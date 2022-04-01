Женщина с коляской пнула ребенка и попала на видео регистратора возле ТЦ в Тюмени

Женщина с коляской пнула ребенка и попала на видео регистратора возле ТЦ в Тюмени
Видео

Сегодня, 14:39
В Тюмени видеорегистратор припаркованного автомобиля снял пинающую ребенка местную жительницу. Полиция проводит проверку.
Видео:Ура.Ру

Согласно данным на записи, инцидент произошел 31 марта в 15 часов 46 минут. Автор видео сообщил, что произошедшее имело место возле ТЦ «Ватутинский», пишет Ура.ру.

На записи видно, как женщина стоит с коляской возле входа в торговый центр и разговаривает со знакомой. Рядом находится ребенок. В какой-то момент мальчик виснет на ручке коляски, после чего женщина пинает ребенка и уходит. Упавший на тротуар малыш поднимется и бежит за героиней видео.

Изданию в УМВД по Тюменской области сообщили, что в настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Заявлений по данному факту в полицию не поступало.

Напомним, в Свердловской области мать, морившая голодом и державшая в шкафу свою новорожденную дочь, получила реальный срок.

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