мимо женщине.
— Со стороны милиции никаких мер не принимается. Мне неоднократно приходилось видеть: идут девчата, и вот к ним пристают хулиганы, сквернословят, обзывают их, а в этот момент мимо проходят сотрудники милиции, все это видят и слышат – и отходят в сторону, они боятся их, хулиганов.
— На днях у нас было партийное собрание, и после этого собрания мы пошли по домам толпой, потому что женщины одни боятся идти!
В настоящее время дерзкие представители ОПГ — явление редкое, а в период распада СССР страна оказалась в непростой ситуации и далеко не все справлялись с брошенными судьбой вызовами.
« Когда рухнул Советский Союз, многие сотрудники тех же правоохранительных структур оказались не у дел, но были востребованы в бизнесе. Часть молодых ребят уходили из органов, хотели быстрых и больших денег и так становились условно телохранителями бизнесменов. ОПГ обрастали сферой влияния, был период с 7 депутатами в гордуме Тагила,» , — утверждает собеседник редакции, бывший очевидцем событий тех лет.
Влияние группировок распространялось на отдельные районы города, каждая из них контролировала свою территорию, не пускала на нее чужих и, конечно, была не против расширить сферу влияния. Это регулярно становилось причинами вооруженных конфликтов как среди местных группировок, так и в отношении приезжих, пытавшихся захватить криминальную власть в Нижнем Тагиле. К самой громкой такой истории мы еще вернемся, а пока начнем с описания основных группировок, орудовавших в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е.
Вячеслав Кокорин, экс-владелец НТЗТИ, отбыл не один реальный срок. Последователи Кокорина так и назывались — «кокоринские», работали в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
« Это была одна из сильнейших группировок города. В 90-е они работали в том числе по УВЗ и немного по НТМК, держали Вагонку, конфликтовали с другими бандитами» , — поясняет собеседник TagilCity.ru.
Одним из занятий группировки были кражи с промышленных предприятий с последующей продажей на эти же предприятия обратно. Работали и по коммерсантам: крышевание всегда приносило доход ОПГ. В конце 90-х Вячеслав Кокорин был арестован за организацию убийства предпринимателя, исполнитель также был установлен и тоже получил реальный срок.
« Предприниматель Кожикин тяготел Афонинской группировке (речь про Сергея Афанасьева), не хотел работать с другими. В итоге по заказу бизнесмена Кокорина его убил бывший афганец Рафаэль Рахимов, тот отсидел, но вроде даже получил квартиру за свою работу» , — отмечает собеседник.
В 2017 году сын этого бизнесмена с уголовным прошлым — Денис Кокорин — прославился на всю России после массовых задержек зарплаты на НТЗТИ. Рабочие пожаловались Владимиру Путину, а президент назвал «борзотой» тех, кто так относится к персоналу.
Следствие выявило, что Кокорин-младший на посту директора НТЗТИ вывел с предприятия почти 23 млн рублей на счета подконтрольной фирмы, а также завод не выплачивал зарплату персоналу. За это суд назначил наказание в виде 2 лет исправительной колонии и штрафа в 500 тысяч.
Также в Дзержинском районе работала группа «карасей». Эти бандиты конкурировали с «кокоринскими» за влияние внутри района, могли случаться и стычки. Имели поддержку от «Синих», которых возглавлял вор в законе Каро. Одной из громких историй стало убийство предпринимателя Владимира Машинского, который погиб в 2002 году во время покушения в парикмахерской на улице Зари.
В целом на Вагонке члены группировок занимались как крышеванием бизнеса, так и другой преступной деятельностью, однако впоследствии искали способы легализовать свои доходы. В итоге в районе появлялись новые объекты коммерческой недвижимости, некоторые из них работают и по сей день.
«Герат-Урал» в Нижнем Тагиле является, пожалуй, самой официально обезвреженной. Свидетели тех событий рассказывают, что Вячеслав Соловьев создал группу бывших участников конфликтов в горячих точках и стал оказывать силовую поддержку различным предпринимателям.
Одним из них, по воспоминаниям современников, был Андрей Ермолаев. Его компания «Тагмет» работала с НТМК, принося хорошую прибыль владельцам бизнеса. Для защиты Ермолаев и привлек знакомого — Соловьева. Огромные доходы компании не могли не привлечь внимание бандитов, в итоге кроме «Герат-Урал» на нее стали иметь виды и деятели ОПГ «Фортуна».
