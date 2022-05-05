Житель Верхней Пышмы показал как сжег своего отца в автомобиле

Один из сообщников жителя Верхней Пышмы в процессе следственного эксперимента продемонстрировал, каким образом был подожжен автомобиль, в багажнике которого находился отец организатора убийства.

Видео: СУ СК по Свердловской области Следствием выдвинута версия, что мужчина поссорился с отцом, избил его битой, после чего вывез его в лес и сжег, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. На кадрах видно, как один из сообщников бросал в машину перчатки, которые были пропитаны горючей жидкостью. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульга, в случае, если вина подозреваемых будет доказана, их могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Сейчас свердловчане находятся под стражей. Напомним, в январе 2022 года тагильчанин хотел сжечь свою бывшую жену в автомобиле на глазах у детей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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