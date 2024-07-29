ТОП-100
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ Нижнего Тагила

Элиты Нижнего Тагила за минувший год подвергались многочисленным испытаниям. Экономическая обстановка сказалась на выполнении госконтрактов, демографическая - на рождаемости и нехватке кадров, экологическая - на миграции. Утечка мозгов мешает реализовывать многие проекты на желаемом уровне, а городские предприятия подключают лоббистов всех уровней, чтобы привлечь внимание к высокой потребности в персонале.

Искать нестандартные решения приходится не только представителям промышленности: в Нижнем Тагиле остро звучат проблемы медицины и образования, что не могло не сказаться на количестве представителей соцсферы в рейтинге. А вот серьезный недоштат в правоохранительных органах вкупе с весьма скромными по меркам региона зарплатами в этом году стал одной из причиной снижения влиятельности силовиков.

Напомним, эксперты редакции оценивали как кулуарное положение вещей и влияние персон на городские процессы, так и медийную составляющую. Важным событием начала 2024 года стал приезд в Нижний Тагил президента Владимира Путина, встреча с которым не могла не сказаться на политических очках некоторых персон.

TagilCity.ru представляет рейтинг влиятельности персон в Нижнем Тагиле за прошедший год. Кто смог усилить свое влияние в городе, а кто наоборот теряет строчки в рейтинге? Об этом редакция рассказывает в ежегодном спецпроекте о самых влиятельных людях Нижнего Тагила.

Как считали

Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.

Список влиятельных жителей Нижнего Тагила

Место
Имя
Должность
Рейтинг
#1
Ибрагим Абдулкадыров
Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское»
8,63

Главный тагильский полицейский вновь лидирует в рейтинге влиятельности. Ибрагим Абдулкадыров оценен экспертами выше других тагильских деятелей, несмотря на постоянный и существенный дефицит кадров, а также скандалы вокруг его подчиненных. Отметим, что отрыв от второго места небольшой, а суммарный балл ниже показателя прошлых лет, что не мешает Абдулкадырову оставаться самым влиятельным силовиком города.

#2
Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила
8,31

Градоначальник второго по значимости населенного пункта региона получает серебро рейтинга влиятельных персон с минимальной разницей от показателя лидера. Владислав Пинаев продолжает руководить городом со вновь рекордным бюджетом в 28 млрд, являясь самым влиятельным политиком и чиновником Нижнего Тагила.

#3
Александр Потапов
Генеральный директор «Уралвагонзавода»
6,96

Нижний Тагил в начале 2024 года принимал президента Владимира Путина, и одним из главных объектов в маршруте главнокомандующего в период СВО стал, конечно, Уралвагонзавод - место, где производят и регулярно отправляют на фронт танки. Александр Потапов получил высокую оценку влиятельности, заняв сразу третью строку рейтинга и поднявшись на две позиции с прошлого года. Инициативы и достижения сотрудников предприятия отмечают на федеральном уровне, что не может не добавить баллов генеральному директору корпорации.

#4
Владимир Рощупкин
Исполнительный директор
Уралвагонзавод. Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Дзержинского района
6,90

Владимир Рощупкин также нарастил влиятельность, судя по оценкам экспертов редакции. Они сделали исполнительного директора УВЗ ещё и самым влиятельным депутатом в Нижнем Тагиле. Работа в областном Заксобрании и руководство заводом на месте делают позиции участника рейтинга прочными, не допуская к самым верхним позициям представителей других промышленных предприятий.

#5
Денис Новоженов
Вице-президент – Руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ»-2
6,83

Самым влиятельным представителем металлургического комбината остается Денис Новоженов. По итогам минувшего года он замыкает пятерку лидеров рейтинга, потеряв две позиции. Это становится самым крупным падением в десятке влиятельных. Получение статуса почетного гражданина Нижнего Тагила в 2023 году не укрепляет позиции вице-президента подразделения ЕВРАЗа, а эксперты задаются вопросами об игнорировании повестки СВО в политике ЕВРАЗа, что особенно контрастирует на фоне другого крупного предприятия, выполняющего гособоронзаказ.

#6
Вячеслав Погудин
Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Ленинского района
6,73

Депутат Вячеслав Погудин подтверждает свое шестое место в рейтинге. Этого политика, занимающегося вопросами социальной сферы, эксперты традиционно оценивают высоко. Он не занимается популистскими выступлениями в прессе и не участвует в публичной конфронтации с кем-либо ради набора сомнительных политических очков, что вызывает положительные отзывы в том числе и населения, которое обращается к нему за помощью.

#7
Вячеслав Горячкин
Первый заместитель Главы Администрации города
6,69

Вице-мэр Нижнего Тагила активно участвует в городских мероприятиях, не скрываясь от прессы и проблемной повестки. Стабильная работа без негативных инфоповодов закрепляет Вячеслава Горячкина на седьмом месте, оставляя за ним звание наиболее влиятельного чиновника на назначаемой, не выборной должности.

#8
Вадим Раудштейн
Председатель городской думы Нижнего Тагила, депутат
6,67

Вадим Раудштейн возглавляет список самых влиятельных депутатов городской Думы Нижнего Тагила. Это неудивительно, ведь председатель периодически выступает негласным медиатором в спорах городских элит, балансируя между интересами промышленников и чиновников. Интересы электората депутат тоже не забывает, особенно это коснулось соседей экс-адвоката: в минувшем году во дворе дома, где проживает Вадим Раудштейн проведено современное благоустройство, а на открытие объекта приехали многие городские випы.

#9
Валерий Суров
Заместитель Главы Администрации города по социальной политике
6,20

В лице Валерия Сурова социальная сфера в Нижнем Тагиле набирает обороты влиятельности, он прибавил одну позицию относительно прошлого года. Внимание вопросам семьи и детства, уделяемое на государственном уровне, благоприятно сказывается и на рейтингах местных чиновников, отвечающих за реализацию социальных проектов.

