Российские разработки от ИТ-компаний активно внедряются генеральными подрядчиками строительства объектов социального значения для ускорения сроков реализации проектов и усиления контроля над подрядчиками, выполняющими работы. В частности опыт клиентов компании «Синтека» (входит в контур Аметист Групп) доказал и возможность эффективной экономии средств бюджета в среднем до 12% при внедрении специализированного ПО.

Старт сотрудничества с генеральными подрядчиками для петербургской программы «Синтека» состоялся в 2019 году при строительстве Терапевтического Корпуса Международного Медицинского Кластера, далее система была применена при снабжении кампуса «Кантиана» на базе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде. Успешный опыт был тиражирован и при возведении ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде и нового корпуса НГУ в Новосибирске. К кейсам сотрудничества разработчика с генеральными подрядчиками в 2023 году добавилось строительство Байкало-Амурской магистрали.

«Наша система уже зарекомендовала себя на рынке коммерческого строительства, начало сотрудничества с генеральными подрядчиками позволило нам прикоснуться к госзаказам и наработать экспертизу в автоматизации снабжения крупных проектов социального значения, сейчас этот опыт нами успешно тиражируется», — Илья Анисимов , генеральный директор ООО «Синтека».

Клиенты компании сообщают о серьезных изменениях в экономических показателях проектов, так в результате применения технологий для закупок было сэкономлено до 15% бюджета при строительстве Терапевтического Корпуса в г. Москва, 12% при реализации студенческого кампуса «Кантиана» и до 3% по каждой заявке на металлопрокат для ИТ-кампуса «Неймарк».

«Синтека» — это облачный сервис для строительных компаний, который позволяет автоматизировать процесс снабжения: собирает заявки на стройматериалы со строительных объектов, отсылает запросы поставщикам, обрабатывает полученные счета и контролирует оплату и доставку. В 2023 году «Синтека» внесена в единый реестр отечественного программного обеспечения. Реестровая запись № 20304 от 27.11.2023.

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источник фото: пресс-служба Аметист Кэпитал

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