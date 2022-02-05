Тагильчанка решила развернуться с крайней полосы и чуть не устроила массовую аварию

Ехавшему за ней водителю «ГАЗели» пришлось резко выворачивать на встречную полосу движения, в этот момент там не было автомобилей. Машины смогли разъехаться, и только чудом никто не пострадал, сообщается в паблике «Тагил без ям» «ВКонтакте».