#10
Гаджи Абдулов
Генеральный директор АО «УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД», депутат городской думы Нижнего Тагила
6,17

Самым влиятельным депутатом гордумы Нижнего Тагила, после председателя, становится Гаджи Абдулов. Он не просто укрепил свои позиции в рейтинге по итогам 2023 года, но и вошел в десятку лидеров. УБТ становится подрядчиком на все новых объектах в Нижнем Тагиле, обеспечивая город как дорожными ремонтами, так и реконструкцией объектов благоустройства.

#11
Владимр Радаев
Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Тагилстроевского района, Почетный гражданин города Нижний Тагил
6,04

Выросли позиции у представителя ЕВРАЗа Владимира Радаева. Однако даже улучшив положение на 2 пункта в списке, депутат ЗакСО не смог подобраться ближе к коллегам из этого органа власти: из трех тагильских старожилов региональной политики у Радаева самая слабая позиция. Возможно, это связано с ошибками информационной политики представителей местной металлургии: недавняя попытка вступить в открытую конфронтацию с муниципальной властью закончилась для Радаева скандалом, за который ему пришлось публично извиняться перед главой Нижнего Тагила. Депутат попытался публично во время отчета губернатора укорить власти Нижнего Тагила в ямах на дворовых дорогах. В итоге общественность осудила группировку ЕВРАЗа в несоблюдении субординации и нарушении этики, а город получил средства на ремонты внутриквартальных проездов.

#12
Михаил Аршанский
Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Тагила, советник вице-президента ЕВРАЗа
6

Полученное 12 место в рейтинге говорит о регулярном участии деятеля в важных для города процессах. Михаил Аршанский показал рост на 16 позиций в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила, а начало 2024 года ознаменовалось для почетного гражданина города получением аналогичного звания еще и на региональном уровне.

#13
Олег Сохраннов
Председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс»
5,96

Самым влиятельным бизнесменом Нижнего Тагила остается Олег Сохраннов. Даже потеря четырех позиций в рейтинге не лишила его этого статуса - именно так распределились оценки экспертов редакции. Минувший год для компании стал менее медийно активным, это, вероятно и повлияло на итоговый балл предпринимателя.

#14
Мария Дронова
Директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗ
5,79

GR-директор ЕВРАЗа Мария Дронова вернула себе звание наиболее влиятельной персоны в Нижнем Тагиле. Давно покинув город, она продолжает оказывает воздействие на события в нем. Многие взлеты и падения (в том числе в данном рейтинге) представителей металлургического клана являются следствием тех или иных стратегических решений Дроновой.

#15
Ирина Пудовкина
Директор ООО НТТК «Телекон», депутат городской думы Нижнего Тагила
5,63

Ирина Пудовкина уступила статус самой влиятельной дамы в Нижнем Тагиле, что, впрочем, не влияет на ее позиции в целом. Из местных депутатов женского пола она является наиболее активной и результативной в этом амплуа, тому подтверждение и положительная обратная связь от избирателей. Их проблемы она выносит в публичную плоскость за счет своих медиаресурсов и успешно использует для собственного продвижения как депутата. Такому ресурсу предпринимательницы многие депутаты со стажем могут лишь позавидовать.

#16
Денис Корякин
Директор по энергетике дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ», депутат городской думы Нижнего Тагила
5,59

Депутат Денис Корякин перешел из третьего десятка рейтинга в середину второго: его позиции с минувшего года выросли на 13 пунктов. Его выступления на заседаниях думы Нижнего Тагила регулярно попадают в новости, причем далеко не всегда с позитивной окраской. Одним из последних заявлений, которое не оценили некоторые коллеги-депутаты, стало обвинение им в миграции из Тагила состояние медицины в городе. Тогда представителю ЕВРАЗа парировали, что первая причина отъезда молодежи из города - это проблема с экологией.

#17
Дмитрий Скоропупов
Генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат городской думы Нижнего Тагила
5,28

Дмитрий Скоропупов набрал +15 строчек относительно прошлых оценок экспертов. Депутат, возглавляющий «Уралкриомаш», в начале 2024 года был приглашен на запуск ракеты «Ангара — А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Системы для ракеты изготавливало предприятие в Нижнем Тагиле, и гендиректор с другими сотрудниками компании присутствовали на ее пуске. За пару недель до знакового запуска Дмитрий Скоропупов был вновь утвержден на посту гендиректора, который он занимает с 2014 года.

#18
Игорь Васильев
Директор МУП «Тагилдорстрой»
5,10

Самым влиятельным директором МУПа в Нижнем Тагиле по итогам минувшего года является Игорь Васильев. МУП «Тагилдорстрой» с каждым годом наращивает свои обороты по объемам госзаказов: от ремонтов дорог до реконструкции зданий и строительства парков. Одним из свежих крупных контрактов стала работа на улице Октябрьской революции и на мосту по Циолковского, эти объекты ТДС забрал после скандала с другим подрядчиком - «Уралстроймонтаж».

#19
Алексей Балыбердин
Заместитель председателя, депутат городской думы Нижнего Тагила
5,06

Вице-спикер гордумы тоже прибавил позиции. Алексей Балыбердин отмечается в повестке озвучиванием проблем, которые возникают у горожан. Особое внимание у экс-директора по персоналу УВЗ отдается проблемам жителей Вагонки, откуда и баллотировался депутат.

#20
Людмила Абдулкадырова
Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила
5,03

Людмила Абдулкадырова занимает свой пост длительное время, показывая стабильную работу, не имеющую у руководства претензий - как минимум публичных. Бизнес-сообщество в городе находится в диалоге с властями, пусть и не всегда позитивном. В начале 2024 года предприниматели резко осуждали власти за замороженные работы на Октябрьской революции, которые стали угрожать бизнесу банкротством.

