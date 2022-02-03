Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов выступил в суде с последним словом

Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов выступил в суде с последним словом
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Сегодня, 15:48
Бывший руководитель нижнетагильского отдела ГИБДД Анатолий Чернов 3 февраля выступил с последним словом в суде. Экс-полицейского и трех его подчиненных обвиняют в превышении должностных полномочий.
Видео:tagilcity.ru

Тагилстроевский райсуд заканчивает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и трех его подчиненных — заместителя командира взвода Сергея Петухова и инспекторов Дениса Холстинина и Константина Бабушкина. Бывшие полицейские идут обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий.

Анатолий Чернов, выступая с последним словом, просит суд его оправдать, передает корреспондент TagilCity.ru из зала заседаний.

Свою вину не признаю, прошу меня оправдать. У меня все, заявил бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, дело бывших сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила и экс-главы отдела Анатолия Чернова Тагилстроевский райсуд начал рассматривать летом 2021 года. По версии следствия, годом ранее инспекторы ДПС Константин Бабушкин и Денис Холстинин остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игорь Базилевич. Силовики доставили последнего в отдел, однако позднее отпустили его — такую команду двум инспекторам дал замкомвзвода Сергей Петухов по указанию бывшего главы госавтоинспекции Анатолия Чернова.

Позднее на суде экс-глава ГИБДД свою вину не признал, сказав что не отдавал подобного приказа. Трое его подчиненных согласились с вменяемым им превышением должностных полномочий. В итоге прокуратура запросила для Анатолия Чернова 2,5 года лишения свободы с дисквалификацией на 2 года, трем его подчиненным — по 1 году колонии-поселения каждому, а также запрет на работу в правоохранительных органах в течение двух лет.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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