В сентябре 1994 года в автокатастрофе погибает Вячеслав Соловьев.
« На его место пришли более хитрые, изворотливые люди. Два человека получили подготовленную организацию, которой можно ставить задачи. Но в итоге после нейтрализации руководителей группировка ослабла и стала разваливаться» , — говорит источник редакции.
Гибель Соловьева лишила Ермолаева существенной защиты. И в 1996 году Андрей Ермолаев и Игорь Кокуша, его охранник, были убиты в центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина. В день ЧП за бизнесменом не приехал его водитель, поэтому он с охранником пошел по улице пешком. Там его и поджидал подготовленный киллер.
Несколько выстрелов стали причиной смерти обоих мужчин прямо на месте нападения.
Памятную табличку с портретами Андрея Ермолаева и Игоря Кокуши на проспекте Ленина знает, пожалуй, каждый тагильчанин. Оба погибших от выстрелов из автомата были похоронены рядом.
Правоохранители вели масштабные проверки как деятельности компании «Тагмет», так и приближенных Ермолаева. Однако заказчиков и исполнителя этого громкого убийства так до сих пор официально и не установили.
Еще одной сильной группировкой в Нижнем Тагиле стала «Фортуна». Сергей Топчеев погиб в 2006 году, его застрелили несколькими ранениями в голову прямо в автомобиле в центре Нижнего Тагила. Убийца был установлен, а сам погибший покоится на Центральном кладбище, где на могиле установлена скульптура коня, а сам Топчей изображен на памятнике в казачьей папахе и с саблей.
В 2008 году участь быть расстрелянным постигла и Андрея Шатова. По его убийству ни заказчиков, ни виновников по сей день не установили.
Лидеры группировки, работавшие в разные годы, занимались одним и тем же. Основной доход в 90-е годы у банды был от негласного сотрудничества с некоторыми руководителями НТМК. Металл, щебень — все это попадало в сферу интересов ребят из «Фортуны».
Вне озвученных группировок собеседники редакции называют и других жертв бандитских разборок. Так, Владимир Малыгин (Малыш) погиб в марте 1994 года — его расстреляли на автозаправочной станции в ходе разборок между бандами. В марте 2024 года правоохранители сообщили об окончании расследования данного заказного убийства, виновник уже установлен.
« Малыша быстро убили. Он освободился в начале 90-х, до этого 10 лет получил в советское время. Грамотный, деятельный, обирал тех, кто потом в итоге стал сам стал ОПГ. В отношении своих проводил серьезную воспитательную работу. Например, в угол ставил или сажал в подпол на три дня при всех» , — вспоминает собеседник TagilСity.ru.
Сергей Афанасьев (Афоня) был убит 18 декабря 1998 года вместе с его товарищем Валерием Масякиным. Они похоронены вместе на Висимском кладбище.
Преступники-одиночки и организованные группы — явления принципиально отличающиеся. Первые чаще всего ищут покровителей, примыкают к сильным группировкам, но некоторые — в каком-то смысле выдающиеся — преступники становятся лидерами криминальных организаций.
Многие «выпускники» исправительных учреждений и по сей день оседают в городе, а в 90-е годы — в разгар преступности — приток экс-осужденных был еще выше. И часть из них продолжала свою незаконную деятельность уже в Нижнем Тагиле. Так, известна была в городе группировка «Синих».
Одним из известных представителей был вор в законе Короглы Мамедов (Каро). Он был коронован в 1979 году.
« Каро был обычный жулик, из когорты «Синих», не имеют как таковой родины. Он просто сидел в Тагиле и во время распада СССР вышел. Предложил первым лицам в органах сотрудничество, оставили как верхушку криминальной власти. Его брат Мирон был настоящим авторитетом, был убит в Сургуте» , — рассказывает собеседник редакции.
Основной задачей руководства «Синих» было соблюдение установленного в криминальных кругах порядка. Однако не все гладко было в воровских верхушках, в итоге в 2004 году Каро был раскоронован во время встречи воров в Екатеринбурге из-за конфликта с другим авторитетом — Дедом Хасаном (Аслан Усоян, умер в 2013 году).
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и
2000-е годы?
Как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила
Как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила