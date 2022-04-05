Первые 200 тысяч саженцев для озеленения Тагила появились в теплице «Горзеленхоза»

Планируется также оборудовать и вторую теплицу. Кроме того, будут приведены в порядок поля с саженцами деревьев, сообщил глава города Владислав Пинаев. По его словам, это требуется для реализации долгосрочной программы по озеленению города, которую будет выполнять отдел экологии.