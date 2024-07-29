Элиты Нижнего Тагила за минувший год подвергались многочисленным испытаниям. Экономическая обстановка сказалась на выполнении госконтрактов, демографическая - на рождаемости и нехватке кадров, экологическая - на миграции. Утечка мозгов мешает реализовывать многие проекты на желаемом уровне, а городские предприятия подключают лоббистов всех уровней, чтобы привлечь внимание к высокой потребности в персонале.
Искать нестандартные решения приходится не только представителям промышленности: в Нижнем Тагиле остро звучат проблемы медицины и образования, что не могло не сказаться на количестве представителей соцсферы в рейтинге. А вот серьезный недоштат в правоохранительных органах вкупе с весьма скромными по меркам региона зарплатами в этом году стал одной из причиной снижения влиятельности силовиков.
Напомним, эксперты редакции оценивали как кулуарное положение вещей и влияние персон на городские процессы, так и медийную составляющую. Важным событием начала 2024 года стал приезд в Нижний Тагил президента Владимира Путина, встреча с которым не могла не сказаться на политических очках некоторых персон.
TagilCity.ru представляет рейтинг влиятельности персон в Нижнем Тагиле за прошедший год. Кто смог усилить свое влияние в городе, а кто наоборот теряет строчки в рейтинге? Об этом редакция рассказывает в ежегодном спецпроекте о самых влиятельных людях Нижнего Тагила.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Главный тагильский полицейский вновь лидирует в рейтинге влиятельности. Ибрагим Абдулкадыров оценен экспертами выше других тагильских деятелей, несмотря на постоянный и существенный дефицит кадров, а также скандалы вокруг его подчиненных. Отметим, что отрыв от второго места небольшой, а суммарный балл ниже показателя прошлых лет, что не мешает Абдулкадырову оставаться самым влиятельным силовиком города.
Градоначальник второго по значимости населенного пункта региона получает серебро рейтинга влиятельных персон с минимальной разницей от показателя лидера. Владислав Пинаев продолжает руководить городом со вновь рекордным бюджетом в 28 млрд, являясь самым влиятельным политиком и чиновником Нижнего Тагила.
Нижний Тагил в начале 2024 года принимал президента Владимира Путина, и одним из главных объектов в маршруте главнокомандующего в период СВО стал, конечно, Уралвагонзавод - место, где производят и регулярно отправляют на фронт танки. Александр Потапов получил высокую оценку влиятельности, заняв сразу третью строку рейтинга и поднявшись на две позиции с прошлого года. Инициативы и достижения сотрудников предприятия отмечают на федеральном уровне, что не может не добавить баллов генеральному директору корпорации.
Владимир Рощупкин также нарастил влиятельность, судя по оценкам экспертов редакции. Они сделали исполнительного директора УВЗ ещё и самым влиятельным депутатом в Нижнем Тагиле. Работа в областном Заксобрании и руководство заводом на месте делают позиции участника рейтинга прочными, не допуская к самым верхним позициям представителей других промышленных предприятий.
Самым влиятельным представителем металлургического комбината остается Денис Новоженов. По итогам минувшего года он замыкает пятерку лидеров рейтинга, потеряв две позиции. Это становится самым крупным падением в десятке влиятельных. Получение статуса почетного гражданина Нижнего Тагила в 2023 году не укрепляет позиции вице-президента подразделения ЕВРАЗа, а эксперты задаются вопросами об игнорировании повестки СВО в политике ЕВРАЗа, что особенно контрастирует на фоне другого крупного предприятия, выполняющего гособоронзаказ.
Депутат Вячеслав Погудин подтверждает свое шестое место в рейтинге. Этого политика, занимающегося вопросами социальной сферы, эксперты традиционно оценивают высоко. Он не занимается популистскими выступлениями в прессе и не участвует в публичной конфронтации с кем-либо ради набора сомнительных политических очков, что вызывает положительные отзывы в том числе и населения, которое обращается к нему за помощью.
Вице-мэр Нижнего Тагила активно участвует в городских мероприятиях, не скрываясь от прессы и проблемной повестки. Стабильная работа без негативных инфоповодов закрепляет Вячеслава Горячкина на седьмом месте, оставляя за ним звание наиболее влиятельного чиновника на назначаемой, не выборной должности.