#21
Александр Гердт
Председатель совета директоров ПАО «Уралхимпласт»
5

Промышленники укрепляют позиции в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила. Александр Гердт возглавляет компанию, акционеры которой зарегистрированы в Европе, а сам завод входит в число основных загрязнителей воздуха в городе.

#22
Юрий Бармин
Начальник Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области
4,93

Юрий Бармин возглавляет местный Роспотребнадзор, на чьи плечи возложено следить за благополучием санитарной обстановки. Главный санврач Нижнего Тагила не скрывает экологические проблемы, называя страшные цифры заболеваемостью онкологией. Однако серьезных подвижек в решении вопросов нет: у заводов до сих пор нет санитарно-защитных зон, а жалобы населения на выбросы регулярно «отфутболиваются» по формальным причинам.

#23
Алексей Бурдилов
Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике
4,93

Еще один чиновник, прибавивший позиции в рейтинге, - Алексей Бурдилов. Замглавы Нижнего Тагила ежегодно получает работу с рекордным бюджетом. Уже в 2023 году муниципалитет получил расходные полномочия на беспрецедентные 28 млрд рублей. Несомненно, повышение поступлений из региона и федерации в бюджет Нижнего Тагила является показателем работы в том числе команды Бурдилова.

#24
Сергей Силяев
Совладелец ООО «Водоканал-НТ», председатель совета директоров
4,93

Бизнесмен Сергей Силяев за минувший год получил оценку экспертов, которая понизила его позиции в рейтинге влиятельных на 10 пунктов. Это вовсе не крупное падение по сравнению с другими участниками рейтинга, чье положение сильно ухудшилось, однако на данном показателе сказывается периодическое наличие претензий от Росприроднадзора, а также рост аварийных отключений холодной воды. Вопросы питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле решаются медленнее, чем хотелось бы населению, а доставшиеся в эксплуатацию еще с советских времен коммуникации новее не становятся.

#25
Анатолий Толстов
Директор ООО «Антолл»
4,90

Компаний Анатолия Толстова и его семьи недавно отметила юбилей. Сам предприниматель уверенно чувствует себя на рынке и показывает пример патриотичного и социально-ответственного бизнеса. Если в пандемию он активно занимался помощью СИЗами различным учреждениям, то в годы СВО предприниматель занимается поддержкой бойцов, отправляя гумпомощь на фронт.

#26
Никита Беркутов
Советник вице-президента – руководителя-дивизиона Урал ЕВРАЗ НТМК, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,83

Уход с поста руководителя коксохимического производства освободил Никиту Беркутова от решения проблем подразделения, которых накопилось за десятилетия большое количество, и все они видны в небе над Нижний Тагилом. Статус советника на ЕВРАЗ НТМК сохранил старожилу тагильской гордумы положение, но не позволил сохранить позиции в рейтинге влиятельных: оценки экспертов показали падение на 6 строк.

#27
Юлия Ефименко
Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,79

Самый крупный взлет в рейтинге влиятельных персон по итогам 2023 года у Юлии Ефименко. Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу регулярно озвучивает наличие кадровых проблем как на этом предприятии, так и за его пределами. Проговаривание проблемы однако не является ее решением. Соседний УВЗ, работающий на гособоронзаказ, переманивает у металлургов персонал, а экологическая политика ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле продолжает аукаться самому холдингу кадровым дефицитом, возникающим из-за растущей в городе миграции.

#28
Феодосий (Чащин Сергей Владиславович)
Епископ Нижнетагильский и Невьянский
4,77

Основным дебютом рейтинга по итогам года становится 28 место епископа Феодосия. Ранее эксперты оценили его невысокого и он выпал из рейтинга по итогам 2022 года, однако результаты работы в 2023 году вернули епископа Нижнетагильского и Невьянского сразу на 28 позицию. В 2021 году у него было 29 место. Вероятно, в этот раз эксперты уделили больше внимания религиозной повестке.

#29
Вячеслав Малых
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
4,76

Вячеслав Малых в минувшем году прибавил одну позицию в рейтинге. Оценка экспертов работы депутата в Законодательном собрании располагает его в первой тридцатке рейтинга влиятельных персон Нижнего Тагила.

#30
Владимир Мартынов
Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила
4,75

Один из самых влиятельных силовиков города Владимир Мартынов оказался только на 30 месте, потеряв сразу 12 позиций рейтинга. Прокурор Ленинского района остается одним из лидеров среди коллег из правоохранительных структур, однако снижение популярности у экспертов рейтинга демонстрирует общую тенденцию уменьшения влияния силовиков в Нижнем Тагиле.

#31
Константин Щапов
Начальник отдела в городе Нижний Тагил УФСБ России по Свердловской области
4,71

Глава местного УФСБ покинул двадцатку лидеров рейтинга, оказавшись только на 31 месте по уровню влиятельности. В прошлом рейтинге экспертам откликались громкие дела по задержанию шпионов, пытавшихся продавать или добывать данные с УВЗ, но в этот раз в повестке не было громких дел, реализованных ведомством. Однако стоит помнить, что отсутствие новостей не говорит об отсутствии результатов работы. Все-таки ведомство закрытое, и многое просто не афишируется.

#32
Константин Захаров
Депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила
4,69

Депутат Госдумы Константин Захаров покинул тридцатку лидеров. Освещение его деятельность как депутата идет по стандартной схеме: посты в соцсетях рассказывают о госпрограммах, поддержке волонтеров, затрагивают другие темы повестки. Собственных ярких выступлений у депутата нет, возможно, это эксперты и заметили при оценке его влиятельности.

#33
Егор Копысов
Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству
4,66

Сфера ЖКХ всегда является наиболее критикуемой в народе, поэтому возглавлять ведомства, отвечающие за городское хозяйство, - занятие непростое. Снижение рейтинга Егора Копысова в минувшем году можно смело связывать с затягиванием работ на мосту по Циолковского и улице Октябрьской революции, недоделками по Луганскому проспекту и многочисленными коммунальными авариями на теплосетях зимой.

