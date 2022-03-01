Обновлена карта военных действий на Украине

На данный момент войска ЛНР при огневой поддержки российских вооруженных сил с начала операции продвинулась на глубину до 61 километра и блокировала город Сватово. Под контроль взяты Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка и Новоборовое.
Войска ДНР взяли под контроль Ивановку, Талаковку, Стародубовку, Берестовое, Белоцерковку. Глубина продвижения Донецких вооруженных сил за минувшие сутки составила 19 километров.
С 1 марта выход подразделений вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован войсками РФ. Также российскими вооруженными силами 1 марта высокоточным оружием поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, сообщили в Министерстве обороны РФ.