Вадим Раудштейн возглавляет список самых влиятельных депутатов городской Думы Нижнего Тагила. Это неудивительно, ведь председатель периодически выступает негласным медиатором в спорах городских элит, балансируя между интересами промышленников и чиновников. Интересы электората депутат тоже не забывает, особенно это коснулось соседей экс-адвоката: в минувшем году во дворе дома, где проживает Вадим Раудштейн проведено современное благоустройство, а на открытие объекта приехали многие городские випы.
В лице Валерия Сурова социальная сфера в Нижнем Тагиле набирает обороты влиятельности, он прибавил одну позицию относительно прошлого года. Внимание вопросам семьи и детства, уделяемое на государственном уровне, благоприятно сказывается и на рейтингах местных чиновников, отвечающих за реализацию социальных проектов.
Самым влиятельным депутатом гордумы Нижнего Тагила, после председателя, становится Гаджи Абдулов. Он не просто укрепил свои позиции в рейтинге по итогам 2023 года, но и вошел в десятку лидеров. УБТ становится подрядчиком на все новых объектах в Нижнем Тагиле, обеспечивая город как дорожными ремонтами, так и реконструкцией объектов благоустройства.
Выросли позиции у представителя ЕВРАЗа Владимира Радаева. Однако даже улучшив положение на 2 пункта в списке, депутат ЗакСО не смог подобраться ближе к коллегам из этого органа власти: из трех тагильских старожилов региональной политики у Радаева самая слабая позиция. Возможно, это связано с ошибками информационной политики представителей местной металлургии: недавняя попытка вступить в открытую конфронтацию с муниципальной властью закончилась для Радаева скандалом, за который ему пришлось публично извиняться перед главой Нижнего Тагила. Депутат попытался публично во время отчета губернатора укорить власти Нижнего Тагила в ямах на дворовых дорогах. В итоге общественность осудила группировку ЕВРАЗа в несоблюдении субординации и нарушении этики, а город получил средства на ремонты внутриквартальных проездов.
Полученное 12 место в рейтинге говорит о регулярном участии деятеля в важных для города процессах. Михаил Аршанский показал рост на 16 позиций в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила, а начало 2024 года ознаменовалось для почетного гражданина города получением аналогичного звания еще и на региональном уровне.
Самым влиятельным бизнесменом Нижнего Тагила остается Олег Сохраннов. Даже потеря четырех позиций в рейтинге не лишила его этого статуса - именно так распределились оценки экспертов редакции. Минувший год для компании стал менее медийно активным, это, вероятно и повлияло на итоговый балл предпринимателя.
GR-директор ЕВРАЗа Мария Дронова вернула себе звание наиболее влиятельной персоны в Нижнем Тагиле. Давно покинув город, она продолжает оказывает воздействие на события в нем. Многие взлеты и падения (в том числе в данном рейтинге) представителей металлургического клана являются следствием тех или иных стратегических решений Дроновой.
Ирина Пудовкина уступила статус самой влиятельной дамы в Нижнем Тагиле, что, впрочем, не влияет на ее позиции в целом. Из местных депутатов женского пола она является наиболее активной и результативной в этом амплуа, тому подтверждение и положительная обратная связь от избирателей. Их проблемы она выносит в публичную плоскость за счет своих медиаресурсов и успешно использует для собственного продвижения как депутата. Такому ресурсу предпринимательницы многие депутаты со стажем могут лишь позавидовать.
Депутат Денис Корякин перешел из третьего десятка рейтинга в середину второго: его позиции с минувшего года выросли на 13 пунктов. Его выступления на заседаниях думы Нижнего Тагила регулярно попадают в новости, причем далеко не всегда с позитивной окраской. Одним из последних заявлений, которое не оценили некоторые коллеги-депутаты, стало обвинение им в миграции из Тагила состояние медицины в городе. Тогда представителю ЕВРАЗа парировали, что первая причина отъезда молодежи из города - это проблема с экологией.
Дмитрий Скоропупов набрал +15 строчек относительно прошлых оценок экспертов. Депутат, возглавляющий «Уралкриомаш», в начале 2024 года был приглашен на запуск ракеты «Ангара — А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Системы для ракеты изготавливало предприятие в Нижнем Тагиле, и гендиректор с другими сотрудниками компании присутствовали на ее пуске. За пару недель до знакового запуска Дмитрий Скоропупов был вновь утвержден на посту гендиректора, который он занимает с 2014 года.