#34
Сергей Овсянников
Главный врач Демидовской городской больницы, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,52

Сергей Овсянников стал самым влиятельным главврачом рейтинга по итогам 2023 года. В минувшем году после капитального ремонта открылась старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле, относящаяся к медучреждению, возглавляемому этим депутатом. В повестке помимо прочего Сергей Овсянников отметился высказыванием о высокой заработной плате у врачей в городе, что вызвало негативную реакцию с соцсетях у местных медработников.

#35
Галина Масликова
Директор средней школы №32, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,52

Директор школы уже второй созыв работает еще и депутатом, а в минувшем году учебное учреждение открылось после масштабной реконструкции. Галина Масликова стала одной из немногих, кому удалось в начале 2024 года пообщаться с президентом Владимиром Путиным во время его приезда в Нижний Тагил. Она показала главе государства обновленную школы и попала в федеральную повестку.

#36
Владимир Антонов
Директор ООО «Центр профилактической медицины УХП», депутат городской думы Нижнего Тагила
4,50

Владимир Антонов поднялся в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила на семь строк. Эксперты оценили политическую и профессиональную стабильность депутата и он занял еще более высокую позицию в первой половине топа.

#37
Константин Шведов
Начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,48

Константин Шведов не новичок в городской думе Нижнего Тагила, также длительное время работает и на своем посту на ЕВРАЗ НТМК. Усиление позиций представителей промышленных предприятий подтверждает и рост в рейтинге данного депутата.

#38
Ирина Артамонова
Заместитель директора по персоналу Уралвагонзавода, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,45

Ирина Артамонова - одна из самых молодых депутатов гордумы Нижнего Тагила. Минувший год, прошедший в постоянных разговорах о нехватке персонала на градообразующих предприятиях города, показал усиление ее позиций в рейтинге влиятельности. Замдиректора по персоналу УВЗ говорит не столько о дефиците кадров, сколько о первопричинах растущей в городе миграции. Именно ей принадлежит урезонвшая евразовцев фраза о том, что в первую очередь люди уезжают из Тагила из-за экологии. Предприятие, выполняющее гособоронзаказ, первым страдает от того, что основной загрязнитель воздуха ищет причины миграции трудоспособного населения не на своей территории.

#39
Евгений Каюмов
Управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа
4,45

Евгений Каюмов укрепил свои позиции в рейтинге. Чиновник контролирует работу на большой вверенной территории ещё с 2016 года, имеет прошлое в силовых структурах.

#40
Наталья Саввина
Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское»
4,45

Оценки экспертов по итогам года переместили Наталью Саввину вниз на 25 позиций. Общая тенденция по спаду влияния представителей правоохранительных органов проявила себя и в оценке данной персоны.

#41
Жанна Климова
Главный врач ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4»
4,34

Жанна Климова дебютирует сразу на 41 месте в рейтинге этого года. Ещё один главный врач в рейтинге иллюстрирует усиление позиций представителей  медицинской сферы.

#42
Николай Диденко
Первый глава Нижнего Тагила. Почетный гражданин города
4,30

Николай Диденко давно перестал быть героем новостей и его влияние медленно угасает. Однако старые связи и налаженная после ухода с мэрства жизнь всё ещё удерживают его в первой половине рейтинга влиятельных людей Нижнего Тагила.

#43
Мария Ивушкина
Управляющий делами Администрации города
4,28

Мария Ивушкина вновь в числе влиятельных персон. Ещё одна женщина в рейтинге - важное усиление для немногочисленных представительниц слабого пола. Как управляющий делами, несомненно, Ивушкина способна влиять на процессы в задании на улице Пархоменко, и эксперты явно это оценили.

#44
Павел Колпаков
Директор по управлению проектами Дивизиона Урал ООО «ЕВРАЗ», депутат городской думы Нижнего Тагила
4,28

Павел Колпаков успел отметиться несколькими спорными заявлениями, которые вызвали неодобрение у коллег-депутатов. На заседании в июне 2024, например, он решил показать власть думы над чиновниками, запретив руководителям подразделений покинуть заседание даже после окончания обсуждения касающихся их вопросов. Такой жест бюрократии не оценили другие депутаты, а замглавы города был вынужден отчитать подчинённых за нарушение регламента.

#45
Александр Ревенко
 Глава Дзержинского района Нижнего Тагила
4,28

Александр Ревенко бессменно возглавляет администрацию Дзержинского района, пережив и пандемию, и кризис от санкций, и прочие экономические шероховатости текущего времени. В районе растет количество благоустраиваемых мест, ремонтируемых дорог и теплотрасс. Район регулярно попадает под реализацию тех или иных программ, а Ревенко, по оценке экспертов, становится самым влиятельным в городе среди глав администраций районов.

#46
Римма Ильина
Директор санатория-профилактория «Ленёвка», депутат городской думы Нижнего Тагила
4,24

Римма Ильина стала героем скандала весной минувшего года, когда ее обвинили в незаконной экологической акции. Санаторий, которым она руководит уже много лет, принадлежит ЕВРАЗ НТМК, на чьих автобусах тогда и привозили на митинг персонал комбината. Депутат после истории с судом за незаконный митинг, вероятно, получила дополнительную поддержку от комбината и, несомненно, набрала политические баллы, оставшись на плаву в местной системе. За это эксперты оценили ее сразу на 46 место.

#47
Андрей Лебедев
Начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила
4,24

Андрей Лебедев оказался выше на девять позиций, что может удивить: в городском хозяйстве что ни месяц - то новое ЧП. В управлении постоянно приходится решать не только текущие задачи, но и разбираться с форс-мажорами. Вагонка ещё долго будет помнить аварию на теплотрассе в -40, когда на несколько дней люди остались без отопления и горячего водоснабжения. Но чиновник остаётся на своем рабочем месте, и эксперты отмечают его влияние на плюс девять позиций.

