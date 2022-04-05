Первые 200 тысяч саженцев для озеленения Тагила появились в теплице «Горзеленхоза»

Первые 200 тысяч саженцев для озеленения Тагила появились в теплице «Горзеленхоза»
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Сегодня, 08:28
Уже 200 тысяч саженцев, предназначенных для озеленения Нижнего Тагила высажены в восстановленной теплице «Горзеленхоза».
Видео:Владислав Пинаев

Планируется также оборудовать и вторую теплицу. Кроме того, будут приведены в порядок поля с саженцами деревьев, сообщил глава города Владислав Пинаев. По его словам, это требуется для реализации долгосрочной программы по озеленению города, которую будет выполнять отдел экологии.

Также он показал, как выглядит теплица на данный момент изнутри. В ней размещены саженцы различных цветов. Все они ближе к лету будут переноситься на городские клумбы.

1,5 года назад принял с коллегами решение начать восстановление. Это уже восстановленная теплица которая 1-1,5 года назад была полностью разрушена. На сегодняшний день она полностью функционирует, рассказывает Владислав Пинаев.

Он добавил, что такое количество рассады высаживается впервые за несколько десятилетий. Освещение и влажность работают в автоматическом режиме. Также имеются итальянские пушки, три из которых полностью газифицированы.

Одно из главных моих желаний это не просто восстановить работу предприятия, а гармонично вписать полностью в программу озеленения города, которым у нас будет заниматься отдел экологии. Программа долгосрочная и необходимая городу. Поэтому именно работа данного предприятия должна помочь эту программу реализовать, подытожил глава города.

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