Самым влиятельным директором МУПа в Нижнем Тагиле по итогам минувшего года является Игорь Васильев. МУП «Тагилдорстрой» с каждым годом наращивает свои обороты по объемам госзаказов: от ремонтов дорог до реконструкции зданий и строительства парков. Одним из свежих крупных контрактов стала работа на улице Октябрьской революции и на мосту по Циолковского, эти объекты ТДС забрал после скандала с другим подрядчиком - «Уралстроймонтаж».
Вице-спикер гордумы тоже прибавил позиции. Алексей Балыбердин отмечается в повестке озвучиванием проблем, которые возникают у горожан. Особое внимание у экс-директора по персоналу УВЗ отдается проблемам жителей Вагонки, откуда и баллотировался депутат.
Людмила Абдулкадырова занимает свой пост длительное время, показывая стабильную работу, не имеющую у руководства претензий - как минимум публичных. Бизнес-сообщество в городе находится в диалоге с властями, пусть и не всегда позитивном. В начале 2024 года предприниматели резко осуждали власти за замороженные работы на Октябрьской революции, которые стали угрожать бизнесу банкротством.
Промышленники укрепляют позиции в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила. Александр Гердт возглавляет компанию, акционеры которой зарегистрированы в Европе, а сам завод входит в число основных загрязнителей воздуха в городе.
Юрий Бармин возглавляет местный Роспотребнадзор, на чьи плечи возложено следить за благополучием санитарной обстановки. Главный санврач Нижнего Тагила не скрывает экологические проблемы, называя страшные цифры заболеваемостью онкологией. Однако серьезных подвижек в решении вопросов нет: у заводов до сих пор нет санитарно-защитных зон, а жалобы населения на выбросы регулярно «отфутболиваются» по формальным причинам.
Еще один чиновник, прибавивший позиции в рейтинге, - Алексей Бурдилов. Замглавы Нижнего Тагила ежегодно получает работу с рекордным бюджетом. Уже в 2023 году муниципалитет получил расходные полномочия на беспрецедентные 28 млрд рублей. Несомненно, повышение поступлений из региона и федерации в бюджет Нижнего Тагила является показателем работы в том числе команды Бурдилова.
Бизнесмен Сергей Силяев за минувший год получил оценку экспертов, которая понизила его позиции в рейтинге влиятельных на 10 пунктов. Это вовсе не крупное падение по сравнению с другими участниками рейтинга, чье положение сильно ухудшилось, однако на данном показателе сказывается периодическое наличие претензий от Росприроднадзора, а также рост аварийных отключений холодной воды. Вопросы питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле решаются медленнее, чем хотелось бы населению, а доставшиеся в эксплуатацию еще с советских времен коммуникации новее не становятся.
Компаний Анатолия Толстова и его семьи недавно отметила юбилей. Сам предприниматель уверенно чувствует себя на рынке и показывает пример патриотичного и социально-ответственного бизнеса. Если в пандемию он активно занимался помощью СИЗами различным учреждениям, то в годы СВО предприниматель занимается поддержкой бойцов, отправляя гумпомощь на фронт.
Уход с поста руководителя коксохимического производства освободил Никиту Беркутова от решения проблем подразделения, которых накопилось за десятилетия большое количество, и все они видны в небе над Нижний Тагилом. Статус советника на ЕВРАЗ НТМК сохранил старожилу тагильской гордумы положение, но не позволил сохранить позиции в рейтинге влиятельных: оценки экспертов показали падение на 6 строк.
Самый крупный взлет в рейтинге влиятельных персон по итогам 2023 года у Юлии Ефименко. Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу регулярно озвучивает наличие кадровых проблем как на этом предприятии, так и за его пределами. Проговаривание проблемы однако не является ее решением. Соседний УВЗ, работающий на гособоронзаказ, переманивает у металлургов персонал, а экологическая политика ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле продолжает аукаться самому холдингу кадровым дефицитом, возникающим из-за растущей в городе миграции.
Основным дебютом рейтинга по итогам года становится 28 место епископа Феодосия. Ранее эксперты оценили его невысокого и он выпал из рейтинга по итогам 2022 года, однако результаты работы в 2023 году вернули епископа Нижнетагильского и Невьянского сразу на 28 позицию. В 2021 году у него было 29 место. Вероятно, в этот раз эксперты уделили больше внимания религиозной повестке.
