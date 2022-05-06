Труп найден при разборе завалов 90 сгоревших домов в Омской области

Напомним, в селе Малая Лая под Нижним Тагилом 4 мая сгорели 4 дома в результате пожара. Предполагается, что возгорание началось со стороны кладбища. Пламя за счет сильного ветра подобралось к домам и перекинулось на них. Один из домов находился на расстоянии от остальных. До него искру от других построек донесло ветром. В результате без жилья остались три семьи. Один из домов оказался нежилым.