#48
Татьяна Удинцева
Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила
4,24

Система образования на уровне всей страны находится в состоянии стресса: в России вновь заговорили о необходимости отмены ЕГЭ. В условиях дефицита кадров и низкой квалификации отдельных сотрудников в местных школах и детских садах начальник управления теряет сразу более 20 позиций. ЧП в учебных заведениях Нижнего Тагила выходят за рамки рядовых (то в садике ребенка кипятком обольют, то в школе азербайджанцы буллят учеников), есть проблемы и с обеспечением в хозяйственной части: так, городским садикам и школам не хватает порядка 5600 окон. Крупные реконструкции школ и садиков на региональные и федеральные средства ещё ярче подсвечивают шлейф годами не решаемых проблем местного управления образования.

#49
Геннадий Ведерников
Настоятель храма Александра Невского
4,23

Отец Геннадий вновь в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила, причем с повышением позиций сразу на 16 пунктов. Настоятель храма Александра Невского пользуется уважением у экспертов и прихожан уже многие годы.

#50
Вячеслав Таран
Директор ООО «Водоканал-НТ»
4,21

Директор ООО «Водоканал-НТ» расположился в середине рейтинга влиятельных. Вячеслав Таран не является бенефициаром в данном бизнесе, однако остаётся одной из персон, которую эксперты вносят в итоговый топ.

#51
Александр Зверев
ВРИО начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» (по охране общественного порядка)
4,21

Александр Зверев - ещё один силовик, потерявший позиции относительно прошлого года: общая тенденция снижения влиятельности у представителей правоохранительных органов коснулась и ВРИО начальника по охране общественного правопорядка. Этот правоохранитель не боится говорить о проблемах, в частности, озвучивает данные о высокой смертности на трассах вблизи Нижнего Тагила и недостатках зимнего содержания дорог.

#52
Геннадий Мальцев
Глава Ленинского района Нижнего Тагила
4,21

Геннадий Мальцев теряет сразу 16 позиций в рейтинге влиятельных. Это не самое крупное падение в списке в этом году, однако теперь глава Ленинского района располагается во второй половине рейтинга. На снижении популярности могли сказаться проблемные объекты в центре города, где происходят ремонтные работы с темпом, не устраивающим ни автомобилистов, ни местных жителей, - на улице Октябрьской революции и на мосту по Циолковского.

#53
Ольга Баранова
Начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Свердловской области
4,20

Ольга Баранова входит в число влиятельных женщин Нижнего Тагила ежегодно. По итогам 2023 года ее рейтинг вырос. Налоговая все чаще рассказывает о долгах налогоплательщиков в городе, напоминая о себе в новостной повестке. Громкост заявлений налоговой растет, поскольку вопросы пополнения бюджета остры как никогда: миллионные долги по налогам в Нижнем Тагиле есть и у крупных предприятий, и у самозанятых.

#54
Николай Князев
Генеральный директор химзавода «Планта»
4,17

Николай Князев в рейтинге влиятельных представляет группу промышленников. Его влиятельность в этот раз оценили на 9 пунктов ниже прошлого периода, однако в целом он располагается также примерно в середине списка. В начале года ХЗ «Планта» прокуратура через суд заставила разработать проект санитарно-защитной зоны.

#55
Руслан Юсупов
Директор по персоналу Уралвагонзавода
4,14

Сразу 36 позиций в рейтинге влиятельных прибавил по итогам минувшего года Руслан Юсупов. Уралвагонзаводу остро требуется персонал, поэтому директору этого направления приходится решать непростые задачи. Недавно юбилей отметила молодежная организация, которая пользуется популярностью у юных сотрудников УВЗ, а инициативу победительницы конкурса «А ну-ка, девушки!» поддержал лично Владимир Путин, приезжавший на встречу с персоналом Уралвагонзавода. Это предприятие - единственный завод в Нижнем Тагиле, который регулярно посещает президент России.

#56
Григорий Битюков
Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор
4,14

Григорий Битюков нарастил влиятельность в Нижнем Тагиле сразу на 16 пунктов. Он на постоянной основе совершает выездные проверки на места, откуда поступают сигналы о нарушении природоохранного законодательства. Выявление незаконных свалок отходов, контроль за выбросами в атмосферу и проблемы водоемов - работы с экологией в Нижнем Тагиле хватает.

#57
Сергей Бернгардт
Начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»
4,10

Сергей Бернгардт получил пост начальника ГИБДД Нижнего Тагила после того, как эксперты провели свою оценку участников рейтинга. Долгое время дорожный полицейский работал в статусе ВРИО, а теперь официально возглавил местное ГИБДД. Серьезный недоштат в полиции касается и этого подразделения, а недавний скандал с задержанием за взятку экс-начальника РЭО ГИБДД в Тагиле может бросать тень на все ведомство. С восстановлением имиджа тагильских гаишников и решением многих других вопросов еще предстоит разобраться Сергею Бернгардту.

#58
Валерий Платунов
Председатель Счетной палаты Нижнего Тагила
4,07

Валерий Платунов - бессменный глава Счетной палаты, которая выявляет нарушения в расходах городской казны. Стабильность работы председателя на своем посту эксперты оценили на три позиции выше, чем в прошлом рейтинге.

#59
Дмитрий Клейменов
Главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила
4,07

В рейтинге 2021 года Дмитрий Клейменов занимал 82 место с падением, а в рейтинге 2022 года и вовсе отсутствовал. В текущем году он возвращается в число влиятельных тагильчан сразу на 59 место. Персонал детской городской больницы в 2023 году принимал участие в создании проекта новой многопрофильной больницы, которую построят на ГГМ в новой локации. Проект был заморожен уже не одно десятилетие, но теперь тагильские родители надеются на реализацию планов, а у главврача ДГБ появляются серьезные перспективы.