Вячеслав Малых в минувшем году прибавил одну позицию в рейтинге. Оценка экспертов работы депутата в Законодательном собрании располагает его в первой тридцатке рейтинга влиятельных персон Нижнего Тагила.
Один из самых влиятельных силовиков города Владимир Мартынов оказался только на 30 месте, потеряв сразу 12 позиций рейтинга. Прокурор Ленинского района остается одним из лидеров среди коллег из правоохранительных структур, однако снижение популярности у экспертов рейтинга демонстрирует общую тенденцию уменьшения влияния силовиков в Нижнем Тагиле.
Глава местного УФСБ покинул двадцатку лидеров рейтинга, оказавшись только на 31 месте по уровню влиятельности. В прошлом рейтинге экспертам откликались громкие дела по задержанию шпионов, пытавшихся продавать или добывать данные с УВЗ, но в этот раз в повестке не было громких дел, реализованных ведомством. Однако стоит помнить, что отсутствие новостей не говорит об отсутствии результатов работы. Все-таки ведомство закрытое, и многое просто не афишируется.
Депутат Госдумы Константин Захаров покинул тридцатку лидеров. Освещение его деятельность как депутата идет по стандартной схеме: посты в соцсетях рассказывают о госпрограммах, поддержке волонтеров, затрагивают другие темы повестки. Собственных ярких выступлений у депутата нет, возможно, это эксперты и заметили при оценке его влиятельности.
Сфера ЖКХ всегда является наиболее критикуемой в народе, поэтому возглавлять ведомства, отвечающие за городское хозяйство, - занятие непростое. Снижение рейтинга Егора Копысова в минувшем году можно смело связывать с затягиванием работ на мосту по Циолковского и улице Октябрьской революции, недоделками по Луганскому проспекту и многочисленными коммунальными авариями на теплосетях зимой.
Сергей Овсянников стал самым влиятельным главврачом рейтинга по итогам 2023 года. В минувшем году после капитального ремонта открылась старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле, относящаяся к медучреждению, возглавляемому этим депутатом. В повестке помимо прочего Сергей Овсянников отметился высказыванием о высокой заработной плате у врачей в городе, что вызвало негативную реакцию с соцсетях у местных медработников.
Директор школы уже второй созыв работает еще и депутатом, а в минувшем году учебное учреждение открылось после масштабной реконструкции. Галина Масликова стала одной из немногих, кому удалось в начале 2024 года пообщаться с президентом Владимиром Путиным во время его приезда в Нижний Тагил. Она показала главе государства обновленную школы и попала в федеральную повестку.
Владимир Антонов поднялся в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила на семь строк. Эксперты оценили политическую и профессиональную стабильность депутата и он занял еще более высокую позицию в первой половине топа.
Константин Шведов не новичок в городской думе Нижнего Тагила, также длительное время работает и на своем посту на ЕВРАЗ НТМК. Усиление позиций представителей промышленных предприятий подтверждает и рост в рейтинге данного депутата.
Ирина Артамонова - одна из самых молодых депутатов гордумы Нижнего Тагила. Минувший год, прошедший в постоянных разговорах о нехватке персонала на градообразующих предприятиях города, показал усиление ее позиций в рейтинге влиятельности. Замдиректора по персоналу УВЗ говорит не столько о дефиците кадров, сколько о первопричинах растущей в городе миграции. Именно ей принадлежит урезонвшая евразовцев фраза о том, что в первую очередь люди уезжают из Тагила из-за экологии. Предприятие, выполняющее гособоронзаказ, первым страдает от того, что основной загрязнитель воздуха ищет причины миграции трудоспособного населения не на своей территории.
Евгений Каюмов укрепил свои позиции в рейтинге. Чиновник контролирует работу на большой вверенной территории ещё с 2016 года, имеет прошлое в силовых структурах.
Оценки экспертов по итогам года переместили Наталью Саввину вниз на 25 позиций. Общая тенденция по спаду влияния представителей правоохранительных органов проявила себя и в оценке данной персоны.
Жанна Климова дебютирует сразу на 41 месте в рейтинге этого года. Ещё один главный врач в рейтинге иллюстрирует усиление позиций представителей медицинской сферы.
