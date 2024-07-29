Элиты Нижнего Тагила за минувший год подвергались многочисленным испытаниям. Экономическая обстановка сказалась на выполнении госконтрактов, демографическая - на рождаемости и нехватке кадров, экологическая - на миграции. Утечка мозгов мешает реализовывать многие проекты на желаемом уровне, а городские предприятия подключают лоббистов всех уровней, чтобы привлечь внимание к высокой потребности в персонале.



Искать нестандартные решения приходится не только представителям промышленности: в Нижнем Тагиле остро звучат проблемы медицины и образования, что не могло не сказаться на количестве представителей соцсферы в рейтинге. А вот серьезный недоштат в правоохранительных органах вкупе с весьма скромными по меркам региона зарплатами в этом году стал одной из причиной снижения влиятельности силовиков.



Напомним, эксперты редакции оценивали как кулуарное положение вещей и влияние персон на городские процессы, так и медийную составляющую. Важным событием начала 2024 года стал приезд в Нижний Тагил президента Владимира Путина, встреча с которым не могла не сказаться на политических очках некоторых персон.



TagilCity.ru представляет рейтинг влиятельности персон в Нижнем Тагиле за прошедший год. Кто смог усилить свое влияние в городе, а кто наоборот теряет строчки в рейтинге? Об этом редакция рассказывает в ежегодном спецпроекте о самых влиятельных людях Нижнего Тагила.

Как считали Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.