#60
Сергей Лавров
Директор по производству Уралвагонзавода, депутат городской думы Нижнего Тагила
4,03

Сергей Лавров дебютирует в топе влиятельных на 60 позиции, демонстрируя усиление промышленников в целом и группы депутатов от Уралвагонзавода в частности. Предприятие работает над гособоронзаказом, отправляя в зону СВО военную технику.

#61
Марина Холманских
Главный врач Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила
4

Еще один дебют текущего сезона - 61 место Марины Холманских. Главный врач ГИБ подтверждает тенденцию роста влиятельности медицинского сообщества в Нижнем Тагиле.

#62
Константин Аникин
Главный врач Центральной городской больницы №4
3,97

Константин Аникин, возглавляющий ЦГБ №4 на Тагилстрое, располагается в топе влиятельных тагильчан на 62 месте. Это его первое попадание в рейтинг за несколько лет.

#63
Максим Гердт
Генеральный директор ООО «Уралметанолгрупп»
3,97

Максим Гердт, сын председатель совета директоров «Уралхимпласта», теперь тоже в числе влиятельных представителей промышленности. Гендиректор «Уралметанолгрупп» расположился на 63 месте в рейтинге.

#64
Андрей Шерстобитов
Врач-сердечно-сосудистый хирург Свердловской областной клинической больницы №1, депутат городской думы Нижнего Тагила
3,93

Андрей Шерстобитов уже побывал на СВО, врач оказался востребован в связи со своим опытом. Депутат является одним из активных участников новостной повестки, поддерживая бойцов и направляя гумпомощь для коллег-медиков. Его достижения эксперты оценили сразу на 64 место в рейтинге влиятельных.

#65
Дмитрий Рублев
Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» – начальник полиции, полковник полиции
3,93

Дмитрий Рублев упал на 30 позиций, это самое крупное снижение рейтинга влиятельности у силовиков. Начальник местной полиции, по данным собеседников редакции, недавно стал участником конфликта с другим тагильским полицейским, после чего оказался на больничном. Причины будет устанавливать внутренняя проверка.

#66
Елена Городилова
Директор муниципального детского сада «Радость», депутат городской думы Нижнего Тагила
3,90

Елена Городилова уже имеет опыт работы депутатом, а ее МАДОУ «Радость» получает поддержку от ЕВРАЗ НТМК. Этого депутата также можно причислить к группировке металлургов, а ее позиции в рейтинге эксперты оценили на 66 строку.

#67
Евгений Устюжанинов
Генеральный директор АО «УК „Металлинвест“»
3,90

Повестка, связанная с бизнесменами Нижнего Тагила, становится менее насыщенной, а их положение в рейтинге - менее высоким. Так, один из богатейших (по официальным данным) предпринимателей города Евгений Устюжанинов сбавил сразу 36 позиций и оказался только на 67 строке рейтинга.

#68
Светлана Вахрушева
Председатель Тагилстроевского районного суда
3,87

Председатели районных судов периодически попадают в рейтинг влиятельных персон. По итогам 2023 года Светлана Вахрушева стала лидером среди коллег.

#69
Борис Соколов
Президент Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил»
3,86

Новоиспеченный почетный гражданин Нижнего Тагила Борис Соколов существенно вырос в рейтинге влиятельных. По данным собеседников редакции, ему удалось получить это звание, обойдя одного из самых влиятельных депутатов гордумы. За годы работы в ТПП в Нижнем Тагиле Борис Соколов привел в организацию десятки компаний, завоевал авторитет в сфере и получил ряд наград, признающих его компетентность.

#70
Олег Салабаев
Начальник штаба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»
3,86

Олег Салабаев является еще одним правоохранителем в числе влиятельных Он получает оценки экспертов, достаточные для появления в рейтинге в очередной раз, причем с приростом на 6 позиций.

#71
Константин Миронов
Начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, депутат городской думы Нижнего Тагила
3,83

Константин Миронов в минувшем году нарастил свою влиятельность, считают эксперты редакции. Начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК вошел в сотню и занял 71 место, пополнив ряды муниципальных депутатов в рейтинге.

#72
Артем Пирогов
Прокурор Дзержинского района
3,82

Прокурор Артем Пирогов начал работу в Дзержинском районе в 2023 году, после ухода Сергея Гармаша. Предшественник Пирогова был в прошлом рейтинге на 26 месте, поэтому расположение текущего прокурора Вагонки на 72 позиции сложно назвать большим достижением.

#73
Дмитрий Язовских
Директор школы №100
3,79

Директор самой популярной и самой современной школы Нижнего Тагила вошел в рейтинг влиятельных персон города сразу на 73 позиции. Дмитрий Язовских является одним из самых медийных и вторым по влиятельности директором школы в Тагиле.

#74
Леонид Мартюшев
Член Общественной палаты Нижнего Тагила, Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское»
3,79

Леонид Мартюшев увеличил свое влияние сразу на 9 строчек рейтинга по итогам 2023 года. Основной медийной победой экс-депутата гордумы стало выдвижение на звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Он получил отказ в попытке участвовать в конкурсе на это звание, поскольку выдвинувший кандидатуру Мартюшева общественный совет местной полиции оказался недостаточно многочисленной организацией для подачи документов претендента. Звание получил вице-президент дивизиона ЕВРАЗ НТМК Денис Новоженов, а в кулуарах обсуждалось, что такая победа не принесла металлургу ожидаемых политических баллов.

#75
Светлана Юрчишина
Начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила
3,79

Светлана Юрчишина показывает ровное расположение в рейтинге, без резких падений и взлетов, к проектам управления культуры нет особых претензий, и чиновница остается в числе самых влиятельных женщин Нижнего Тагила.