Николай Диденко давно перестал быть героем новостей и его влияние медленно угасает. Однако старые связи и налаженная после ухода с мэрства жизнь всё ещё удерживают его в первой половине рейтинга влиятельных людей Нижнего Тагила.
Мария Ивушкина вновь в числе влиятельных персон. Ещё одна женщина в рейтинге - важное усиление для немногочисленных представительниц слабого пола. Как управляющий делами, несомненно, Ивушкина способна влиять на процессы в задании на улице Пархоменко, и эксперты явно это оценили.
Павел Колпаков успел отметиться несколькими спорными заявлениями, которые вызвали неодобрение у коллег-депутатов. На заседании в июне 2024, например, он решил показать власть думы над чиновниками, запретив руководителям подразделений покинуть заседание даже после окончания обсуждения касающихся их вопросов. Такой жест бюрократии не оценили другие депутаты, а замглавы города был вынужден отчитать подчинённых за нарушение регламента.
Александр Ревенко бессменно возглавляет администрацию Дзержинского района, пережив и пандемию, и кризис от санкций, и прочие экономические шероховатости текущего времени. В районе растет количество благоустраиваемых мест, ремонтируемых дорог и теплотрасс. Район регулярно попадает под реализацию тех или иных программ, а Ревенко, по оценке экспертов, становится самым влиятельным в городе среди глав администраций районов.
Римма Ильина стала героем скандала весной минувшего года, когда ее обвинили в незаконной экологической акции. Санаторий, которым она руководит уже много лет, принадлежит ЕВРАЗ НТМК, на чьих автобусах тогда и привозили на митинг персонал комбината. Депутат после истории с судом за незаконный митинг, вероятно, получила дополнительную поддержку от комбината и, несомненно, набрала политические баллы, оставшись на плаву в местной системе. За это эксперты оценили ее сразу на 46 место.
Андрей Лебедев оказался выше на девять позиций, что может удивить: в городском хозяйстве что ни месяц - то новое ЧП. В управлении постоянно приходится решать не только текущие задачи, но и разбираться с форс-мажорами. Вагонка ещё долго будет помнить аварию на теплотрассе в -40, когда на несколько дней люди остались без отопления и горячего водоснабжения. Но чиновник остаётся на своем рабочем месте, и эксперты отмечают его влияние на плюс девять позиций.
Система образования на уровне всей страны находится в состоянии стресса: в России вновь заговорили о необходимости отмены ЕГЭ. В условиях дефицита кадров и низкой квалификации отдельных сотрудников в местных школах и детских садах начальник управления теряет сразу более 20 позиций. ЧП в учебных заведениях Нижнего Тагила выходят за рамки рядовых (то в садике ребенка кипятком обольют, то в школе азербайджанцы буллят учеников), есть проблемы и с обеспечением в хозяйственной части: так, городским садикам и школам не хватает порядка 5600 окон. Крупные реконструкции школ и садиков на региональные и федеральные средства ещё ярче подсвечивают шлейф годами не решаемых проблем местного управления образования.
Отец Геннадий вновь в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила, причем с повышением позиций сразу на 16 пунктов. Настоятель храма Александра Невского пользуется уважением у экспертов и прихожан уже многие годы.
Директор ООО «Водоканал-НТ» расположился в середине рейтинга влиятельных. Вячеслав Таран не является бенефициаром в данном бизнесе, однако остаётся одной из персон, которую эксперты вносят в итоговый топ.
Александр Зверев - ещё один силовик, потерявший позиции относительно прошлого года: общая тенденция снижения влиятельности у представителей правоохранительных органов коснулась и ВРИО начальника по охране общественного правопорядка. Этот правоохранитель не боится говорить о проблемах, в частности, озвучивает данные о высокой смертности на трассах вблизи Нижнего Тагила и недостатках зимнего содержания дорог.
Геннадий Мальцев теряет сразу 16 позиций в рейтинге влиятельных. Это не самое крупное падение в списке в этом году, однако теперь глава Ленинского района располагается во второй половине рейтинга. На снижении популярности могли сказаться проблемные объекты в центре города, где происходят ремонтные работы с темпом, не устраивающим ни автомобилистов, ни местных жителей, - на улице Октябрьской революции и на мосту по Циолковского.
