Тагильчанка решила развернуться с крайней полосы и чуть не устроила массовую аварию

Утром 4 февраля видеорегистратор проезжавшей машины заснял грубое нарушение ПДД. На кадрах записи женщина за рулем красной Skoda разворачивается с крайней правой полосы на Свердловском шоссе.
Ехавшему за ней водителю «ГАЗели» пришлось резко выворачивать на встречную полосу движения, в этот момент там не было автомобилей. Машины смогли разъехаться, и только чудом никто не пострадал, сообщается в паблике «Тагил без ям» «ВКонтакте».
Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области проводились рейды по нарушению правил дорожного движения. С 28 по 30 января автолюбителям было выписано семь тысяч протоколов.