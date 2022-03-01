Обновлена карта военных действий на Украине

Обновлена карта военных действий на Украине
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Сегодня, 19:29
Карту боевых действий, проводимых Россией на территории Украины, обновила TagilCity.ru.
Видео:Минобороны РФ

На данный момент войска ЛНР при огневой поддержки российских вооруженных сил с начала операции продвинулась на глубину до 61 километра и блокировала город Сватово. Под контроль взяты Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка и Новоборовое.

Войска ДНР взяли под контроль Ивановку, Талаковку, Стародубовку, Берестовое, Белоцерковку. Глубина продвижения Донецких вооруженных сил за минувшие сутки составила 19 километров.

Фото:tagilcity.ru

С 1 марта выход подразделений вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован войсками РФ. Также российскими вооруженными силами 1 марта высокоточным оружием поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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спецоперацияМинобороны россииДНР и ЛНР
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