Ольга Баранова входит в число влиятельных женщин Нижнего Тагила ежегодно. По итогам 2023 года ее рейтинг вырос. Налоговая все чаще рассказывает о долгах налогоплательщиков в городе, напоминая о себе в новостной повестке. Громкост заявлений налоговой растет, поскольку вопросы пополнения бюджета остры как никогда: миллионные долги по налогам в Нижнем Тагиле есть и у крупных предприятий, и у самозанятых.
Николай Князев в рейтинге влиятельных представляет группу промышленников. Его влиятельность в этот раз оценили на 9 пунктов ниже прошлого периода, однако в целом он располагается также примерно в середине списка. В начале года ХЗ «Планта» прокуратура через суд заставила разработать проект санитарно-защитной зоны.
Сразу 36 позиций в рейтинге влиятельных прибавил по итогам минувшего года Руслан Юсупов. Уралвагонзаводу остро требуется персонал, поэтому директору этого направления приходится решать непростые задачи. Недавно юбилей отметила молодежная организация, которая пользуется популярностью у юных сотрудников УВЗ, а инициативу победительницы конкурса «А ну-ка, девушки!» поддержал лично Владимир Путин, приезжавший на встречу с персоналом Уралвагонзавода. Это предприятие - единственный завод в Нижнем Тагиле, который регулярно посещает президент России.
Григорий Битюков нарастил влиятельность в Нижнем Тагиле сразу на 16 пунктов. Он на постоянной основе совершает выездные проверки на места, откуда поступают сигналы о нарушении природоохранного законодательства. Выявление незаконных свалок отходов, контроль за выбросами в атмосферу и проблемы водоемов - работы с экологией в Нижнем Тагиле хватает.
Сергей Бернгардт получил пост начальника ГИБДД Нижнего Тагила после того, как эксперты провели свою оценку участников рейтинга. Долгое время дорожный полицейский работал в статусе ВРИО, а теперь официально возглавил местное ГИБДД. Серьезный недоштат в полиции касается и этого подразделения, а недавний скандал с задержанием за взятку экс-начальника РЭО ГИБДД в Тагиле может бросать тень на все ведомство. С восстановлением имиджа тагильских гаишников и решением многих других вопросов еще предстоит разобраться Сергею Бернгардту.
Валерий Платунов - бессменный глава Счетной палаты, которая выявляет нарушения в расходах городской казны. Стабильность работы председателя на своем посту эксперты оценили на три позиции выше, чем в прошлом рейтинге.
В рейтинге 2021 года Дмитрий Клейменов занимал 82 место с падением, а в рейтинге 2022 года и вовсе отсутствовал. В текущем году он возвращается в число влиятельных тагильчан сразу на 59 место. Персонал детской городской больницы в 2023 году принимал участие в создании проекта новой многопрофильной больницы, которую построят на ГГМ в новой локации. Проект был заморожен уже не одно десятилетие, но теперь тагильские родители надеются на реализацию планов, а у главврача ДГБ появляются серьезные перспективы.
Сергей Лавров дебютирует в топе влиятельных на 60 позиции, демонстрируя усиление промышленников в целом и группы депутатов от Уралвагонзавода в частности. Предприятие работает над гособоронзаказом, отправляя в зону СВО военную технику.
Еще один дебют текущего сезона - 61 место Марины Холманских. Главный врач ГИБ подтверждает тенденцию роста влиятельности медицинского сообщества в Нижнем Тагиле.
Константин Аникин, возглавляющий ЦГБ №4 на Тагилстрое, располагается в топе влиятельных тагильчан на 62 месте. Это его первое попадание в рейтинг за несколько лет.
Максим Гердт, сын председатель совета директоров «Уралхимпласта», теперь тоже в числе влиятельных представителей промышленности. Гендиректор «Уралметанолгрупп» расположился на 63 месте в рейтинге.
Андрей Шерстобитов уже побывал на СВО, врач оказался востребован в связи со своим опытом. Депутат является одним из активных участников новостной повестки, поддерживая бойцов и направляя гумпомощь для коллег-медиков. Его достижения эксперты оценили сразу на 64 место в рейтинге влиятельных.
Дмитрий Рублев упал на 30 позиций, это самое крупное снижение рейтинга влиятельности у силовиков. Начальник местной полиции, по данным собеседников редакции, недавно стал участником конфликта с другим тагильским полицейским, после чего оказался на больничном. Причины будет устанавливать внутренняя проверка.
