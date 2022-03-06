«Приезжали попить водки»: Пинаев высказался о разрыве отношений Тагила с чехами

«Приезжали попить водки»: Пинаев высказался о разрыве отношений Тагила с чехами
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Сегодня, 14:48

Мэр Тагила Пинаев планирует поменять пьющих чехов на белорусов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказался в прямом эфире по поводу разрыва побратимских отношений с чешским городом Хеб. Градоначальник назвал европейских «братьев» пьющими и гуляющими гостями нашего города. Также мэр выразил надежду на ближайшее налаживание отношений с одним из муниципалитетов Беларуси.
Видео:Страница Владислава Пинаева в соцсети

С таким заявлением глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил во время прямого эфира местного телеканала. Градоначальник, отвечая на вопрос ведущего о разрыве побратимских отношений с городом Хеб в Чехии, назвал тагильских гостей пьющими и бесполезными.

А были ли они побратимскими наши взаимоотношения? А в чем они заключались, наши побратимские отношения? В том, что они приезжали и, простите меня, попить водки и порадоваться здесь неделю?эмоционально отреагировал на вопрос ведущего Владислав Пинаев.

Градоначальник подчеркнул, что побратимские отношения должны базироваться на совместных проектах в экономике, культуре и образовании. Относительно слов главы Хеба Антонина Еловица о разрыве отношений с Нижним Тагилом, Владислав Пинаев сделал акцент на однозначной позиции чешского коллеги по ситуации на Украине.

Если бы он высказался, как побратим, свое мнение по санкциям, введенным против России западными странами, в частности, Чехией, и высказался в положительную сторону добрых, нормальных взаимоотношений — вот это был бы жест руководителя, на это бы стоило обратить внимание. Я ему про побратимские отношения сказал в 2019 году — что их как не было, так и дальше не будет. Нижний Тагил — город трудовой доблести, и достоин большего, заявил тагильский градоначальник.

Подытожил свою речь Владислав Пинаев, высказав надежду на партнерские и побратимские отношения Нижнего Тагила с одним из муниципалитетов Беларуси.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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