#76
Виктор Стариков
Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района, депутат городской думы Нижнего Тагила, «Почётный гражданин города Нижний Тагил», «Почётный Высокогорец»
3,76

Виктор Стариков представляет педагогическую общественность, занимая 76 место в рейтинге. Этот депутат гордумы впервые попал в число влиятельных персон Нижнего Тагила.

#77
Дмитрий Буданов
Генеральный директор «Облкоммунэнерго»
3,76

Дмитрий Буданов располагается во второй половине рейтинга. Строго говоря, это представитель екатеринбургской компании, но актуальность его влияния в Тагиле связана со строительством мусоросортировочного комплекса в городе.

#78
Анатолий Зайцев
Начальник отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское»
3,76

Начальник отдела полиции в Ленинском районе Нижнего Тагила становится самым влиятельным среди коллег, даже потеряв 4 позиции по итогам 2023 года. Анатолий Зайцев занимает 78 строку рейтинга.

#79
Константин Низовцев
Прокурор Тагилстроевского района
3,75

Константин Низовцев стал прокурором Тагилстроевского района в 2023 году, сменив своего предшественника, закончившего карьеру с 86 местом в рейтинге влиятельных. У Низовцева дебют состоялся на 79 месте - выше, чем показатель прошлого прокурора в рейтинге по итогам 2022 года.

#80
Татьяна Димитрова
Председатель Дзержинского районного суда
3,73

Председатели районных судов периодически попадают в рейтинг влиятельных персон. По итогам 2023 года Татьяна Димитрова получила второе место среди коллег и заняла 80 строчку в общем рейтинге.

#81
Оксана Першина
Глава Тагилстроевского района Нижнего Тагила
3,72

Оксана Першина в прошлом году не смогла попасть в рейтинг влиятельных персон, но по итогам 2023 года стала одной из влиятельных женщин города. Экс-сотрудница правоохранительных органов ранее занималась вопросами миграции. Примечательно, что именно на вверенной ей территории в начале 2024 года произошел скандал федерального масштаба, когда два подростка-азербайджанца избили школьницу вблизи учебного заведения.

#82
Сергей Селькин
Директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ»
3,72

Одним из крупнейших падений в рейтинге отметился директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ». Сергей Селькин потерял сразу 31 строку рейтинга, переместившись на 82 позицию.

#83
Александр Головихин
Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское»
3,69

Новым представителем силовиков в рейтинге влиятельных персон в Нижнем Тагиле становится Александр Головихин. Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» работает с молодежью, занимаясь патриотическим воспитанием, а также поддерживает акции против мошенничества, совершенного дистанционным путем.

#84
Артем Ткаченко
Генеральный директор ООО «Компания Рифей»
3,69

Оператор по обращению с отходами является значимым участником сферы ЖКХ в Нижнем Тагиле, поэтому не удивительно, что директор организации вошел в число влиятельных персон. Артем Ткаченко занял 84 место, впервые появившись в рейтинге.

#85
Руслан Асадуллин
Начальник отдела полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское»
3,68

Руслан Асадуллин попал только на 85 строчку топа влиятельных. Начальник отдела полиции на ГГМ еще в 2021 году занимал 66 позицию, но по итогам 2023 года эксперты оценили его влияние только на два десятка строк ниже.

#86
Павел Ивушкин
Начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила
3,66

Павел Ивушкин сбавил позиции на пять строк. Сложно сказать, что сфера ЖКХ в Нижнем Тагиле претерпевает лучшие времена, поэтому снижение влияния чиновников, работающих в этой отрасли, кажется экспертам закономерным следствием городских коммунальных аварий, происходящих и зимой, и летом.

#87
Сергей Федореев
Директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства
3,64

Сергей Федореев постепенно поднимается с низа рейтинга ближе к его середине. Работу руководителя Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства собеседники редакции оценили на 87 строку.

#88
Алла Жернакова
Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Нижнего Тагила
3,64

Наиболее существенным снижением влиятельности отметили эксперты редакции Аллу Жернакову, которая руководит PR-службой в мэрии Нижнего Тагила. Влиятельность этого подразделения и его руководителя получила 88 строку в рейтинге, что на 47 пунктов ниже прошлогоднего результата.

#89
Элина Балуца
Начальник пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское»
3,60

Руководители пресс-служб городских ведомств — нечастые персоны в рейтинге влиятельных. В результате 2023 года в рейтинг на 89 позиции вошла Элина Балуца, начальник пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское».

#90
Андрей Давыдов
Заместитель главного инженера по подготовке производства Уралвагонзавода, депутат городской думы Нижнего Тагила
3,60

Андрей Давыдов оказался в числе новоиспеченных участников рейтинга. Депутат от Уралвагонзавода пополнил список представителей промышленной отрасли.

#91
Павел Дерксен
Заместитель начальника полиции Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»
3,60

Новый для списка влиятельных Павел Дерксен представляет группу правоохранителей. У него после оценки экспертов редакции 91 место.

#92
Александр Михайлов
Генеральный директор ООО «Тагильское пиво»
3,59

Немногочисленную группу предпринимателей в рейтинге влиятельных персон пополнил Александр Михайлов.  Генеральный директор ООО «Тагильское пиво» занял 92 строку.

#93
Виталий Парфенов
Управляющий Нижнетагильского завода металлических конструкций
3,59

Виталий Парфенов - бизнесмен в сфере промышленности, его эксперты впервые поместили выше сотой отметки. По итогам 2023 года управляющий НТЗМК расположился на 93 строке рейтинга.

#94
Наталья Масальская
Пресс-секретарь Нижнетагильской Городской Дум
3,59

Наталья Масальская остается в числе влиятельных женщин Нижнего Тагила, пусть и снизив позиции на два пункта. Пресс-секретарь Нижнетагильской Городской Думы занимает свой пост уже много лет, а эксперты оценивают ее влияние на 94 строку.

