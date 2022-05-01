Свердловские власти вышли на первомайские митинги впервые за три года

Впервые за три года свердловские власти вышли на первомайскую демонстрацию. Из-за ограничений по коронавирусу в Свердловской области были запрещены подобные мероприятия. С праздником Весны и Труда жителей Екатеринбурга и всех свердловчан поздравил губернатор Евгений Куйвашев.
Глава региона в своей речи подчеркнул такие качества Среднего Урала, как надежность, стойкость и стабильность.
Урал во все времена был надежной опорой страны, становым хребтом российской экономики. Благодаря добросовестному труду, таланту, творческой энергии и упорству уральцев в минувшем году мы успешно преодолели трудности, вызванные пандемией коронавируса, выступил Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что с новым вызовом времени — санкциями — уральцы справятся не хуже, чем с последствиями и ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Глава региона напомнил, что уральцы всегда стойко переносят все тяготы благодаря своему потенциалу.
Евгений Куйвашев пожелал уральцам здоровья, счастья и благополучия.
Отдельно тагильчан с Первомаем поздравил и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.