Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов выступил в суде с последним словом

Позднее на суде экс-глава ГИБДД свою вину не признал, сказав что не отдавал подобного приказа. Трое его подчиненных согласились с вменяемым им превышением должностных полномочий. В итоге прокуратура запросила для Анатолия Чернова 2,5 года лишения свободы с дисквалификацией на 2 года, трем его подчиненным — по 1 году колонии-поселения каждому, а также запрет на работу в правоохранительных органах в течение двух лет.