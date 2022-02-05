Тагильчанка решила развернуться с крайней полосы и чуть не устроила массовую аварию

Тагильчанка решила развернуться с крайней полосы и чуть не устроила массовую аварию
Видео

Сегодня, 11:52
Женщина за рулем Skoda на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле создала аварийную ситуацию, грубо нарушив правила дорожного движения.
Видео:Анатолий Цыпушкин

Утром 4 февраля видеорегистратор проезжавшей машины заснял грубое нарушение ПДД. На кадрах записи женщина за рулем красной Skoda разворачивается с крайней правой полосы на Свердловском шоссе.

Ехавшему за ней водителю «ГАЗели» пришлось резко выворачивать на встречную полосу движения, в этот момент там не было автомобилей. Машины смогли разъехаться, и только чудом никто не пострадал, сообщается в паблике «Тагил без ям» «ВКонтакте».

Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области проводились рейды по нарушению правил дорожного движения. С 28 по 30 января автолюбителям было выписано семь тысяч протоколов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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