Многочисленные аварии происходят на свердловских трассах после снегопада

Многочисленные аварии происходят на свердловских трассах после снегопада
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Сегодня, 18:29
Многочисленные ДТП происходят на трассах Свердловской области после обильного снегопада 4 февраля. Об этом сообщают в соцсетях подписчики пабликов и госавтоинспекция.
Видео:TagilCity.ru

Так, на трассе Пермь — Екатеринбург водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с двумя фурами. На трассе Екатеринбург — Полевской столкнулись две иномарки, один человек погиб, три пострадали. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил перевернулась фура, груженная лесом.

Фото:"Серовский тракт Онлайн" "ВКонтакте"

Очевидцы сообщают, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил очень много аварий.

Мне попался лесовоз с рассыпанными бревнами и раздавленными машинами около моста через реку Нейва. Увидев эту пугающую аварию, водители стараются быть осторожнее, рассказал редакции TagilCity.ru подписчик Дмитрий.

В связи с возросшим числом ДТП, в ближайшие выходные в Свердловской области будут проводиться рейды по пресечению нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. С начала 2022 года в результате таких аварий погибли 19 человек и 74 пострадали.

Напомним, на Серовском тракте 4 февраля легковая машина столкнулась с грузовиком магазина «Красное и белое». О пострадавших пока не сообщается.

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