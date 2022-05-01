Свердловские власти вышли на первомайские митинги впервые за три года

Впервые за три года свердловские власти вышли на первомайскую демонстрацию. Из-за ограничений по коронавирусу в Свердловской области были запрещены подобные мероприятия. С праздником Весны и Труда жителей Екатеринбурга и всех свердловчан поздравил губернатор Евгений Куйвашев.