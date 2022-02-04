Нетрезвого жителя Качканара задержали при попытке поджога автомобиля бывшей жены

Нетрезвого жителя Качканара задержали при попытке поджога автомобиля бывшей жены
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Сегодня, 12:59

В Качканаре ночью у припаркованного автомобиля задержали мужчину с ножом

Ночью 4 февраля в Качканаре один нетрезвый местный житель попытался сжечь автомобиль. Чтобы задержать злоумышленника, полицейские применили силу.
Видео:МО МВД России "Качканарский"

Телефонный звонок в полицию поступил с улицы Октябрьской. Согласно сообщению, кто-то повредил легковой автомобиль во дворе. Дежурный записал адрес и направил туда наряд патрульно-постовой службы.

Правоохранители встретились с авладельцем и увидели на снегу канистру. Мужчина пояснил, что его машину попытались поджечь, но злоумышленника спугнули.

Полицейские решили остаться около дома. Через некоторое время во двор пришел неизвестный. Он был нетрезвым, ругался и плохо стоял на ногах. В руках у молодого человека был нож.

Силовики попросили бросить оружие, но подозреваемый не послушался. И тогда они применили боевой прием. При захвате обошлось без пострадавших.

После этого качканарца отвезли в полицейский участок. Он пояснил, что пытался отомстить своей бывшей жене. Автомобиль мужчина хотел сжечь, а сожителя, который увел у него супругу, проучить.

Возбуждено уголовное дело. Местного жителя обвиняют в попытке применения насилия в отношении представителя власти сообщили в МО МВД России «Качканарский».

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