Елена Городилова уже имеет опыт работы депутатом, а ее МАДОУ «Радость» получает поддержку от ЕВРАЗ НТМК. Этого депутата также можно причислить к группировке металлургов, а ее позиции в рейтинге эксперты оценили на 66 строку.
Повестка, связанная с бизнесменами Нижнего Тагила, становится менее насыщенной, а их положение в рейтинге - менее высоким. Так, один из богатейших (по официальным данным) предпринимателей города Евгений Устюжанинов сбавил сразу 36 позиций и оказался только на 67 строке рейтинга.
Председатели районных судов периодически попадают в рейтинг влиятельных персон. По итогам 2023 года Светлана Вахрушева стала лидером среди коллег.
Новоиспеченный почетный гражданин Нижнего Тагила Борис Соколов существенно вырос в рейтинге влиятельных. По данным собеседников редакции, ему удалось получить это звание, обойдя одного из самых влиятельных депутатов гордумы. За годы работы в ТПП в Нижнем Тагиле Борис Соколов привел в организацию десятки компаний, завоевал авторитет в сфере и получил ряд наград, признающих его компетентность.
Олег Салабаев является еще одним правоохранителем в числе влиятельных Он получает оценки экспертов, достаточные для появления в рейтинге в очередной раз, причем с приростом на 6 позиций.
Константин Миронов в минувшем году нарастил свою влиятельность, считают эксперты редакции. Начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК вошел в сотню и занял 71 место, пополнив ряды муниципальных депутатов в рейтинге.
Прокурор Артем Пирогов начал работу в Дзержинском районе в 2023 году, после ухода Сергея Гармаша. Предшественник Пирогова был в прошлом рейтинге на 26 месте, поэтому расположение текущего прокурора Вагонки на 72 позиции сложно назвать большим достижением.
Директор самой популярной и самой современной школы Нижнего Тагила вошел в рейтинг влиятельных персон города сразу на 73 позиции. Дмитрий Язовских является одним из самых медийных и вторым по влиятельности директором школы в Тагиле.
Леонид Мартюшев увеличил свое влияние сразу на 9 строчек рейтинга по итогам 2023 года. Основной медийной победой экс-депутата гордумы стало выдвижение на звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Он получил отказ в попытке участвовать в конкурсе на это звание, поскольку выдвинувший кандидатуру Мартюшева общественный совет местной полиции оказался недостаточно многочисленной организацией для подачи документов претендента. Звание получил вице-президент дивизиона ЕВРАЗ НТМК Денис Новоженов, а в кулуарах обсуждалось, что такая победа не принесла металлургу ожидаемых политических баллов.
Светлана Юрчишина показывает ровное расположение в рейтинге, без резких падений и взлетов, к проектам управления культуры нет особых претензий, и чиновница остается в числе самых влиятельных женщин Нижнего Тагила.
Виктор Стариков представляет педагогическую общественность, занимая 76 место в рейтинге. Этот депутат гордумы впервые попал в число влиятельных персон Нижнего Тагила.
Дмитрий Буданов располагается во второй половине рейтинга. Строго говоря, это представитель екатеринбургской компании, но актуальность его влияния в Тагиле связана со строительством мусоросортировочного комплекса в городе.
Начальник отдела полиции в Ленинском районе Нижнего Тагила становится самым влиятельным среди коллег, даже потеряв 4 позиции по итогам 2023 года. Анатолий Зайцев занимает 78 строку рейтинга.
Константин Низовцев стал прокурором Тагилстроевского района в 2023 году, сменив своего предшественника, закончившего карьеру с 86 местом в рейтинге влиятельных. У Низовцева дебют состоялся на 79 месте - выше, чем показатель прошлого прокурора в рейтинге по итогам 2022 года.
Председатели районных судов периодически попадают в рейтинг влиятельных персон. По итогам 2023 года Татьяна Димитрова получила второе место среди коллег и заняла 80 строчку в общем рейтинге.
Оксана Першина в прошлом году не смогла попасть в рейтинг влиятельных персон, но по итогам 2023 года стала одной из влиятельных женщин города. Экс-сотрудница правоохранительных органов ранее занималась вопросами миграции. Примечательно, что именно на вверенной ей территории в начале 2024 года произошел скандал федерального масштаба, когда два подростка-азербайджанца избили школьницу вблизи учебного заведения.
