Розовый фламинго разгуливал по трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Экзотическую птицу заметили водители на трассе «Екатеринбург-Тюмень» в районе села Березово. Неравнодушные уральцы позвонили в службу спасения, однако те отказались помогать животному. При этом орнитологи настаивают на поимке животного.

Видео: "ЧС-Тобольск" Экзотическая птица прогуливалась вдоль обочины по автодороге «Екатеринбург-Тюмень» вечером 5 апреля. На записи видно, как животное испугалось машины и попыталось взлететь. С первого раза у фламинго получилось только взять разбег. Мы остановились, но подойти к птице не рискнули, мало ли как она себя поведет. Она стояла и дрожала от холода. Видно было, что птица уже устала, рассказала изданию 72.ру очевидец Александра. По словам девушки, она позвонила по номеру 112, однако там ей ответили что спасением птиц не занимаются. Александре привели в пример лебедей, которые ежегодно гибнут на уральских дорогах. К тому же там плохо ловила связь. Но до службы 112 мы всё же дозвонились. Хотя там больше интересовались нами: спросили имя, где проживаем и так далее. Позже нам перезвонили и сказали, что ничем помочь не могут: «Знаете сколько лебедей умирает каждый день? У нас нет служб, которые бы помогали птицам», поделилась с изданием девушка. Орнитологи говорят, что фламинго на Среднем Урале — это редкость. Ученые предполагают, что у данной птицы ближайшее место гнездования находится в Казахстане. Появление фламинго на уральской земле орнитологи назвали сбоем навигации, вызванным весенним перелетом. Этой птице необходимо помочь, поскольку она оказалась в экстремальных погодных условиях и навряд ли выживет, подытожила специалист. В администрации редакции информацию о звонке по поводу блуждающего по трассе фламинго подтвердили. Однако позднее обратившуюся в службу спасения свердловчанку перенаправили в ЕДДС Свердловской области.

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