Труп найден при разборе завалов 90 сгоревших домов в Омской области

Труп найден при разборе завалов 90 сгоревших домов в Омской области
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Сегодня, 19:32
При разборе завалов сгоревших домов в деревне Новоалександровка Омской области был найден труп мужчины. Всего пожар уничтожил 90 построек.
Видео:Город55

На вид погибшему мужчине около 50 лет, сообщает Город55.

Источник издания в ГУ МЧС по Омской области сообщил, что предварительной причиной возгорания стал Камыш. Он начал гореть за деревней рядом с Иртышом. Сильный ветер разнес искры по деревне и направился в сторону Берегового. Вероятно, туда направят трактора для опашки.

В связи с обширными пожарами в Омской области губернатором Александром Бурковым был введен режим ЧС, По его словам, всем жителям, которые лишились домов, будет предоставлена помощь. На ближайшем штабе планируется рассмотреть ситуацию и определить первоочередные меры. Ситуацию с пожарами Бурков держит на личном контроле.

Фото:Город55

По словам местных жителей, они находятся в ужасе от того, что происходит. Некоторые сообщают, что не могут дозвониться до родственников. Кто-то испугался сильного ветра, который сносил ворота и заборы. Людям сложно передвигаться из-за сильного ветра.

Напомним, в селе Малая Лая под Нижним Тагилом 4 мая сгорели 4 дома в результате пожара. Предполагается, что возгорание началось со стороны кладбища. Пламя за счет сильного ветра подобралось к домам и перекинулось на них. Один из домов находился на расстоянии от остальных. До него искру от других построек донесло ветром. В результате без жилья остались три семьи. Один из домов оказался нежилым.

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