Одним из крупнейших падений в рейтинге отметился директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ». Сергей Селькин потерял сразу 31 строку рейтинга, переместившись на 82 позицию.
Новым представителем силовиков в рейтинге влиятельных персон в Нижнем Тагиле становится Александр Головихин. Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» работает с молодежью, занимаясь патриотическим воспитанием, а также поддерживает акции против мошенничества, совершенного дистанционным путем.
Оператор по обращению с отходами является значимым участником сферы ЖКХ в Нижнем Тагиле, поэтому не удивительно, что директор организации вошел в число влиятельных персон. Артем Ткаченко занял 84 место, впервые появившись в рейтинге.
Руслан Асадуллин попал только на 85 строчку топа влиятельных. Начальник отдела полиции на ГГМ еще в 2021 году занимал 66 позицию, но по итогам 2023 года эксперты оценили его влияние только на два десятка строк ниже.
Павел Ивушкин сбавил позиции на пять строк. Сложно сказать, что сфера ЖКХ в Нижнем Тагиле претерпевает лучшие времена, поэтому снижение влияния чиновников, работающих в этой отрасли, кажется экспертам закономерным следствием городских коммунальных аварий, происходящих и зимой, и летом.
Сергей Федореев постепенно поднимается с низа рейтинга ближе к его середине. Работу руководителя Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства собеседники редакции оценили на 87 строку.
Наиболее существенным снижением влиятельности отметили эксперты редакции Аллу Жернакову, которая руководит PR-службой в мэрии Нижнего Тагила. Влиятельность этого подразделения и его руководителя получила 88 строку в рейтинге, что на 47 пунктов ниже прошлогоднего результата.
Руководители пресс-служб городских ведомств — нечастые персоны в рейтинге влиятельных. В результате 2023 года в рейтинг на 89 позиции вошла Элина Балуца, начальник пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское».
Андрей Давыдов оказался в числе новоиспеченных участников рейтинга. Депутат от Уралвагонзавода пополнил список представителей промышленной отрасли.
Новый для списка влиятельных Павел Дерксен представляет группу правоохранителей. У него после оценки экспертов редакции 91 место.
Немногочисленную группу предпринимателей в рейтинге влиятельных персон пополнил Александр Михайлов. Генеральный директор ООО «Тагильское пиво» занял 92 строку.
Виталий Парфенов - бизнесмен в сфере промышленности, его эксперты впервые поместили выше сотой отметки. По итогам 2023 года управляющий НТЗМК расположился на 93 строке рейтинга.
Наталья Масальская остается в числе влиятельных женщин Нижнего Тагила, пусть и снизив позиции на два пункта. Пресс-секретарь Нижнетагильской Городской Думы занимает свой пост уже много лет, а эксперты оценивают ее влияние на 94 строку.
Глава ГГО Дмитрий Летников вошел в число наиболее потерявших свои позиции в рейтинге влиятельных. Постоянные суды по поводу подозрений в коррупции из-за поездки в санаторий с женой на служебном авто и за счет бюджета округа сказались на репутации чиновника.
Федор Потапов является еще одним топ-менеджером компании, которая занимается работой с твердыми бытовыми отходами. Его влияние снизилось, а эксперты связывают это со спецификой работы наемным руководителем.
Падение в рейтинге влиятельных персон Нижнего Тагила Алексея Голященко мало для кого может быть сюрпризом: расторжение контракта по реконструкции моста по Циолковского и ремонту улицы Октябрьской революции проходит со скандалом. Предприниматель попал в опалу из-за длительных задержек на объекте, а после передачи контракта муниципальному подрядчику Голященко планирует судиться с городскими властями.
Дмитрий Костенников, занимающийся патриотическим воспитанием и пропагандой спортивного образа жизни, вошел в число депутатов-новичков рейтинга влиятельности. Его позиция в списке - 98, что может стать как началом продвижения вверх, так и риском более не войти в число лидеров.
Еще один полицейский в рядах влиятельных персон замыкает список на 99 позиции. Иван Колесников отвечает за охрану общественного порядка в Нижнем Тагиле.
Старожил тагильского бизнеса Николай Кытманов оказался в конце списка влиятельных персон. Директор ритуальной службы является представителем предпринимателей, ведущих деятельность в городе еще с 90-х годов.