#95
Дмитрий Летников
Глава Горноуральского городского округа
3,59

Глава ГГО Дмитрий Летников вошел в число наиболее потерявших свои позиции в рейтинге влиятельных. Постоянные суды по поводу подозрений в коррупции из-за поездки в санаторий с женой на служебном авто и за счет бюджета округа сказались на репутации чиновника.

#96
Федор Потапов
Директор ООО «Компания Рифей»
3,59

Федор Потапов является еще одним топ-менеджером компании, которая занимается работой с твердыми бытовыми отходами. Его влияние снизилось, а эксперты связывают это со спецификой работы наемным руководителем.

#97
Алексей Голященко
Директор и владелец ООО «Уралстроймонтаж»
3,57

Падение в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила Алексея Голященко мало для кого может быть сюрпризом: расторжение контракта по реконструкции моста по Циолковского и ремонту улицы Октябрьской революции проходит со скандалом. Предприниматель попал в опалу из-за длительных задержек на объекте, а после передачи контракта муниципальному подрядчику Голященко планирует судиться с городскими властями.

#98
Дмитрий Костенников
Директор благотворительного фонда «Первый», депутат городской думы Нижнего Тагила
3,55

Дмитрий Костенников, занимающийся патриотическим воспитанием и пропагандой спортивного образа жизни, вошел в число депутатов-новичков рейтинга влиятельности. Его позиция в списке - 98, что может стать как началом продвижения вверх, так и риском более не войти в число лидеров.

#99
Иван Колесников
Начальник отдела охраны общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»
3,52

Еще один полицейский в рядах влиятельных персон замыкает список на 99 позиции. Иван Колесников отвечает за охрану общественного порядка в Нижнем Тагиле.

#100
Николай Кытманов
Директор «Реквием»
3,52

Старожил тагильского бизнеса Николай Кытманов оказался в конце списка влиятельных персон. Директор ритуальной службы является представителем предпринимателей, ведущих деятельность в городе еще с 90-х годов.

Список по Нижнему Тагилу:

1
Ибрагим Абдулкадыров
8,63
2
Владислав Пинаев
8,31
3
Александр Потапов
6,96
4
Владимир Рощупкин
6,90
5
Денис Новоженов
6,83
6
Вячеслав Погудин
6,73
7
Вячеслав Горячкин
6,69
8
Вадим Раудштейн
6,67
9
Валерий Суров
6,20
10
Гаджи Абдулов
6,17
11
Владимр Радаев
6,04
12
Михаил Аршанский
6
13
Олег Сохраннов
5,96
14
Мария Дронова
5,79
15
Ирина Пудовкина
5,63
16
Денис Корякин
5,59
17
Дмитрий Скоропупов
5,28
18
Игорь Васильев
5,10
19
Алексей Балыбердин
5,06
20
Людмила Абдулкадырова
5,03
21
Александр Гердт
5
22
Юрий Бармин
4,93
23
Алексей Бурдилов
4,93
24
Сергей Силяев
4,93
25
Анатолий Толстов
4,90
26
Никита Беркутов
4,83
27
Юлия Ефименко
4,79
28
Феодосий (Чащин Сергей Владиславович)
4,77
29
Вячеслав Малых
4,76
30
Владимир Мартынов
4,75
31
Константин Щапов
4,71
32
Константин Захаров
4,69
33
Егор Копысов
4,66
34
Сергей Овсянников
4,52
35
Галина Масликова
4,52
36
Владимир Антонов
4,50
37
Константин Шведов
4,48
38
Ирина Артамонова
4,45
39
Евгений Каюмов
4,45
40
Наталья Саввина
4,45
41
Жанна Климова
4,34
42
Николай Диденко
4,30
43
Мария Ивушкина
4,28
44
Павел Колпаков
4,28
45
Александр Ревенко
4,28
46
Римма Ильина
4,24
47
Андрей Лебедев
4,24
48
Татьяна Удинцева
4,24
49
Геннадий Ведерников
4,23
50
Вячеслав Таран
4,21
51
Александр Зверев
4,21
52
Геннадий Мальцев
4,21
53
Ольга Баранова
4,20
54
Николай Князев
4,17
55
Руслан Юсупов
4,14
56
Григорий Битюков
4,14
57
Сергей Бернгардт
4,10
58
Валерий Платунов
4,07
59
Дмитрий Клейменов
4,07
60
Сергей Лавров
4,03
61
Марина Холманских
4
62
Константин Аникин
3,97
63
Максим Гердт
3,97
64
Андрей Шерстобитов
3,93
65
Дмитрий Рублев
3,93
66
Елена Городилова
3,90
67
Евгений Устюжанинов
3,90
68
Светлана Вахрушева
3,87
69
Борис Соколов
3,86
70
Олег Салабаев
3,86
71
Константин Миронов
3,83
72
Артем Пирогов
3,82
73
Дмитрий Язовских
3,79
74
Леонид Мартюшев
3,79
75
Светлана Юрчишина
3,79
76
Виктор Стариков
3,76
77
Дмитрий Буданов
3,76
78
Анатолий Зайцев
3,76
79
Константин Низовцев
3,75
80
Татьяна Димитрова
3,73
81
Оксана Першина
3,72
82
Сергей Селькин
3,72
83
Александр Головихин
3,69
84
Артем Ткаченко
3,69
85
Руслан Асадуллин
3,68
86
Павел Ивушкин
3,66
87
Сергей Федореев
3,64
88
Алла Жернакова
3,64
89
Элина Балуца
3,60
90
Андрей Давыдов
3,60
91
Павел Дерксен
3,60
92
Александр Михайлов
3,59
93
Виталий Парфенов
3,59
94
Наталья Масальская
3,59
95
Дмитрий Летников
3,59
96
Федор Потапов
3,59
97
Алексей Голященко
3,57
98
Дмитрий Костенников
3,55
99
Иван Колесников
3,52
100
Николай Кытманов
3,52
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